Мишустин определил, какой будет жизнь россиян под санкциями

Заявление прозвучит на его главном выступлении в году

04 апреля 2022 в 23:24 Размер текста - 17 +

Правительство РФ намерено сохранить уровень жизни россиян, несмотря на санкции Запада. Об этом говорит серия встреч премьер-министра РФ Михаила Мишустина со всеми фракциями в Госдуме, закончившаяся в понедельник с «Единой Россией», объясняют URA.RU эксперты. По их мнению, глава правительства окончательно отрепетировал свое ежегодное выступление в нижней палате парламента, которое запланировано на 7 апреля. Приветствуя депутатов фракции «Единая Россия», Мишустин отметил, что «позиция „Единой России“, партии парламентского большинства, заслуживает особого внимания». «Партия через систему общественных приемных, а также через активную работу в избирательных округах получает уникальную обратную связь от людей, оценки по уже принятым и действующим решениям и, конечно, новые идеи и предложения по социально-экономическому развитию страны, по решению конкретных вопросов регионов», — подчеркнул премьер-министр РФ. По словам Мишустина, приняты новые решения по поддержке экономики. «Главная цель сейчас — поддержать людей, сохранить спрос, чтобы бизнес мог быстрее адаптироваться к новым условиям. Мы также продолжаем проработку и других инициатив. Я подробно буду об этом рассказывать в отчете в Госдуме. Считаю, что мы выстроили полезное и эффективное сотрудничество „Единой России“ и правительства», — уточнил Мишустин. После приветственного слова, премьер-министр РФ предложил выступить руководителю фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимиру Васильеву. Депутат задал несколько важных социальных вопросов: будут ли доступны людям и медучреждениям импортные лекарства, возможно ли обеспечить школьников качественным питанием несмотря на рост цен, будет ли увеличено финансирование программы строительства спортплощадок? В ответ Мишустин подробно рассказал о работе над сохранением доступности импортных лекарств. «Немало потребителей регулярно пользуются иностранными препаратами, а иногда на них основана вся схема лечения, вся методика. Мы поменяли правила госзакупок — теперь можно приобретать лекарства у единственного поставщика в течение двух лет. Мы также уточнили порядок лицензирования их производства и сейчас работаем над упрощением процедуры регистрации. Разрешаем поставки лекарств в иностранной упаковке, что тоже на сегодняшний день новшество», — разъяснил премьер. В заключении, Мишустин пообещал, что поручит министру просвещения РФ Сергею Кравцову держать на контроле вопрос качества питания школьников в регионах. «Этим [вопросом школьного питания] постоянно занимается Татьяна Голикова», — уточнил премьер. Встреча с «Единой Россией» стала для Мишустина заключительным третьим раундом консультаций с депутатами Госдумы. Первый — с ЛДПР и партией «Новые люди», — премьер провел 25 марта, а второй — с КПРФ и «Справедливой Россией» — 29 марта. Депутаты выдвинули десятки антикризисных предложений. Однако значительная часть из них оказалась аналогична тем решениям правительства, которые уже включены в план первоочередных действий по стабилизации экономики: для этого власти разработали три пакета мер поддержки, которые включали в себя защиту финансовой системы, сохранение IT-компаний, бизнеса и других отраслей. На очереди четвертый пакет мер, в котором около двух десятков идей. Ключевыми в общении с «Единой Россией» на встрече перед отчетом правительства в Госдуме были темы будущей жизнь россиян. Так считает директор Института развития парламентаризма Алексей Чадаев. «Основной сигнал встречи правительства и „Единой России“ — несмотря на все сложности, для россиян все остается по-старому и прежние проекты никто не собирается отменять», — подчеркнул политолог. Отчет правительства перед Госдумой будет разговором о том, что изменится в ближайшее время, полагает вице-президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов. «Дело не в подготовке к встрече. Ветви власти ищут совместные пути по преодолению возможных кризисных ситуаций. Я думаю, что отчет будет скорее разговором о том, что изменится в ближайшее время и подготовкой к новой реальности, которая в ближайшее время настанет», — заключил собеседник.