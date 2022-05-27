Мишустин изменил требования к элите России

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообщался в финалистами конкурса «Лидеры России» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Правительство РФ изменило требования к новым руководителям страны, госкорпораций, ведомств и частных компаний. На суперфинале конкурса «Лидеры России» 27 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал участникам, какими новыми компетенциями они должны обладать. Эксперты объяснили URA.RU, что из-за санкций Запада к новой элите страны теперь предъявляют дополнительные требования.

На суперфинале президентского проекта «Лидеры России», Мишустин пообщался с лидерами восьми направлений конкурса — «Бизнес и промышленность», «Государственное управление», «Здравоохранение», «Наука» и других. Вице-премьер подчеркнул, что этот «конкурс — школа грамотных, компетентных руководителей нового поколения».

Для победителей конкурса «Лидеры России» открываются возможности карьерного роста во властных структурах Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Будет, конечно, непросто. Мир стремительно меняется. Запад пытается „отменить“ нашу страну, зачеркнуть ее на карте мира. Вводятся финансово-экономические и гуманитарные санкции», — заявил глава правительства.

Премьер отметил, что западные страны развязали против России экономическую войну, но власти РФ нашли, чем ответить. «Мы выстроили целостный и не противоречивый механизм экономической борьбы. Мы трудимся, чтобы минимизировать последствия санкций», — подчеркнул Мишустин.

Россия готова к любой ситуации в экономике, заявил Михаил Мишустин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В условиях санкций власти работают в пяти приоритетных направлениях, напомнил премьер-министр. По его словам, необходимо обеспечить бесперебойную деятельность предприятий, наполнить рынок товарами, помочь оказавшимся в сложной ситуации, оказать секторальные меры поддержки и расширить свободу предпринимательства.

«Мы готовимся к любому развитию ситуации в экономике, и главным ответом на антироссийские санкции станут результаты общих усилий, в том числе промышленная независимость, технологический суверенитет. Развитие связей с дружественными странами тоже важно.

Общий успех страны будет достигнут через успех конкретного человека», — заявил премьер.

Не все победители конкурса сразу получают руководящие должности, признался Михаил Мишустин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В завершении выступления, Мишустин пожелал финалистам конкурса не останавливаться на достигнутом и «честно пройти путь по социальному лифту». Отвечая на вопросы участников, премьер рассказал, что финалисты «Лидеров России» работают в министерствах, правительстве и ведомствах. Он подчеркнул, что не все из них сразу заняли высокие посты, некоторые начинали с должности заместителя начальника отдела, и карьерный рост начался спустя несколько лет.

«Любая управленческая должность — не цель, а ответственность. В первые годы работы руководителем, я пытался сам все делать. Но самое главное — делегирование, командная работа и понимание миссии. Прежде чем принять предложение занять руководящую должность, подумайте, готовы ли взять на себя ответственность за коллектив», — резюмировал Мишустин.

Премьер показал потребность в новых, творческих кадрах для управления страной, отметил политолог Дмитрий Журавлев.

Отвечая на вопросы финалистов проекта, Мишустин пожелал им не останавливаться на достигнутом и «честно пройти путь по социальному лифту» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«В России система подготовки руководящих кадров не публичная, но создаются точки, где эти кадры можно черпать, чтобы в систему управления попадали не только чиновники, но и творческие, талантливые люди. Это важный момент, поэтому Мишустин и выступил перед финалистами конкурса „Лидеры России“. Он глава правительства и ему с этими людьми работать. Ему удалось модернизировать систему управления во многом своей энергией. А нужно, чтобы эта система работала и после него. Это серьезное достижение любого руководителя. Важно, чтобы финалисты конкурса почувствовали свою ценность для государства. И своим выступлением Мишустин демонстрирует это», — пояснил собеседник.

Глава правительства присматривает кадры для совершения экономического прорыва в стране, предполагает вице-президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов. «Любое восстановление экономики начинается с людей. Планы по восстановлению, учитывающие внутреннюю политику, у нас есть. Чтобы их реализовать нужны грамотные специалисты. Их поиск, отбор лучших и предоставление им возможностей — одна из главных задач, в том числе работы Мишустина», — сказал собеседник.

Кадровый проект имеет общегосударственное значение с точки зрения подготовки управленцев, полагает старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин. Конкурс лидеры России — это кадровая лестница, которая, действительно, работает, так как многие победители стали чиновниками достаточно высокого уровня, добавляет директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин.

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