В ХМАО сняли острые вопросы к мэру города нефтяников

Это стоило сотен миллионов рублей

03 июня 2022 в 11:54 Размер текста - 17 +

В этом году в планах на благоустройство — 13 объектов Фото из архива администрации Урая В Урае (ХМАО) решат сразу несколько острых вопросов, беспокоивших жителей в последние годы. На лето в городе запланирована масштабная программа строительства и благоустройства. Также в Урае начнут ремонт двух существующих школ и разыграют контракт на строительство новой стоимостью 1,9 млрд рублей. Набережная за 100 миллионов рублей Как рассказал URA.RU начальник МКУ «Управление капстроительства города Урай» Владимир Гробовец, самый дорогой проект благоустройства последних двух лет — набережная им. А. Петрова. На него было выделено порядка 100 млн рублей. Деньги удалось получить в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Работы на набережной начались еще в прошлом году. На площади более 22 га вместо пустыря появились игровые и спортивные зоны, смотровые площадки, а также места для выгула и дрессировки собак. Для жителей обустроили пешеходные и велодорожки, установили освещение и видеонаблюдение. Символ Урая — птицу Сури — подняли выше на постаменте, чтобы защитить арт-объект от вандалов. В прошлом году они уже пытались похитить скульптуру. Все объекты благоустройства находятся на контроле администрации, депутатов и Общественного совета Фото из архива администрации Урая Сейчас строители укладывают плитку вокруг входного павильона и устраняют мелкие недочеты, появившиеся после зимы. Полностью территорию приведут в порядок к 5 июня. Продолжением набережной будет двор рядом с домами № 83 и 84 и №93 и 94 во втором микрорайоне. Двор благоустроят за счет спонсорской помощи компании «ЛУКОЙЛ». «В этом году там планируется сделать ремонт проездов, парковочных зон и дворовые территории. Благоустройство этих домов позволит сделать дополнительную прогулочную зону, которая будет представлять из себя смотровую площадку с видом на реку и набережную», — рассказал Гробовец. Он добавил, что в рамках спонсорской помощи летом приведут в порядок и двор рядом с домами №11 и 12 в микрорайоне Западном. Территория находится в самом центре города, а ее техническое состояние оставляет желать лучшего. Лес или парк? Один из ожидаемых жителями Урая объектов — рекреационная зона рядом с ДС «Звезды Югры». В ее благоустройство будет вложено более 17 млн рублей. Деньги также были выделены в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». В парке появится 4 км велодорожек, вдоль них оборудуют освещение и видеонаблюдение с выдачей сигнала в единую систему «Безопасный город». В парке также установят скамьи и урны. При этом, благодаря усилиям депутатского корпуса, при благоустройстве будут максимально сохранены деревья. Площадь и сквер — за счет спонсоров Чтобы решить проблемы Урая, мэру пришлось привлекать средства округа и компании «ЛУКОЙЛ», а также привлекать общественность в рамках различных грантов и конкурсов. Фото из архива администрации Урая Еще один объект, который полностью обновят этим летом, — площадь Первооткрывателей. Его благоустройство выполнят за счет «ЛУКОЙЛа». Там будет полностью заменена плитка, обустроены зоны отдыха, появятся качели и детская площадка с игровыми формами для различных возрастных групп. Будут обустроены зеленые зоны, сделаны красивые декоративные бортики, отделяющие газоны от дорожек. Запланирована также замена керамогранитных плит на самом памятнике. Нефтяники возьмут на себя и благоустройство одного из центральных в городе сквера, Романтиков. Там будут обустроены прогулочные зоны, напоминающие змейку. Также будет приведен в порядок знаковый для города объект «Паровозик». Запрос на ремонт этого арт-обьекта — один из частых от жителей города. Новая дорога к «Южному» и дачам Еще один животрепещущий вопрос для горожан — дорога к быстро растущему микрорайону «Южный» и далее к СОНТам за ним. Раньше проезжая часть находилась в ведении федеральной организации, после ее ухода она забрала с собой и верхнее покрытие. Муниципалитет был поставлен перед фактом. Посыпались жалобы от жителей, которые в межсезонье не могут добраться до домов в этом направлении. В этом году грунтовку за счет средств местного бюджета отремонтируют щебенкой, а также оборудуют там тротуар, что также один из запросов от жителей. Всего по городу в этом году запланированы к благоустройству 13 объектов. «За каждой территорией мы закрепили куратора, который будет следить за выполнением работ. Мы, как общественники, заинтересованы в том, чтобы все было выполнено в нужные сроки, с максимальным контролем и общественной поддержкой», — прокомментировала председатель Общественного совета Урая Анна Изюмова. Объекты, которые в этом году ремонтируются в Урае, — это болевые точки, о которых жители сигнализировали в администрацию в течение последних нескольких лет Фото из архива администрации Урая На контроль ход благоустройства взяли и депутаты городской Думы. «Все 13 объектов, работы на которых запланированы на этот год, — достаточно востребованные, проекты зрели давно, и очень хорошо, что на них в этом году появилось допфинансирование. Мы закрепили за всеми объектам депутатов нашей фракции. Каждый периодически выезжает на закрепленный за ним объект, общается с рабочими, если необходимо ретранслирует просьбы в администрацию», — рассказал заместитель председателя думы Урая Рустам Миникаев. Первый город, получивший федеральные деньги на школу Помимо благоустройства, в планах строителей на это лето — приведение в порядок двух школ. Одна из них — СОШ №6 — попала в федеральную программу капитального ремонта школ и получила свыше 165 млн рублей. На эти деньги удастся не только отремонтировать здание, но и закупить новую мебель и оборудование. С 1988 года, когда была открыта школа, это самое масштабное ее обновление. Ремонт запланирован и в гимназии. На него выделено более 6 млн рублей из местного бюджета. На эти средства школу приведут к нормативному состоянию. Также за счет федерального финансирования в Урае планируют возвести новую школу в первом микрорайоне. Ориентировочно, стоимость строительства составит 1,9 млрд рублей. Сейчас согласовывается техзадание для подрядчика. Пока всех деталей в администрации не раскрывают, но уже известно, что в новой школе будет бассейн. Помимо благоустройства, в планах строителей на это лето — приведение в порядок двух школ Фото из архива администрации Урая Конкурс по выбору подрядчика планируется разыграть летом. Контракт полного жизненного цикла предполагает, что и проектированием, и непосредственно строительством будет заниматься одна компания. Школу планируется завершить до конца 2024 года. «Весь набор объектов, которые в этом году ремонтируются и благоустраиваются в Урае — это те болевые точки и пожелания, о которых сигнализировали в администрацию жители в течение последних нескольких лет. В 2022-м нам общими усилиями удается закрыть достаточно большое количество актуальных для горожан вопросов, — прокомментировал ситуацию глава Урая Тимур Закирзянов. Как отмечают инсайдеры URA.RU, средств городского бюджета на реализацию всех задуманных на этот год проектов, явно бы не хватило. Градоначальнику Урая как управленцу удалось достаточно эффективно привлечь средства округа, компании «ЛУКОЙЛ» и городской общественности в рамках различных грантов и конкурсов. И таким образом нивелировать целый пласт критических замечаний, копившихся в последние годы в городе.

В Урае (ХМАО) решат сразу несколько острых вопросов, беспокоивших жителей в последние годы. На лето в городе запланирована масштабная программа строительства и благоустройства. Также в Урае начнут ремонт двух существующих школ и разыграют контракт на строительство новой стоимостью 1,9 млрд рублей. Набережная за 100 миллионов рублей Как рассказал URA.RU начальник МКУ «Управление капстроительства города Урай» Владимир Гробовец, самый дорогой проект благоустройства последних двух лет — набережная им. А. Петрова. На него было выделено порядка 100 млн рублей. Деньги удалось получить в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Работы на набережной начались еще в прошлом году. На площади более 22 га вместо пустыря появились игровые и спортивные зоны, смотровые площадки, а также места для выгула и дрессировки собак. Для жителей обустроили пешеходные и велодорожки, установили освещение и видеонаблюдение. Символ Урая — птицу Сури — подняли выше на постаменте, чтобы защитить арт-объект от вандалов. В прошлом году они уже пытались похитить скульптуру. Сейчас строители укладывают плитку вокруг входного павильона и устраняют мелкие недочеты, появившиеся после зимы. Полностью территорию приведут в порядок к 5 июня. Продолжением набережной будет двор рядом с домами № 83 и 84 и №93 и 94 во втором микрорайоне. Двор благоустроят за счет спонсорской помощи компании «ЛУКОЙЛ». «В этом году там планируется сделать ремонт проездов, парковочных зон и дворовые территории. Благоустройство этих домов позволит сделать дополнительную прогулочную зону, которая будет представлять из себя смотровую площадку с видом на реку и набережную», — рассказал Гробовец. Он добавил, что в рамках спонсорской помощи летом приведут в порядок и двор рядом с домами №11 и 12 в микрорайоне Западном. Территория находится в самом центре города, а ее техническое состояние оставляет желать лучшего. Лес или парк? Один из ожидаемых жителями Урая объектов — рекреационная зона рядом с ДС «Звезды Югры». В ее благоустройство будет вложено более 17 млн рублей. Деньги также были выделены в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». В парке появится 4 км велодорожек, вдоль них оборудуют освещение и видеонаблюдение с выдачей сигнала в единую систему «Безопасный город». В парке также установят скамьи и урны. При этом, благодаря усилиям депутатского корпуса, при благоустройстве будут максимально сохранены деревья. Площадь и сквер — за счет спонсоров Еще один объект, который полностью обновят этим летом, — площадь Первооткрывателей. Его благоустройство выполнят за счет «ЛУКОЙЛа». Там будет полностью заменена плитка, обустроены зоны отдыха, появятся качели и детская площадка с игровыми формами для различных возрастных групп. Будут обустроены зеленые зоны, сделаны красивые декоративные бортики, отделяющие газоны от дорожек. Запланирована также замена керамогранитных плит на самом памятнике. Нефтяники возьмут на себя и благоустройство одного из центральных в городе сквера, Романтиков. Там будут обустроены прогулочные зоны, напоминающие змейку. Также будет приведен в порядок знаковый для города объект «Паровозик». Запрос на ремонт этого арт-обьекта — один из частых от жителей города. Новая дорога к «Южному» и дачам Еще один животрепещущий вопрос для горожан — дорога к быстро растущему микрорайону «Южный» и далее к СОНТам за ним. Раньше проезжая часть находилась в ведении федеральной организации, после ее ухода она забрала с собой и верхнее покрытие. Муниципалитет был поставлен перед фактом. Посыпались жалобы от жителей, которые в межсезонье не могут добраться до домов в этом направлении. В этом году грунтовку за счет средств местного бюджета отремонтируют щебенкой, а также оборудуют там тротуар, что также один из запросов от жителей. Всего по городу в этом году запланированы к благоустройству 13 объектов. «За каждой территорией мы закрепили куратора, который будет следить за выполнением работ. Мы, как общественники, заинтересованы в том, чтобы все было выполнено в нужные сроки, с максимальным контролем и общественной поддержкой», — прокомментировала председатель Общественного совета Урая Анна Изюмова. На контроль ход благоустройства взяли и депутаты городской Думы. «Все 13 объектов, работы на которых запланированы на этот год, — достаточно востребованные, проекты зрели давно, и очень хорошо, что на них в этом году появилось допфинансирование. Мы закрепили за всеми объектам депутатов нашей фракции. Каждый периодически выезжает на закрепленный за ним объект, общается с рабочими, если необходимо ретранслирует просьбы в администрацию», — рассказал заместитель председателя думы Урая Рустам Миникаев. Первый город, получивший федеральные деньги на школу Помимо благоустройства, в планах строителей на это лето — приведение в порядок двух школ. Одна из них — СОШ №6 — попала в федеральную программу капитального ремонта школ и получила свыше 165 млн рублей. На эти деньги удастся не только отремонтировать здание, но и закупить новую мебель и оборудование. С 1988 года, когда была открыта школа, это самое масштабное ее обновление. Ремонт запланирован и в гимназии. На него выделено более 6 млн рублей из местного бюджета. На эти средства школу приведут к нормативному состоянию. Также за счет федерального финансирования в Урае планируют возвести новую школу в первом микрорайоне. Ориентировочно, стоимость строительства составит 1,9 млрд рублей. Сейчас согласовывается техзадание для подрядчика. Пока всех деталей в администрации не раскрывают, но уже известно, что в новой школе будет бассейн. Конкурс по выбору подрядчика планируется разыграть летом. Контракт полного жизненного цикла предполагает, что и проектированием, и непосредственно строительством будет заниматься одна компания. Школу планируется завершить до конца 2024 года. «Весь набор объектов, которые в этом году ремонтируются и благоустраиваются в Урае — это те болевые точки и пожелания, о которых сигнализировали в администрацию жители в течение последних нескольких лет. В 2022-м нам общими усилиями удается закрыть достаточно большое количество актуальных для горожан вопросов, — прокомментировал ситуацию глава Урая Тимур Закирзянов. Как отмечают инсайдеры URA.RU, средств городского бюджета на реализацию всех задуманных на этот год проектов, явно бы не хватило. Градоначальнику Урая как управленцу удалось достаточно эффективно привлечь средства округа, компании «ЛУКОЙЛ» и городской общественности в рамках различных грантов и конкурсов. И таким образом нивелировать целый пласт критических замечаний, копившихся в последние годы в городе.