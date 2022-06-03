Россия получит рекордную прибыль от нефти из-за санкций Запада

Инсайдер из Минэнерго: почему новый пакет ограничений ударил по Евросоюзу и поможет РФ

03 июня 2022 в 18:33 Размер текста - 17 +

Санкции вредят Евросоюзу больше, чем самой России, потому что провоцируют рост цен на энергоносители Фото: media.gazprom-neft.ru статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Россия по итогам 2022 года получит рекордную прибыль от экспорта нефти и газа. Как объяснил в интервью URA.RU директор Фонда энергетического развития, член Общественного совета Минэнерго РФ Сергей Пикин, санкции Запада спровоцировали рост цен на энергоносители, а внешнеторговые ограничения РФ обошла путем освоения новых рынков в Азии. В результате европейцы к концу года переплатят 500 млрд долларов, а Россия заработает 350 млрд долларов. — Нефть подорожала, как только лидеры Евросоюза согласовали шестой пакет санкций. Как сильно могут вырасти цены? Возможное падение добычи нефти в России с лихвой компенсируется ростом цены, заявил URA.RU эксперт Сергей Пикин Фото: личный архив Сергея Пикина — В Европе сейчас исторически высокая цена сырой нефти марки Brent в пересчете на евро. И это притом, что Китай пока еще окончательно не вышел из локдауна [и покупает меньше нефти, чем обычно], но он увеличит потребление. Санкции [против российской нефти из шестого пакета] вступят в силу только к концу года, сейчас пока о них только объявили. Поэтому я думаю, что рост цен еще впереди. На мой взгляд, нефть будет тестировать уровень в 140 долларов за баррель. Дойдет ли до 150 долларов или 200 долларов за баррель — сомнительно, но мы точно получим среднюю цену нефти в этом году выше уровня 100 долларов. — Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз рассчитывает к концу 2022 года отказаться от 90% импорта российской нефти. Значит ли это, что российский экспорт рухнет? — Вопрос в том, от чего считать. Обсуждается, что принятые властями ЕС меры на две трети сократят поставки нефти в Европу морем. Но мы уже и так сократили поставки — еще до санкций. Сократились поставки и по суше, и нефтепроводом «Дружба», поскольку Германия и Польша добровольно отказались от его использования. Так что поставки в страны ЕС действительно сильно уменьшатся, это правда. Но Россия нарастила экспорт нефти в Юго-Восточную Азию, например в Индию. Объем поставок туда уже больше, чем в Европу. Судя по тенденции, мы полностью поменяем рынок сбыта своей нефти еще до вступления санкций в силу. Так что Европа может остаться без нефти гораздо быстрее, чем рассчитывает. — Не секрет, что российскую нефть из-за санкций приходится продавать со скидкой. Не обнуляют ли скидки выгоды от высоких цен? У России избыток валюты, полученной за нефть и газ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU — Российский бюджет [на 2022 год] был настроен на то, что все доходы при продаже нефти выше 43-44 долларов за баррель должны были поступать в Фонд национального благосостояния. Накопления были в долларах, то есть размещались на Западе, а теперь задачи копить больше нет из-за того, что произошло с нашими резервами. По факту мы имеем цену реализации в диапазоне от 70 до 90 долларов за баррель, это с учетом скидки от 25 до 35 долларов. На выходе мы получаем цены выше, чем в среднем была цена прошлого года. Это даже выше, чем мы продавали в начале года. Чем больше санкций вводится против России, тем сильнее наши недоброжелатели помогают нам продавать нефть дороже. Это какой-то экономический мазохизм, которым занимается Европа и другие страны Запада. Их решения приводят к удорожанию потребления энергоресурсов внутри этих же стран и бьют в первую очередь по их потребителям. Они переплачивают и за нефть, и за нефтепродукты, например, за бензин, и за газ, и за электричество. Я так думаю, что переплата к концу года может составить порядка 500 миллиардов долларов США. — Наверное, другие экспортеры нефти счастливы? В госбюджет РФ на 2022 год заложена цена на нефть 44 доллара за баррель Фото: Александр Кулаковский © URA.RU — Мы по нефти занимаем только 10% мирового производства. Саудовская Аравия гребет деньги танкерами, они зарабатывают сотни миллиардов дополнительной прибыли. Норвегия аналогичным образом зарабатывает на нефти и газе. Неслучайно власти Польши обратили внимание, что ряд европейских стран наживаются на сложившейся ситуации, и предложили поделится доходами. Конечно, этот призыв был не понят норвежцами. — Почему страны Азии скупают российскую нефть, которая раньше доставалась Европе? — Когда у вас скидка, условно, 30% к цене ресурса, для вас рентабельность производства нефтепродуктов просто бешенная. Интересная ситуация: крупнейшие нефтетрейдеры отказались от покупки российской нефти [из-за санкций], но мелкие нефтетрейдеры зарабатывают просто колоссальные прибыли. Просто в десятки раз больше того, что они зарабатывали раньше. Целый пласт компаний поднялся и с удовольствием будет покупать российскую нефть, потому что это такая прибыль, о которой никто никогда и не мечтал. — Не приведет ли это к тому, что России вообще не придется сокращать экспорт нефти? — После того как логистика устаканится, а к этому уже все идет, мы все равно вернемся к близким цифрам. Там будут другие проблемы, связанные с обслуживанием месторождений, с технологиями, с оборудованием. То, что мы найдем покупателя в ситуации, когда на рынке дефицит, это очевидно. При таких-то ценах. Это поначалу никто не хотел покупать [российскую нефть], а сейчас за ней очередь стоит. — Каким путем российская нефть попадает на альтернативные рынки сбыта — сухопутным или морским? Российская нефть популярна за рубежом, потому что продается со скидкой Фото: Александр Кулаковский © URA.RU — В Индию — исключительно танкерами, то есть морским путем. В Китай мы поставляем и танкерами, и по нефтепроводу. Еще есть железная дорога, но она перегружена, в первую очередь углем и другой продукцией. Исторически логистика энергопоставок России была ориентирована на Запад, но с учетом бурного развития потребления энергоносителей в Китае есть планы нарастить перевозки по железной дороге. Для этого нужно построить вторую ветку БАМа, на это потребуется время. Проект был запущен несколько лет назад, и сейчас он реализуется. — Как на перевозках российской нефти танкерами скажется запрет на страхование судов со стороны ЕС и Великобритании? — Эта проблему уже начали решать. Иностранные страховые компании можно заменить российскими, другой вариант — когда танкеры будут страховать компании тех стран, куда идет поставка. Все это уже мы проходили на примере Ирана, когда он попал под санкции, ничего нового тут нет. Я думаю, что предел фантазии по санкциям еще не исчерпан: будет и седьмой пакет — попытаются дальше усиливать давление. Но у нас есть время приспособиться. Пока они там обсуждали ограничение поставок нефти из России, мы уже начали активно переориентироваться на другие рынки. — Почему США не спешат помочь Евросоюзу ликвидировать зависимость от российской нефти? Администрация США не станет помогать Европе, потому что страна сама нуждается в нефти Фото: Peter Gonzalez unsplash.com — Потому что США добывают и экспортируют легкие сорта нефти, а НПЗ Европы настроены на переработку тяжелой нефти, как и НПЗ самих США. В том числе поэтому американцы занимаются экспортом легкой нефти, импортируют тяжелую, и в итоге производят нефти меньше, чем потребляют. США самим нужна тяжелая нефть. Раньше они ее получали из Венесуэлы, но на эту страну наложили санкции. Потом получали из России, и тоже наложили санкции. Сейчас им арабы частично поставляют нужные сорта, но надо понимать, что это не взаимозаменяемый процессы. И никто модернизировать в США заводы под легкую нефть тоже не стремится. Любая модернизация — это время и миллиарды инвестиций. В ситуации такой неопределенности, которую мы наблюдаем, никто не будет вкладывать большие деньги с непонятным результатом в конце. — Станут ли помогать Европе Саудовская Аравия или другие страны Ближнего Востока? — Арабы придерживаются четко соглашения ОПЕК+ [об ограничении добычи нефти между странами ОПЕК и 11 странами, не входящими в картель], и никто не хочет ничего менять. Их устраивает цена 120 долларов за баррель. Это шикарная цена. По этой цене и бюджеты все профицитные, и денег у них полно, и прибыли у компаний растут, и возможность инвестирования появляется. Арабы от этого очень сильно выигрывают, и они не готовы кому-то помогать. Они будут продолжать работать ровно так, как работали до этого. — С введением санкций Запада (вступил в силу уже шестой пакет) Россия продает нефти меньше, но дороже. В итоге наша страна в плюсе или в минусе? Пока в мире бушует энергокризис, Саудовская Аравия гребет деньги танкерами Фото: Владимир Андреев © URA.RU — Мы несколько снизим объемы добычи нефти и газа по итогам года, но, перемножив их на более высокую цену, мы получим поступление выручки не хуже, чем в прошлом году, и даже лучше. За весь экспорт в 2021 году Россия выручила 492 миллиардов долларов, а в 2022 году из-за роста цен, скорее всего, будет не менее 600 миллиардов. Только газа будет продано примерно на 100 миллиардов, а нефти и нефтепродуктов — не менее 250 миллиардов долларов. У нас другая проблема — валюту девать некуда. Если раньше мы направляли экспортную выручку на импорт товаров и услуг, на отдых за границей, сейчас это все ограничено. ЦБ последовательно смягчает валютное регулирование и пытается нащупать некий консенсус, чтобы валютный рынок пришел в состояние, близкое к тому, что было в начале года. Иначе текущий курс валюты не выгоден бюджету — это низкий курс. Когда импорт будет восстанавливаться, часть выручки пойдет в дело, а пока мы наблюдаем рекорды по профициту поступлений денег в страну. — Когда европейцы поймут, что санкции против России им не выгодны? Статья по теме Путин объявил о перезагрузке нефтяной отрасли России — Интересы политиков и интересы потребителей Европы — граждан и бизнеса — не совпадают. Каждый новый санкционный пакет увеличивают издержки европейцев. Повторюсь, до конца года европейцы переплатят полтриллиона долларов в результате своей энергетической политики и антироссийских санкций. Да, у России изъяли около 300 миллиардов долларов валютных резервов. Но ущерб, который терпят сейчас потребители всего мира, а кроме европейцев есть США и другие, это уже в совокупности триллионы долларов. Мир просто дополнительно переплачивает в виде нескольких процентов к инфляции за эту ситуацию. Посмотрим, сколько такая история продлится, и насколько потребители будут терпеливы к такой политике. Вряд ли это будет продолжаться долго. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Россия по итогам 2022 года получит рекордную прибыль от экспорта нефти и газа. Как объяснил в интервью URA.RU директор Фонда энергетического развития, член Общественного совета Минэнерго РФ Сергей Пикин, санкции Запада спровоцировали рост цен на энергоносители, а внешнеторговые ограничения РФ обошла путем освоения новых рынков в Азии. В результате европейцы к концу года переплатят 500 млрд долларов, а Россия заработает 350 млрд долларов. — Нефть подорожала, как только лидеры Евросоюза согласовали шестой пакет санкций. Как сильно могут вырасти цены? — В Европе сейчас исторически высокая цена сырой нефти марки Brent в пересчете на евро. И это притом, что Китай пока еще окончательно не вышел из локдауна [и покупает меньше нефти, чем обычно], но он увеличит потребление. Санкции [против российской нефти из шестого пакета] вступят в силу только к концу года, сейчас пока о них только объявили. Поэтому я думаю, что рост цен еще впереди. На мой взгляд, нефть будет тестировать уровень в 140 долларов за баррель. Дойдет ли до 150 долларов или 200 долларов за баррель — сомнительно, но мы точно получим среднюю цену нефти в этом году выше уровня 100 долларов. — Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз рассчитывает к концу 2022 года отказаться от 90% импорта российской нефти. Значит ли это, что российский экспорт рухнет? — Вопрос в том, от чего считать. Обсуждается, что принятые властями ЕС меры на две трети сократят поставки нефти в Европу морем. Но мы уже и так сократили поставки — еще до санкций. Сократились поставки и по суше, и нефтепроводом «Дружба», поскольку Германия и Польша добровольно отказались от его использования. Так что поставки в страны ЕС действительно сильно уменьшатся, это правда. Но Россия нарастила экспорт нефти в Юго-Восточную Азию, например в Индию. Объем поставок туда уже больше, чем в Европу. Судя по тенденции, мы полностью поменяем рынок сбыта своей нефти еще до вступления санкций в силу. Так что Европа может остаться без нефти гораздо быстрее, чем рассчитывает. — Не секрет, что российскую нефть из-за санкций приходится продавать со скидкой. Не обнуляют ли скидки выгоды от высоких цен? — Российский бюджет [на 2022 год] был настроен на то, что все доходы при продаже нефти выше 43-44 долларов за баррель должны были поступать в Фонд национального благосостояния. Накопления были в долларах, то есть размещались на Западе, а теперь задачи копить больше нет из-за того, что произошло с нашими резервами. По факту мы имеем цену реализации в диапазоне от 70 до 90 долларов за баррель, это с учетом скидки от 25 до 35 долларов. На выходе мы получаем цены выше, чем в среднем была цена прошлого года. Это даже выше, чем мы продавали в начале года. Чем больше санкций вводится против России, тем сильнее наши недоброжелатели помогают нам продавать нефть дороже. Это какой-то экономический мазохизм, которым занимается Европа и другие страны Запада. Их решения приводят к удорожанию потребления энергоресурсов внутри этих же стран и бьют в первую очередь по их потребителям. Они переплачивают и за нефть, и за нефтепродукты, например, за бензин, и за газ, и за электричество. Я так думаю, что переплата к концу года может составить порядка 500 миллиардов долларов США. — Наверное, другие экспортеры нефти счастливы? — Мы по нефти занимаем только 10% мирового производства. Саудовская Аравия гребет деньги танкерами, они зарабатывают сотни миллиардов дополнительной прибыли. Норвегия аналогичным образом зарабатывает на нефти и газе. Неслучайно власти Польши обратили внимание, что ряд европейских стран наживаются на сложившейся ситуации, и предложили поделится доходами. Конечно, этот призыв был не понят норвежцами. — Почему страны Азии скупают российскую нефть, которая раньше доставалась Европе? — Когда у вас скидка, условно, 30% к цене ресурса, для вас рентабельность производства нефтепродуктов просто бешенная. Интересная ситуация: крупнейшие нефтетрейдеры отказались от покупки российской нефти [из-за санкций], но мелкие нефтетрейдеры зарабатывают просто колоссальные прибыли. Просто в десятки раз больше того, что они зарабатывали раньше. Целый пласт компаний поднялся и с удовольствием будет покупать российскую нефть, потому что это такая прибыль, о которой никто никогда и не мечтал. — Не приведет ли это к тому, что России вообще не придется сокращать экспорт нефти? — После того как логистика устаканится, а к этому уже все идет, мы все равно вернемся к близким цифрам. Там будут другие проблемы, связанные с обслуживанием месторождений, с технологиями, с оборудованием. То, что мы найдем покупателя в ситуации, когда на рынке дефицит, это очевидно. При таких-то ценах. Это поначалу никто не хотел покупать [российскую нефть], а сейчас за ней очередь стоит. — Каким путем российская нефть попадает на альтернативные рынки сбыта — сухопутным или морским? — В Индию — исключительно танкерами, то есть морским путем. В Китай мы поставляем и танкерами, и по нефтепроводу. Еще есть железная дорога, но она перегружена, в первую очередь углем и другой продукцией. Исторически логистика энергопоставок России была ориентирована на Запад, но с учетом бурного развития потребления энергоносителей в Китае есть планы нарастить перевозки по железной дороге. Для этого нужно построить вторую ветку БАМа, на это потребуется время. Проект был запущен несколько лет назад, и сейчас он реализуется. — Как на перевозках российской нефти танкерами скажется запрет на страхование судов со стороны ЕС и Великобритании? — Эта проблему уже начали решать. Иностранные страховые компании можно заменить российскими, другой вариант — когда танкеры будут страховать компании тех стран, куда идет поставка. Все это уже мы проходили на примере Ирана, когда он попал под санкции, ничего нового тут нет. Я думаю, что предел фантазии по санкциям еще не исчерпан: будет и седьмой пакет — попытаются дальше усиливать давление. Но у нас есть время приспособиться. Пока они там обсуждали ограничение поставок нефти из России, мы уже начали активно переориентироваться на другие рынки. — Почему США не спешат помочь Евросоюзу ликвидировать зависимость от российской нефти? — Потому что США добывают и экспортируют легкие сорта нефти, а НПЗ Европы настроены на переработку тяжелой нефти, как и НПЗ самих США. В том числе поэтому американцы занимаются экспортом легкой нефти, импортируют тяжелую, и в итоге производят нефти меньше, чем потребляют. США самим нужна тяжелая нефть. Раньше они ее получали из Венесуэлы, но на эту страну наложили санкции. Потом получали из России, и тоже наложили санкции. Сейчас им арабы частично поставляют нужные сорта, но надо понимать, что это не взаимозаменяемый процессы. И никто модернизировать в США заводы под легкую нефть тоже не стремится. Любая модернизация — это время и миллиарды инвестиций. В ситуации такой неопределенности, которую мы наблюдаем, никто не будет вкладывать большие деньги с непонятным результатом в конце. — Станут ли помогать Европе Саудовская Аравия или другие страны Ближнего Востока? — Арабы придерживаются четко соглашения ОПЕК+ [об ограничении добычи нефти между странами ОПЕК и 11 странами, не входящими в картель], и никто не хочет ничего менять. Их устраивает цена 120 долларов за баррель. Это шикарная цена. По этой цене и бюджеты все профицитные, и денег у них полно, и прибыли у компаний растут, и возможность инвестирования появляется. Арабы от этого очень сильно выигрывают, и они не готовы кому-то помогать. Они будут продолжать работать ровно так, как работали до этого. — С введением санкций Запада (вступил в силу уже шестой пакет) Россия продает нефти меньше, но дороже. В итоге наша страна в плюсе или в минусе? — Мы несколько снизим объемы добычи нефти и газа по итогам года, но, перемножив их на более высокую цену, мы получим поступление выручки не хуже, чем в прошлом году, и даже лучше. За весь экспорт в 2021 году Россия выручила 492 миллиардов долларов, а в 2022 году из-за роста цен, скорее всего, будет не менее 600 миллиардов. Только газа будет продано примерно на 100 миллиардов, а нефти и нефтепродуктов — не менее 250 миллиардов долларов. У нас другая проблема — валюту девать некуда. Если раньше мы направляли экспортную выручку на импорт товаров и услуг, на отдых за границей, сейчас это все ограничено. ЦБ последовательно смягчает валютное регулирование и пытается нащупать некий консенсус, чтобы валютный рынок пришел в состояние, близкое к тому, что было в начале года. Иначе текущий курс валюты не выгоден бюджету — это низкий курс. Когда импорт будет восстанавливаться, часть выручки пойдет в дело, а пока мы наблюдаем рекорды по профициту поступлений денег в страну. — Когда европейцы поймут, что санкции против России им не выгодны? — Интересы политиков и интересы потребителей Европы — граждан и бизнеса — не совпадают. Каждый новый санкционный пакет увеличивают издержки европейцев. Повторюсь, до конца года европейцы переплатят полтриллиона долларов в результате своей энергетической политики и антироссийских санкций. Да, у России изъяли около 300 миллиардов долларов валютных резервов. Но ущерб, который терпят сейчас потребители всего мира, а кроме европейцев есть США и другие, это уже в совокупности триллионы долларов. Мир просто дополнительно переплачивает в виде нескольких процентов к инфляции за эту ситуацию. Посмотрим, сколько такая история продлится, и насколько потребители будут терпеливы к такой политике. Вряд ли это будет продолжаться долго.