В Екатеринбурге муж-тиран спрятал троих детей и вывез в Киров

Многодетная мама Ирина Юсупова из Екатеринбурга пытается вернуть троих детей, которых муж тайно вывез в КировФото: архив Ирины Юсуповой
Многодетная мама Ирина Юсупова из Екатеринбурга пытается вернуть троих детей, которых Василий Бобров, муж женщины, тайно вывез в Киров. Он уже сообщил Ирине, что не вернет ей сына и дочерей. Сейчас супруги живут в разных городах: отец детей — в Кирове, а мать — в Екатеринбурге. Ирина рассказала URA.RU, что была замужем 17 лет и все эти годы Василий ее терроризировал. Уйти от мужа-тирана женщина боялась, но ситуация изменилась, когда Василий увез детей без ее ведома.
«У меня пятеро детей. Старшая дочь от первого брака уже взрослая, живет в Москве. Во втором браке у нас с Василием родилось четверо детей — два сына и две дочки.
Тираном он был всегда, но я не сразу это разглядела. Сначала все было красиво, но вскоре после свадьбы Василий изменился. Постепенно он начал ограничивать мое общение с другими людьми, уговорил уволиться с работы и заниматься только домом и детьми. А потом — скандалы на ровном месте, ругань и даже рукоприкладство», — говорит Ирина.
Женщина долго надеялась, что все наладится, но становилось только хуже. «Во время очередного скандала я сказала мужу, что ухожу от него. Тогда под предлогом проведения медобследования сына Саввы, которого в результате школьного конфликта избили, муж увез ребенка в Киров к своим родителям. Я согласия не дала, потребовала вернуть сына домой, но он отказал. Я обратилась в суд», — рассказывает женщина.
Василий Бобров заявил супруге, что сына и дочерей ей не вернет
Фото: архив Ирины Юсуповой
По словам Ирины, через неделю муж приехал с Саввой в Екатеринбург. Как оказалось, только затем, чтобы увезти всех детей. «Я обрадовалась, что Савва вернулся домой. Но на следующее утро, уходя якобы в школу, старшие дети повели младшую Таю в детсад. В нашей семье это обычная процедура: старшие ребята ведут младшую в садик, а потом сами идут в школу. Но ни в сад, ни в школу дети так и не пришли», — говорит Юсупова.
По словам женщины, этот «уход» детей был заранее спланирован. Василий в то утро тоже ушел — «в магазин». И больше Ирина не видела ни мужа, ни детей. «Никаких подозрений и предчувствий у меня не было — все вели себя как обычно. Когда я поняла, что Василия долго нет из магазина и что-то не так, я позвонила в школу и в детский сад. Оказалось, что и дети не пришли в учреждения. Домой они уже не вернулись, на телефонные звонки никто не отвечал», — жалуется горожанка.
Одна из дочерей глубоко переживает из-за ситуации
Фото: архив Ирины Юсуповой
Ирина говорит, что даже обращения в силовые ведомства не дали никакого результата. «После того, как я поняла, что муж выкрал детей и увез в Киров, я сразу обратилась в полицию. Объяснила сложившуюся ситуацию. Однако, участковый сказал, что дети с отцом и оснований переживать нет», — отметила многодетная мать.
У Ирины много претензий к пока еще мужу. Она считает, что он ведет себя безответственно по отношению к семье. У него нет даже постоянной работы. «На протяжении многих лет мой супруг занимается непонятно чем, несмотря на высшее образование. Периодически выполняет по заказу проектную документацию по пожарно-охранной эксплуатации. Его устраивают периодические заработки. Василий мог бы трудоустроиться на постоянной основе, но это не для него. Все это время я терплю его психологические и физические издевательства над собой. Супруг ведет свободный, праздный образ жизни. Редко бывает дома. То живет у родителей в Кирове, то дома, то еще где-то. Как он может нести ответственность за детей?» — переживает екатеринбурженка. При этом она не хочет разлучать отца с детьми, не препятствует их общению. «Но лишать детей матери — кощунство», — плачет Ирина.
Старшему сыну 15 лет, а младшему всего два года
Фото: архив Ирины Юсуповой
Юсупова отмечает, что у мужа много долгов, а на сайте ФНС можно найти судебное решение. «Василий любит брать деньги в долг и не возвращать. И абсолютно неважно — занимать у друзей, знакомых или в каких-то финансовых структурах. Обманывает всех, кто попадет под руку», — делится она.
«Сейчас мы судимся с мужем за место определения проживания детей. Старших детей он уже настроил против меня. Сыну обещал договориться, чтобы его не забрали в армию. Дочке разрешает гулять допоздна. Детям уже 14 и 15 лет. Их мнение выслушают в суде, и они сами решат, с кем хотят жить. Хоть мне и очень больно, но я уже смирилась, что они выберут папу, так как подросткам не хочется жить со строгой мамой. Надеюсь, они все-таки поймут, что я им не враг. Остаются двое малышей — пять лет и два года. Им нужна мама. Я надеюсь, что в суде примут правильное и справедливое решение, изучив все обстоятельства. Муж привык меня видеть слабой и беззащитной, думал, что я отступлю, но тут он просчитался. Я готова отстаивать свои права, права моих детей. И если нужно будет добиться истины, готова до президента дойти», — говорит Ирина Юсупова.
Прожив в браке 17 лет, Ирина решила развестись с супругом
Фото: архив Ирины Юсуповой
Редакция URA.RU обратилась за комментарием к мужу Василию Боброву. На звонок корреспондента он не ответил. Агентство направило запрос уполномоченному по правам человека в Свердловской области Татьяне Мерзляковой. На момент публикации ответа не поступило. Также не получилось взять оперативный комментарий в аппарате регионального уполномоченного по правам ребенка Игоря Морокова, в ведомство направлен запрос.
Агентство попросило прокомментировать ситуацию члена научно-консультативного Совета Федеральной палаты адвокатов России Максимилиана Бурова. «Согласно статистике, чаще всего детей в России воруют отцы. Матери вынуждены месяцами и даже годами обивать пороги отделов полиции, СК и судебных приставов. Потому что уголовные дела по таким преступлениям возбуждаются крайне редко», — рассказал московский адвокат Буров.
Ирина часто водила детей на развлекательные прогулки. По словам женщины, отец всегда отсутствовал
Многодетная мама Ирина Юсупова из Екатеринбурга пытается вернуть троих детей, которых Василий Бобров, муж женщины, тайно вывез в Киров. Он уже сообщил Ирине, что не вернет ей сына и дочерей. Сейчас супруги живут в разных городах: отец детей — в Кирове, а мать — в Екатеринбурге. Ирина рассказала URA.RU, что была замужем 17 лет и все эти годы Василий ее терроризировал. Уйти от мужа-тирана женщина боялась, но ситуация изменилась, когда Василий увез детей без ее ведома. «У меня пятеро детей. Старшая дочь от первого брака уже взрослая, живет в Москве. Во втором браке у нас с Василием родилось четверо детей — два сына и две дочки. Тираном он был всегда, но я не сразу это разглядела. Сначала все было красиво, но вскоре после свадьбы Василий изменился. Постепенно он начал ограничивать мое общение с другими людьми, уговорил уволиться с работы и заниматься только домом и детьми. А потом — скандалы на ровном месте, ругань и даже рукоприкладство», — говорит Ирина. Женщина долго надеялась, что все наладится, но становилось только хуже. «Во время очередного скандала я сказала мужу, что ухожу от него. Тогда под предлогом проведения медобследования сына Саввы, которого в результате школьного конфликта избили, муж увез ребенка в Киров к своим родителям. Я согласия не дала, потребовала вернуть сына домой, но он отказал. Я обратилась в суд», — рассказывает женщина. По словам Ирины, через неделю муж приехал с Саввой в Екатеринбург. Как оказалось, только затем, чтобы увезти всех детей. «Я обрадовалась, что Савва вернулся домой. Но на следующее утро, уходя якобы в школу, старшие дети повели младшую Таю в детсад. В нашей семье это обычная процедура: старшие ребята ведут младшую в садик, а потом сами идут в школу. Но ни в сад, ни в школу дети так и не пришли», — говорит Юсупова. По словам женщины, этот «уход» детей был заранее спланирован. Василий в то утро тоже ушел — «в магазин». И больше Ирина не видела ни мужа, ни детей. «Никаких подозрений и предчувствий у меня не было — все вели себя как обычно. Когда я поняла, что Василия долго нет из магазина и что-то не так, я позвонила в школу и в детский сад. Оказалось, что и дети не пришли в учреждения. Домой они уже не вернулись, на телефонные звонки никто не отвечал», — жалуется горожанка. Ирина говорит, что даже обращения в силовые ведомства не дали никакого результата. «После того, как я поняла, что муж выкрал детей и увез в Киров, я сразу обратилась в полицию. Объяснила сложившуюся ситуацию. Однако, участковый сказал, что дети с отцом и оснований переживать нет», — отметила многодетная мать. У Ирины много претензий к пока еще мужу. Она считает, что он ведет себя безответственно по отношению к семье. У него нет даже постоянной работы. «На протяжении многих лет мой супруг занимается непонятно чем, несмотря на высшее образование. Периодически выполняет по заказу проектную документацию по пожарно-охранной эксплуатации. Его устраивают периодические заработки. Василий мог бы трудоустроиться на постоянной основе, но это не для него. Все это время я терплю его психологические и физические издевательства над собой. Супруг ведет свободный, праздный образ жизни. Редко бывает дома. То живет у родителей в Кирове, то дома, то еще где-то. Как он может нести ответственность за детей?» — переживает екатеринбурженка. При этом она не хочет разлучать отца с детьми, не препятствует их общению. «Но лишать детей матери — кощунство», — плачет Ирина. Юсупова отмечает, что у мужа много долгов, а на сайте ФНС можно найти судебное решение. «Василий любит брать деньги в долг и не возвращать. И абсолютно неважно — занимать у друзей, знакомых или в каких-то финансовых структурах. Обманывает всех, кто попадет под руку», — делится она. «Сейчас мы судимся с мужем за место определения проживания детей. Старших детей он уже настроил против меня. Сыну обещал договориться, чтобы его не забрали в армию. Дочке разрешает гулять допоздна. Детям уже 14 и 15 лет. Их мнение выслушают в суде, и они сами решат, с кем хотят жить. Хоть мне и очень больно, но я уже смирилась, что они выберут папу, так как подросткам не хочется жить со строгой мамой. Надеюсь, они все-таки поймут, что я им не враг. Остаются двое малышей — пять лет и два года. Им нужна мама. Я надеюсь, что в суде примут правильное и справедливое решение, изучив все обстоятельства. Муж привык меня видеть слабой и беззащитной, думал, что я отступлю, но тут он просчитался. Я готова отстаивать свои права, права моих детей. И если нужно будет добиться истины, готова до президента дойти», — говорит Ирина Юсупова. Редакция URA.RU обратилась за комментарием к мужу Василию Боброву. На звонок корреспондента он не ответил. Агентство направило запрос уполномоченному по правам человека в Свердловской области Татьяне Мерзляковой. На момент публикации ответа не поступило. Также не получилось взять оперативный комментарий в аппарате регионального уполномоченного по правам ребенка Игоря Морокова, в ведомство направлен запрос. Агентство попросило прокомментировать ситуацию члена научно-консультативного Совета Федеральной палаты адвокатов России Максимилиана Бурова. «Согласно статистике, чаще всего детей в России воруют отцы. Матери вынуждены месяцами и даже годами обивать пороги отделов полиции, СК и судебных приставов. Потому что уголовные дела по таким преступлениям возбуждаются крайне редко», — рассказал московский адвокат Буров. Ранее URA.RU писало, что Ирина Федотова из Екатеринбурга пытается вернуть 4-летнего сына и 5-летнюю дочь, которых бывший муж не привез домой после майских праздников. Экс-супруг заявил Ирине, что увез детей на юг. Женщина не знает, где находятся ее дети и что с ними. Бывший муж Дмитрий неожиданно забрал малышей «на праздники», а потом в смс-ке сообщил, что дети останутся с ним. Бывшей супруге мужчина предложил приезжать в гости. Позже женщина обратилась за помощью к уполномоченному по правам человека в Свердловской области Татьяне Мерзляковой.