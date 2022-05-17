Путин объявил о перезагрузке нефтяной отрасли России

РФ меняет партнерство с Европой на новое

17 мая 2022 в 21:00 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин объявил о перезагрузке нефтяного сектора страны Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Президент РФ Владимир Путин объявил о перезагрузке нефтяной отрасли страны, к чему подтолкнули западные санкции. Предприятиям ТЭК предстоит изменить свои бизнес-модели, чтобы, с одной стороны, сохранить собственную стабильность, с другой — выйти на новые зарубежные рынки взамен европейских, объясняют эксперты URA.RU выступление Путина на совещании по ситуации в нефтяном секторе 17 мая. Такой подход позволит удержаться на плаву и предприятиям в других сферах экономики. С давлением на топливно-энергетический сектор Россия столкнулась еще до введения Западом масштабных санкций, отметил Путин. Это проявилось в спекуляциях «на абсолютно естественной озабоченности многих людей на планете проблемами изменения климата». Западные политики стали «завышать возможности альтернативной энергетики и занижать значимость традиционной энергетики», подчеркнул президент. Уже тогда у российских компаний возникли сложности в получении земельных участков для разработки месторождений, покупке технологического оборудования и т. п. Введением санкций против нефтяного комплекса РФ Европа сама себя хоронит: это отражается на промышленности, транспорте и других сферах, считает президент РФ Владимир Путин Фото: Алена Полозова © URA.RU Ситуация обострилась после начала спецоперации в Донбассе, когда в отношении отечественного ТЭК стали вводиться новые санкции. Декларации европейцев о возможном отказе от российских энергоносителей уже привели к росту цены на нефть и нефтепродукты в ЕС, а это «бьет по транспорту и промышленности Европы, ложится на плечи потребителей», заявил президент РФ. «Вместе с российскими энергоресурсами в другие регионы мира из Европы уйдет и возможность повышения экономической активности. Такое экономическое аутодафе, самоубийство — внутреннее дело европейских стран. Мы же должны действовать прагматично, исходить из собственных экономических интересов», — подчеркнул Путин. Антироссийские санкции принесли неожиданный эффект: выручка российского нефтегазового сектора выросла, отметил президент. Но эту ситуацию нужно использовать для выработки новых решений. «Изменения на нефтяном рынке носят тектонический характер, и делать бизнес, как прежде, по старой модели, уже представляется маловероятным. В новых условиях важно не просто добыть нефть, но и выстроить всю вертикальную цепочку вплоть до конечного потребителя», — заявил президент. Владимир Путин пообещал нефтяникам помочь создать условия для выработки новых бизнес-моделей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Власти создадут условия для этого: помогут совершенствовать логистические возможности и обеспечить систему расчетов в национальных валютах, будут стимулировать проекты по глубокой переработке сырья. «Понимая, какие шаги будут приниматься в ближайшее время на Западе, мы должны заранее сделать выводы и действовать на опережение, обращать непродуманные хаотичные шаги некоторых наших партнеров на пользу нашей стране», — подчеркнул Путин. Российские нефтяники действительно получили в мае больше доходов, чем в апреле, увеличились поставки нефти в Китай и Индию, подтверждают эксперты URA.RU. Переориентация ТЭК РФ на восточный рынок, начавшаяся еще в начале 2010-х годов, дала положительный эффект: если тогда европейское направление занимало порядка 70% совокупного нефтяного экспорта, в 2021 году — уже около 47%, объяснил заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. И этот разворот на Восток будет усиливаться. Развитие нефтяной отрасли тянет за собой и развитие смежных отраслей, поясняют эксперты Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В условиях санкционного давления сохранить стабильность российским нефтяным компаниям позволит та самая бизнес-модель, о которой говорил президент, считает ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев. «Речь идет методе ведения нефтегазового бизнеса, идея которого в том, что все участники процесса, начиная от геологоразведки и конечной реализацией продукции между собой связаны капиталом: они обмениваются пакетами акций. Таким образом все участники международного консорциума заинтересованы в успешной деятельности, и эти цепочки оказываются экономически более эффективными, чем прямые договоры. Это повышает стабильность, повышает прибыли. Возникает синергетический эффект, когда разные технологические цепочки и узлы помогают друг другу и помогают ведению бизнеса», — пояснил URA.RU Танкаев. Президент показал, что Россия должна развивать свою нефтегазовую отрасль, сервис, геологоразведку, транспортные коридоры, флот, который будет доставлять потребителям энергоресурсы, пояснил политолог Марат Баширов. «Но мы должны изменить и модель финансовых расчетов. Если государство способно платить за ресурсы, бесплатно или в кредит отдавать им никто их не будет. Если же где-то люди находятся на грани смерти и не могут сразу оплатить поставки, тут включатся гуманитарные механизмы, и мы сможем пойти на кредитные истории. Но в других финансовых моделях [в частности, расчет в национальных валютах]», — отметил Баширов. Новость по теме Экономист назвал плюсы для России от нефтяного эмбарго Сохранение стабильности за счет новых бизнес-моделей, развитие нефтяного сектора важно для экономики страны в целом, считают специалисты. В совокупности, по словам эксперта Александра Фролова, этот процесс имеет мультипликативный эффект. «Энергетика — крупнейший заказчик. Он дает доходы судовым, трубным, металлургическим и другим компаниям», — резюмировал Фролов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин объявил о перезагрузке нефтяной отрасли страны, к чему подтолкнули западные санкции. Предприятиям ТЭК предстоит изменить свои бизнес-модели, чтобы, с одной стороны, сохранить собственную стабильность, с другой — выйти на новые зарубежные рынки взамен европейских, объясняют эксперты URA.RU выступление Путина на совещании по ситуации в нефтяном секторе 17 мая. Такой подход позволит удержаться на плаву и предприятиям в других сферах экономики. С давлением на топливно-энергетический сектор Россия столкнулась еще до введения Западом масштабных санкций, отметил Путин. Это проявилось в спекуляциях «на абсолютно естественной озабоченности многих людей на планете проблемами изменения климата». Западные политики стали «завышать возможности альтернативной энергетики и занижать значимость традиционной энергетики», подчеркнул президент. Уже тогда у российских компаний возникли сложности в получении земельных участков для разработки месторождений, покупке технологического оборудования и т. п. Ситуация обострилась после начала спецоперации в Донбассе, когда в отношении отечественного ТЭК стали вводиться новые санкции. Декларации европейцев о возможном отказе от российских энергоносителей уже привели к росту цены на нефть и нефтепродукты в ЕС, а это «бьет по транспорту и промышленности Европы, ложится на плечи потребителей», заявил президент РФ. «Вместе с российскими энергоресурсами в другие регионы мира из Европы уйдет и возможность повышения экономической активности. Такое экономическое аутодафе, самоубийство — внутреннее дело европейских стран. Мы же должны действовать прагматично, исходить из собственных экономических интересов», — подчеркнул Путин. Антироссийские санкции принесли неожиданный эффект: выручка российского нефтегазового сектора выросла, отметил президент. Но эту ситуацию нужно использовать для выработки новых решений. «Изменения на нефтяном рынке носят тектонический характер, и делать бизнес, как прежде, по старой модели, уже представляется маловероятным. В новых условиях важно не просто добыть нефть, но и выстроить всю вертикальную цепочку вплоть до конечного потребителя», — заявил президент. Власти создадут условия для этого: помогут совершенствовать логистические возможности и обеспечить систему расчетов в национальных валютах, будут стимулировать проекты по глубокой переработке сырья. «Понимая, какие шаги будут приниматься в ближайшее время на Западе, мы должны заранее сделать выводы и действовать на опережение, обращать непродуманные хаотичные шаги некоторых наших партнеров на пользу нашей стране», — подчеркнул Путин. Российские нефтяники действительно получили в мае больше доходов, чем в апреле, увеличились поставки нефти в Китай и Индию, подтверждают эксперты URA.RU. Переориентация ТЭК РФ на восточный рынок, начавшаяся еще в начале 2010-х годов, дала положительный эффект: если тогда европейское направление занимало порядка 70% совокупного нефтяного экспорта, в 2021 году — уже около 47%, объяснил заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. И этот разворот на Восток будет усиливаться. В условиях санкционного давления сохранить стабильность российским нефтяным компаниям позволит та самая бизнес-модель, о которой говорил президент, считает ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев. «Речь идет методе ведения нефтегазового бизнеса, идея которого в том, что все участники процесса, начиная от геологоразведки и конечной реализацией продукции между собой связаны капиталом: они обмениваются пакетами акций. Таким образом все участники международного консорциума заинтересованы в успешной деятельности, и эти цепочки оказываются экономически более эффективными, чем прямые договоры. Это повышает стабильность, повышает прибыли. Возникает синергетический эффект, когда разные технологические цепочки и узлы помогают друг другу и помогают ведению бизнеса», — пояснил URA.RU Танкаев. Президент показал, что Россия должна развивать свою нефтегазовую отрасль, сервис, геологоразведку, транспортные коридоры, флот, который будет доставлять потребителям энергоресурсы, пояснил политолог Марат Баширов. «Но мы должны изменить и модель финансовых расчетов. Если государство способно платить за ресурсы, бесплатно или в кредит отдавать им никто их не будет. Если же где-то люди находятся на грани смерти и не могут сразу оплатить поставки, тут включатся гуманитарные механизмы, и мы сможем пойти на кредитные истории. Но в других финансовых моделях [в частности, расчет в национальных валютах]», — отметил Баширов. Сохранение стабильности за счет новых бизнес-моделей, развитие нефтяного сектора важно для экономики страны в целом, считают специалисты. В совокупности, по словам эксперта Александра Фролова, этот процесс имеет мультипликативный эффект. «Энергетика — крупнейший заказчик. Он дает доходы судовым, трубным, металлургическим и другим компаниям», — резюмировал Фролов.