В Екатеринбурге муж-тиран спрятал троих детей и вывез в Киров

Московский адвокат утверждает, что детей чаще всего воруют отцы

19 мая 2022 в 07:00 Размер текста - 17 +

Многодетная мама Ирина Юсупова из Екатеринбурга пытается вернуть троих детей, которых муж тайно вывез в Киров Фото: архив Ирины Юсуповой Многодетная мама Ирина Юсупова из Екатеринбурга пытается вернуть троих детей, которых Василий Бобров, муж женщины, тайно вывез в Киров. Он уже сообщил Ирине, что не вернет ей сына и дочерей. Сейчас супруги живут в разных городах: отец детей — в Кирове, а мать — в Екатеринбурге. Ирина рассказала URA.RU, что была замужем 17 лет и все эти годы Василий ее терроризировал. Уйти от мужа-тирана женщина боялась, но ситуация изменилась, когда Василий увез детей без ее ведома. «У меня пятеро детей. Старшая дочь от первого брака уже взрослая, живет в Москве. Во втором браке у нас с Василием родилось четверо детей — два сына и две дочки. Тираном он был всегда, но я не сразу это разглядела. Сначала все было красиво, но вскоре после свадьбы Василий изменился. Постепенно он начал ограничивать мое общение с другими людьми, уговорил уволиться с работы и заниматься только домом и детьми. А потом — скандалы на ровном месте, ругань и даже рукоприкладство», — говорит Ирина. Женщина долго надеялась, что все наладится, но становилось только хуже. «Во время очередного скандала я сказала мужу, что ухожу от него. Тогда под предлогом проведения медобследования сына Саввы, которого в результате школьного конфликта избили, муж увез ребенка в Киров к своим родителям. Я согласия не дала, потребовала вернуть сына домой, но он отказал. Я обратилась в суд», — рассказывает женщина. Василий Бобров заявил супруге, что сына и дочерей ей не вернет Фото: архив Ирины Юсуповой По словам Ирины, через неделю муж приехал с Саввой в Екатеринбург. Как оказалось, только затем, чтобы увезти всех детей. «Я обрадовалась, что Савва вернулся домой. Но на следующее утро, уходя якобы в школу, старшие дети повели младшую Таю в детсад. В нашей семье это обычная процедура: старшие ребята ведут младшую в садик, а потом сами идут в школу. Но ни в сад, ни в школу дети так и не пришли», — говорит Юсупова. По словам женщины, этот «уход» детей был заранее спланирован. Василий в то утро тоже ушел — «в магазин». И больше Ирина не видела ни мужа, ни детей. «Никаких подозрений и предчувствий у меня не было — все вели себя как обычно. Когда я поняла, что Василия долго нет из магазина и что-то не так, я позвонила в школу и в детский сад. Оказалось, что и дети не пришли в учреждения. Домой они уже не вернулись, на телефонные звонки никто не отвечал», — жалуется горожанка. Одна из дочерей глубоко переживает из-за ситуации Фото: архив Ирины Юсуповой Ирина говорит, что даже обращения в силовые ведомства не дали никакого результата. «После того, как я поняла, что муж выкрал детей и увез в Киров, я сразу обратилась в полицию. Объяснила сложившуюся ситуацию. Однако, участковый сказал, что дети с отцом и оснований переживать нет», — отметила многодетная мать. У Ирины много претензий к пока еще мужу. Она считает, что он ведет себя безответственно по отношению к семье. У него нет даже постоянной работы. «На протяжении многих лет мой супруг занимается непонятно чем, несмотря на высшее образование. Периодически выполняет по заказу проектную документацию по пожарно-охранной эксплуатации. Его устраивают периодические заработки. Василий мог бы трудоустроиться на постоянной основе, но это не для него. Все это время я терплю его психологические и физические издевательства над собой. Супруг ведет свободный, праздный образ жизни. Редко бывает дома. То живет у родителей в Кирове, то дома, то еще где-то. Как он может нести ответственность за детей?» — переживает екатеринбурженка. При этом она не хочет разлучать отца с детьми, не препятствует их общению. «Но лишать детей матери — кощунство», — плачет Ирина. Старшему сыну 15 лет, а младшему всего два года Фото: архив Ирины Юсуповой Юсупова отмечает, что у мужа много долгов, а на сайте ФНС можно найти судебное решение. «Василий любит брать деньги в долг и не возвращать. И абсолютно неважно — занимать у друзей, знакомых или в каких-то финансовых структурах. Обманывает всех, кто попадет под руку», — делится она. «Сейчас мы судимся с мужем за место определения проживания детей. Старших детей он уже настроил против меня. Сыну обещал договориться, чтобы его не забрали в армию. Дочке разрешает гулять допоздна. Детям уже 14 и 15 лет. Их мнение выслушают в суде, и они сами решат, с кем хотят жить. Хоть мне и очень больно, но я уже смирилась, что они выберут папу, так как подросткам не хочется жить со строгой мамой. Надеюсь, они все-таки поймут, что я им не враг. Остаются двое малышей — пять лет и два года. Им нужна мама. Я надеюсь, что в суде примут правильное и справедливое решение, изучив все обстоятельства. Муж привык меня видеть слабой и беззащитной, думал, что я отступлю, но тут он просчитался. Я готова отстаивать свои права, права моих детей. И если нужно будет добиться истины, готова до президента дойти», — говорит Ирина Юсупова. Прожив в браке 17 лет, Ирина решила развестись с супругом Фото: архив Ирины Юсуповой Редакция URA.RU обратилась за комментарием к мужу Василию Боброву. На звонок корреспондента он не ответил. Агентство направило запрос уполномоченному по правам человека в Свердловской области Татьяне Мерзляковой. На момент публикации ответа не поступило. Также не получилось взять оперативный комментарий в аппарате регионального уполномоченного по правам ребенка Игоря Морокова, в ведомство направлен запрос. Агентство попросило прокомментировать ситуацию члена научно-консультативного Совета Федеральной палаты адвокатов России Максимилиана Бурова. «Согласно статистике, чаще всего детей в России воруют отцы. Матери вынуждены месяцами и даже годами обивать пороги отделов полиции, СК и судебных приставов. Потому что уголовные дела по таким преступлениям возбуждаются крайне редко», — рассказал московский адвокат Буров. Ирина часто водила детей на развлекательные прогулки. По словам женщины, отец всегда отсутствовал Фото: архив Ирины Юсуповой Ранее URA.RU писало, что Ирина Федотова из Екатеринбурга пытается вернуть 4-летнего сына и 5-летнюю дочь, которых бывший муж не привез домой после майских праздников. Экс-супруг заявил Ирине, что увез детей на юг. Женщина не знает, где находятся ее дети и что с ними. Бывший муж Дмитрий неожиданно забрал малышей «на праздники», а потом в смс-ке сообщил, что дети останутся с ним. Бывшей супруге мужчина предложил приезжать в гости. Позже женщина обратилась за помощью к уполномоченному по правам человека в Свердловской области Татьяне Мерзляковой.

Многодетная мама Ирина Юсупова из Екатеринбурга пытается вернуть троих детей, которых Василий Бобров, муж женщины, тайно вывез в Киров. Он уже сообщил Ирине, что не вернет ей сына и дочерей. Сейчас супруги живут в разных городах: отец детей — в Кирове, а мать — в Екатеринбурге. Ирина рассказала URA.RU, что была замужем 17 лет и все эти годы Василий ее терроризировал. Уйти от мужа-тирана женщина боялась, но ситуация изменилась, когда Василий увез детей без ее ведома. «У меня пятеро детей. Старшая дочь от первого брака уже взрослая, живет в Москве. Во втором браке у нас с Василием родилось четверо детей — два сына и две дочки. Тираном он был всегда, но я не сразу это разглядела. Сначала все было красиво, но вскоре после свадьбы Василий изменился. Постепенно он начал ограничивать мое общение с другими людьми, уговорил уволиться с работы и заниматься только домом и детьми. А потом — скандалы на ровном месте, ругань и даже рукоприкладство», — говорит Ирина. Женщина долго надеялась, что все наладится, но становилось только хуже. «Во время очередного скандала я сказала мужу, что ухожу от него. Тогда под предлогом проведения медобследования сына Саввы, которого в результате школьного конфликта избили, муж увез ребенка в Киров к своим родителям. Я согласия не дала, потребовала вернуть сына домой, но он отказал. Я обратилась в суд», — рассказывает женщина. По словам Ирины, через неделю муж приехал с Саввой в Екатеринбург. Как оказалось, только затем, чтобы увезти всех детей. «Я обрадовалась, что Савва вернулся домой. Но на следующее утро, уходя якобы в школу, старшие дети повели младшую Таю в детсад. В нашей семье это обычная процедура: старшие ребята ведут младшую в садик, а потом сами идут в школу. Но ни в сад, ни в школу дети так и не пришли», — говорит Юсупова. По словам женщины, этот «уход» детей был заранее спланирован. Василий в то утро тоже ушел — «в магазин». И больше Ирина не видела ни мужа, ни детей. «Никаких подозрений и предчувствий у меня не было — все вели себя как обычно. Когда я поняла, что Василия долго нет из магазина и что-то не так, я позвонила в школу и в детский сад. Оказалось, что и дети не пришли в учреждения. Домой они уже не вернулись, на телефонные звонки никто не отвечал», — жалуется горожанка. Ирина говорит, что даже обращения в силовые ведомства не дали никакого результата. «После того, как я поняла, что муж выкрал детей и увез в Киров, я сразу обратилась в полицию. Объяснила сложившуюся ситуацию. Однако, участковый сказал, что дети с отцом и оснований переживать нет», — отметила многодетная мать. У Ирины много претензий к пока еще мужу. Она считает, что он ведет себя безответственно по отношению к семье. У него нет даже постоянной работы. «На протяжении многих лет мой супруг занимается непонятно чем, несмотря на высшее образование. Периодически выполняет по заказу проектную документацию по пожарно-охранной эксплуатации. Его устраивают периодические заработки. Василий мог бы трудоустроиться на постоянной основе, но это не для него. Все это время я терплю его психологические и физические издевательства над собой. Супруг ведет свободный, праздный образ жизни. Редко бывает дома. То живет у родителей в Кирове, то дома, то еще где-то. Как он может нести ответственность за детей?» — переживает екатеринбурженка. При этом она не хочет разлучать отца с детьми, не препятствует их общению. «Но лишать детей матери — кощунство», — плачет Ирина. Юсупова отмечает, что у мужа много долгов, а на сайте ФНС можно найти судебное решение. «Василий любит брать деньги в долг и не возвращать. И абсолютно неважно — занимать у друзей, знакомых или в каких-то финансовых структурах. Обманывает всех, кто попадет под руку», — делится она. «Сейчас мы судимся с мужем за место определения проживания детей. Старших детей он уже настроил против меня. Сыну обещал договориться, чтобы его не забрали в армию. Дочке разрешает гулять допоздна. Детям уже 14 и 15 лет. Их мнение выслушают в суде, и они сами решат, с кем хотят жить. Хоть мне и очень больно, но я уже смирилась, что они выберут папу, так как подросткам не хочется жить со строгой мамой. Надеюсь, они все-таки поймут, что я им не враг. Остаются двое малышей — пять лет и два года. Им нужна мама. Я надеюсь, что в суде примут правильное и справедливое решение, изучив все обстоятельства. Муж привык меня видеть слабой и беззащитной, думал, что я отступлю, но тут он просчитался. Я готова отстаивать свои права, права моих детей. И если нужно будет добиться истины, готова до президента дойти», — говорит Ирина Юсупова. Редакция URA.RU обратилась за комментарием к мужу Василию Боброву. На звонок корреспондента он не ответил. Агентство направило запрос уполномоченному по правам человека в Свердловской области Татьяне Мерзляковой. На момент публикации ответа не поступило. Также не получилось взять оперативный комментарий в аппарате регионального уполномоченного по правам ребенка Игоря Морокова, в ведомство направлен запрос. Агентство попросило прокомментировать ситуацию члена научно-консультативного Совета Федеральной палаты адвокатов России Максимилиана Бурова. «Согласно статистике, чаще всего детей в России воруют отцы. Матери вынуждены месяцами и даже годами обивать пороги отделов полиции, СК и судебных приставов. Потому что уголовные дела по таким преступлениям возбуждаются крайне редко», — рассказал московский адвокат Буров. Ранее URA.RU писало, что Ирина Федотова из Екатеринбурга пытается вернуть 4-летнего сына и 5-летнюю дочь, которых бывший муж не привез домой после майских праздников. Экс-супруг заявил Ирине, что увез детей на юг. Женщина не знает, где находятся ее дети и что с ними. Бывший муж Дмитрий неожиданно забрал малышей «на праздники», а потом в смс-ке сообщил, что дети останутся с ним. Бывшей супруге мужчина предложил приезжать в гости. Позже женщина обратилась за помощью к уполномоченному по правам человека в Свердловской области Татьяне Мерзляковой.