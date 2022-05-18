Правительство РФ пошло на риск, чтобы сохранить рабочие места

Судьба иностранных компаний решена

18 мая 2022 в 21:01 Размер текста - 17 +

Правительство РФ смягчило контроль за рынками, чтобы сохранить рабочие места в иностранных компаниях Фото: Сергей Русанов © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности На российском рынке вновь возникнут монополии. Правительство РФ идет на этот риск, чтобы сохранить рабочие места в компаниях, принадлежавших зарубежным собственникам. Этим эксперты объяснили URA.RU решение штаба по борьбе с санкциями во главе с премьером Михаилом Мишустиным, которое упрощает покупку активов иностранных компаний и разрешает торговым сетям увеличить свою долю на рынке. В начале заседания правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций 18 мая Мишустин сообщил, что в перечень первоочередных мер по поддержке экономики в условиях санкций вошли еще 14 позиций. Большая часть из них, по словам премьера, «направлена на поддержку бизнеса, сохранение рабочих мест, снижение административной нагрузки, в том числе при приобретении активов и освоении ниш на товарных рынках, возникающих из-за ухода недобросовестных партнеров». Премьер-министр РФ Михаил Мишустин озвучил новые меры поддержки российской экономики Фото: Владимир Андреев © URA.RU Упрощено согласование с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) сделок стоимостью до двух миллиардов рублей. Речь идет о приобретении акций, долей, имущества и прав на коммерческие организации, сообщил Мишустин. «Покупателю не нужно отправлять в ФАС предварительный запрос и ждать разрешения на покупку. На это уходит время, которого сейчас многим может не хватать. Достаточно будет направить в антимонопольную службу уведомление о совершенной сделке», — сказал премьер-министр РФ. Правительство намерено разрешить покупку торговыми сетями долей в компаниях, которые ранее контролировались иностранными собственниками, добавил Мишустин. Чтобы крупные сети могли это сделать, власти временно отказываются от ограничения занимаемой ими доли рынка — сейчас это 25% (эта норма вводилась для обеспечения конкуренции — доступа небольших компаний). Какие-то компании уйдут с рынка, а какие-то придется спасать, отмечают эксперты Фото: Денис Моргунов © URA.RU «Рассчитываем, что эти предложения упростят и ускорят заключение сделок с собственностью, поддержат бизнес в стремлении расширить свои проекты за счет появляющихся на рынке активов. И, конечно, позволят сохранить коллективы таких компаний в случае, если иностранные собственники решат закрыть свой бизнес в нашей стране», — заключил Мишустин. Фактически это разрешение на монополизацию, но оно может спасти компании и их сотрудников, отмечает кандидат экономических наук Николай Кульбака. «Кризис, который породили западные санкции, достаточно силен, и надо готовиться к тому, что какие-то компании уйдут с рынка, какие-то придется спасать. Все действия правительства так или иначе направлены на сохранение торговых точек, торгового объема и рабочих мест. В такой ситуации трудно будет малому и среднему бизнесу. Возможно, понадобятся дополнительные меры поддержки, чтобы уравновесить рынок», — рассказал эксперт. Правительству в сложившихся условиях не до тонкостей оценки доминирования компаний, считает руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. По его словам, важнее, чтобы новая собственность, которую предприятия купят по упрощенной процедуре, быстрее начала работать, а люди сохранили свои рабочие места. «ФАС старается не выносить предписания в ситуациях, близких к доминированию компаний на рынке. Принципиальная позиция правительства — смягчить контроль. У властей есть другие возможности для контроля, если возникнут какие-то эксцессы», — пояснил Кирьян. Статья по теме Власти России определили, кто заменит западные бренды Под санкционным давлением вопрос монополизации рынка становится вторичным для власти, полагает руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников. «В условиях санкций приходится выбирать, какие меры поддержки принять. Нам сейчас важны не столько риски монополизации, сколько решение вопросов по сохранению компаний и насыщению рынка. Кто может, тот увеличивает свои производственные возможности. А конкуренция восстановится», — резюмировал собеседник. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На российском рынке вновь возникнут монополии. Правительство РФ идет на этот риск, чтобы сохранить рабочие места в компаниях, принадлежавших зарубежным собственникам. Этим эксперты объяснили URA.RU решение штаба по борьбе с санкциями во главе с премьером Михаилом Мишустиным, которое упрощает покупку активов иностранных компаний и разрешает торговым сетям увеличить свою долю на рынке. В начале заседания правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций 18 мая Мишустин сообщил, что в перечень первоочередных мер по поддержке экономики в условиях санкций вошли еще 14 позиций. Большая часть из них, по словам премьера, «направлена на поддержку бизнеса, сохранение рабочих мест, снижение административной нагрузки, в том числе при приобретении активов и освоении ниш на товарных рынках, возникающих из-за ухода недобросовестных партнеров». Упрощено согласование с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) сделок стоимостью до двух миллиардов рублей. Речь идет о приобретении акций, долей, имущества и прав на коммерческие организации, сообщил Мишустин. «Покупателю не нужно отправлять в ФАС предварительный запрос и ждать разрешения на покупку. На это уходит время, которого сейчас многим может не хватать. Достаточно будет направить в антимонопольную службу уведомление о совершенной сделке», — сказал премьер-министр РФ. Правительство намерено разрешить покупку торговыми сетями долей в компаниях, которые ранее контролировались иностранными собственниками, добавил Мишустин. Чтобы крупные сети могли это сделать, власти временно отказываются от ограничения занимаемой ими доли рынка — сейчас это 25% (эта норма вводилась для обеспечения конкуренции — доступа небольших компаний). «Рассчитываем, что эти предложения упростят и ускорят заключение сделок с собственностью, поддержат бизнес в стремлении расширить свои проекты за счет появляющихся на рынке активов. И, конечно, позволят сохранить коллективы таких компаний в случае, если иностранные собственники решат закрыть свой бизнес в нашей стране», — заключил Мишустин. Фактически это разрешение на монополизацию, но оно может спасти компании и их сотрудников, отмечает кандидат экономических наук Николай Кульбака. «Кризис, который породили западные санкции, достаточно силен, и надо готовиться к тому, что какие-то компании уйдут с рынка, какие-то придется спасать. Все действия правительства так или иначе направлены на сохранение торговых точек, торгового объема и рабочих мест. В такой ситуации трудно будет малому и среднему бизнесу. Возможно, понадобятся дополнительные меры поддержки, чтобы уравновесить рынок», — рассказал эксперт. Правительству в сложившихся условиях не до тонкостей оценки доминирования компаний, считает руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. По его словам, важнее, чтобы новая собственность, которую предприятия купят по упрощенной процедуре, быстрее начала работать, а люди сохранили свои рабочие места. «ФАС старается не выносить предписания в ситуациях, близких к доминированию компаний на рынке. Принципиальная позиция правительства — смягчить контроль. У властей есть другие возможности для контроля, если возникнут какие-то эксцессы», — пояснил Кирьян. Под санкционным давлением вопрос монополизации рынка становится вторичным для власти, полагает руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников. «В условиях санкций приходится выбирать, какие меры поддержки принять. Нам сейчас важны не столько риски монополизации, сколько решение вопросов по сохранению компаний и насыщению рынка. Кто может, тот увеличивает свои производственные возможности. А конкуренция восстановится», — резюмировал собеседник.