Россия обошла часть санкций благодаря решению Мишустина

Оно сэкономит деньги населения и бизнеса

16 мая 2022 в 21:59 Размер текста - 17 +

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в условиях санкций отменил ввозные пошлины на компьютеры, планшеты, смартфоны и другую технику Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российские власти обошли часть санкций Запада благодаря упрощению правил ввоза импортной электроники, оборудования, запчастей, стройматериалов и сырья. Такое решение на совещании с вице-премьерами 16 мая озвучил глава правительства РФ Михаил Мишустин. Эксперты объяснили URA.RU, что оно позволит сократить стоимость импорта и сэкономить деньги населения и предпринимателей на покупку техники и комплектующих. Открывая совещание, Мишустин подчеркнул, что правительство продолжает формировать зеленый коридор импортных товаров, не производимых в России. «Соответствующие решения уже приняты в отношении товаров первой необходимости — это лекарства и продовольствие. Теперь дополнительно обнуляем ввозные пошлины на технологическое оборудование, комплектующие, сырье и материалы, которые будут использоваться при реализации инвестпроектов в сельском хозяйстве, обрабатывающей промышленности, строительстве, транспортной отрасли и сфере IT», — рассказал премьер. Власти упростили правила ввоза электроники, чтобы наполнить рынок Фото: Владимир Андреев © URA.RU Власти упростят правила ввоза в страну электронных устройств с криптографическими средствами — компьютеров, планшетов, ноутбуков и смартфонов, сообщил Мишустин. «Правительство приняло решение временно наделить отраслевые ассоциации полномочиями по оформлению специальной разрешительной документации. Это облегчит импорт техники и обеспечит потребности внутреннего рынка», — уточнил глава правительства. В заключении Мишустин добавил, что для системообразующих предприятий будет смягчен таможенный контроль «при ввозе средств криптографии, которые являются комплектующими для промышленного производства, электронного оборудования и техники». Премьер пояснил, что это позволит избежать сбоев и остановок в этом секторе. Обнуление пошлин должно компенсировать рост цен на технику, считают эксперты Фото: Илья Московец © URA.RU Шаги, предпринимаемые правительством РФ, позволят вывести нашу промышленность и передовые отрасли из затруднительного положения, связанного с нехваткой оргтехники и оборудования, отмечает финансовый аналитик Михаил Беляев. «С нашей стороны найден выход — власти разрешили параллельный импорт, закупки товаров у третьих стран, ищут другие логистические схемы, но это приводит к удорожанию конечной продукции. Чтобы компенсировать повышение цен и поощрить к ввозу предприятия, введены финансовые льготы и послабления, отменены ввозные пошлины», — подчеркнул аналитик. Государство отказалось от пошлин, чтобы защитить интересы конечных потребителей, считают эксперты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Обнуление ввозных пошлин, объявленное Мишустиным, позволит защитить интересы россиян, а также восстановить техническое оснащение предприятий, которые в условиях санкций столкнулись с повышением цен на компьютеры, смартфоны, планшеты и другую электронику, считает президент организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин. По его словам, когда Евросоюз запретил экспорт техники, то стоимость ее доставки в РФ возросла в 3-5 раз в евро, из-за пандемии в Китае доставка оттуда в Россию повысилась примерно на 11% в юанях. В РФ стали ввозить меньше товаров, но спрос остался таким же. Это все привело к росту цен на технику на российском рынке. «Чтобы защитить в этой ситуации конечных потребителей, государство готово отказаться от пошлин, также как ранее отказалось от пошлин на социально значимые товары. Таким образом, бизнесу нужно меньше денег на закупки, и главное — есть ожидание, что цены снизятся», — пояснил собеседник. Статья по теме Правительство снизит цены на импортные лекарства и запчасти Разрешен параллельный импорт, в апреле налажены логистические связи со Средней Азией, Объединенными Арабскими Эмиратами, курс рубля с конца февраля снизился, а сейчас правительство отменило ввозные пошлины, заметил доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский. По его словам, в данной ситуации главной причиной роста цен может быть только жадность предпринимателей. «Рынок будет насыщаться. Снижение цен возможно. Но, если предприниматели будут ставить ценник выше того, что был до конца февраля, то могут ждать „экономистов“ из МВД, ФНС, СКР. Ведь внеплановые проверки по жалобам никто не отменял, правительством введен мораторий только на плановые проверки», — резюмировал эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Российские власти обошли часть санкций Запада благодаря упрощению правил ввоза импортной электроники, оборудования, запчастей, стройматериалов и сырья. Такое решение на совещании с вице-премьерами 16 мая озвучил глава правительства РФ Михаил Мишустин. Эксперты объяснили URA.RU, что оно позволит сократить стоимость импорта и сэкономить деньги населения и предпринимателей на покупку техники и комплектующих. Открывая совещание, Мишустин подчеркнул, что правительство продолжает формировать зеленый коридор импортных товаров, не производимых в России. «Соответствующие решения уже приняты в отношении товаров первой необходимости — это лекарства и продовольствие. Теперь дополнительно обнуляем ввозные пошлины на технологическое оборудование, комплектующие, сырье и материалы, которые будут использоваться при реализации инвестпроектов в сельском хозяйстве, обрабатывающей промышленности, строительстве, транспортной отрасли и сфере IT», — рассказал премьер. Власти упростят правила ввоза в страну электронных устройств с криптографическими средствами — компьютеров, планшетов, ноутбуков и смартфонов, сообщил Мишустин. «Правительство приняло решение временно наделить отраслевые ассоциации полномочиями по оформлению специальной разрешительной документации. Это облегчит импорт техники и обеспечит потребности внутреннего рынка», — уточнил глава правительства. В заключении Мишустин добавил, что для системообразующих предприятий будет смягчен таможенный контроль «при ввозе средств криптографии, которые являются комплектующими для промышленного производства, электронного оборудования и техники». Премьер пояснил, что это позволит избежать сбоев и остановок в этом секторе. Шаги, предпринимаемые правительством РФ, позволят вывести нашу промышленность и передовые отрасли из затруднительного положения, связанного с нехваткой оргтехники и оборудования, отмечает финансовый аналитик Михаил Беляев. «С нашей стороны найден выход — власти разрешили параллельный импорт, закупки товаров у третьих стран, ищут другие логистические схемы, но это приводит к удорожанию конечной продукции. Чтобы компенсировать повышение цен и поощрить к ввозу предприятия, введены финансовые льготы и послабления, отменены ввозные пошлины», — подчеркнул аналитик. Обнуление ввозных пошлин, объявленное Мишустиным, позволит защитить интересы россиян, а также восстановить техническое оснащение предприятий, которые в условиях санкций столкнулись с повышением цен на компьютеры, смартфоны, планшеты и другую электронику, считает президент организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин. По его словам, когда Евросоюз запретил экспорт техники, то стоимость ее доставки в РФ возросла в 3-5 раз в евро, из-за пандемии в Китае доставка оттуда в Россию повысилась примерно на 11% в юанях. В РФ стали ввозить меньше товаров, но спрос остался таким же. Это все привело к росту цен на технику на российском рынке. «Чтобы защитить в этой ситуации конечных потребителей, государство готово отказаться от пошлин, также как ранее отказалось от пошлин на социально значимые товары. Таким образом, бизнесу нужно меньше денег на закупки, и главное — есть ожидание, что цены снизятся», — пояснил собеседник. Разрешен параллельный импорт, в апреле налажены логистические связи со Средней Азией, Объединенными Арабскими Эмиратами, курс рубля с конца февраля снизился, а сейчас правительство отменило ввозные пошлины, заметил доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский. По его словам, в данной ситуации главной причиной роста цен может быть только жадность предпринимателей. «Рынок будет насыщаться. Снижение цен возможно. Но, если предприниматели будут ставить ценник выше того, что был до конца февраля, то могут ждать „экономистов“ из МВД, ФНС, СКР. Ведь внеплановые проверки по жалобам никто не отменял, правительством введен мораторий только на плановые проверки», — резюмировал эксперт.