Мишустин раскрыл россиянам систему защиты страны от санкций

«Нас пытаются просто отменить — запретить культуру, язык, достижения»

07 апреля 2022 в 21:03 Размер текста - 17 +

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заверил россиян, что жизнь в стране не ухудшится, несмотря на санкционную войну, объявленную Западом. Как он подчеркнул во время выступления с ежегодным отчетом 7 апреля в Госдуме, для этого власти приняли три пакета мер поддержки экономики и жителей и разрабатывают четвертый. Эксперты объяснили URA.RU, что доклад главы правительства определил курс развития страны на ближайший год. В начале выступления Мишустин отметил, что «от правительства сейчас ждут оценок ситуации», «граждане хотят услышать, какие меры принимает кабинет министров для преодоления экономических рисков». По словам премьер-министра, против России развязана самая настоящая экономическая война. «От нашего с вами конструктивного взаимодействия зависит, как быстро мы сможем адаптировать экономику к новым реалиям и вернуть ее к поступательному развитию», — заметил он. Глава правительства отметил, что 2021 год был непростым. «Мы жили в условиях пандемии. И в этих непростых обстоятельствах была сформирована новая система принятия решений, основанная на анализе эффективности всех действующих нормативных актов, а также с учетом десятков тысяч предложений со всей страны. Несмотря на пандемию, не только накопили запас прочности, но и решали задачи, поставленные президентом», — сказал Мишустин. Переходя к блоку о сегодняшней ситуации в экономике, Мишустин подчеркнул, что в отношении России введены беспрецедентные санкции. Их уж более шести тысяч. «Это индивидуальные и секторальные санкции против страны. Наши бывшие партнеры прямо соревновались, кто быстрее примет ограничительные меры. Выпускали их практически ежедневно. Целью было создание паники и нанесение удара по каждому человеку», — уточнил премьер-министр РФ. Санкционная война была тщательно спланирована, полагает Мишустин. «Авторы этой стратегии рассчитывали, что санкционный шторм за несколько дней разрушит нашу экономику. Их сценарий не сбылся», — заверил премьер. Мишустин детально рассказал о шагах по минимизации влияния санкций. Правительство запустило план первоочередных мер. «Для себя мы определили пять сквозных, основных приоритетов на краткосрочную перспективу, которыми занимались последние две-три недели. Первый — обеспечить бесперебойную деятельность предприятий. Второй — расширить свободу нашего предпринимательства внутри страны. Третий — поддержать тех, кто особенно уязвим. Четвертый — обеспечить насыщенность нашего рынка товарами. Пятый — оказать необходимые секторальные меры поддержки», — рассказал Мишустин. Премьер-министр обсудил с депутатами Госдумы результаты правительственных решений по поддержке людей и экономики. Парламентарии задали уточняющие вопросы по мерам поддержки экономики и вариантам преодоления проблем, возникших из-за санкций. «Маски сброшены. Цель санкций — ударить по всем гражданам, по их обычному образу жизни, привычкам, по кошельку. Россию пытаются просто отменить. Запретить нашу культуру, язык и другие достижения. Можно заклеить название нашей страны на карте, но мы занимаем 1/7 часть суши. Россия была, есть и будет! И нам не нужно никого копировать. Мы имеем все условия для создания своего. Это наше время возможностей. Мы продолжаем действовать в интересах наших людей. Я уверен, что мы преодолеем все трудности», — заключил Мишустин. Отчет правительства РФ в Госдуме в этом году перенесли на месяц раньше из-за санкций Запада. В рамках подготовки Мишустин консультировался с фракциями в Госдуме: 25 марта встретился с ЛДПР и «Новые люди», 29 марта — с КПРФ и «Справедливой Россией», а 4 апреля — с «Единой Россией». Парламентарии выдвинули антикризисные предложения. Но значительная часть из них, по замечанию Мишустина, уже включена в план стабилизации экономики. Правительство ответило на санкции Запада несколькими пакетами мер поддержки, которые включили в себя защиту финансовой системы, сохранение IT-компаний, поддержку малого и среднего бизнеса, системообразующих предприятий и других отраслей. На очереди четвертый пакет мер, в котором около двух десятков инициатив. На отчете правительства в Госдуме определяется курс работы властей на следующий год, объяснил директор центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин. «Основной посыл отчета в том, что страна сможет преодолеть трудности, ситуация под контролем», — рассказал политолог. Вызовы и угрозы меняются, а политическая линия работы правительства сохраняется, отмечает директор Института новейших государств Алексей Мартынов. «Все то, на чем правительство делает акценты так или иначе направлено на поддержку социальной сферы, уязвимых категорий населения, социально важных сегментов экономики, в том числе малого и среднего бизнеса. Политическая линия правительства связана не только с сегодняшним кризисом, возникшим из-за развернутой Западом экономической войны против России. Эта линия проводится последние несколько лет, выполняется последовательно и без каких-то отклонений. Вызовы и угрозы меняются, но линия сохраняется», — добавил эксперт. Выступление Мишустина по итогам 2021 года в парламенте носит характер отчета перед народом, уточняет депутат Госдумы Олег Матвейчев. «Он отметил, что меры поддержки экономики, которые принимает правительство РФ, касаются простого человека. А людей сегодня волнует рост цен, страшат пустые полки и другие последствия ограничений. Премьер подчеркнул, что правительство делает все, чтобы люди не почувствовали на себе эффект от санкций», — заключил депутат.