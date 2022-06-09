Навредит ли экологии крупнейший в России проект по замене импорта

Ученые — о первом в стране производстве малеинового ангидрида

09 июня 2022 в 09:00 Размер текста - 17 +

Мощность первого в России завода по производству малеинового ангидрида — 45 тысяч тонн в год Фото: пресс-служба «ЗапСибНефтехима» Самый крупный в российской нефтехимии импортозамещающий проект запустили в Тобольске. С одной стороны, новый завод полностью закроет потребности страны в одном из базовых компонентов ряда производств — малеиновом ангидриде. С другой стороны, с запуском предприятия появляется масса экологических вопросов. Насколько опасен малеиновый ангидрид? Станет ли новое производство еще одним источником загрязнения воздуха? На них URA.RU ответили представители ученого сообщества. Что известно про МАН Минпромторг РФ включил малиновый ангидрид в список товаров для импортозамещения: к 2024 году власти планируют заменить 100% импорта этого вещества. Как рассказали URA.RU в пресс-службе Тюменского индустриального университета, на вид МАН — это бесцветные или белые кристаллы со специфическим запахом. Как пояснили в ТИУ, несмотря на то, что МАН формально относится к опасным веществам, при четком соблюдении правил охраны труда и безопасности при работе с ним, практически безвреден для организма человека. Отравиться им невозможно из-за низкой летучести и, соответственно, способности накапливаться в воздухе. МАН — это бесцветные или белые кристаллы со специфическим запахом Фото: пресс-служба «ЗапСибНефтехима» «Хлор — это газ, и им отравиться значительно проще, чем малеиновым ангидридом, имеющим температуру кипения больше 200 градусов, то есть он испаряется несравненно медленнее», — объяснил другой ученый — доктор химических наук, профессор Новосибирского государственного университета Владимир Резников, сравнивая МАН с хлором. Оценивая вероятность отравления, и. о. ректора РХТУ им. Д. И. Менделеева, профессор Илья Воротынцев сравнил МАН с концентрированной уксусной кислотой. Ее предельно-допустимая концентрация в воздухе — 0,06 мг на кубометр. А ПДК малеинового ангидрида — 10 мг на кубометр. Иными словами, малеиновый ангидрид в 160 раз безопаснее для человека, чем уксусная кислота. При этом уксусная кислота свободно продается в магазинах и используется нами в быту. По мнению директора Института нефтехимического синтеза имени А. В. Топчиева Антона Максимова, МАН окружает нас повсюду. Так, он есть в составе косметики, бытовой химии, лекарств. МАН используют также для производства строительных материалов, он применяется в сельском хозяйстве — для обработки растений — и даже в пищевой промышленности — для улучшения вкуса. «Столь широкая область применения МАН подтверждает не только его безопасность для людей и окружающей среды, но и полезность, незаменимость в некоторых продуктах», — считает главный инженер АО «Пигмент» (производитель лакокрасочных материалов) Анатолий Балакирев. Может ли МАН вызвать рак? Риск влияния производства МАН на здоровье местных жителей не выше, чем от пищевого предприятия или от бензозаправки, считает и. о. ректора РХТУ им. Д. И. Менделеева Илья Воротынцев Фото: архив РХТУ им. Д. И. Менделеева По мнению ученых, малеиновый ангидрид не является канцерогеном, то есть не вызывает развитие злокачественных образований, приводящих к раку. Как пояснили в ТИУ, при попадании малеинового ангидрида на кожу или при вдыхании паров МАНа человек максимум получит раздражение. В случае попадания внутрь, по словам экспертов, ему грозит ожог пищевода. «Для понимания: предельно-допустимая концентрация МАН в организме мышей — 250 мг на один кг веса. Колоссальная величина, с учетом того, что этот продукт не обладает свойством накапливания в организме», — прокомментировал Максимов. Воротынцев тоже подтверждает, что МАН не накапливается в организме, а полностью перерабатывается им. «Этот процесс можно сравнить с утилизацией организмом сахара, этилового спирта и других подобных веществ, то есть наш организм знает и умеет правильно работать с МАН, как и с другими перечисленными веществами», — пояснил ученый. Как выглядит процесс производства Согласно открытым источникам, для производства МАН используется зарубежная технология. Ее суть заключается в каталитическом (катализатор при этом — твердое вещество, которое находится в герметичном блоке и не контактирует с окружающей средой) окислении бутана. «Вторым продуктом является безвредная вода. В этом процессе в качестве окислителя используется кислород воздуха, а не сложные реагенты», — отметил доцент кафедры органической химии и высокомолекулярных соединений Уральского федерального университета Дмитрий Обыденнов. По словам Резникова, побочными продуктами производства являются уксусная и другие карбоновые кислоты, также возможны кислородсодержащие органические соединения. «Опасность производства для окружающей среды — это вопрос системы очистки выбросов», — прокомментировал Резников. По словам профессора НГУ Владимира Резникова, побочными продуктами производства МАН являются уксусная и другие карбоновые кислоты Фото: НГУ Как мы знаем, на «ЗапСибНефтехиме» беспрецедентный уровень технологических решений по контролю производственной нагрузки на окружающую среду. На предприятии установлено специальное пылегазоулавливающее оборудование, применяется замкнутая система оборотного водоснабжения, исключающая попадания загрязняющих веществ в водоемы. На производстве МАН предусмотрена современная система рекупирации тепла — отходящие газы утилизируются в специальной установке и преобразовываются в пар высокого давления, необходимый для обогрева технологического оборудования. В целом, по словам Резникова, технология, основанная на окислении бутана, куда более безопасная, чем та, что применялась ранее, — основанная на окисление бензола. Бензол более токсичен и обладает канцерогенными свойствами. «Бензол — ароматический углеводород с резким запахом, имеющий второй класс опасности, согласно ГОСТу. Бутан — газ, но класс опасности у него совершенно другой — четвертый. Технология получения МАНа из бутана более совершенная. Все процессы проходят „внутри трубы“, то есть в оборудовании замкнутого контура. В окружающую среду ничего не выделяется», — прокомментировал доктор химических наук, профессор, член-корреспондент РАН Георгий Ворожцов. Кроме того, как отметили в ТИУ, в сравнении с устаревшей бензольной технологией бутановая позволяет на 32% снизить образование парниковых газов в результате реакции, а также вторично вовлекать в выпуск продукта отходящие газы, уменьшая в 1,5 раза их выделение в атмосферу. «Риск влияния производства МАН на здоровье местных жителей ничуть не выше, чем от пищевого предприятия или от бензозаправки в квартале от жилых домов», — считает Воротынцев. На всякий пожарный При попадании МАНа в окружающую среду он прореагирует с водой, и получится биоразлагаемая малеиновая кислота, рассказал ученый из УрФУ Дмитрий Обыденнов Фото: Анастасия Фарафонтова, фотоклуб УрФУ Эксперты уверяют, что даже при возникновении происшествия технологического характера, что в принципе маловероятно, учитывая уровень технической оснащенности нового производства, никакого вреда окружающей среде нанесено не будет. По словам Резникова, та же пропан-бутановая смесь, что используется при производстве МАНа, сейчас активно применяется в бытовых целях — для автомобилей, плит на сжиженном газе. То есть при соблюдении элементарных правил пожарной безопасности риски возникновения ЧП сведены к нулю. Если вдруг случится, что в процессе транспортировки МАН просыплется и попадет в почву, то по мнению Обыденного, в окружающей среде он прореагирует с водой, в результате чего образуется биоразлагаемая малеиновая кислота. «При гидратации малеиновая кислота дает яблочную, а при изомеризации — фумаровую, — пояснил Обыденнов. — Обе используются в пищевой промышленности. Попросту говоря, попадание МАН в открытую окружающую среду никакого существенного вреда ей не причинит».

Самый крупный в российской нефтехимии импортозамещающий проект запустили в Тобольске. С одной стороны, новый завод полностью закроет потребности страны в одном из базовых компонентов ряда производств — малеиновом ангидриде. С другой стороны, с запуском предприятия появляется масса экологических вопросов. Насколько опасен малеиновый ангидрид? Станет ли новое производство еще одним источником загрязнения воздуха? На них URA.RU ответили представители ученого сообщества. Что известно про МАН Минпромторг РФ включил малиновый ангидрид в список товаров для импортозамещения: к 2024 году власти планируют заменить 100% импорта этого вещества. Как рассказали URA.RU в пресс-службе Тюменского индустриального университета, на вид МАН — это бесцветные или белые кристаллы со специфическим запахом. Как пояснили в ТИУ, несмотря на то, что МАН формально относится к опасным веществам, при четком соблюдении правил охраны труда и безопасности при работе с ним, практически безвреден для организма человека. Отравиться им невозможно из-за низкой летучести и, соответственно, способности накапливаться в воздухе. «Хлор — это газ, и им отравиться значительно проще, чем малеиновым ангидридом, имеющим температуру кипения больше 200 градусов, то есть он испаряется несравненно медленнее», — объяснил другой ученый — доктор химических наук, профессор Новосибирского государственного университета Владимир Резников, сравнивая МАН с хлором. Оценивая вероятность отравления, и. о. ректора РХТУ им. Д. И. Менделеева, профессор Илья Воротынцев сравнил МАН с концентрированной уксусной кислотой. Ее предельно-допустимая концентрация в воздухе — 0,06 мг на кубометр. А ПДК малеинового ангидрида — 10 мг на кубометр. Иными словами, малеиновый ангидрид в 160 раз безопаснее для человека, чем уксусная кислота. При этом уксусная кислота свободно продается в магазинах и используется нами в быту. По мнению директора Института нефтехимического синтеза имени А. В. Топчиева Антона Максимова, МАН окружает нас повсюду. Так, он есть в составе косметики, бытовой химии, лекарств. МАН используют также для производства строительных материалов, он применяется в сельском хозяйстве — для обработки растений — и даже в пищевой промышленности — для улучшения вкуса. «Столь широкая область применения МАН подтверждает не только его безопасность для людей и окружающей среды, но и полезность, незаменимость в некоторых продуктах», — считает главный инженер АО «Пигмент» (производитель лакокрасочных материалов) Анатолий Балакирев. Может ли МАН вызвать рак? По мнению ученых, малеиновый ангидрид не является канцерогеном, то есть не вызывает развитие злокачественных образований, приводящих к раку. Как пояснили в ТИУ, при попадании малеинового ангидрида на кожу или при вдыхании паров МАНа человек максимум получит раздражение. В случае попадания внутрь, по словам экспертов, ему грозит ожог пищевода. «Для понимания: предельно-допустимая концентрация МАН в организме мышей — 250 мг на один кг веса. Колоссальная величина, с учетом того, что этот продукт не обладает свойством накапливания в организме», — прокомментировал Максимов. Воротынцев тоже подтверждает, что МАН не накапливается в организме, а полностью перерабатывается им. «Этот процесс можно сравнить с утилизацией организмом сахара, этилового спирта и других подобных веществ, то есть наш организм знает и умеет правильно работать с МАН, как и с другими перечисленными веществами», — пояснил ученый. Как выглядит процесс производства Согласно открытым источникам, для производства МАН используется зарубежная технология. Ее суть заключается в каталитическом (катализатор при этом — твердое вещество, которое находится в герметичном блоке и не контактирует с окружающей средой) окислении бутана. «Вторым продуктом является безвредная вода. В этом процессе в качестве окислителя используется кислород воздуха, а не сложные реагенты», — отметил доцент кафедры органической химии и высокомолекулярных соединений Уральского федерального университета Дмитрий Обыденнов. По словам Резникова, побочными продуктами производства являются уксусная и другие карбоновые кислоты, также возможны кислородсодержащие органические соединения. «Опасность производства для окружающей среды — это вопрос системы очистки выбросов», — прокомментировал Резников. Как мы знаем, на «ЗапСибНефтехиме» беспрецедентный уровень технологических решений по контролю производственной нагрузки на окружающую среду. На предприятии установлено специальное пылегазоулавливающее оборудование, применяется замкнутая система оборотного водоснабжения, исключающая попадания загрязняющих веществ в водоемы. На производстве МАН предусмотрена современная система рекупирации тепла — отходящие газы утилизируются в специальной установке и преобразовываются в пар высокого давления, необходимый для обогрева технологического оборудования. В целом, по словам Резникова, технология, основанная на окислении бутана, куда более безопасная, чем та, что применялась ранее, — основанная на окисление бензола. Бензол более токсичен и обладает канцерогенными свойствами. «Бензол — ароматический углеводород с резким запахом, имеющий второй класс опасности, согласно ГОСТу. Бутан — газ, но класс опасности у него совершенно другой — четвертый. Технология получения МАНа из бутана более совершенная. Все процессы проходят „внутри трубы“, то есть в оборудовании замкнутого контура. В окружающую среду ничего не выделяется», — прокомментировал доктор химических наук, профессор, член-корреспондент РАН Георгий Ворожцов. Кроме того, как отметили в ТИУ, в сравнении с устаревшей бензольной технологией бутановая позволяет на 32% снизить образование парниковых газов в результате реакции, а также вторично вовлекать в выпуск продукта отходящие газы, уменьшая в 1,5 раза их выделение в атмосферу. «Риск влияния производства МАН на здоровье местных жителей ничуть не выше, чем от пищевого предприятия или от бензозаправки в квартале от жилых домов», — считает Воротынцев. На всякий пожарный Эксперты уверяют, что даже при возникновении происшествия технологического характера, что в принципе маловероятно, учитывая уровень технической оснащенности нового производства, никакого вреда окружающей среде нанесено не будет. По словам Резникова, та же пропан-бутановая смесь, что используется при производстве МАНа, сейчас активно применяется в бытовых целях — для автомобилей, плит на сжиженном газе. То есть при соблюдении элементарных правил пожарной безопасности риски возникновения ЧП сведены к нулю. Если вдруг случится, что в процессе транспортировки МАН просыплется и попадет в почву, то по мнению Обыденного, в окружающей среде он прореагирует с водой, в результате чего образуется биоразлагаемая малеиновая кислота. «При гидратации малеиновая кислота дает яблочную, а при изомеризации — фумаровую, — пояснил Обыденнов. — Обе используются в пищевой промышленности. Попросту говоря, попадание МАН в открытую окружающую среду никакого существенного вреда ей не причинит».