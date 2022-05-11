Беженка в Тюмени рассказала о нацизме и насилии на Украине. Видео

Многодетная семья бежала от обстрелов, травли и жестокости

12 мая 2022 в 11:00 Размер текста - 17 +

Многодетная семья Моравель выезжала из Украины при помощи русских, боясь, что их могут заметить украинцы Фото: Денис Моргунов, URA.RU статья из сюжета Беженцы с Донбасса и Украины Зинаида Моравель с пятью детьми, мужем и свекровью приехала в Тюмень 27 марта. Семья бежала из Украины. Как в соседнем государстве относятся к жителям Донбасса, беженка рассказала URA.RU. Ее жизнь за последние восемь лет — это бомбежки, угрозы, суды и притеснение за русскую речь. О том, как ведут себя ВСУ и российские военные, хлебе по 500 рублей, пропаганде и обмане со стороны волонтеров — в нашем материале. В ноябре 2021 года Зинаида вместе с супругом и детьми переехала из Константиновки (ДНР) в Купянский район Харьковской области. Там жила мама мужа, которой требовался уход. Семья купила дом, начала обживаться, а 24 февраля началась спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины. ВСУ взорвали мосты, лишив людей общественного транспорта (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU «Уходя из Купянска, Вооруженные силы Украины разбомбили мосты, разграбили ломбарды, исчезло продовольствие, закрылись бомбоубежища. Переправы чинили российские миротворцы. В магазин мы ходили пешком по 10 километров, но продукты не продавали, потому что деньги были на карточке, а продавец хотела наличные. А дома ждали голодные дети. Украинские военные разрушили больницу, разбили кислородный аппарат в госпитале. Новые баллоны привезли россияне, как и гуманитарную помощь», — рассказывает Зинаида. Вспоминает она и еще одну историю. Одна из жительниц пришла в магазин, а там ей заявили, что теперь буханка хлеба, в пересчете на российские деньги, стоит 500 рублей. В слезах женщина брела по улице, где встретила солдата российской армии. Узнав, в чем дело, парень вернулся вместе с ней в торговую точку, и под дулом автомата заставил продавца продать хлеб по обычной цене в 12 гривен (26,4 рубля на момент публикации материала — прим. URA.RU). За русский язык детей травили и били На вопрос о том, действительно ли жители Донбасса сталкивались с нацизмом на Украине, Зинаида отвечает твердое «Да». Выезжающим из ДНР приходилось судиться со страной. «Я сирота, родилась в Одессе, с 16 лет жила в ДНР. Когда захотела оформить себе российский паспорт, столкнулась с тем, что нужно восстановить документы. Мои были уничтожены, когда в дом попал снаряд. Пришлось выезжать на территорию Украины», — рассказывает Зинаида. Чтобы получить пособие или сделать свидетельство о рождении для ребенка, женщине приходилось судиться. В родной стране у Моравель был статус «Внутренне перемещенной особы». По словам женщины, это было унизительно. Чтобы получить свидетельство о рождении дочери, Зинаиде пришлось в суде доказывать, что это ее ребенок (архив) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «В своей стране я чувствовала себя беженкой. Я почему-то получила статус опекуна на собственных детей. В суде у меня требовали привести свидетелей, которые подтвердят, что моя дочь — это моя дочь. Кого я должна была привести? Докторов из ДНР, которые принимали у меня роды?» — недоумевает собеседница агентства. Однажды женщина написала письмо тогда еще действующему президенту Украины Петру Порошенко. Попросила помощи перед 1 сентября. А к ней пришли забирать детей. «Сказали, что я умею только ноги раздвигать и побираться. Это говорила представительница президента», — со слезами вспоминает женщина, которая, до встречи с нынешним мужем, трудилась на четырех работах. Травля не обошла стороной и младших Моравель. После переезда в Херсонскую область в конце 2021 года, детей определили в школу. В первый же день дочь Зинаиды вернулась в истерике. «Учитель сделала Люде замечание по поводу того, что она говорит по-русски. Сказала, что ей плевать, откуда мы приехали, и, будучи на украинской земле, стыдно не знать свою мову. С этой подачи травлю подхватили дети. Их называли бомжами, материли. Сына за русский язык избили. До последнего с детьми никто не общался», — рассказывает Зинаида. Плазменный телевизор ценой в шесть памперсов Семья хотела уехать от голода и взрывов, но «зеленых коридоров» не было Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В марте этого года бомбежки семья переживала в подполе на летней кухне. Есть было практически нечего. Из муки, воды и соли делали тонкие лепешки. Достать пачку макарон было праздником. Вода кончалась, в итоге пить начали из скважины на соседнем участке — вода была грязной, с запахом, но выбора не было. «Зеленых коридоров» для эвакуации не было тоже. Чтобы выехать, с одного человека просили по 10 000 гривен (более 22 000 рублей). У семьи из восьми человек таких денег не было. Велик был и риск обмана: стоимость менялась постоянно, в зависимости от желания водителей. Моравель искали способ уехать. Мониторили группы в социальной сети «ВКонтакте» и мессенджерах. Так Зинаида вышла на российских волонтеров. По цепочке она познакомилась с москвичкой Миланой, которая приступила к спасению многодетной семьи. «22 марта она написала, что скоро за нами приедет машина. Водитель — Саша, потом рассказывал, что везет нас под страхом смерти. Если бы остановили и узнали, что мы бежим в Россию, расправились бы, как с предателями», — рассказывает Зинаида. Готовясь к поездке, семье нужно было достать памперсы для младшего сына. Они обратились к украинским волонтерам: им позволяли выезжать на территорию России и закупать необходимое. Но возвращаясь в Украину, так называемую гуманитарную помощь начинали продавать. В обмен на плазменный телевизор волонтеры выдали семье шесть подгузников Фото: Анна Майорова © URA.RU «Наличных денег у нас не было. Тогда мы пошли в то, что осталось от дома, взяли телевизор и выменяли его на подгузники. За „плазму“ нам дали шесть штук», — делится Зинаида. Весь путь до Тюмени занял у семьи пять дней. На машине доехали до границы, перешли ее, оттуда им помогли добраться до Белгорода. На поезде приехали в Москву, где их встретила волонтер. «Совершенно чужой человек обняла меня, как родную, и сказала: „Выдыхай, все закончилось, ты дома“. А ведь мы боялись ехать, потому что на Украине очень много дезинформации о России. Мол, здесь наших мужчин арестовывают, у матерей отбирают детей. Столько этой лжи, что не захочешь, а начнешь сомневаться. Сейчас мне очень стыдно за такие мысли», — говорит собеседница URA.RU. После беседы с волонтером было принято решение не оставаться в Москве. Семья понимала — жизнь в столице дорогая, они просто не потянут. Тогда Милана начала рассказывать про Тюмень, откуда она родом. «Мы сели на поезд. По пути постоянно обрывалась связь. Я только успела позвонить на номер 122 и сообщить, что еду с пятью детьми. На вокзале в Тюмени нас уже встречали: привезли в гостиницу, накормили, помогли вещами», — рассказывает Зинаида. Моравель решили почти все вопросы. Дети ходят в школу и сад. Им помогают оформить документы. Мужу Зинаиды нашли работу через Центр занятости, он изготавливает и собирает мебель. «Сейчас главная проблема — это жилье. Ищем трехкомнатную квартиру, которую могли бы потянуть. Хочется, чтобы владелец понимал, кто будет у него снимать. Мы хотим остаться в России, жить, работать, растить детей. С оплатой проблем не будет, чистоту гарантируем. Если у кого-то есть подходящее жилье под сдачу, мы будем очень благодарны», — говорит Зинаида. Связаться с семьей можно через редакцию URA.RU. Бот для связи — в конце материала. Красивые девушки домой не возвращались После приезда Моравель в Россию, один из частых вопросов, который им задают — «Как ведут себя российские военные на Украине?» Зинаида уверяет: русский солдат никого не обидит, чего не скажешь о бойцах ВСУ. Российские военные привозили гуманитарную помощь и восстанавливали мосты (архив) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU «Все ваши ребята — герои. То, что сохранено на Донбассе — их заслуга. Когда Россия еще не зашла, люди боялись за своих дочерей. Насилие я видела только со стороны ВСУ. Красивая девочка выходит из дома — и больше ее никто не видел. Сидишь в подвале, говоришь с человеком, на секунду отворачиваешься, поворачиваешься обратно — а его снайпер „снял“», — вспоминает Зинаида. Рассказал она и историю своей знакомой. Женщина, переехавшая из ДНР в Мариуполь в 2014 году, яро поддерживала Украину. В ходе спецоперации ее малолетнюю дочь бойцы ВСУ взяли в заложники, а саму украинку использовали в качестве живого щита. Освободили семью бойцы отряда Рамзана Кадырова. Когда после украинку спросили, куда их отправить, она ответила что домой, в Россию. Про военных, нацизм в России и наглых беженцев «Я благодарна российским военным. Я не заслужила, чтобы они ценой своей жизни спасали нас. Готова стать на колени перед всеми их семьями, кланяться в ноги. Вы везете гуманитарку, помогаете. Вы людям хлеб даете, а они вам в лицо плюют — и такое я видела. Я извиняюсь за это, я извиняюсь за всю Украину», — говорит Зинаида Моравель. По словам женщины, для нее стало настоящим удивлением, что в России людей не судят по цвету коже, нации или языку. В школе дети не травят ее дочь и сыновей за то, что они из другой страны. «Столько разных национальностей на улицах, и все спокойно ходят. А там же (на Украине — прим. URA.RU) ходишь и оглядываешься. Особенно на „западенщине“», — рассказывает собеседница агентства. Семья Моравель хочет жить и растить детей в Тюмени (архив) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Зинаида очень хочет, чтобы ее семья оставила после себя хорошее впечатление у тех, кто им помогает. Моравель благодарят тюменский штаб помощи беженцам, руководство и воспитателей детского сада №101, директора и учителей гимназии №12, администрацию Тюмени и губернатора Тюменской области Александра Моора. «Мы приехали не за тем, чтобы получить какие-то льготы, а потом уехать. Мы хотим остаться, дать детям возможность забыть то, что происходило на Украине. Есть среди беженцев те, кто считает, что им тут обязаны. Пожалуйста, не судите нас по таким, мы сами от них в шоке. Никто нам ничего не должен, и огромное спасибо тюменцам за их доброту и помощь», — говорит Зинаида. Если у вас есть возможность помочь семье Моравель и предложить им подходящий вариант по аренде жилья, свяжитесь с нашей редакцией. Бот для сообщений в Telegram — @Sobyaninzdesbot. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Темы Тюмени» .

Зинаида Моравель с пятью детьми, мужем и свекровью приехала в Тюмень 27 марта. Семья бежала из Украины. Как в соседнем государстве относятся к жителям Донбасса, беженка рассказала URA.RU. Ее жизнь за последние восемь лет — это бомбежки, угрозы, суды и притеснение за русскую речь. О том, как ведут себя ВСУ и российские военные, хлебе по 500 рублей, пропаганде и обмане со стороны волонтеров — в нашем материале. В ноябре 2021 года Зинаида вместе с супругом и детьми переехала из Константиновки (ДНР) в Купянский район Харьковской области. Там жила мама мужа, которой требовался уход. Семья купила дом, начала обживаться, а 24 февраля началась спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины. «Уходя из Купянска, Вооруженные силы Украины разбомбили мосты, разграбили ломбарды, исчезло продовольствие, закрылись бомбоубежища. Переправы чинили российские миротворцы. В магазин мы ходили пешком по 10 километров, но продукты не продавали, потому что деньги были на карточке, а продавец хотела наличные. А дома ждали голодные дети. Украинские военные разрушили больницу, разбили кислородный аппарат в госпитале. Новые баллоны привезли россияне, как и гуманитарную помощь», — рассказывает Зинаида. Вспоминает она и еще одну историю. Одна из жительниц пришла в магазин, а там ей заявили, что теперь буханка хлеба, в пересчете на российские деньги, стоит 500 рублей. В слезах женщина брела по улице, где встретила солдата российской армии. Узнав, в чем дело, парень вернулся вместе с ней в торговую точку, и под дулом автомата заставил продавца продать хлеб по обычной цене в 12 гривен (26,4 рубля на момент публикации материала — прим. URA.RU). За русский язык детей травили и били На вопрос о том, действительно ли жители Донбасса сталкивались с нацизмом на Украине, Зинаида отвечает твердое «Да». Выезжающим из ДНР приходилось судиться со страной. «Я сирота, родилась в Одессе, с 16 лет жила в ДНР. Когда захотела оформить себе российский паспорт, столкнулась с тем, что нужно восстановить документы. Мои были уничтожены, когда в дом попал снаряд. Пришлось выезжать на территорию Украины», — рассказывает Зинаида. Чтобы получить пособие или сделать свидетельство о рождении для ребенка, женщине приходилось судиться. В родной стране у Моравель был статус «Внутренне перемещенной особы». По словам женщины, это было унизительно. «В своей стране я чувствовала себя беженкой. Я почему-то получила статус опекуна на собственных детей. В суде у меня требовали привести свидетелей, которые подтвердят, что моя дочь — это моя дочь. Кого я должна была привести? Докторов из ДНР, которые принимали у меня роды?» — недоумевает собеседница агентства. Однажды женщина написала письмо тогда еще действующему президенту Украины Петру Порошенко. Попросила помощи перед 1 сентября. А к ней пришли забирать детей. «Сказали, что я умею только ноги раздвигать и побираться. Это говорила представительница президента», — со слезами вспоминает женщина, которая, до встречи с нынешним мужем, трудилась на четырех работах. Травля не обошла стороной и младших Моравель. После переезда в Херсонскую область в конце 2021 года, детей определили в школу. В первый же день дочь Зинаиды вернулась в истерике. «Учитель сделала Люде замечание по поводу того, что она говорит по-русски. Сказала, что ей плевать, откуда мы приехали, и, будучи на украинской земле, стыдно не знать свою мову. С этой подачи травлю подхватили дети. Их называли бомжами, материли. Сына за русский язык избили. До последнего с детьми никто не общался», — рассказывает Зинаида. Плазменный телевизор ценой в шесть памперсов В марте этого года бомбежки семья переживала в подполе на летней кухне. Есть было практически нечего. Из муки, воды и соли делали тонкие лепешки. Достать пачку макарон было праздником. Вода кончалась, в итоге пить начали из скважины на соседнем участке — вода была грязной, с запахом, но выбора не было. «Зеленых коридоров» для эвакуации не было тоже. Чтобы выехать, с одного человека просили по 10 000 гривен (более 22 000 рублей). У семьи из восьми человек таких денег не было. Велик был и риск обмана: стоимость менялась постоянно, в зависимости от желания водителей. Моравель искали способ уехать. Мониторили группы в социальной сети «ВКонтакте» и мессенджерах. Так Зинаида вышла на российских волонтеров. По цепочке она познакомилась с москвичкой Миланой, которая приступила к спасению многодетной семьи. «22 марта она написала, что скоро за нами приедет машина. Водитель — Саша, потом рассказывал, что везет нас под страхом смерти. Если бы остановили и узнали, что мы бежим в Россию, расправились бы, как с предателями», — рассказывает Зинаида. Готовясь к поездке, семье нужно было достать памперсы для младшего сына. Они обратились к украинским волонтерам: им позволяли выезжать на территорию России и закупать необходимое. Но возвращаясь в Украину, так называемую гуманитарную помощь начинали продавать. «Наличных денег у нас не было. Тогда мы пошли в то, что осталось от дома, взяли телевизор и выменяли его на подгузники. За „плазму“ нам дали шесть штук», — делится Зинаида. Весь путь до Тюмени занял у семьи пять дней. На машине доехали до границы, перешли ее, оттуда им помогли добраться до Белгорода. На поезде приехали в Москву, где их встретила волонтер. «Совершенно чужой человек обняла меня, как родную, и сказала: „Выдыхай, все закончилось, ты дома“. А ведь мы боялись ехать, потому что на Украине очень много дезинформации о России. Мол, здесь наших мужчин арестовывают, у матерей отбирают детей. Столько этой лжи, что не захочешь, а начнешь сомневаться. Сейчас мне очень стыдно за такие мысли», — говорит собеседница URA.RU. После беседы с волонтером было принято решение не оставаться в Москве. Семья понимала — жизнь в столице дорогая, они просто не потянут. Тогда Милана начала рассказывать про Тюмень, откуда она родом. «Мы сели на поезд. По пути постоянно обрывалась связь. Я только успела позвонить на номер 122 и сообщить, что еду с пятью детьми. На вокзале в Тюмени нас уже встречали: привезли в гостиницу, накормили, помогли вещами», — рассказывает Зинаида. Моравель решили почти все вопросы. Дети ходят в школу и сад. Им помогают оформить документы. Мужу Зинаиды нашли работу через Центр занятости, он изготавливает и собирает мебель. «Сейчас главная проблема — это жилье. Ищем трехкомнатную квартиру, которую могли бы потянуть. Хочется, чтобы владелец понимал, кто будет у него снимать. Мы хотим остаться в России, жить, работать, растить детей. С оплатой проблем не будет, чистоту гарантируем. Если у кого-то есть подходящее жилье под сдачу, мы будем очень благодарны», — говорит Зинаида. Связаться с семьей можно через редакцию URA.RU. Бот для связи — в конце материала. Красивые девушки домой не возвращались После приезда Моравель в Россию, один из частых вопросов, который им задают — «Как ведут себя российские военные на Украине?» Зинаида уверяет: русский солдат никого не обидит, чего не скажешь о бойцах ВСУ. «Все ваши ребята — герои. То, что сохранено на Донбассе — их заслуга. Когда Россия еще не зашла, люди боялись за своих дочерей. Насилие я видела только со стороны ВСУ. Красивая девочка выходит из дома — и больше ее никто не видел. Сидишь в подвале, говоришь с человеком, на секунду отворачиваешься, поворачиваешься обратно — а его снайпер „снял“», — вспоминает Зинаида. Рассказал она и историю своей знакомой. Женщина, переехавшая из ДНР в Мариуполь в 2014 году, яро поддерживала Украину. В ходе спецоперации ее малолетнюю дочь бойцы ВСУ взяли в заложники, а саму украинку использовали в качестве живого щита. Освободили семью бойцы отряда Рамзана Кадырова. Когда после украинку спросили, куда их отправить, она ответила что домой, в Россию. Про военных, нацизм в России и наглых беженцев «Я благодарна российским военным. Я не заслужила, чтобы они ценой своей жизни спасали нас. Готова стать на колени перед всеми их семьями, кланяться в ноги. Вы везете гуманитарку, помогаете. Вы людям хлеб даете, а они вам в лицо плюют — и такое я видела. Я извиняюсь за это, я извиняюсь за всю Украину», — говорит Зинаида Моравель. По словам женщины, для нее стало настоящим удивлением, что в России людей не судят по цвету коже, нации или языку. В школе дети не травят ее дочь и сыновей за то, что они из другой страны. «Столько разных национальностей на улицах, и все спокойно ходят. А там же (на Украине — прим. URA.RU) ходишь и оглядываешься. Особенно на „западенщине“», — рассказывает собеседница агентства. Зинаида очень хочет, чтобы ее семья оставила после себя хорошее впечатление у тех, кто им помогает. Моравель благодарят тюменский штаб помощи беженцам, руководство и воспитателей детского сада №101, директора и учителей гимназии №12, администрацию Тюмени и губернатора Тюменской области Александра Моора. «Мы приехали не за тем, чтобы получить какие-то льготы, а потом уехать. Мы хотим остаться, дать детям возможность забыть то, что происходило на Украине. Есть среди беженцев те, кто считает, что им тут обязаны. Пожалуйста, не судите нас по таким, мы сами от них в шоке. Никто нам ничего не должен, и огромное спасибо тюменцам за их доброту и помощь», — говорит Зинаида. Если у вас есть возможность помочь семье Моравель и предложить им подходящий вариант по аренде жилья, свяжитесь с нашей редакцией. Бот для сообщений в Telegram — @Sobyaninzdesbot.