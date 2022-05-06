Правительство РФ готовит выпуск аналогов санкционных товаров

Мишустин ищет новые мощности для производств

06 мая 2022 в 19:04 Размер текста - 17 +

Власти РФ ищут новые возможности для импортозамещения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российские власти готовят перечень площадок, которые можно задействовать для импортозамещения. Для этого Росимущество ускорило работы по составлению реестра всех гособъектов, доложил глава ведомства 6 мая премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. Эксперты объяснили URA.RU, что для запуска новых производств власти готовы выделить инвесторам землю и площадки, находящиеся в госсобственности. В ведении Росимущества находятся предприятия, госучреждения, участки и другая недвижимость и это серьезное управленческое хозяйство, начал разговор Мишустин. «Необходимо эффективно решать целый комплекс задач, связанных с управлением государственной собственностью. И сегодня особого внимания требует, в частности, выполнение бюджетного задания по реализации объектов и привлечению денег в казну», — подчеркнул премьер. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в разговоре с главой Росимущества Вадимом Яковенко акцентировал внимание на цифровизации ведомства Фото: Владимир Андреев © URA.RU В 2021 году Росимущество принесло в казну 366 млрд рублей, выполнив бюджетное задание, сообщил Яковенко. «Сегодня от продажи акций компаний, которые находятся в прогнозном плане приватизации, в бюджет уже поступило порядка 3 млрд рублей», — уточнил глава ведомства. Для повышения эффективности работы Росимущества в Госдуме рассматриваются два законопроекта, рассказал Яковенко. «Первый даст возможность контролировать компании, которые были проданы с инвестиционными условиями. Также прошел первое чтение проект закона об упрощенном порядке реализации объектов казны стоимостью до 100 млн рублей. Это существенно упростит процедуру реализации таких объектов», — сказал чиновник. Благодаря данным Росимущества можно ускорить импортозамещение, считают эксперты Фото: Анна Майорова © URA.RU Мишустин акцентировал внимание главы ведомства на ускорении цифровизации. По его словам, она обеспечит полноту учета, базу данных о госимуществе, его характеристиках. «Соединить госсубъекты права с объектами недвижимости, зданиями, сооружениями, участками. И, конечно, чтобы все характеристики соответствовали тому, что есть на самом деле, — и категории земель, и виды разрешенного использования, и эффективность управления этими ресурсами, которая должна быть максимально высокая», — заключил премьер. Включение Росимущества в экономическую повестку означает поиск правительством новых возможностей для импортозамещения, отмечают эксперты. Ведомство обладает полной информацией об объектах, их производственных мощностях и внедрении инновационных технологий, считает директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. По его словам, благодаря этим данным можно ускорить создание аналогов западной продукции. Исходя из данных Росимущества можно будет легче определить предприятия, подходящие для инвестиций и внедрения новых технологий, отмечают эксперты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU «Росимущество не просто переписывает, не только фиксирует количество территории и мощности, этим занимается Росстат, но и оценивает качество выпускаемой продукции, ее конкурентоспособность. По этим данным власти могут рекомендовать предприятия для инвестиции, внедрения новых технологий, чтобы их производства оказывали влияние на экономический рост страны», — уточнил эксперт. Необходимость импортозамещения в условиях санкций стала толчком для ускорения цифровизации Росимущества, отметил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. «Сейчас вся экономика переходит в цифровую форму, особенно это касается учета, контроля и управления. Необходимость импортозамещения дала дополнительный стимул этой работе. Цифровая база позволит правительству понять, в каком состоянии ресурсы, где они находятся, каков их состав и в каком направлении работать дальше», — пояснил эксперт. Статья по теме Мишустин выбрал новую тактику борьбы с санкциями Составление Росимуществом реестра предприятий упростит работу правительства и профильных министерств, полагает первый зампред комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Елена Перминова. «В реестре прописано, чем занимаются предприятия, где находятся, какими мощностями располагают. И данные, собранные в одном месте, повысят эффективность работы профильных министерств, в том числе и по импортозамещению», — резюмировала сенатор. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Российские власти готовят перечень площадок, которые можно задействовать для импортозамещения. Для этого Росимущество ускорило работы по составлению реестра всех гособъектов, доложил глава ведомства 6 мая премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. Эксперты объяснили URA.RU, что для запуска новых производств власти готовы выделить инвесторам землю и площадки, находящиеся в госсобственности. В ведении Росимущества находятся предприятия, госучреждения, участки и другая недвижимость и это серьезное управленческое хозяйство, начал разговор Мишустин. «Необходимо эффективно решать целый комплекс задач, связанных с управлением государственной собственностью. И сегодня особого внимания требует, в частности, выполнение бюджетного задания по реализации объектов и привлечению денег в казну», — подчеркнул премьер. В 2021 году Росимущество принесло в казну 366 млрд рублей, выполнив бюджетное задание, сообщил Яковенко. «Сегодня от продажи акций компаний, которые находятся в прогнозном плане приватизации, в бюджет уже поступило порядка 3 млрд рублей», — уточнил глава ведомства. Для повышения эффективности работы Росимущества в Госдуме рассматриваются два законопроекта, рассказал Яковенко. «Первый даст возможность контролировать компании, которые были проданы с инвестиционными условиями. Также прошел первое чтение проект закона об упрощенном порядке реализации объектов казны стоимостью до 100 млн рублей. Это существенно упростит процедуру реализации таких объектов», — сказал чиновник. Мишустин акцентировал внимание главы ведомства на ускорении цифровизации. По его словам, она обеспечит полноту учета, базу данных о госимуществе, его характеристиках. «Соединить госсубъекты права с объектами недвижимости, зданиями, сооружениями, участками. И, конечно, чтобы все характеристики соответствовали тому, что есть на самом деле, — и категории земель, и виды разрешенного использования, и эффективность управления этими ресурсами, которая должна быть максимально высокая», — заключил премьер. Включение Росимущества в экономическую повестку означает поиск правительством новых возможностей для импортозамещения, отмечают эксперты. Ведомство обладает полной информацией об объектах, их производственных мощностях и внедрении инновационных технологий, считает директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. По его словам, благодаря этим данным можно ускорить создание аналогов западной продукции. «Росимущество не просто переписывает, не только фиксирует количество территории и мощности, этим занимается Росстат, но и оценивает качество выпускаемой продукции, ее конкурентоспособность. По этим данным власти могут рекомендовать предприятия для инвестиции, внедрения новых технологий, чтобы их производства оказывали влияние на экономический рост страны», — уточнил эксперт. Необходимость импортозамещения в условиях санкций стала толчком для ускорения цифровизации Росимущества, отметил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. «Сейчас вся экономика переходит в цифровую форму, особенно это касается учета, контроля и управления. Необходимость импортозамещения дала дополнительный стимул этой работе. Цифровая база позволит правительству понять, в каком состоянии ресурсы, где они находятся, каков их состав и в каком направлении работать дальше», — пояснил эксперт. Составление Росимуществом реестра предприятий упростит работу правительства и профильных министерств, полагает первый зампред комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Елена Перминова. «В реестре прописано, чем занимаются предприятия, где находятся, какими мощностями располагают. И данные, собранные в одном месте, повысят эффективность работы профильных министерств, в том числе и по импортозамещению», — резюмировала сенатор.