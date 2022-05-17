«Мерзотная либерота» сдалась мэру Екатеринбурга

Горожане, протестовавшие на улицах, выступили перед Орловым с докладами

17 мая 2022 в 22:32 Размер текста - 17 +

Современные реалии, после начала спецоперации, упростили работу мэру Екатеринбурга: протесты, как за сквер (на фото), исключены Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Мэру Екатеринбурга Алексею Орлову помогли победить пресловутую «мерзотную либероту» еще раньше создания мема о ней телеведущим Владимиром Соловьевым. Доказательство — совет неравнодушных горожан, который собрался 17 мая. Организаторы протестов и критики властей сегодня выступали перед мэром с презентациями, а Орлов давал своим неслучившимся врагам рекомендации. Никто даже не возмутился явными перегибами со стороны главы. Совет неравнодушных горожан задумывался год назад, весной 2021 года. Глава Алексей Орлов, занявший пост в начале 2021-го, рисковал стать мишенью активных горожан, которые завалили претензиями не одного мэра — до полного уничтожения его репутации. Так было с главой города Александром Высокинским: его выход к протестующим за сквер у драмтеатра не был воспринят как смелый шаг. Напротив — екатеринбургский Twitter и Facebook (запрещен в РФ, компания-владелец Meta признана экстремистской) смеялись над неуверенностью мэра. Орлова, еще менее харизматичного и смелого, чем Высокинский, ждала та же участь. Летом 2021-го Орлов отказывался ехать в сквер на Опалихинской, где шли протесты. Сегодня протесты, которые могут проверить мэра, исчезли из-за спецоперации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Собирая всю либеральную общественность в один совет, его идеолог, вице-мэр Сергей Плахотин, рассчитывал перевести негатив в конструктивное русло — с улиц и соцсетей в зал совещаний. И вряд ли в мэрии Екатеринбурга найдется еще задача, которая была выполнена насколько удачно. Спустя год после создания совета, на совещании 17 мая, городской активист Дмитрий Москвин выступил перед Алексеем Орловым. Ранее Москвин участвовал в митингах против ликвидации выборов мэра, телебашни, кинотеатра «Темп». Сегодня он выступал перед главой с презентацией в городском библиотечном центре. Москвин пенял на удручающее состояние фасадов, отсутствие благоустройства и кейсов по восстановлению наследия (а в Перми восстановлен рабочий поселок Мотовилихи), снос двух конструктивистских зданий только в апреле. Дмитрий Москвин на акции «Обнять пруд» в 2017 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Активист Москвин грустно согласился с коллегами по совету, что речь про памятники федерального значения — этот вопрос в Екатеринбурге не решить. А мэр Орлов напомнил, что в библиотеке №40 открыт центр конструктивизма: «Есть возможность бюджетом поддержать, потому что это текущая работа библиотеки». Еще Орлов обещал убрать железные гаражи из комплекса на Ленина, 52, 54. Некоторыми протестами Дмитрий Москвин добивался меньше. В 2019 году владелец пабликов «Интересный Екатеринбург» Иван Колотовкин критиковал в своих группах тогдашнего мэра Александра Высокинского за разбитые фонари в обновленном сквере за Оперным театром. А в 2018-м стебался над его речью о неприязни «30-летних диванных резонеров». Сегодня Колотовкина за качественный доклад благодарил сменщик Высокинского Алексей Орлов. Блогер показал презентацию о вандализме в городе, выпустив пар: «Я вообще не понимаю, зачем в городе проводится благоустройство». И предложил пути выхода: применить опыт служб безопасности Академического и Солнечного (там хулиганов находят мгновенно), усилить патрули на улицах (ждали мы такого от молодых либералов?), вычисление вандалов в соцсетях. Казаки нередко участвуют в разгоне протестующих во всех городах России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Алексей Орлов тоже попытался скреативить: «А что нам мешает тех же казаков привлекать?.. Ну [дадут вандалам] нагайкой пару раз по заднице. Это недорого, на самом деле». Ни один из присутствующих, кто мог быть обижен казаком при стычке на митинге, не высказался против, хотя глава явно перегнул палку. Вице-мэр Сергей Плахотин, прокомментировал, что высказывание Орлова прозвучало как одно из предложений в рамках мозгового штурма: «Он призывал к комплексному решению вопроса вандализма, с привлечением всех горожан, казаков, в том числе. К решению проблемы обязательно вернемся». Для перестраховки на совет неравнодушных приглашаются кураторы самых конфликтных сфер Екатеринбурга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Еще мэр отчитал за формализм заместителя Алексея Бубнова: его меры борьбы с вандализмом — подавать заявления в полицию, однако за годы жалоб (Бубнов работает вице-мэром четыре года) ни на одно ответа не поступило. Стоит отметить, что совет неравнодушных к своей годовщине стал собирать внушительный состав топов мэрии Екатеринбурга: помимо Орлова, Плахотина и Бубнова на совещание приехали вице-мэр Рустам Галямов, глава депобразования Константин Шевченко, руководитель отдела благоустройства Тамара Благодаткова, советник мэра Александр Пирогов. «Не один мэр должен понимать, что думают лидеры мнений, — объяснил собеседник URA.RU такое представительство. — И отвечать перед ними». Но было бы преувеличением говорить, что мэр Орлов отвечает перед представителями совета. Так, в конце заседания глава вообще сослался на очередное совещание в графике и предложил без него дослушать три вопроса, на которые не хватило времени. На что получил отказ от всего совета. При этом Орлов взял за правило отчитываться в начале каждого заседания об итогах работы и планах. Так, в начале сегодняшнего совета Орлов заявил о замене деревьев возрастом 50-55 лет (из них планируют изготовить сувениры к 300-летию города). «Чтобы вы понимали, что это не какие-то кулуарные решения… — пояснил мэр. — С удовольствием послушаю ваши предложения». Теперь участники совета, политтехнолог Евгений Потапов или телеведущий Максим Путинцев, не смогут возмутиться уничтожением деревьев — мэр предлагал им вносить предложения. В беседе с URA.RU Плахотин (справа) заявил, что представит Орлову кандидатуры в совет — взамен уехавших Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Конечно, в комфортном для мэра контакте с «либеротой» помогли современные реалии. Они исключают уличные протесты, Facebook и Twitter как таковые. Совет неравнодушных лишился журналиста Дмитрия Колезева и соучредительницы «Фонда городских инициатив» Евгении Нестеровой — эмигрировали. Переехала в Москву экс-главред Е1, активная общественница Оксана Маклакова. Политтехнолог Антон Баков, несколько раз поддержавший проект своего друга Плахотина, уходя с одного из последних заседаний, сказал, что «в этом фарсе больше не участвует». На совете редко появляется депутат Тимофей Жуков: трибуна Гордумы — более весомая. Но Екатеринбург не был бы собой, если бы так просто сдался градоначальнику. Более серьезная проверка мэра Орлова будет завтра, 18 мая. В графике объезда города главой Екатеринбурга значится сквер на улице Опалихинская. Местные жители так протестовали из-за планов по его благоустройству, что в прошлом году Орлов вычеркнул из аналогичного объезда этот пункт. Что будет в этом?

Мэру Екатеринбурга Алексею Орлову помогли победить пресловутую «мерзотную либероту» еще раньше создания мема о ней телеведущим Владимиром Соловьевым. Доказательство — совет неравнодушных горожан, который собрался 17 мая. Организаторы протестов и критики властей сегодня выступали перед мэром с презентациями, а Орлов давал своим неслучившимся врагам рекомендации. Никто даже не возмутился явными перегибами со стороны главы. Совет неравнодушных горожан задумывался год назад, весной 2021 года. Глава Алексей Орлов, занявший пост в начале 2021-го, рисковал стать мишенью активных горожан, которые завалили претензиями не одного мэра — до полного уничтожения его репутации. Так было с главой города Александром Высокинским: его выход к протестующим за сквер у драмтеатра не был воспринят как смелый шаг. Напротив — екатеринбургский Twitter и Facebook (запрещен в РФ, компания-владелец Meta признана экстремистской) смеялись над неуверенностью мэра. Орлова, еще менее харизматичного и смелого, чем Высокинский, ждала та же участь. Собирая всю либеральную общественность в один совет, его идеолог, вице-мэр Сергей Плахотин, рассчитывал перевести негатив в конструктивное русло — с улиц и соцсетей в зал совещаний. И вряд ли в мэрии Екатеринбурга найдется еще задача, которая была выполнена насколько удачно. Спустя год после создания совета, на совещании 17 мая, городской активист Дмитрий Москвин выступил перед Алексеем Орловым. Ранее Москвин участвовал в митингах против ликвидации выборов мэра, телебашни, кинотеатра «Темп». Сегодня он выступал перед главой с презентацией в городском библиотечном центре. Москвин пенял на удручающее состояние фасадов, отсутствие благоустройства и кейсов по восстановлению наследия (а в Перми восстановлен рабочий поселок Мотовилихи), снос двух конструктивистских зданий только в апреле. Активист Москвин грустно согласился с коллегами по совету, что речь про памятники федерального значения — этот вопрос в Екатеринбурге не решить. А мэр Орлов напомнил, что в библиотеке №40 открыт центр конструктивизма: «Есть возможность бюджетом поддержать, потому что это текущая работа библиотеки». Еще Орлов обещал убрать железные гаражи из комплекса на Ленина, 52, 54. Некоторыми протестами Дмитрий Москвин добивался меньше. В 2019 году владелец пабликов «Интересный Екатеринбург» Иван Колотовкин критиковал в своих группах тогдашнего мэра Александра Высокинского за разбитые фонари в обновленном сквере за Оперным театром. А в 2018-м стебался над его речью о неприязни «30-летних диванных резонеров». Сегодня Колотовкина за качественный доклад благодарил сменщик Высокинского Алексей Орлов. Блогер показал презентацию о вандализме в городе, выпустив пар: «Я вообще не понимаю, зачем в городе проводится благоустройство». И предложил пути выхода: применить опыт служб безопасности Академического и Солнечного (там хулиганов находят мгновенно), усилить патрули на улицах (ждали мы такого от молодых либералов?), вычисление вандалов в соцсетях. Алексей Орлов тоже попытался скреативить: «А что нам мешает тех же казаков привлекать?.. Ну [дадут вандалам] нагайкой пару раз по заднице. Это недорого, на самом деле». Ни один из присутствующих, кто мог быть обижен казаком при стычке на митинге, не высказался против, хотя глава явно перегнул палку. Вице-мэр Сергей Плахотин, прокомментировал, что высказывание Орлова прозвучало как одно из предложений в рамках мозгового штурма: «Он призывал к комплексному решению вопроса вандализма, с привлечением всех горожан, казаков, в том числе. К решению проблемы обязательно вернемся». Еще мэр отчитал за формализм заместителя Алексея Бубнова: его меры борьбы с вандализмом — подавать заявления в полицию, однако за годы жалоб (Бубнов работает вице-мэром четыре года) ни на одно ответа не поступило. Стоит отметить, что совет неравнодушных к своей годовщине стал собирать внушительный состав топов мэрии Екатеринбурга: помимо Орлова, Плахотина и Бубнова на совещание приехали вице-мэр Рустам Галямов, глава депобразования Константин Шевченко, руководитель отдела благоустройства Тамара Благодаткова, советник мэра Александр Пирогов. «Не один мэр должен понимать, что думают лидеры мнений, — объяснил собеседник URA.RU такое представительство. — И отвечать перед ними». Но было бы преувеличением говорить, что мэр Орлов отвечает перед представителями совета. Так, в конце заседания глава вообще сослался на очередное совещание в графике и предложил без него дослушать три вопроса, на которые не хватило времени. На что получил отказ от всего совета. При этом Орлов взял за правило отчитываться в начале каждого заседания об итогах работы и планах. Так, в начале сегодняшнего совета Орлов заявил о замене деревьев возрастом 50-55 лет (из них планируют изготовить сувениры к 300-летию города). «Чтобы вы понимали, что это не какие-то кулуарные решения… — пояснил мэр. — С удовольствием послушаю ваши предложения». Теперь участники совета, политтехнолог Евгений Потапов или телеведущий Максим Путинцев, не смогут возмутиться уничтожением деревьев — мэр предлагал им вносить предложения. Конечно, в комфортном для мэра контакте с «либеротой» помогли современные реалии. Они исключают уличные протесты, Facebook и Twitter как таковые. Совет неравнодушных лишился журналиста Дмитрия Колезева и соучредительницы «Фонда городских инициатив» Евгении Нестеровой — эмигрировали. Переехала в Москву экс-главред Е1, активная общественница Оксана Маклакова. Политтехнолог Антон Баков, несколько раз поддержавший проект своего друга Плахотина, уходя с одного из последних заседаний, сказал, что «в этом фарсе больше не участвует». На совете редко появляется депутат Тимофей Жуков: трибуна Гордумы — более весомая. Но Екатеринбург не был бы собой, если бы так просто сдался градоначальнику. Более серьезная проверка мэра Орлова будет завтра, 18 мая. В графике объезда города главой Екатеринбурга значится сквер на улице Опалихинская. Местные жители так протестовали из-за планов по его благоустройству, что в прошлом году Орлов вычеркнул из аналогичного объезда этот пункт. Что будет в этом?