Автор фейков о Буче построила бизнес-империю в Крыму

Как экс-омбудсмен Украины зарабатывает миллиарды в России, проклиная ее в западных СМИ

03 июня 2022 в 11:11 Размер текста - 17 +

Людмила Денисова прославилась на фейках о российской армии Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Члены семьи экс-омбудсмена Украины по правам человека Людмилы Денисовой, прославившейся выдуманными историями об изнасилованиях детей в Буче, владеют бизнес-империей в Крыму. В сферу деятельности компаний семьи Денисовой входит строительство, производство бетона, оптовая торговля, производство молочной продукции и даже туризм. С 2014 года семья украинской чиновницы по подсчетам URA.RU заработала более 12,1 миллиарда рублей. Должность уполномоченного по правам человека Людмила Денисова получила еще в 2018 году и до событий в Буче ничем особенным в информационном поле Украины не выделялась. Однако начиная с апреля 2022 года Денисова стала забивать инфополе историями о зверствах российских солдат в Буче, Ирпене, Гостомеле и других городах Киевской области. Например, в европейских СМИ широко разошлась ее история с якобы изнасилованным 11-летним мальчиком в Буче, над которым российские солдаты измывались на глазах его матери. Также в своих многочисленных интервью Денисова утверждала, что приказы насиловать украинок, отдавались солдатам лично президентом РФ. Однако доказать свои истории омбудсмен не могла. Истории Денисовой об изнасилованиях тиражировались крупными западными медиа Поток бездоказательных историй о сексуальных преступлениях армии РФ в окончательном итоге смутил даже Киев и 31 мая Рада сняла Людмилу Денисову с должности. За ее увольнение проголосовали 234 нардепа. В качестве одной из основных претензий, которые были у депутатов к работе Денисовой, нардеп партии «Слуги народа» Павел Фролов озвучил непонятную концентрацию медийной работы экс-омбудсмена на деталях «сексуальных преступлений в извращенной форме» и «изнасилованиях детей», которые она не могла подтвердить доказательствами. По мнению депутатов, это лишь вредило Украине. О том, что причиной увольнения омбудсмена стали именно фейки в своем Twitter рассказал и первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. Интересно, что сочиняя рассказы о зверствах российской армии, экс-омбудсмен и ее семья продолжали зарабатывать деньги в российском Крыму. Известно, что Людмила Денисова до 2018 года имела 25% доли в компании ООО «Триора», зарегистрированной в Симферополе в 2004 году. По данным СБИС, компания Денисовой занималась в Крыму строительством жилых и нежилых помещений. Несмотря на фактическую ликвидацию, «Триора» продолжает числиться одним из учредителей другой строительной компании ООО СК «Крымжелезобетон». «Триора» аффилирована еще с восемью крупными компаниями, работающими в Крыму. Например, «Алькор-НВП» с 2014 года заработала в Крыму 63 миллиона рублей, а активы компании выросли до 200 миллионов. Фирма занимается строительством зданий в Крыму, а также арендой и обслуживанием различной недвижимости. По данным СБИС, «Алькор-НВП» участвовала в строительстве нескольких многоэтажных домов в Севастополе и Судаке. Директором «Алькор-НВП» значится некий Максим Сидоренко, ранее руководивший «Триорой». Он же руководит еще одной крымской компанией ООО «Марсель» зарабатывающей на аренде и управлении недвижимым имуществом. Вместе с экс-омбудсменом Денисовой в составе «Триоры» значились еще несколько человек — Сергей Велижанский, Андрей Сенченко и Василий Сетков. Все они продолжают весьма успешную коммерческую деятельность в Крыму. Например, Велижанский и Сетков на пару владеют компаниями ООО «КПК» и ООО «Промеханизация» — первая занимается арендой недвижимого имущества, а вторая производством изделий из бетона. Суммарно с 2016 года обе компании заработали в Крыму 18,9 миллиона рублей, следует из базы данных СБИС. С ООО «КПК» также аффилирована другая крымская компания ООО «Xxx Век» заработавшая в Крыму с 2014 года более 30 миллионов рублей. Бизнес-партнеры Людмилы Денисовой продолжают работать в Крыму Этим паутина коммерческих предприятий связанных с Людмилой Денисовой не ограничивается. Старшая дочь Денисовой — Елена Титаренко числится среди основателей компаний «Севастопольмиринсервис», «Промтекстиль», «Бизнес Альянс» и «Дигаймер», является собственником крымской Международной морской ассоциации «Мыс Горн». С четырьмя компаниями, где дочь Денисовой числится среди основателей, тесно связаны еще 18 организаций, работающих в Крыму. Спектр деятельности этих организаций самый разнообразный — от капитального строительства до цветоводства, торговли молочной продукцией и даже рыболовства. По данным СБИС, суммарный доход всех компаний так или иначе связанных с Еленой Татаренко составил более 7,9 миллиарда рублей. Старшая Дочь экс-омбудсмена Украины имеет отношение к 22 крымским компаниям Супруг экс-омбудсмена с 2016 года имеет 50% в компании «Сочи-2», занимающейся недвижимостью. С 2016 года «Сочи-2» принесла своим учредителям почти 15 миллионов рублей. Официально компания Александра Денисова не аффилирована с другими структурами. Однако «Сочи-2» имеет общий адрес электронной почты laizmen@gmail.com с рядом других компаний. Одна из них ООО «Геоэнергия» зарегистрирована в Ростовской области и специализируется на оптовой торговле. С 2019 года «Геоэнергия» принесла своему номинальному владельцу Валерию Нагорному 18,6 миллиона рублей. Еще одна компания, связанная с «Сочи-2» общим почтовым адресом — это ООО «Контур-ЮБК», специализирующаяся на выпуске программного обеспечения и выдаче цифровых подписей. Младшая дочь Денисовой Александра Квитко владеет половиной компании «Д.Э.В». С 2016 года фирма принесла чуть более 2,7 миллионов рублей. Однако основные доходы ее владельцам приносит еще 22 аффилированные компании с самым разнообразным спектром деятельности. Доходы младшей дочери Денисовой и ее партнерам приносит деятельность в области туризма, строительства, ресторанного бизнеса и даже выращивания плодовых деревьев. Все эти компании вместе взятые с 2014 года принесли Александре Квитко и ее партнерам более 4,2 миллиарда рублей. Компании младшей дочери Людмилы Денисовой заработали в Крыму более 4,2 миллиарда рублей Трагедия в Буче случилась в начале апреля. Западные и украинские СМИ стали распространять кадры с трупами мирных жителей, которых якобы убили российские военные. В Минобороны РФ называли эту информацию фейком. Российский глава Владимир Путин также заявил о непричастности Вооруженных сил РФ к событиям в Буче, назвав эту инсценировку провокацией украинских властей. 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Члены семьи экс-омбудсмена Украины по правам человека Людмилы Денисовой, прославившейся выдуманными историями об изнасилованиях детей в Буче, владеют бизнес-империей в Крыму. В сферу деятельности компаний семьи Денисовой входит строительство, производство бетона, оптовая торговля, производство молочной продукции и даже туризм. С 2014 года семья украинской чиновницы по подсчетам URA.RU заработала более 12,1 миллиарда рублей. Должность уполномоченного по правам человека Людмила Денисова получила еще в 2018 году и до событий в Буче ничем особенным в информационном поле Украины не выделялась. Однако начиная с апреля 2022 года Денисова стала забивать инфополе историями о зверствах российских солдат в Буче, Ирпене, Гостомеле и других городах Киевской области. Например, в европейских СМИ широко разошлась ее история с якобы изнасилованным 11-летним мальчиком в Буче, над которым российские солдаты измывались на глазах его матери. Также в своих многочисленных интервью Денисова утверждала, что приказы насиловать украинок, отдавались солдатам лично президентом РФ. Однако доказать свои истории омбудсмен не могла. Поток бездоказательных историй о сексуальных преступлениях армии РФ в окончательном итоге смутил даже Киев и 31 мая Рада сняла Людмилу Денисову с должности. За ее увольнение проголосовали 234 нардепа. В качестве одной из основных претензий, которые были у депутатов к работе Денисовой, нардеп партии «Слуги народа» Павел Фролов озвучил непонятную концентрацию медийной работы экс-омбудсмена на деталях «сексуальных преступлений в извращенной форме» и «изнасилованиях детей», которые она не могла подтвердить доказательствами. По мнению депутатов, это лишь вредило Украине. О том, что причиной увольнения омбудсмена стали именно фейки в своем Twitter рассказал и первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. Интересно, что сочиняя рассказы о зверствах российской армии, экс-омбудсмен и ее семья продолжали зарабатывать деньги в российском Крыму. Известно, что Людмила Денисова до 2018 года имела 25% доли в компании ООО «Триора», зарегистрированной в Симферополе в 2004 году. По данным СБИС, компания Денисовой занималась в Крыму строительством жилых и нежилых помещений. Несмотря на фактическую ликвидацию, «Триора» продолжает числиться одним из учредителей другой строительной компании ООО СК «Крымжелезобетон». «Триора» аффилирована еще с восемью крупными компаниями, работающими в Крыму. Например, «Алькор-НВП» с 2014 года заработала в Крыму 63 миллиона рублей, а активы компании выросли до 200 миллионов. Фирма занимается строительством зданий в Крыму, а также арендой и обслуживанием различной недвижимости. По данным СБИС, «Алькор-НВП» участвовала в строительстве нескольких многоэтажных домов в Севастополе и Судаке. Директором «Алькор-НВП» значится некий Максим Сидоренко, ранее руководивший «Триорой». Он же руководит еще одной крымской компанией ООО «Марсель» зарабатывающей на аренде и управлении недвижимым имуществом. Вместе с экс-омбудсменом Денисовой в составе «Триоры» значились еще несколько человек — Сергей Велижанский, Андрей Сенченко и Василий Сетков. Все они продолжают весьма успешную коммерческую деятельность в Крыму. Например, Велижанский и Сетков на пару владеют компаниями ООО «КПК» и ООО «Промеханизация» — первая занимается арендой недвижимого имущества, а вторая производством изделий из бетона. Суммарно с 2016 года обе компании заработали в Крыму 18,9 миллиона рублей, следует из базы данных СБИС. С ООО «КПК» также аффилирована другая крымская компания ООО «Xxx Век» заработавшая в Крыму с 2014 года более 30 миллионов рублей. Этим паутина коммерческих предприятий связанных с Людмилой Денисовой не ограничивается. Старшая дочь Денисовой — Елена Титаренко числится среди основателей компаний «Севастопольмиринсервис», «Промтекстиль», «Бизнес Альянс» и «Дигаймер», является собственником крымской Международной морской ассоциации «Мыс Горн». С четырьмя компаниями, где дочь Денисовой числится среди основателей, тесно связаны еще 18 организаций, работающих в Крыму. Спектр деятельности этих организаций самый разнообразный — от капитального строительства до цветоводства, торговли молочной продукцией и даже рыболовства. По данным СБИС, суммарный доход всех компаний так или иначе связанных с Еленой Татаренко составил более 7,9 миллиарда рублей. Супруг экс-омбудсмена с 2016 года имеет 50% в компании «Сочи-2», занимающейся недвижимостью. С 2016 года «Сочи-2» принесла своим учредителям почти 15 миллионов рублей. Официально компания Александра Денисова не аффилирована с другими структурами. Однако «Сочи-2» имеет общий адрес электронной почты laizmen@gmail.com с рядом других компаний. Одна из них ООО «Геоэнергия» зарегистрирована в Ростовской области и специализируется на оптовой торговле. С 2019 года «Геоэнергия» принесла своему номинальному владельцу Валерию Нагорному 18,6 миллиона рублей. Еще одна компания, связанная с «Сочи-2» общим почтовым адресом — это ООО «Контур-ЮБК», специализирующаяся на выпуске программного обеспечения и выдаче цифровых подписей. Младшая дочь Денисовой Александра Квитко владеет половиной компании «Д.Э.В». С 2016 года фирма принесла чуть более 2,7 миллионов рублей. Однако основные доходы ее владельцам приносит еще 22 аффилированные компании с самым разнообразным спектром деятельности. Доходы младшей дочери Денисовой и ее партнерам приносит деятельность в области туризма, строительства, ресторанного бизнеса и даже выращивания плодовых деревьев. Все эти компании вместе взятые с 2014 года принесли Александре Квитко и ее партнерам более 4,2 миллиарда рублей. Трагедия в Буче случилась в начале апреля. Западные и украинские СМИ стали распространять кадры с трупами мирных жителей, которых якобы убили российские военные. В Минобороны РФ называли эту информацию фейком. Российский глава Владимир Путин также заявил о непричастности Вооруженных сил РФ к событиям в Буче, назвав эту инсценировку провокацией украинских властей.