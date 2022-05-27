Мишустин изменил требования к элите России

Правительство РФ изменило требования к новым руководителям страны, госкорпораций, ведомств и частных компаний. На суперфинале конкурса «Лидеры России» 27 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал участникам, какими новыми компетенциями они должны обладать. Эксперты объяснили URA.RU, что из-за санкций Запада к новой элите страны теперь предъявляют дополнительные требования.
На суперфинале президентского проекта «Лидеры России», Мишустин пообщался с лидерами восьми направлений конкурса — «Бизнес и промышленность», «Государственное управление», «Здравоохранение», «Наука» и других. Вице-премьер подчеркнул, что этот «конкурс — школа грамотных, компетентных руководителей нового поколения».
Для победителей конкурса «Лидеры России» открываются возможности карьерного роста во властных структурах
«Будет, конечно, непросто. Мир стремительно меняется. Запад пытается „отменить“ нашу страну, зачеркнуть ее на карте мира. Вводятся финансово-экономические и гуманитарные санкции», — заявил глава правительства.
Премьер отметил, что западные страны развязали против России экономическую войну, но власти РФ нашли, чем ответить. «Мы выстроили целостный и не противоречивый механизм экономической борьбы. Мы трудимся, чтобы минимизировать последствия санкций», — подчеркнул Мишустин.
Россия готова к любой ситуации в экономике, заявил Михаил Мишустин
В условиях санкций власти работают в пяти приоритетных направлениях, напомнил премьер-министр. По его словам, необходимо обеспечить бесперебойную деятельность предприятий, наполнить рынок товарами, помочь оказавшимся в сложной ситуации, оказать секторальные меры поддержки и расширить свободу предпринимательства.
«Мы готовимся к любому развитию ситуации в экономике, и главным ответом на антироссийские санкции станут результаты общих усилий, в том числе промышленная независимость, технологический суверенитет. Развитие связей с дружественными странами тоже важно.
Общий успех страны будет достигнут через успех конкретного человека», — заявил премьер.
Не все победители конкурса сразу получают руководящие должности, признался Михаил Мишустин
В завершении выступления, Мишустин пожелал финалистам конкурса не останавливаться на достигнутом и «честно пройти путь по социальному лифту». Отвечая на вопросы участников, премьер рассказал, что финалисты «Лидеров России» работают в министерствах, правительстве и ведомствах. Он подчеркнул, что не все из них сразу заняли высокие посты, некоторые начинали с должности заместителя начальника отдела, и карьерный рост начался спустя несколько лет.
«Любая управленческая должность — не цель, а ответственность. В первые годы работы руководителем, я пытался сам все делать. Но самое главное — делегирование, командная работа и понимание миссии. Прежде чем принять предложение занять руководящую должность, подумайте, готовы ли взять на себя ответственность за коллектив», — резюмировал Мишустин.
Премьер показал потребность в новых, творческих кадрах для управления страной, отметил политолог Дмитрий Журавлев.
Отвечая на вопросы финалистов проекта, Мишустин пожелал им не останавливаться на достигнутом и «честно пройти путь по социальному лифту»
«В России система подготовки руководящих кадров не публичная, но создаются точки, где эти кадры можно черпать, чтобы в систему управления попадали не только чиновники, но и творческие, талантливые люди. Это важный момент, поэтому Мишустин и выступил перед финалистами конкурса „Лидеры России“. Он глава правительства и ему с этими людьми работать. Ему удалось модернизировать систему управления во многом своей энергией. А нужно, чтобы эта система работала и после него. Это серьезное достижение любого руководителя. Важно, чтобы финалисты конкурса почувствовали свою ценность для государства. И своим выступлением Мишустин демонстрирует это», — пояснил собеседник.
Глава правительства присматривает кадры для совершения экономического прорыва в стране, предполагает вице-президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов. «Любое восстановление экономики начинается с людей. Планы по восстановлению, учитывающие внутреннюю политику, у нас есть. Чтобы их реализовать нужны грамотные специалисты. Их поиск, отбор лучших и предоставление им возможностей — одна из главных задач, в том числе работы Мишустина», — сказал собеседник.
Кадровый проект имеет общегосударственное значение с точки зрения подготовки управленцев, полагает старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин. Конкурс лидеры России — это кадровая лестница, которая, действительно, работает, так как многие победители стали чиновниками достаточно высокого уровня, добавляет директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин.
Правительство РФ изменило требования к новым руководителям страны, госкорпораций, ведомств и частных компаний. На суперфинале конкурса «Лидеры России» 27 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал участникам, какими новыми компетенциями они должны обладать. Эксперты объяснили URA.RU, что из-за санкций Запада к новой элите страны теперь предъявляют дополнительные требования. На суперфинале президентского проекта «Лидеры России», Мишустин пообщался с лидерами восьми направлений конкурса — «Бизнес и промышленность», «Государственное управление», «Здравоохранение», «Наука» и других. Вице-премьер подчеркнул, что этот «конкурс — школа грамотных, компетентных руководителей нового поколения». «Будет, конечно, непросто. Мир стремительно меняется. Запад пытается „отменить“ нашу страну, зачеркнуть ее на карте мира. Вводятся финансово-экономические и гуманитарные санкции», — заявил глава правительства. Премьер отметил, что западные страны развязали против России экономическую войну, но власти РФ нашли, чем ответить. «Мы выстроили целостный и не противоречивый механизм экономической борьбы. Мы трудимся, чтобы минимизировать последствия санкций», — подчеркнул Мишустин. В условиях санкций власти работают в пяти приоритетных направлениях, напомнил премьер-министр. По его словам, необходимо обеспечить бесперебойную деятельность предприятий, наполнить рынок товарами, помочь оказавшимся в сложной ситуации, оказать секторальные меры поддержки и расширить свободу предпринимательства. «Мы готовимся к любому развитию ситуации в экономике, и главным ответом на антироссийские санкции станут результаты общих усилий, в том числе промышленная независимость, технологический суверенитет. Развитие связей с дружественными странами тоже важно. Общий успех страны будет достигнут через успех конкретного человека», — заявил премьер. В завершении выступления, Мишустин пожелал финалистам конкурса не останавливаться на достигнутом и «честно пройти путь по социальному лифту». Отвечая на вопросы участников, премьер рассказал, что финалисты «Лидеров России» работают в министерствах, правительстве и ведомствах. Он подчеркнул, что не все из них сразу заняли высокие посты, некоторые начинали с должности заместителя начальника отдела, и карьерный рост начался спустя несколько лет. «Любая управленческая должность — не цель, а ответственность. В первые годы работы руководителем, я пытался сам все делать. Но самое главное — делегирование, командная работа и понимание миссии. Прежде чем принять предложение занять руководящую должность, подумайте, готовы ли взять на себя ответственность за коллектив», — резюмировал Мишустин. Премьер показал потребность в новых, творческих кадрах для управления страной, отметил политолог Дмитрий Журавлев. «В России система подготовки руководящих кадров не публичная, но создаются точки, где эти кадры можно черпать, чтобы в систему управления попадали не только чиновники, но и творческие, талантливые люди. Это важный момент, поэтому Мишустин и выступил перед финалистами конкурса „Лидеры России“. Он глава правительства и ему с этими людьми работать. Ему удалось модернизировать систему управления во многом своей энергией. А нужно, чтобы эта система работала и после него. Это серьезное достижение любого руководителя. Важно, чтобы финалисты конкурса почувствовали свою ценность для государства. И своим выступлением Мишустин демонстрирует это», — пояснил собеседник. Глава правительства присматривает кадры для совершения экономического прорыва в стране, предполагает вице-президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов. «Любое восстановление экономики начинается с людей. Планы по восстановлению, учитывающие внутреннюю политику, у нас есть. Чтобы их реализовать нужны грамотные специалисты. Их поиск, отбор лучших и предоставление им возможностей — одна из главных задач, в том числе работы Мишустина», — сказал собеседник. Кадровый проект имеет общегосударственное значение с точки зрения подготовки управленцев, полагает старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин. Конкурс лидеры России — это кадровая лестница, которая, действительно, работает, так как многие победители стали чиновниками достаточно высокого уровня, добавляет директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин.