Зарубежным брендам дали последний шанс вернуться в Россию

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин разрешил владельцам торговых центров расторгать договоры с арендаторами из недружественных стран Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Российские власти дали иностранным компаниям последний шанс возобновить работу в стране. Так, премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании штаба по борьбе с санкциями Запада 24 мая объявил, что владельцы торговых центров смогут расторгать договоры с зарубежными арендаторами. Эксперты объяснили URA.RU, что власти защитили владельцев ТЦ, которые несут убытки из-за приостановленных платежей за аренду, и дали возможность занять освободившиеся ниши бизнесменам из России и дружественных стран.

На заседании оперштаба Мишустин акцентировал внимание на корректировке правил взимания арендной платы в торговых центрах. «Ранее в текст договора между собственником и арендатором нередко включался пункт о том, что размер платежей будет зависеть от выручки магазина. Сейчас это приводит к неприятным ситуациям. Некоторые иностранные компании, приостанавливая работу по политическим соображениям, не торопятся освобождать помещения. Вывеска висит, но арендная плата собственникам не идет, ведь выручка отсутствует», — рассказал премьер.

Из-за приостановки работы иностранных компаний терпят убытки торговые центры, заявил Михаил Мишустин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

По словам Мишустина, убытки несут крупные торговые центры. Поэтому правительство собирается «предоставить собственникам право досрочно расторгать договоры аренды с компаниями, связанными с недружественными государствами».

Западные бренды в марте начали возобновлять в России работу, приостановленную из-за начавшейся в феврале спецоперации на Украине. Причем возвращение происходит в различных формах — от продажи бизнеса, как это произошло с сетью гипермаркетов стройматериалов OBI, до корректировки бренда: владельцы магазинов Reserved, House, Cropp, Mohito, Sinsay сократили названия до лаконичных RE, XC, CR, M и CИН.

Быстро и легко заменить иностранные бренды не получится, поэтому власти РФ предложили им принять решение: уйти или остаться, говорят эксперты Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Если иностранные компании окончательно уйдут с российского рынка, то быстро заместить их продукцию не получится, поэтому власти предложили им хорошо подумать прежде, чем принимать решение об уходе, считает профессор Финансового университет при правительстве РФ Александр Сафонов. «У правительства нет задачи всех вышвырнуть. Идет реакция на случаи, когда есть возможность заместить уходящую марку другими, когда в торговых центрах появились альтернативные арендаторы. Некоторые компании поменяли названия — сократили их. Это значит, что иностранные предприниматели и дальше будут искать формы работы, чтобы остаться», — пояснил эксперт.

Российские власти дают шанс иностранным игрокам вернуться, нет смысла выдавливать их из торговой сети, полагает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

«Попытки сохранить представительство западных компаний на нашей территории — это антисанкционная деятельность. Заявление Мишустина — это демонстрация того, что в России можно работать и нет смысла подчиняться политическим решениям», — уточнил эксперт.

Решение правительства РФ защищает интересы российского бизнеса, который терпит убытки из-за приостановки работы иностранных компаний, отмечает президент организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин. «Многие торговые центры строились на кредитные средства, их хозяева продолжают выплачивать займы. Они серьезно потеряли от приостановки работы брендовых магазинов, но договоры расторгнуть не могут. Какое-то время можно потерпеть, но в итоге это приводит к убыткам. В договорах, заключенных на несколько лет, есть различные оговорки, поэтому их трудно расторгнуть без серьезных штрафов. Ссылаясь на позицию правительства, предприниматели могут это сделать через суд без последствий», — резюмировал бизнесмен.