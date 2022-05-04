Путин упредил рост безработицы в России

Президент дал понять, что будет с работниками проблемных предприятий

04 мая 2022 в 21:15 Размер текста - 17 +

Владимир Путин принял меры, чтобы не допустить роста безработицы в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Президент России Владимир Путин принял превентивные меры, чтобы не допустить роста безработицы в условиях санкций со стороны Запада. Это показала его встреча 4 мая с министром труда и социальной защиты РФ Антоном Котяковым, объяснили URA.RU эксперты. По их мнению, президент дал понять, что власти не бросят работников предприятий, которые находятся под угрозой сокращения. Открывая встречу, Путин подчеркнул, что поддержка рынка труда является важным направлением работы для президента и правительства. «Все эти мероприятия начались еще в условиях пандемии и тех вызовов, с которыми мы столкнулись в этой связи», — заметил глава государства. Антон Котяков (справа) рассказал Владимиру Путину о стабильной ситуации с безработицей в России Фото: Kremlin.ru Котяков доложил, что ситуация на рынке труда является стабильной, количество безработных в России составляет порядка 3,1 млн человек. По его словам, число потерявших работу в стране не растет. Всего в центрах занятости в качестве безработных зарегистрировано 675 тысяч человек, при этом им доступны 1,9 млн вакансий, отметил министр. Отдельно Котяков рассказал о программах поддержки людей и бизнеса. Первая из них направлена на помощь предпринимателям, которые будут готовы переобучать своих сотрудников для новых работ. Министр пояснил, что на одного человека предприятие будет получать из федерального бюджета до 60 тысяч рублей. «Под востребованные профессии, да?» — уточнил Путин. Если работник будет задействован в новом технологическом процессе, тогда его нужно будет обучать заново, подтвердил министр. В России планируется переобучить 345 тысяч безработных на более востребованные профессии Фото: Анна Майорова © URA.RU Вторая программа, рассказал Котяков, предполагает субсидии на временные работы: бизнесмены смогут привлекать работников к деятельности, которая не соотносится с ее основным видом работ. Третья мера — это возможность перевода работника с одного предприятия на другое, если производство временно остановилось, добавил министр. Как только предприятие восстановит свои производственные возможности, то человек сможет вернуться на прежнюю работу, отметил Котяков. «Не уволен», — заметил глава РФ. На совещании также обсуждалась тема переобучения безработных. Всего планируется переобучить 345 тысяч человек на более востребованные на рынке профессии, отметил министр. «Переобучение все-таки лучше, чем общественные работы, потому что, во-первых, это более благородно, во-вторых, создает дополнительные компетенции у людей, возможность найти себя на рынке труда. Хотя и это нужно, я понимаю, общественные работы тоже нужны», — отметил президент. Они позволят людям получать дополнительный доход в тот период, когда они стоят на учете в центре занятости, пояснил министр. В условиях санкций бизнесу приходится туго, и Путин действует на упреждение удара по рынку труда, считает руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «Лучше начать действовать до того, как станет плохо. Власть показывает, что не бросит людей в условиях санкционного давления», — уверен политолог. Эксперт: меры поддержки бизнеса позволит снизить нагрузку на рынок труда и минимизировать безработицу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Уход с российского рынка иностранных компаний и то, что часть российской продукции не будет приниматься на Западе, могут повлиять на рост безработицы в стране, считает директор Центра политического анализа Павел Данилин. «Действия президента оправданы, нужно сохранить занятость людей и минимизировать безработицу. Меры поддержки бизнеса не являются панацеей, но позволят снизить нагрузку на рынок труда», — отметил эксперт. По его мнению, власть показывает, что видит наличие проблемы и работает над снижением негативных последствий. «Работники предприятий получают сигнал, что не будут брошены или оставлены один на один с безработицей», — рассказал Данилин. Статья по теме Путин подсказал бизнесу, куда вложить деньги в условиях санкций Путин хочет избежать социальных волнений и сохранить стабильность в обществе, убежден директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. «В стране нет всплеска безработицы, сейчас крайне важно поддерживать предприятия, чтобы они не увольняли людей в условиях перестройки производства, сложностями с экспортом, необходимостью импортозамещения, которое нужно финансировать», — добавил экономист. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Президент России Владимир Путин принял превентивные меры, чтобы не допустить роста безработицы в условиях санкций со стороны Запада. Это показала его встреча 4 мая с министром труда и социальной защиты РФ Антоном Котяковым, объяснили URA.RU эксперты. По их мнению, президент дал понять, что власти не бросят работников предприятий, которые находятся под угрозой сокращения. Открывая встречу, Путин подчеркнул, что поддержка рынка труда является важным направлением работы для президента и правительства. «Все эти мероприятия начались еще в условиях пандемии и тех вызовов, с которыми мы столкнулись в этой связи», — заметил глава государства. Котяков доложил, что ситуация на рынке труда является стабильной, количество безработных в России составляет порядка 3,1 млн человек. По его словам, число потерявших работу в стране не растет. Всего в центрах занятости в качестве безработных зарегистрировано 675 тысяч человек, при этом им доступны 1,9 млн вакансий, отметил министр. Отдельно Котяков рассказал о программах поддержки людей и бизнеса. Первая из них направлена на помощь предпринимателям, которые будут готовы переобучать своих сотрудников для новых работ. Министр пояснил, что на одного человека предприятие будет получать из федерального бюджета до 60 тысяч рублей. «Под востребованные профессии, да?» — уточнил Путин. Если работник будет задействован в новом технологическом процессе, тогда его нужно будет обучать заново, подтвердил министр. Вторая программа, рассказал Котяков, предполагает субсидии на временные работы: бизнесмены смогут привлекать работников к деятельности, которая не соотносится с ее основным видом работ. Третья мера — это возможность перевода работника с одного предприятия на другое, если производство временно остановилось, добавил министр. Как только предприятие восстановит свои производственные возможности, то человек сможет вернуться на прежнюю работу, отметил Котяков. «Не уволен», — заметил глава РФ. На совещании также обсуждалась тема переобучения безработных. Всего планируется переобучить 345 тысяч человек на более востребованные на рынке профессии, отметил министр. «Переобучение все-таки лучше, чем общественные работы, потому что, во-первых, это более благородно, во-вторых, создает дополнительные компетенции у людей, возможность найти себя на рынке труда. Хотя и это нужно, я понимаю, общественные работы тоже нужны», — отметил президент. Они позволят людям получать дополнительный доход в тот период, когда они стоят на учете в центре занятости, пояснил министр. В условиях санкций бизнесу приходится туго, и Путин действует на упреждение удара по рынку труда, считает руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «Лучше начать действовать до того, как станет плохо. Власть показывает, что не бросит людей в условиях санкционного давления», — уверен политолог. Уход с российского рынка иностранных компаний и то, что часть российской продукции не будет приниматься на Западе, могут повлиять на рост безработицы в стране, считает директор Центра политического анализа Павел Данилин. «Действия президента оправданы, нужно сохранить занятость людей и минимизировать безработицу. Меры поддержки бизнеса не являются панацеей, но позволят снизить нагрузку на рынок труда», — отметил эксперт. По его мнению, власть показывает, что видит наличие проблемы и работает над снижением негативных последствий. «Работники предприятий получают сигнал, что не будут брошены или оставлены один на один с безработицей», — рассказал Данилин. Путин хочет избежать социальных волнений и сохранить стабильность в обществе, убежден директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. «В стране нет всплеска безработицы, сейчас крайне важно поддерживать предприятия, чтобы они не увольняли людей в условиях перестройки производства, сложностями с экспортом, необходимостью импортозамещения, которое нужно финансировать», — добавил экономист.