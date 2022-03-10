Правительство ответило на угрозу дефолта в России

Власть нашла необычный способ выплаты валютных долгов

10 марта 2022 в 23:25 Размер текста - 17 +

России и ее компаниям грозил дефолт из-за заморозки золотовалютных резервов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В кабмине придумали, как Россия сможет отдавать долги в валюте, несмотря на санкции. Правительство разрешило себе и компаниям расплачиваться рублями, а зарубежные кредиторы должны будут сами договариваться с властями США и ЕС о размораживании долларов или евро из валютных резервов ЦБ РФ. Так премьер-министр Михаил Мишустин 10 марта отчитался о выполнении указа президента Владимира Путина об иностранных кредиторах. Эксперты называют это способом избежать дефолта и укрепить курс рубля. Намерение РФ гасить свои внешние долги в рублях было подтверждено 10 марта на совещании президента с членами правительства по минимизации последствий санкций для российской экономики. Согласно выступлению главы Минфина Антона Силуанова, для этого будут созданы специальные счета в отечественных банках для иностранных кредиторов, куда само правительство и компании-должники будут переводить рублевые платежи, эквивалентные суммам в долларах и евро. А западные кредиторы должны будут взыскивать эти суммы у властей США и ЕС за счет замороженных золотовалютных резервов РФ. «Мы будем погашать наши внешние обязательства в рублях, а конвертацию будем осуществлять за счет разморозки золотовалютных резервов», — пояснил Силуанов. Западные рейтинговые агентства заявили о возможности дефолта в России Фото: depositphotos.com О том, что России и ее компаниям грозит дефолт, ранее объявили рейтинговые агентства Fitch и Moody’s. Это произошло не потому, что у страны нет денег, а в связи с западными санкциями и ответными мерами правительства РФ по ограничению вывода капитала из страны. Силуанов подчеркнул, что это не Москва, а Запад фактически объявил дефолт по своим финансовым обязательствам перед Россией, заморозив золотовалютные резервы РФ. Со своей стороны, власти США вошли в положение кредиторов и временно, в порядке исключения, разрешили транзакции с ЦБ РФ, Фондом национального благосостояния и Минфином как минимум до 25 мая 2022 года. Дефолт — это невыполнение своих долговых обязательств в срок, объяснил URA.RU экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин. По сего словам, если по долгам не платит государство, то это называется суверенным дефолтом, а если частная компания — то корпоративным. У дефолта есть последствия — кредиторы могут обратиться в суд с требованием арестовать и распродать имущество должника, продолжает эксперт. По мнению Калугина, попытка расплатиться рублями по валютным обязательствам устроит далеко не всех иностранцев, но без решения суда забрать имущество должников они не смогут. «На судебные разбирательства нужно какое-то время, иногда годы. Последствия таких судов опасны для тех компаний-должников, у которых за границей много имущества, потому что его могут отобрать. Кстати, на днях „Газпром“ предпочел сделать выплаты в валюте, поскольку ему есть что терять», — добавил он. Правительство предложило новый механизм выплаты внешних долгов для того, чтобы заинтересовать иностранных кредиторов в разморозке валютных резервов Центробанка РФ, считает профессор Высшей школы экономики Евгений Коган. Разработку механизма выплаты валютных долгов рублями Михаил Мишустин поручил Антону Силуанову Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Мы рассчитались с вами в рублях, а получите ли вы свои доллары и евро — это зависит от разморозки. Разморозите — отдадим, а не разморозите — посидите в рублях. Какие времена, такие и нравы», — сказал профессор. Угроза дефолта ослабляет курс рубля, а если эта угроза будет снята — рубль может укрепиться, считает эксперт по финансовым рынкам ФГ «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский. «Внутри России свободного валютного рынка уже нет, так что курс будет такой, какой назначит Центробанк. Но на внешнем рынке, который сейчас выше внутреннего курса примерно на 10 рублей за доллар, эта разница может исчезнуть. Кредиторы действительно заинтересованы в том, чтобы у России не было дефолта, они не хотят страдать из-за санкций и это их священное право. Если Запад добьется дефолта, то ограбит своих же граждан, это классический выстрел в ногу», — сказал эксперт. Статья по теме Мишустин подготовил второй ответ на санкции против России Голубовский напомнил, что даже в годы Второй мировой войны воюющие державы платили друг другу по долгам через нейтральную Швейцарию, а в годы холодной войны СССР расплачивался с США за поставки по ленд-лизу. «То, как ведут себя США, — это полнейшее безумие и несоразмерное применение силы. Деловая этика и здравый смысл требуют договориться, иначе глобальная финансовая система может развалиться из-за полной потери доверия к институтам и платежной инфраструктуре. Это будет катастрофа, которую можно сравнить только с ядерным взрывом», — заключил он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В кабмине придумали, как Россия сможет отдавать долги в валюте, несмотря на санкции. Правительство разрешило себе и компаниям расплачиваться рублями, а зарубежные кредиторы должны будут сами договариваться с властями США и ЕС о размораживании долларов или евро из валютных резервов ЦБ РФ. Так премьер-министр Михаил Мишустин 10 марта отчитался о выполнении указа президента Владимира Путина об иностранных кредиторах. Эксперты называют это способом избежать дефолта и укрепить курс рубля. Намерение РФ гасить свои внешние долги в рублях было подтверждено 10 марта на совещании президента с членами правительства по минимизации последствий санкций для российской экономики. Согласно выступлению главы Минфина Антона Силуанова, для этого будут созданы специальные счета в отечественных банках для иностранных кредиторов, куда само правительство и компании-должники будут переводить рублевые платежи, эквивалентные суммам в долларах и евро. А западные кредиторы должны будут взыскивать эти суммы у властей США и ЕС за счет замороженных золотовалютных резервов РФ. «Мы будем погашать наши внешние обязательства в рублях, а конвертацию будем осуществлять за счет разморозки золотовалютных резервов», — пояснил Силуанов. О том, что России и ее компаниям грозит дефолт, ранее объявили рейтинговые агентства Fitch и Moody’s. Это произошло не потому, что у страны нет денег, а в связи с западными санкциями и ответными мерами правительства РФ по ограничению вывода капитала из страны. Силуанов подчеркнул, что это не Москва, а Запад фактически объявил дефолт по своим финансовым обязательствам перед Россией, заморозив золотовалютные резервы РФ. Со своей стороны, власти США вошли в положение кредиторов и временно, в порядке исключения, разрешили транзакции с ЦБ РФ, Фондом национального благосостояния и Минфином как минимум до 25 мая 2022 года. Дефолт — это невыполнение своих долговых обязательств в срок, объяснил URA.RU экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин. По сего словам, если по долгам не платит государство, то это называется суверенным дефолтом, а если частная компания — то корпоративным. У дефолта есть последствия — кредиторы могут обратиться в суд с требованием арестовать и распродать имущество должника, продолжает эксперт. По мнению Калугина, попытка расплатиться рублями по валютным обязательствам устроит далеко не всех иностранцев, но без решения суда забрать имущество должников они не смогут. «На судебные разбирательства нужно какое-то время, иногда годы. Последствия таких судов опасны для тех компаний-должников, у которых за границей много имущества, потому что его могут отобрать. Кстати, на днях „Газпром“ предпочел сделать выплаты в валюте, поскольку ему есть что терять», — добавил он. Правительство предложило новый механизм выплаты внешних долгов для того, чтобы заинтересовать иностранных кредиторов в разморозке валютных резервов Центробанка РФ, считает профессор Высшей школы экономики Евгений Коган. «Мы рассчитались с вами в рублях, а получите ли вы свои доллары и евро — это зависит от разморозки. Разморозите — отдадим, а не разморозите — посидите в рублях. Какие времена, такие и нравы», — сказал профессор. Угроза дефолта ослабляет курс рубля, а если эта угроза будет снята — рубль может укрепиться, считает эксперт по финансовым рынкам ФГ «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский. «Внутри России свободного валютного рынка уже нет, так что курс будет такой, какой назначит Центробанк. Но на внешнем рынке, который сейчас выше внутреннего курса примерно на 10 рублей за доллар, эта разница может исчезнуть. Кредиторы действительно заинтересованы в том, чтобы у России не было дефолта, они не хотят страдать из-за санкций и это их священное право. Если Запад добьется дефолта, то ограбит своих же граждан, это классический выстрел в ногу», — сказал эксперт. Голубовский напомнил, что даже в годы Второй мировой войны воюющие державы платили друг другу по долгам через нейтральную Швейцарию, а в годы холодной войны СССР расплачивался с США за поставки по ленд-лизу. «То, как ведут себя США, — это полнейшее безумие и несоразмерное применение силы. Деловая этика и здравый смысл требуют договориться, иначе глобальная финансовая система может развалиться из-за полной потери доверия к институтам и платежной инфраструктуре. Это будет катастрофа, которую можно сравнить только с ядерным взрывом», — заключил он.