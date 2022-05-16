Свердловчанка, у которой украли детей, просит помощи у омбудсмена

17 мая 2022 в 13:22 Размер текста - 17 +

Ирина Федотова обратилась за помощью к Татьяне Мерзлякова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жительница Екатеринбурга Ирина Федотова, которая борется за 4-летнего сына и 5-летнюю дочь обратилась за помощью к уполномоченному по правам человека в Свердловской области Татьяне Мерзляковой. Горожанка просит омбудсмена помочь вернуть ей детей, которых бывший муж тайно вывез в Краснодар. Об этом URA.RU сообщила сама Федотова. «В жизни бы не подумала, что именно я окажусь в такой ситуации. Я много читала о таких историях, видела подобное по телевизору и в новостях. Когда со мной такой случилось, я решила придать огласке нашу историю. Обратилась в СМИ. Также решила обратиться за помощью к региональному уполномоченному по правам человека Татьяне Мерзляковой. Оставила на сайте обращение. Надеюсь, что Татьяна Герогиевна примет участие и поможет разрешить наш конфликт, и вернуть мне детей», — поделилась Федотова. По словам горожанки, она готова пойти на мировую. «Я готова не доводить дело до суда. Я готова заключить мировую, где будут четко прописаны обязанности родителей. У меня нет влиятельных родных и знакомых, как у бывшего мужа, но я искренне верю, что справедливость восторжествует», — говорит Ирина. «У меня нет цели лишить родительных прав отца детей. Он прекрасный папа. Он участвует в жизни детей. Старается для них. И я только рада этому. Однако лишать детей матери только ради того, чтобы отомстить — неправильно. Я полагаю, что в 21 веке родители могут договориться таким образом, чтобы оба участвовали в жизни детей», — резюмировала Федотова. Редакция URA.RU обратилась за комментарием к свердловскому омбудсмену Татьяне Мерзляковой. Получить оперативный комментарий не удалось. На звонок корреспондента чиновница не ответила. Ранее URA.RU писало, что Ирина Федотова пытается вернуть сына и дочь, которых бывший муж не привез домой после майских праздников. Экс-супруг заявил Ирине, что увез детей на юг. После развода супруги проживают в разных городах: отец детей — в Краснодаре, а мать — в Екатеринбурге. Уже почти целую неделю женщина не знает, где находятся ее дети и что с ними. Как она утверждает, экс-супруг был готов на все, чтобы забрать детей себе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

Жительница Екатеринбурга Ирина Федотова, которая борется за 4-летнего сына и 5-летнюю дочь обратилась за помощью к уполномоченному по правам человека в Свердловской области Татьяне Мерзляковой. Горожанка просит омбудсмена помочь вернуть ей детей, которых бывший муж тайно вывез в Краснодар. Об этом URA.RU сообщила сама Федотова. «В жизни бы не подумала, что именно я окажусь в такой ситуации. Я много читала о таких историях, видела подобное по телевизору и в новостях. Когда со мной такой случилось, я решила придать огласке нашу историю. Обратилась в СМИ. Также решила обратиться за помощью к региональному уполномоченному по правам человека Татьяне Мерзляковой. Оставила на сайте обращение. Надеюсь, что Татьяна Герогиевна примет участие и поможет разрешить наш конфликт, и вернуть мне детей», — поделилась Федотова. По словам горожанки, она готова пойти на мировую. «Я готова не доводить дело до суда. Я готова заключить мировую, где будут четко прописаны обязанности родителей. У меня нет влиятельных родных и знакомых, как у бывшего мужа, но я искренне верю, что справедливость восторжествует», — говорит Ирина. «У меня нет цели лишить родительных прав отца детей. Он прекрасный папа. Он участвует в жизни детей. Старается для них. И я только рада этому. Однако лишать детей матери только ради того, чтобы отомстить — неправильно. Я полагаю, что в 21 веке родители могут договориться таким образом, чтобы оба участвовали в жизни детей», — резюмировала Федотова. Редакция URA.RU обратилась за комментарием к свердловскому омбудсмену Татьяне Мерзляковой. Получить оперативный комментарий не удалось. На звонок корреспондента чиновница не ответила. Ранее URA.RU писало, что Ирина Федотова пытается вернуть сына и дочь, которых бывший муж не привез домой после майских праздников. Экс-супруг заявил Ирине, что увез детей на юг. После развода супруги проживают в разных городах: отец детей — в Краснодаре, а мать — в Екатеринбурге. Уже почти целую неделю женщина не знает, где находятся ее дети и что с ними. Как она утверждает, экс-супруг был готов на все, чтобы забрать детей себе.