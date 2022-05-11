Мишустин отреагировал на угрозу дефолта регионов России

Губернаторам дали возможность выйти из долгов

11 мая 2022 в 19:43 Размер текста - 17 +

Михаил Мишутин утвердил правила предоставления субъектам РФ льготных бюджетных кредитов в 2022 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности У регионов РФ появилась возможность избавиться от долгов и избежать угрозы дефолта. Для этого премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила предоставления субъектам РФ льготных бюджетных кредитов по ставке в 0,1%, о чем он объявил на заседании кабинета министров 11 мая. Обслуживать коммерческие займы дорого, поэтому их погашение позволит губернаторам сэкономить деньги и профинансировать решение неотложных задач, например, потратить на социальные нужды, объяснили URA.RU эксперты. По словам Мишустина, новые бюджетные кредиты регионы смогут потратить на три цели: снизить рыночный долг, заместить часть займов, которые они брали у банков, или погасить задолженность по облигациям. Средства будут выделяться по ставке 0,1% годовых и на длительный период — до 2028 года. Погашать такую задолженность можно будет не сразу, а равными долями, начиная с 2025 года. Долги регионов РФ в начале года достигли 2,7 триллиона рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Белом доме ожидают, что позитивный эффект от этой меры почувствуют и простые люди. «Рассчитываем, что поддержка из федерального бюджета позволит регионам не только сократить сам рыночный долг, но и снизить платежи по его обслуживанию, а значит, высвободить ресурсы для решения наиболее актуальных вопросов. Использовать их для развития экономики, социальных программ и совершенствования инфраструктуры», — сказал премьер. Проблема закредитованности регионов стоит остро не первый год, поскольку из-за коронакризиса расходы субъектов РФ сильно возросли, а доходы — упали. Последний раз эта тема поднималась губернатором Омской области Александром Бурковым на совещании у президента Владимира Путина 10 мая. Бурков попросил о новых льготных бюджетных кредитах. В марте правительство также занималось угрозой искусственного дефолта по внешним долгам, которая появилась из-за санкций Запада. Регионы набрали коммерческие кредиты по высоким ставкам, обслуживать которые они не могут, говорит эксперт Наталья Зубаревич Фото: Владимир Андреев © URA.RU Смысл сегодняшнего решения Мишустина в том, чтобы регионы заместили дорогие банковские кредиты практически бесплатными займами от правительства, объяснила URA.RU директор региональной программы Независимого института соцполитики Наталья Зубаревич. «Суммарные кредиты регионов и муниципалитетов на начало года — 2,7 трлн рублей, из них на банки приходится почти 500 млрд. Ставка по банковским кредитам следует за ставкой ЦБ, которая была повышена в конце февраля до 20%, а теперь снижена до 14%. Платить по таким высоким ставкам регионы не могут. Когда вы не можете выполнять свои обязательства по долгам — это дефолт. А ставка по бюджетному кредиту — 0,1% годовых, очень дешево. Этими дешевыми деньгами регионы вернут дорогие коммерческие кредиты. Им взаймы из бюджета дали денег почти без процентов, да еще и выплаты отложили», — отметила эксперт. Статья по теме Мишустин ввел систему, которая взбодрит губернаторов Финансирование из бюджета через льготные кредиты — это простой и быстрый способ избавить субъекты РФ от дорогих банковских займов и снять угрозу дефолта с самых закредитованных регионов, считает директор Института Современного государственного развития Дмитрий Солонников. «Про дефолт целого ряда регионов говорят давно. Они испытывают сложности с финансово-хозяйственной деятельностью поскольку их обязательные расходы не компенсируются доходами. И вынуждены брать кредиты, не всегда в государственных банках, но и в коммерческих, и постепенно эта петля затягивается. Финансирование из бюджета в такой ситуации — один из простых способов решить проблему» — сказал он. Мишустин помогает регионам не только избежать дефолта и сэкономить на обслуживании коммерческих долгов, но и выполнить обязательства, которые на губернаторов накладывает федеральный центр, заметил в беседе с URA.RU эксперт по региональной политике Виталий Иванов. «В разных регионах разная ситуация с коммерческими долгами, но часто бывает так, что не брать кредиты они не могут, поскольку должны исполнять Майские указы президента и другие обязательства. В этом смысле правительство помогает губернаторам решать поставленные задачи», — заключил Иванов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

У регионов РФ появилась возможность избавиться от долгов и избежать угрозы дефолта. Для этого премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила предоставления субъектам РФ льготных бюджетных кредитов по ставке в 0,1%, о чем он объявил на заседании кабинета министров 11 мая. Обслуживать коммерческие займы дорого, поэтому их погашение позволит губернаторам сэкономить деньги и профинансировать решение неотложных задач, например, потратить на социальные нужды, объяснили URA.RU эксперты. По словам Мишустина, новые бюджетные кредиты регионы смогут потратить на три цели: снизить рыночный долг, заместить часть займов, которые они брали у банков, или погасить задолженность по облигациям. Средства будут выделяться по ставке 0,1% годовых и на длительный период — до 2028 года. Погашать такую задолженность можно будет не сразу, а равными долями, начиная с 2025 года. В Белом доме ожидают, что позитивный эффект от этой меры почувствуют и простые люди. «Рассчитываем, что поддержка из федерального бюджета позволит регионам не только сократить сам рыночный долг, но и снизить платежи по его обслуживанию, а значит, высвободить ресурсы для решения наиболее актуальных вопросов. Использовать их для развития экономики, социальных программ и совершенствования инфраструктуры», — сказал премьер. Проблема закредитованности регионов стоит остро не первый год, поскольку из-за коронакризиса расходы субъектов РФ сильно возросли, а доходы — упали. Последний раз эта тема поднималась губернатором Омской области Александром Бурковым на совещании у президента Владимира Путина 10 мая. Бурков попросил о новых льготных бюджетных кредитах. В марте правительство также занималось угрозой искусственного дефолта по внешним долгам, которая появилась из-за санкций Запада. Смысл сегодняшнего решения Мишустина в том, чтобы регионы заместили дорогие банковские кредиты практически бесплатными займами от правительства, объяснила URA.RU директор региональной программы Независимого института соцполитики Наталья Зубаревич. «Суммарные кредиты регионов и муниципалитетов на начало года — 2,7 трлн рублей, из них на банки приходится почти 500 млрд. Ставка по банковским кредитам следует за ставкой ЦБ, которая была повышена в конце февраля до 20%, а теперь снижена до 14%. Платить по таким высоким ставкам регионы не могут. Когда вы не можете выполнять свои обязательства по долгам — это дефолт. А ставка по бюджетному кредиту — 0,1% годовых, очень дешево. Этими дешевыми деньгами регионы вернут дорогие коммерческие кредиты. Им взаймы из бюджета дали денег почти без процентов, да еще и выплаты отложили», — отметила эксперт. Финансирование из бюджета через льготные кредиты — это простой и быстрый способ избавить субъекты РФ от дорогих банковских займов и снять угрозу дефолта с самых закредитованных регионов, считает директор Института Современного государственного развития Дмитрий Солонников. «Про дефолт целого ряда регионов говорят давно. Они испытывают сложности с финансово-хозяйственной деятельностью поскольку их обязательные расходы не компенсируются доходами. И вынуждены брать кредиты, не всегда в государственных банках, но и в коммерческих, и постепенно эта петля затягивается. Финансирование из бюджета в такой ситуации — один из простых способов решить проблему» — сказал он. Мишустин помогает регионам не только избежать дефолта и сэкономить на обслуживании коммерческих долгов, но и выполнить обязательства, которые на губернаторов накладывает федеральный центр, заметил в беседе с URA.RU эксперт по региональной политике Виталий Иванов. «В разных регионах разная ситуация с коммерческими долгами, но часто бывает так, что не брать кредиты они не могут, поскольку должны исполнять Майские указы президента и другие обязательства. В этом смысле правительство помогает губернаторам решать поставленные задачи», — заключил Иванов.