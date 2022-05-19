Бабушка с внуком бежали из Украины в РФ из-за обстрелов нацистов

«Зеленский обещал мир, но полностью прогнулся под США. Как говорится, переобулся». Видео

19 мая 2022 в 19:45 Размер текста - 17 +

Несмотря ни на что Татьяна вспоминает все пережитое с улыбкой на лице Фото: Владислав Колбин / URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Татьяне Поляковой, 18 лет прожившей на Украине, пришлось бежать в РФ вместе с внуком весной 2022 года. С 2014 года свердловская семья Искандеровых убеждала ее переехать к ним, но Татьяна отказывалась, несмотря на нелюбовь украинцев к русским и агрессивную политику — с внуком не хотели дружить, а в школе запрещали говорить по-русски. Сложное решение уехать Полякова приняла только тогда, когда у них закончились продукты и лекарства. Выбраться с Украины им помогли российские военные. «Когда внук приехал ко мне погостить, соседи запрещали своим детям с ним играть, а некоторые ребята его избивали. Он боялся один выходить на улицу. Программа обучения в украинской школе ведет к тому, что Россия — агрессор и враг», — рассказала Татьяна. Женщине пришлось оставить дом на Украине, в котором выросло не одно поколение Фото: Владислав Колбин / URA.RU Пенсионерка рассказала, что выросла на Украине, а в середине 80-х годов переехала на север России. В 2004 году вместе с мужем она вернулась обратно, чтобы присматривать за своим лежачим отцом и поняла, что оказалась среди людей, большая часть которых ее сразу невзлюбили только за то, что она жила в России. «На протяжении 30 лет народ настраивали против русских. Минимум три поколения выросли воспитанными в ненависти к России», — говорит Татьяна. Татьяна вспоминает, что после начала спецоперации у нее в поселке было довольно тихо. Украинские военные сдавали свои базы без боя. Но спустя некоторое время ВСУшники пригрозили, что если если российские солдаты не сдадут позиции в течении пяти дней, то начнутся обстрелы и бомбежки. — Вы ведь понимали, что опасность есть. Можно же было переехать в РФ еще раньше? — Страшно не было. Я переживала только за ребенка. Нам приходилось спать одетыми и прятаться в углу комнаты, чтобы взрывы нас никак не задели. Мы решились выехать только когда у нас почти закончилась вся провизия. Ребенок просыпался каждый день в 6 утра и говорил: «Кушаньки хочу», а я понимаю, что уже скоро еда закончится. Я ведь еще и диабетик, а лекарств у меня оставалось на пять дней максимум. Все 3500 километров они проехали на старенькой Daewoo Nexia Фото: Владислав Колбин / URA.RU — За сколько вы доехали из Херсонской области до Екатеринбурга? — Мы выехали 9 апреля, донбасские ребята проводили нас до Херсона. Один из них ехал на своей военной машине, а второй за рулем моей — это было нужно, чтобы быстро проезжать блокпосты. Военные видят, что за рулем тоже солдаты сидят и пропускают без досмотра машины. Уже после Херсона до Крыма я ехала за рулем сама. На таможне нас проверяли очень тщательно, но были очень вежливы. Извинялись каждый раз, что приходится сумки посмотреть, багажник или салон машины. Очень культурные все. А уже из Армянска меня забрал мой сын. В Екатеринбург мы приехали 16 апреля. Дочь пенсионерки Татьяна Искандерова рассказывает, что с начала спецоперации очень сильно переживала за свою маму. Каждый день пытались хоть как-то связаться с Татьяной Поляковой, чтобы узнать как у них дела. «Мы с семьей узнали, что моя мама выехала в Россию только вечером 9 апреля, когда она уже была в Херсоне. Последние дни до этого связь у нее отсутствовала совсем, а тут она звонит и говорит, что уже скоро приедет в Россию», — рассказала дочь пенсионерки. Бабушка Татьяна рассказывает, что всю спецоперацию она с внуком молилась на коленях Фото: Владислав Колбин / URA.RU Дочь пенсионерки Татьяна Искандерова тоже родилась в Херсонской области Украины, а затем вместе со своей семьей переехала на север России. Она вспоминает, что во времена СССР не было деления на русских и украинцев — был один народ. Летом 2013 года она с мамой надеялась, что границы между Россией и Украиной не будет и можно будет беспрепятственно путешествовать. «Мой дед — дитя войны. Когда начиналась война ему было только 11 лет. Я не представляю какого масштаба была проделана информационная обработка, что он в 2014 году заявил, что лучше бы нас захватили немцы. Хотя он же видел, что такое нацизм, что такое ненависть одного народа к другому и чем это заканчивается. Очень жалко детей, которых пичкают ненавистью к России», — признается Татьяна. «Мой старший сын закончил в Украине два класса начальной школы. Буквально 10 лет назад там преподавали русский язык, как дополнительный, была дружба народов. Сейчас же за русский язык избивают и гнобят», — подчеркнула Татьяна. Перед выездом бабушка на память сфотографировала свое родовое гнездо Фото: Владислав Колбин / URA.RU — У ребенка наверняка возникал вопрос, почему его притесняют лишь за то, что он русский? Вы с ним разговаривали на эту тему? — Конечно. В первом классе он учил стихи на украинском языке и рассказывал их лучше всех — выразительно и артистично. Однако из-за русофобии мне приходилось обращаться даже к директору школы, с классным руководителем мы тоже общались, чтобы его как-то оберегали. Внуку я говорила, чтобы он не обращал на обидчиков никакого внимания. Приходилось учить его драться, защищать себя. Ходила с ним гулять, чтобы его не избивали и не отбирали все у него. Ему в школе твердили, что нас напали агрессоры, ВСУ нас освободит, а я объясняла, что это никакие не агрессоры, а освободители. Он все это прекрасно понимал, — рассказывает бабушка. Буквально через неделю, как мы уехали, соседи прислали фотографии моего двора. АТОшники зачем-то обстреляли ворота, которые ведут в огород, а еще прилетела ракета в соседний двор — осколками разнесло мой забор. Зачем они обстреляли ворота — непонятно. Ведь мой двор это не военная база. Может просто ходили пуляли по жилым домам? Обстрелянные АТОшниками ворота, ведущие в огород Фото: Татьяна Полякова Татьяна Полякова вспоминает, что до ее выезда взрывы были слышны, но только вокруг них. «Бои шли в соседних селах. Вот только мы уехали, начались активные бои и удары по нашему населенному пункту. — До начала всей спецоперации у вас возникала мысль, что все дойдет до такого состояния, что России надо будет вмешаться? — Понимали, что это произойдет если не сейчас, то завтра. Когда Путин объявил о начале спецоперации, то я просто села и сказала — додразнились. Не надо было скакать, кричать «москаляку на гиляку». Разбудили зверя — терпите и отвечайте за то, что происходило эти восемь лет в Донбассе. К этому просто шло, потому что политика велась ужасная именно Украиной и Америкой, под дудкой которой плясал и Порошенко и Зеленский. — Как вы думаете, можно ли было вопрос с процветающим нацизмом решить не специальной военной операцией? — Конечно можно было. Но только это надо было начинать в еще 2014 году. За восемь лет Америка так накачала Украину вооружением и армией, что было понятно — Украина настроена только на войну. Если раньше НАТО было чисто формальностью, по моему мнению, то сейчас это реальная угроза для России. Владимир Зеленский обещал мир, но полностью прогнулся под США. Как говорится, переобулся, — говорит Татьяна Полякова. Татьяна считает, что Зеленского избрали в президенты из-за красивой предвыборной кампании и отсутствия альтернативы Фото: Владислав Колбин / URA.RU Бабушка рассказывает, что Порошенко все в Украине очень сильно ненавидели и требовали альтернативу. Она отметила, что народ поверил в его предвыборную компанию. «Все думали, что он придет и наведет порядок, а получилось наоборот», — говорит Татьяна. Дочь Татьяны отметила, что первый сезон сериала «Слуга народа» (по сценарию Зеленский, играющий главную роль, становится президентом Украины, — прим. URA.RU) закончился тем, что Зеленский бежал по лесу и прятался. «Может это вся политика Зеленского была известна заранее? Может сериал оказался пророческим?» — в шутку говорит Татьяна Искандерова. Внук Татьяны Назар Капустин рассказывает, что с начала специальной военной операции они всей семьей очень сильно переживали за свою бабушку и ее внука, находившегося с ней. Мы боялись, что какие-нибудь украинские неонацисты начнут на нее нападать из-за ее пророссийской гражданской позиции. Нацистский настрой миллионов человек, выработанный десятками лет не поменять в секунду. Такая глобальная спецоперации нужна в первую очередь для того, чтобы спасти Россию от возможных нападений со стороны Украины и НАТО. Россия проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Приказ о ее начале 24 февраля отдал президент России Владимир Путин. По словам президента, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида.

Татьяне Поляковой, 18 лет прожившей на Украине, пришлось бежать в РФ вместе с внуком весной 2022 года. С 2014 года свердловская семья Искандеровых убеждала ее переехать к ним, но Татьяна отказывалась, несмотря на нелюбовь украинцев к русским и агрессивную политику — с внуком не хотели дружить, а в школе запрещали говорить по-русски. Сложное решение уехать Полякова приняла только тогда, когда у них закончились продукты и лекарства. Выбраться с Украины им помогли российские военные. «Когда внук приехал ко мне погостить, соседи запрещали своим детям с ним играть, а некоторые ребята его избивали. Он боялся один выходить на улицу. Программа обучения в украинской школе ведет к тому, что Россия — агрессор и враг», — рассказала Татьяна. Пенсионерка рассказала, что выросла на Украине, а в середине 80-х годов переехала на север России. В 2004 году вместе с мужем она вернулась обратно, чтобы присматривать за своим лежачим отцом и поняла, что оказалась среди людей, большая часть которых ее сразу невзлюбили только за то, что она жила в России. «На протяжении 30 лет народ настраивали против русских. Минимум три поколения выросли воспитанными в ненависти к России», — говорит Татьяна. Татьяна вспоминает, что после начала спецоперации у нее в поселке было довольно тихо. Украинские военные сдавали свои базы без боя. Но спустя некоторое время ВСУшники пригрозили, что если если российские солдаты не сдадут позиции в течении пяти дней, то начнутся обстрелы и бомбежки. — Вы ведь понимали, что опасность есть. Можно же было переехать в РФ еще раньше? — Страшно не было. Я переживала только за ребенка. Нам приходилось спать одетыми и прятаться в углу комнаты, чтобы взрывы нас никак не задели. Мы решились выехать только когда у нас почти закончилась вся провизия. Ребенок просыпался каждый день в 6 утра и говорил: «Кушаньки хочу», а я понимаю, что уже скоро еда закончится. Я ведь еще и диабетик, а лекарств у меня оставалось на пять дней максимум. — За сколько вы доехали из Херсонской области до Екатеринбурга? — Мы выехали 9 апреля, донбасские ребята проводили нас до Херсона. Один из них ехал на своей военной машине, а второй за рулем моей — это было нужно, чтобы быстро проезжать блокпосты. Военные видят, что за рулем тоже солдаты сидят и пропускают без досмотра машины. Уже после Херсона до Крыма я ехала за рулем сама. На таможне нас проверяли очень тщательно, но были очень вежливы. Извинялись каждый раз, что приходится сумки посмотреть, багажник или салон машины. Очень культурные все. А уже из Армянска меня забрал мой сын. В Екатеринбург мы приехали 16 апреля. Дочь пенсионерки Татьяна Искандерова рассказывает, что с начала спецоперации очень сильно переживала за свою маму. Каждый день пытались хоть как-то связаться с Татьяной Поляковой, чтобы узнать как у них дела. «Мы с семьей узнали, что моя мама выехала в Россию только вечером 9 апреля, когда она уже была в Херсоне. Последние дни до этого связь у нее отсутствовала совсем, а тут она звонит и говорит, что уже скоро приедет в Россию», — рассказала дочь пенсионерки. Дочь пенсионерки Татьяна Искандерова тоже родилась в Херсонской области Украины, а затем вместе со своей семьей переехала на север России. Она вспоминает, что во времена СССР не было деления на русских и украинцев — был один народ. Летом 2013 года она с мамой надеялась, что границы между Россией и Украиной не будет и можно будет беспрепятственно путешествовать. «Мой дед — дитя войны. Когда начиналась война ему было только 11 лет. Я не представляю какого масштаба была проделана информационная обработка, что он в 2014 году заявил, что лучше бы нас захватили немцы. Хотя он же видел, что такое нацизм, что такое ненависть одного народа к другому и чем это заканчивается. Очень жалко детей, которых пичкают ненавистью к России», — признается Татьяна. «Мой старший сын закончил в Украине два класса начальной школы. Буквально 10 лет назад там преподавали русский язык, как дополнительный, была дружба народов. Сейчас же за русский язык избивают и гнобят», — подчеркнула Татьяна. — У ребенка наверняка возникал вопрос, почему его притесняют лишь за то, что он русский? Вы с ним разговаривали на эту тему? — Конечно. В первом классе он учил стихи на украинском языке и рассказывал их лучше всех — выразительно и артистично. Однако из-за русофобии мне приходилось обращаться даже к директору школы, с классным руководителем мы тоже общались, чтобы его как-то оберегали. Внуку я говорила, чтобы он не обращал на обидчиков никакого внимания. Приходилось учить его драться, защищать себя. Ходила с ним гулять, чтобы его не избивали и не отбирали все у него. Ему в школе твердили, что нас напали агрессоры, ВСУ нас освободит, а я объясняла, что это никакие не агрессоры, а освободители. Он все это прекрасно понимал, — рассказывает бабушка. Буквально через неделю, как мы уехали, соседи прислали фотографии моего двора. АТОшники зачем-то обстреляли ворота, которые ведут в огород, а еще прилетела ракета в соседний двор — осколками разнесло мой забор. Зачем они обстреляли ворота — непонятно. Ведь мой двор это не военная база. Может просто ходили пуляли по жилым домам? Татьяна Полякова вспоминает, что до ее выезда взрывы были слышны, но только вокруг них. «Бои шли в соседних селах. Вот только мы уехали, начались активные бои и удары по нашему населенному пункту. — До начала всей спецоперации у вас возникала мысль, что все дойдет до такого состояния, что России надо будет вмешаться? — Понимали, что это произойдет если не сейчас, то завтра. Когда Путин объявил о начале спецоперации, то я просто села и сказала — додразнились. Не надо было скакать, кричать «москаляку на гиляку». Разбудили зверя — терпите и отвечайте за то, что происходило эти восемь лет в Донбассе. К этому просто шло, потому что политика велась ужасная именно Украиной и Америкой, под дудкой которой плясал и Порошенко и Зеленский. — Как вы думаете, можно ли было вопрос с процветающим нацизмом решить не специальной военной операцией? — Конечно можно было. Но только это надо было начинать в еще 2014 году. За восемь лет Америка так накачала Украину вооружением и армией, что было понятно — Украина настроена только на войну. Если раньше НАТО было чисто формальностью, по моему мнению, то сейчас это реальная угроза для России. Владимир Зеленский обещал мир, но полностью прогнулся под США. Как говорится, переобулся, — говорит Татьяна Полякова. Бабушка рассказывает, что Порошенко все в Украине очень сильно ненавидели и требовали альтернативу. Она отметила, что народ поверил в его предвыборную компанию. «Все думали, что он придет и наведет порядок, а получилось наоборот», — говорит Татьяна. Дочь Татьяны отметила, что первый сезон сериала «Слуга народа» (по сценарию Зеленский, играющий главную роль, становится президентом Украины, — прим. URA.RU) закончился тем, что Зеленский бежал по лесу и прятался. «Может это вся политика Зеленского была известна заранее? Может сериал оказался пророческим?» — в шутку говорит Татьяна Искандерова. Внук Татьяны Назар Капустин рассказывает, что с начала специальной военной операции они всей семьей очень сильно переживали за свою бабушку и ее внука, находившегося с ней. Мы боялись, что какие-нибудь украинские неонацисты начнут на нее нападать из-за ее пророссийской гражданской позиции. Нацистский настрой миллионов человек, выработанный десятками лет не поменять в секунду. Такая глобальная спецоперации нужна в первую очередь для того, чтобы спасти Россию от возможных нападений со стороны Украины и НАТО. Россия проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Приказ о ее начале 24 февраля отдал президент России Владимир Путин. По словам президента, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида.