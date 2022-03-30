Мишустин обошел санкции на импорт в Россию

Правительство наказало западные компании

30 марта 2022 в 21:17 Размер текста - 17 +

Премьер-министр Михаил Мишустин гарантировал поставки импортных товаров в Россию Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Правительство сделало бессмысленными санкции Запада, которые касаются международной торговли. Премьер-министр Михаил Мишустин 30 марта объявил, что в России легализовали поставки импортных товаров через третьи страны без согласия собственника бренда. Этим решением власти РФ намерены побороть дефицит самых востребованных товаров зарубежного производства, объяснили URA.RU эксперты. Российские власти готовят новый — уже четвертый по счету — пакет предложений по повышению устойчивости экономики страны, сообщил премьер на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций. В него вошли меры поддержки малого и среднего бизнеса, крупных промышленных предприятий, программа льготной ипотеки по ставке 12% годовых, решения отложить начало обязательного этапа маркировки молочной продукции, увеличить размер аванса для исполнителей госзаказа, а также легализовать параллельный импорт. Россияне не останутся без импортных гаджетов Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU До сих пор импортные товары нельзя было легально продавать на территории РФ без разрешения правообладателя, напомнил Мишустин. Однако глава правительства заявил, что подписал постановление, которое это разрешило. «Такой подход позволит гарантировать поставки товаров в нашу страну, в том числе вопреки недружественным действиям иностранных политиков. Цель механизма параллельного импорта — удовлетворить спрос на товары, содержащие результаты интеллектуальной деятельности», — заявил премьер. Легализация параллельного импорта является способом обойти санкции, объяснил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. «Правительство РФ считает санкции незаконными и ищет легальные пути их обхода. Компании в третьих странах имеют право официально закупить ту или иную продукцию и перепродать ее в Россию, это законно», — сказал экономист. Apple — одна из компаний, прекративших работу на российском рынке Фото: Владимир Андреев © URA.RU Список продукции, которую можно будет ввозить на территорию России без оглядки на запреты от правообладателей, Мишустин поручил составить Минпромторгу. Корреспонденту URA.RU не удалось дозвониться до пресс-службы ведомства, чтобы уточнить состав этого списка. Михаил Беляев полагает, что в список попадут импортные товары, полноценных аналогов которых на территории России пока не производится, и что даст властям и бизнесу время наладить импортозамещение. «Предполагается, что решение правительства — это временные меры, чтобы дать развиться отечественному импортозамещению. Либо это будет работать до тех пор, пока миропорядок не поменяется», — отметил он. Цель параллельного импорта — удовлетворить спрос на товары, содержащие результаты интеллектуальной деятельности Фото: Илья Московец © URA.RU Действия правительства направлены на удовлетворение потребительского спроса в стране, рассказал URA.RU директор центра экономической экспертизы ИГМУ ВШЭ Марсель Салихов. «Легализация параллельного импорта выгодна для российских потребителей, потому что владельцы бренда фактически лишаются возможности устанавливать ограничения через своих эксклюзивных дистрибьюторов. Как только параллельный импорт разрешается, любые другие компании могут завозить в Россию и продавать здесь те же самые товары без разрешения правообладателя. В условиях, когда многие иностранные компании прекратили поставки своей продукции в Россию, правительство таким путем борется с дефицитом», — объяснил эксперт. Параллельный импорт не следует путать с так называемым «серым» импортом, когда товары ввозятся в страну в обход таможни и контроля качества под видом предметов личного пользования, пояснил URA.RU руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников. Статья по теме Иностранные компании помогут обойти санкции против России «Неверной трактовкой являются рассуждения о том, что правительство РФ якобы разрешило контрабанду. Параллельный импорт и раньше был, зарубежные компании занимались реэкспортом в Россию того, что не смогли выгодно продать на своем собственном рынке, но за этим, как правило, следовали разбирательства с правообладателем. А теперь таких разбирательств не будет, но только по тем товарным категориям, которые правительство определит», — заключил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Правительство сделало бессмысленными санкции Запада, которые касаются международной торговли. Премьер-министр Михаил Мишустин 30 марта объявил, что в России легализовали поставки импортных товаров через третьи страны без согласия собственника бренда. Этим решением власти РФ намерены побороть дефицит самых востребованных товаров зарубежного производства, объяснили URA.RU эксперты. Российские власти готовят новый — уже четвертый по счету — пакет предложений по повышению устойчивости экономики страны, сообщил премьер на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций. В него вошли меры поддержки малого и среднего бизнеса, крупных промышленных предприятий, программа льготной ипотеки по ставке 12% годовых, решения отложить начало обязательного этапа маркировки молочной продукции, увеличить размер аванса для исполнителей госзаказа, а также легализовать параллельный импорт. До сих пор импортные товары нельзя было легально продавать на территории РФ без разрешения правообладателя, напомнил Мишустин. Однако глава правительства заявил, что подписал постановление, которое это разрешило. «Такой подход позволит гарантировать поставки товаров в нашу страну, в том числе вопреки недружественным действиям иностранных политиков. Цель механизма параллельного импорта — удовлетворить спрос на товары, содержащие результаты интеллектуальной деятельности», — заявил премьер. Легализация параллельного импорта является способом обойти санкции, объяснил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. «Правительство РФ считает санкции незаконными и ищет легальные пути их обхода. Компании в третьих странах имеют право официально закупить ту или иную продукцию и перепродать ее в Россию, это законно», — сказал экономист. Список продукции, которую можно будет ввозить на территорию России без оглядки на запреты от правообладателей, Мишустин поручил составить Минпромторгу. Корреспонденту URA.RU не удалось дозвониться до пресс-службы ведомства, чтобы уточнить состав этого списка. Михаил Беляев полагает, что в список попадут импортные товары, полноценных аналогов которых на территории России пока не производится, и что даст властям и бизнесу время наладить импортозамещение. «Предполагается, что решение правительства — это временные меры, чтобы дать развиться отечественному импортозамещению. Либо это будет работать до тех пор, пока миропорядок не поменяется», — отметил он. Действия правительства направлены на удовлетворение потребительского спроса в стране, рассказал URA.RU директор центра экономической экспертизы ИГМУ ВШЭ Марсель Салихов. «Легализация параллельного импорта выгодна для российских потребителей, потому что владельцы бренда фактически лишаются возможности устанавливать ограничения через своих эксклюзивных дистрибьюторов. Как только параллельный импорт разрешается, любые другие компании могут завозить в Россию и продавать здесь те же самые товары без разрешения правообладателя. В условиях, когда многие иностранные компании прекратили поставки своей продукции в Россию, правительство таким путем борется с дефицитом», — объяснил эксперт. Параллельный импорт не следует путать с так называемым «серым» импортом, когда товары ввозятся в страну в обход таможни и контроля качества под видом предметов личного пользования, пояснил URA.RU руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников. «Неверной трактовкой являются рассуждения о том, что правительство РФ якобы разрешило контрабанду. Параллельный импорт и раньше был, зарубежные компании занимались реэкспортом в Россию того, что не смогли выгодно продать на своем собственном рынке, но за этим, как правило, следовали разбирательства с правообладателем. А теперь таких разбирательств не будет, но только по тем товарным категориям, которые правительство определит», — заключил эксперт.