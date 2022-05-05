Правительство снизит цены на импортные лекарства и запчасти

Мишустин перевел таможню на новый режим работы

05 мая 2022 в 19:22 Размер текста - 17 +

Михаил Мишустин перевел таможню в специальный режим работы Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Правительство РФ сделает доступнее и дешевле самые важные для России импортные товары. Для этого премьер-министр Михаил Мишустин перевел федеральную таможенную службу в специальный режим работы, обнулил ввозные пошлины на 1075 групп продукции, включая лекарства и запчасти, а также подписал постановления об ускорении грузооборота через Кавказ. Тем самым глава правительства сделал ФТС инструментом защиты экономики страны от санкций Запада, рассказали URA.RU эксперты. Мишустин 5 мая на встрече с руководителем Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимиром Булавиным дал поручение содействовать критически важному в условиях санкций импорту. «Все процессы должны приводить к упрощению процедур администрирования для бизнеса. Что сейчас крайне важно, это беспрепятственное быстрое поступление товаров первой необходимости — медицинских изделий, лекарств. При снижении таможенных пошлин и при непростых сейчас процедурах экспорта и импорта все это тоже нужно упрощать», — сказал премьер. Михаил Мишустин провел с руководителем ФТС Владимиром Булавиным Пресс-служба правительства России © Government.ru Булавин в ответ заметил, что санкции Запада бьют по внешней торговле РФ, поскольку создают барьеры по перемещению и оплате товаров. Чтобы помочь импортерам обойти эти барьеры, в ФТС ускорили и упростили таможенные процедуры так, чтобы лекарства, продовольствие, машины, запчасти и механизмы, которые необходимы российской промышленности, легче проходили оформление на границе. «Обнулены ввозные таможенные пошлины на 1075 групп товаров. Меры, которые были приняты президентом страны и правительством, на наш взгляд, существенно смягчили воздействие этих санкций как на экономику страны, так и на бизнес», — сказал он. Отдельно Мишустин отметил важность развития системы электронной торговли. «Мы приняли очень важное решение: мы повысили пороги ввоза соответствующих товаров беспошлинной торговли через электронные площадки, что также поможет стимулировать импорт в нашу страну», — заявил он. В ФТС ускорили и упростили таможенные процедуры Фото: Анна Майорова © URA.RU Перед встречей с главой ФТС, Мушистин подписал постановления о повышении пропускной способности погранпунктов на юге страны. Для этого пункты досмотра модернизируют, а управление их работой цифровизируют, чтобы ускорить ввоз товаров в Россию. Речь идет о морском пункте пропуска Кавказ, через который идут поставки из Турции, об автомобильном пункте пропуска Яраг-Казмаляр на российско-азербайджанской границе, а также об автомобильном пункте пропуска Верхний Ларс на российско-грузинской границе, через который везут товары из Азербайджана, Армении, Грузии, Турции и Ирана. Из-за санкций Запада выросло значение для России южного торгового направления, рассказал URA.RU президент организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин. «Из ЕС можно привезти товары, которые не попали под санкции, через Латвию и Эстонию, но только европейскими перевозчиками и втридорога, цены взвинтили. Нарастить импорт из Китая мешают ограничения из-за пандемии, закрытые мосты, и невозможность резкого роста грузопотока по железной дороге. Южные таможенные пункты ранее не были востребованы, но теперь значение этого направления выросло, поэтому правительство стало уделять ему больше внимания», — отметил эксперт. Мишустин делал таможню инструментом защиты от беспрецедентного давления на российскую экономику, которое оказывают недружественные страны, считает председатель Совета по таможенной политике Торгово-промышленной палаты РФ Георгий Петров. В условиях санкций таможенная служба превратилась в инструмент защиты экономики РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU «Несмотря на импортозамещение и локализацию, РФ продолжает зависеть от поставок из-за рубежа по многим отраслям. Но ни одна страна в мире не производит все для себя сама. Правительство налаживает обходные пути для импорта самых важных товаров», — добавил он. Статья по теме Власти РФ создают новые маршруты, чтобы обойти санкции США и ЕС Принятые правительством и ФТС меры способствуют снижению влияния санкций на экономику России, объяснил URA.RU глава комитета по промышленности и торговле Госдумы Владимир Гутенев. «Мы сейчас занимаемся парированием санкций, их обходом, поскольку с Запада стали получать намного меньше товаров. Правительство делает ставку на параллельный импорт, это значит, что наши предприниматели могут закупать продукцию западных брендов в любой стране мира, которая готова к сотрудничеству. Соответствующим образом реорганизуется работа таможенных погранпунктов, расширяется их пропускная способность, чтобы грузы досматривались и проходили их беспрепятственно», — резюмировал депутат. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Правительство РФ сделает доступнее и дешевле самые важные для России импортные товары. Для этого премьер-министр Михаил Мишустин перевел федеральную таможенную службу в специальный режим работы, обнулил ввозные пошлины на 1075 групп продукции, включая лекарства и запчасти, а также подписал постановления об ускорении грузооборота через Кавказ. Тем самым глава правительства сделал ФТС инструментом защиты экономики страны от санкций Запада, рассказали URA.RU эксперты. Мишустин 5 мая на встрече с руководителем Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимиром Булавиным дал поручение содействовать критически важному в условиях санкций импорту. «Все процессы должны приводить к упрощению процедур администрирования для бизнеса. Что сейчас крайне важно, это беспрепятственное быстрое поступление товаров первой необходимости — медицинских изделий, лекарств. При снижении таможенных пошлин и при непростых сейчас процедурах экспорта и импорта все это тоже нужно упрощать», — сказал премьер. Булавин в ответ заметил, что санкции Запада бьют по внешней торговле РФ, поскольку создают барьеры по перемещению и оплате товаров. Чтобы помочь импортерам обойти эти барьеры, в ФТС ускорили и упростили таможенные процедуры так, чтобы лекарства, продовольствие, машины, запчасти и механизмы, которые необходимы российской промышленности, легче проходили оформление на границе. «Обнулены ввозные таможенные пошлины на 1075 групп товаров. Меры, которые были приняты президентом страны и правительством, на наш взгляд, существенно смягчили воздействие этих санкций как на экономику страны, так и на бизнес», — сказал он. Отдельно Мишустин отметил важность развития системы электронной торговли. «Мы приняли очень важное решение: мы повысили пороги ввоза соответствующих товаров беспошлинной торговли через электронные площадки, что также поможет стимулировать импорт в нашу страну», — заявил он. Перед встречей с главой ФТС, Мушистин подписал постановления о повышении пропускной способности погранпунктов на юге страны. Для этого пункты досмотра модернизируют, а управление их работой цифровизируют, чтобы ускорить ввоз товаров в Россию. Речь идет о морском пункте пропуска Кавказ, через который идут поставки из Турции, об автомобильном пункте пропуска Яраг-Казмаляр на российско-азербайджанской границе, а также об автомобильном пункте пропуска Верхний Ларс на российско-грузинской границе, через который везут товары из Азербайджана, Армении, Грузии, Турции и Ирана. Из-за санкций Запада выросло значение для России южного торгового направления, рассказал URA.RU президент организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин. «Из ЕС можно привезти товары, которые не попали под санкции, через Латвию и Эстонию, но только европейскими перевозчиками и втридорога, цены взвинтили. Нарастить импорт из Китая мешают ограничения из-за пандемии, закрытые мосты, и невозможность резкого роста грузопотока по железной дороге. Южные таможенные пункты ранее не были востребованы, но теперь значение этого направления выросло, поэтому правительство стало уделять ему больше внимания», — отметил эксперт. Мишустин делал таможню инструментом защиты от беспрецедентного давления на российскую экономику, которое оказывают недружественные страны, считает председатель Совета по таможенной политике Торгово-промышленной палаты РФ Георгий Петров. «Несмотря на импортозамещение и локализацию, РФ продолжает зависеть от поставок из-за рубежа по многим отраслям. Но ни одна страна в мире не производит все для себя сама. Правительство налаживает обходные пути для импорта самых важных товаров», — добавил он. Принятые правительством и ФТС меры способствуют снижению влияния санкций на экономику России, объяснил URA.RU глава комитета по промышленности и торговле Госдумы Владимир Гутенев. «Мы сейчас занимаемся парированием санкций, их обходом, поскольку с Запада стали получать намного меньше товаров. Правительство делает ставку на параллельный импорт, это значит, что наши предприниматели могут закупать продукцию западных брендов в любой стране мира, которая готова к сотрудничеству. Соответствующим образом реорганизуется работа таможенных погранпунктов, расширяется их пропускная способность, чтобы грузы досматривались и проходили их беспрепятственно», — резюмировал депутат.