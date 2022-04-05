Мишустин выбрал новую тактику борьбы с санкциями

Правительство перешло к точечной помощи

05 апреля 2022 в 21:29 Размер текста - 17 +

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин озвучил новые меры поддержки экономики Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Правительство РФ завершило работу над пакетными мерами поддержки экономики и россиян и перешли к точечным. На заседании оперативного штаба по борьбе с санкциями 5 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин анонсировал 20 новых решений. Эксперты URA.RU считают, что основные контуры господдержки определены, поэтому правительство перешло к решению отдельных проблем. Открывая заседание оперативного штаба по борьбе с санкциями Мишустин подчеркнул, что поработано уже около 200 предложений по трансформации экономики. «Сегодня обсудим еще один пакет инициатив. Их около 20. Они охватывают несколько сфер. Среди них есть меры по ускорению бюджетных процедур, налоговому стимулированию, поддержке конкретных отраслей», — уточнил премьер. Правительство РФ снижает административную нагрузку на бизнес, заявил Михаил Мишустин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Правительство последовательно снижает административную нагрузку на бизнес, отметил Мишустин. «Первое [решение]— с одного года до трех лет увеличивается срок действия новых заключений на подтверждение производства промышленной продукции в стране. А те документы, что сейчас уже на руках, продлеваются еще на год», — добавил глава правительства РФ. По словам Мишустина, второе решение направлено на поддержку компаний, занимающихся разработкой конструкторской документации на комплектующие для промышленности. Их субсидирование повысится с 80% до 100%. «Рассчитываем, что эти меры помогут предприятиям быстрее адаптироваться к новым условиям, ускорить процессы импортозамещения и перестройку цепочек добавленной стоимости», — заключил Мишустин. Разработчиков конструкторской документации власти РФ поддержат субсидиями, сообщил Михаил Мишустин Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Общие контуры господдержки определены, сейчас правительство РФ принимает точечные решения, поэтому озвучено не такое большое количество мер, как ранее, объясняет руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников. «Дело не в количестве, а в качестве мер. Первые пакеты носили универсальный характер. Власти восстановили все антиковидные меры. Сегодняшние контрсанкции — это некое уточнение. Общие контуры господдержки определены и сейчас надо принимать точечные решения, которые должны помочь стратегии импортозамещения. Если мы сейчас не поддержим конструкторские компании, то мы не сможем выполнить задачу импортозамещения», — сказал эксперт. Через месяц-полтора правительство РФ будет разрабатывать новую экономическую стратегию, считают эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Понадобятся дополнительные меры поддержки, потому что страны Запада заявили о подготовке пятого пакета санкций против России, полагает директор центра экономической экспертизы ИГМУ ВШЭ Марсель Салихов. «Западные страны анонсировали пятый пакет санкций, возможно будут еще ограничения со стороны США и других государств. В этих условиях правительство будет принимать дополнительные меры поддержки», — резюмировал собеседник. Статья по теме К чему привел западный блицкриг против России После принятия меры поддержки, правительство РФ приступит к разработке новой стратегии экономического развития, уверен руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. «Сейчас это все-таки меры реагирования. Через месяц-полтора, когда наступит определенность, мы увидим, что правительство вырабатывает новый курс экономической стратегии», — пояснил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Правительство РФ завершило работу над пакетными мерами поддержки экономики и россиян и перешли к точечным. На заседании оперативного штаба по борьбе с санкциями 5 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин анонсировал 20 новых решений. Эксперты URA.RU считают, что основные контуры господдержки определены, поэтому правительство перешло к решению отдельных проблем. Открывая заседание оперативного штаба по борьбе с санкциями Мишустин подчеркнул, что поработано уже около 200 предложений по трансформации экономики. «Сегодня обсудим еще один пакет инициатив. Их около 20. Они охватывают несколько сфер. Среди них есть меры по ускорению бюджетных процедур, налоговому стимулированию, поддержке конкретных отраслей», — уточнил премьер. Правительство последовательно снижает административную нагрузку на бизнес, отметил Мишустин. «Первое [решение]— с одного года до трех лет увеличивается срок действия новых заключений на подтверждение производства промышленной продукции в стране. А те документы, что сейчас уже на руках, продлеваются еще на год», — добавил глава правительства РФ. По словам Мишустина, второе решение направлено на поддержку компаний, занимающихся разработкой конструкторской документации на комплектующие для промышленности. Их субсидирование повысится с 80% до 100%. «Рассчитываем, что эти меры помогут предприятиям быстрее адаптироваться к новым условиям, ускорить процессы импортозамещения и перестройку цепочек добавленной стоимости», — заключил Мишустин. Общие контуры господдержки определены, сейчас правительство РФ принимает точечные решения, поэтому озвучено не такое большое количество мер, как ранее, объясняет руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников. «Дело не в количестве, а в качестве мер. Первые пакеты носили универсальный характер. Власти восстановили все антиковидные меры. Сегодняшние контрсанкции — это некое уточнение. Общие контуры господдержки определены и сейчас надо принимать точечные решения, которые должны помочь стратегии импортозамещения. Если мы сейчас не поддержим конструкторские компании, то мы не сможем выполнить задачу импортозамещения», — сказал эксперт. Понадобятся дополнительные меры поддержки, потому что страны Запада заявили о подготовке пятого пакета санкций против России, полагает директор центра экономической экспертизы ИГМУ ВШЭ Марсель Салихов. «Западные страны анонсировали пятый пакет санкций, возможно будут еще ограничения со стороны США и других государств. В этих условиях правительство будет принимать дополнительные меры поддержки», — резюмировал собеседник. После принятия меры поддержки, правительство РФ приступит к разработке новой стратегии экономического развития, уверен руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. «Сейчас это все-таки меры реагирования. Через месяц-полтора, когда наступит определенность, мы увидим, что правительство вырабатывает новый курс экономической стратегии», — пояснил эксперт.