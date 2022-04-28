Путин подсказал бизнесу, куда вложить деньги в условиях санкций

Ориентиром станет регион, не попавший в транспортную блокаду

28 апреля 2022 в 22:27 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин показал бизнесу, куда можно безопасно вкладывать деньги в условиях санкций Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Президент России Владимир Путин подсказал бизнесменам, куда можно безопасно вкладывать деньги в условиях санкций. Отсутствие транспортной блокады повышает привлекательность Дальневосточного региона, комментируют эксперты итоги встречи Путина с губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым 28 апреля. В регионе уже реализуются крупнейшие инвестиционные проекты, но это не предел, убеждены политологи. Встреча Путина и Дегтярева традиционно началась с обсуждения экономической ситуации в регионе. Губернатор рассказал, что Хабаровский край по промышленному производству, строительным работам и инвестициям в 2021 году превзошел показатели 2019 года, а рост собственных доходов составил 19%. Дегтярев отметил, что число самозанятых увеличилось с 6 до 25 тысяч. Люди получают поддержку государства, поэтому выходят из тени, пояснил глава региона. «Реально люди поверили в то, что государство поддержит их», — добавил Путин. Хабаровский губернатор Михаил Дегтярев (справа) рассказал Владимиру Путину о планах по развитию края Фото: Kremlin.ru Отдельно собеседники остановились на перспективах развития края. Дегтярев пообещал удвоить валовый региональный продукт к 2026 году до 1,7 трлн рублей. «То есть за пять лет в два раза?» — удивился и, кажется, усомнился Путин. Губернатор подтвердил, что это именно так. Добиться таких показателей краевые власти планируют за счет реализации ряда крупных проектов: строительства горно-обогатительного комбината на Малмыжском месторождении, Тихоокеанской железной дороги из Якутии, порта Эльга в Охотском море, цементного завода на Ниланском месторождении известняков, Хабаровской ТЭЦ-4, Ниманской ГЭС и Тугурской ПЭС, объяснил Дегтярев. Он подчеркнул, что это пока зачаточные проекты. «Общий объем инвестиций какой получается?» — уточнил президент. Примерно 2,8 трлн рублей, ответил хабаровский губернатор. Президент восхитился самолетом «Байкал», который совершил успешный полет Фото: Владимир Андреев © URA.RU Помимо этого, в Хабаровском крае развивается Восточный полигон РЖД, тихоокеанские порты Ванино и Советская Гавань, рассказал Дегтярев. Он напомнил, что ведутся работы на Дальневосточном кластере строительных материалов, который Путин поручил создать в Хабаровске. Подвижки есть и в авиастроении: Дегтярев напомнил об успешном полете самолета «Байкал». Он разработан специально для малой авиации и должен заменить устаревший Ан-2. «Первый в мире самолет с аварийной парашютной системой. Очень хороший он: и на воду будет садиться, и на снег на лыжах, ну и на небольшую взлетно-посадочную полосу — длиной 300 метров», — заметил президент. Встреча Путина и Дегтярева может стать ориентиром для российского бизнеса — куда вкладывать деньги, полагает старший преподаватель кафедры сравнительной политологии МГИМО МИД РФ Алексей Зудин. «Путин подсказывает, что инвестиции в развитие Дальнего Востока выгодны, и предпринимателям будет создаваться стимулирующий режим», — подчеркнул политолог. В свете западных санкций привлекательность Хабаровского края и Дальнего Востока в целом для бизнеса растет, поскольку эта территория не попал в транспортную блокаду, отмечает руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. По его словам, в этом регионе сейчас процессы вывоза и получения грузов из-за рубежа проще, чем в материковой России. «Вкладывать деньги в этом регионе бизнесу будет интересно в компании, ориентированные на экспорт, а также в технологические площадки», — пояснил эксперт. Привлекательность Дальнего Востока для бизнеса растет, поскольку он не попал в транспортную блокаду, считают эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Путин показывает привлекательность Дальнего Востока, в котором уже реализовано множество проектов, подчеркнул директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. «Для бизнеса главное — это стабильность и предсказуемость в завтрашнем дне. Путин поддержал Дегтярева в реализации в перспективных проектов», — считает политолог. Вовлечение российских бизнесменов в проекты регионов Дальнего Востока продолжалось на протяжении последних пяти лет, но в условиях последних санкций Запада это приобрело новый импульс, считает заведующий лабораторией политического консультирования и массовых коммуникаций «PRofi» МГУТУ имени Разумовского Петр Ханас. И президент, по мнению эксперта, показывает, что внутри страны созданы неплохие условия для инвестиций. «Путин активно реализовывает политику поворота на Восток. [В условиях новых санкций] дальневосточные субъекты выходят на первый план работы. Федеральная власть вкладывает в развитие производства, создает более тесные условия для связи со странами Азиатско-Тихоокеанского региона», — резюмировал Ханас. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Президент России Владимир Путин подсказал бизнесменам, куда можно безопасно вкладывать деньги в условиях санкций. Отсутствие транспортной блокады повышает привлекательность Дальневосточного региона, комментируют эксперты итоги встречи Путина с губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым 28 апреля. В регионе уже реализуются крупнейшие инвестиционные проекты, но это не предел, убеждены политологи. Встреча Путина и Дегтярева традиционно началась с обсуждения экономической ситуации в регионе. Губернатор рассказал, что Хабаровский край по промышленному производству, строительным работам и инвестициям в 2021 году превзошел показатели 2019 года, а рост собственных доходов составил 19%. Дегтярев отметил, что число самозанятых увеличилось с 6 до 25 тысяч. Люди получают поддержку государства, поэтому выходят из тени, пояснил глава региона. «Реально люди поверили в то, что государство поддержит их», — добавил Путин. Отдельно собеседники остановились на перспективах развития края. Дегтярев пообещал удвоить валовый региональный продукт к 2026 году до 1,7 трлн рублей. «То есть за пять лет в два раза?» — удивился и, кажется, усомнился Путин. Губернатор подтвердил, что это именно так. Добиться таких показателей краевые власти планируют за счет реализации ряда крупных проектов: строительства горно-обогатительного комбината на Малмыжском месторождении, Тихоокеанской железной дороги из Якутии, порта Эльга в Охотском море, цементного завода на Ниланском месторождении известняков, Хабаровской ТЭЦ-4, Ниманской ГЭС и Тугурской ПЭС, объяснил Дегтярев. Он подчеркнул, что это пока зачаточные проекты. «Общий объем инвестиций какой получается?» — уточнил президент. Примерно 2,8 трлн рублей, ответил хабаровский губернатор. Помимо этого, в Хабаровском крае развивается Восточный полигон РЖД, тихоокеанские порты Ванино и Советская Гавань, рассказал Дегтярев. Он напомнил, что ведутся работы на Дальневосточном кластере строительных материалов, который Путин поручил создать в Хабаровске. Подвижки есть и в авиастроении: Дегтярев напомнил об успешном полете самолета «Байкал». Он разработан специально для малой авиации и должен заменить устаревший Ан-2. «Первый в мире самолет с аварийной парашютной системой. Очень хороший он: и на воду будет садиться, и на снег на лыжах, ну и на небольшую взлетно-посадочную полосу — длиной 300 метров», — заметил президент. Встреча Путина и Дегтярева может стать ориентиром для российского бизнеса — куда вкладывать деньги, полагает старший преподаватель кафедры сравнительной политологии МГИМО МИД РФ Алексей Зудин. «Путин подсказывает, что инвестиции в развитие Дальнего Востока выгодны, и предпринимателям будет создаваться стимулирующий режим», — подчеркнул политолог. В свете западных санкций привлекательность Хабаровского края и Дальнего Востока в целом для бизнеса растет, поскольку эта территория не попал в транспортную блокаду, отмечает руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. По его словам, в этом регионе сейчас процессы вывоза и получения грузов из-за рубежа проще, чем в материковой России. «Вкладывать деньги в этом регионе бизнесу будет интересно в компании, ориентированные на экспорт, а также в технологические площадки», — пояснил эксперт. Путин показывает привлекательность Дальнего Востока, в котором уже реализовано множество проектов, подчеркнул директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. «Для бизнеса главное — это стабильность и предсказуемость в завтрашнем дне. Путин поддержал Дегтярева в реализации в перспективных проектов», — считает политолог. Вовлечение российских бизнесменов в проекты регионов Дальнего Востока продолжалось на протяжении последних пяти лет, но в условиях последних санкций Запада это приобрело новый импульс, считает заведующий лабораторией политического консультирования и массовых коммуникаций «PRofi» МГУТУ имени Разумовского Петр Ханас. И президент, по мнению эксперта, показывает, что внутри страны созданы неплохие условия для инвестиций. «Путин активно реализовывает политику поворота на Восток. [В условиях новых санкций] дальневосточные субъекты выходят на первый план работы. Федеральная власть вкладывает в развитие производства, создает более тесные условия для связи со странами Азиатско-Тихоокеанского региона», — резюмировал Ханас.