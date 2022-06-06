Как «Единая Россия» получила особый статус в Донбассе

URA.RU проследило за восстановлением жизни в Донецке и Мариуполе

07 июня 2022 в 02:01 Размер текста - 17 +

«Единая Россия» стала точкой сборки волонтерской помощи Донбассу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине «Единая Россия» застолбила за собой статус куратора восстановления Донбасса, а глава ее генсовета, первый вице-спикер Совета Федерации РФ Андрей Турчак воспринимается в республике как один из главных попечителей от РФ. Как передает корреспондент URA.RU, посетивший Донецк, Мариуполь и Мангуш, закрепить за собой такой статус партии помог опыт, который она приобрела во время борьбы с коронавирусом. Андрей Турчак с начала спецоперации приезжает на Донбасс в среднем два-три раза месяц. Его последний визит начался 31 мая, на следующий день после того, как под обстрел вооруженных сил Украины попали две школы в центре Донецка, где погибла 14-летняя девочка. В Мариуполе пили воду даже из батарей Как отмечают жители Донбасса, главная заслуга ЕР — открытие гуманитарных центров, без которых регион оказался бы на грани катастрофы — в Мариуполе нет ни электричества, ни газа, люди готовили еду на кострах у подъездов. Доходило до того, что в некоторых многоэтажках люди выпили воду даже из батарей. Каждый день жители Мариуполя идут за питьевой водой к машинам МЧС и Минобороны Фото: Сергей Леонов © URA.RU Поэтому гуманитарную помощь для Донбасса ЕР организовала в первые же дни после начала спецоперации и по той же схеме, как во время пандемии коронавируса. Продукты приобретаются и свозятся в волонтерские центры. Там их фасуют по коробкам и отвозят на Донбасс. Один из крупнейших гуманитарных центров создан в Ростове на базе Донского государственного технического университета. Перед последней поездкой в ДНР Турчак заезжал в него и проверил, как идет работа. Если в России во время пандемии волонтеры развозили продукты пенсионерам и другим нуждающимся по домам, то в ДНР и ЛНР жители приходят за ними в гуманитарные центры. Один из самых больших из них расположен в Мариуполе в бывшем помещении гипермаркета Metro Cash & Carry (всего в ЛДНР работает уже 17 таких центров, в том числе по одному в Херсоне и Попасной). Он организован по принципу МФЦ и разбит на несколько зон: кроме выдачи продуктов, там оказывают юридические услуги, рассказывают о вакансиях, принимают заявления на фиксацию разрушений жилья, есть детская комната, порядка 30 военных следователей принимают людей и заводят дела о преступлениях украинских националистов. Жители выстраиваются в очередь, чтобы рассказать о том, что происходило в городе, пока его освобождали. Мариуполе нет ни электричества, ни интернета, поэтому все новости люди узнают из двух газет Фото: Сергей Леонов © URA.RU На город, сильнее всего пострадавший в боевых действиях, делается особый упор. 1 июня, в День защиты детей, единороссы организовали футбольный турнир среди школьников. На проекторе у школы по расписанию показывают мультфильмы для детей. В соседний пгт Мангуш привезли детский спектакль Государственного театра наций. А недавно начали печатать бесплатный спецвыпуск «Донбасс» от «Комсомольской правды» и газету «Приазовский рабочий» — без электричества, радио и интернета это единственные источники информации в Мариуполе. Волонтеры «Единой России», как и во время пандемии в России, закреплены за ветеранами и на Донбассе, они помогают восстанавливать жилье, вести учет пострадавших (украинские войска при отступлении сожгли даже реестры пенсионеров). Например, 104-летнему Степану Васильевичу в Мариуполе организовали замену окон. Однако строители не убрали за собой мусор. И во время визита к нему Турчака ветеран как бы вскользь обратил на это внимание. «Я и сам могу. Если сложно, то не надо. Мне стыдно, что пожаловался», — сказал он. Но Турчак заверил, что сегодня же волонтеры приберут за строителями. В тот же день мусор увезли. В гуманитарном центре есть отдел, который помогает с трудоустройством, но пока мариупольцы заняты выживанием Фото: Сергей Леонов © URA.RU Жительница этого же многоэтажного дома Инна Саджая остановила Турчака на лестничной клетке и пригласила посмотреть повреждения ее квартиры — дыру в стене, сквозь которую видна улица, диаметром в 40 сантиметров от танкового снаряда она заткнула подушкой. Турчак обещал через волонтеров ЕР прислать специалистов и посоветовал ей обратиться в гуманитарный центр, поскольку в организованном там центре занятости появились вакансии по ее специальности — бухгалтера. «До зимы в домах с такими повреждениями тепловой контур будет восстановлен. Это касается и остекления», — добавил он. В разговоре с журналистами Турчак отметил, что более 60% всей гуманитарной помощи Донбассу идет по линии ЕР. «Сначала была задача накормить и напоить людей. Сейчас готовимся везти стройматериалы. В повестке экономическая интеграция, синхронизация таможенного законодательства, работы пунктов пропуска. Чтобы восстановить экономическую активность максимально быстро», — сказал он. Зачем врачи приезжают волонтерами на Донбасс Поначалу врачи выдавали таблетки пациентам поштучно, сейчас такой проблемы практически нет Фото: Владимир Андреев © URA.RU На базе бывшей частной стоматологической клиники «Аполлония» ЕР открыла медицинский пункт, там работают единственные на весь город хирурги и другие узкие специалисты. Поначалу лечили только волонтеры, постепенно о медцентре узнали жители, работать в них пришли местные санитары. По словам председателя комитета Госдумы по охране здоровья, куратора проекта по привлечению медиков-волонтеров Дмитрия Хубезова, первые врачи здесь были только из России, сейчас 50 на 50. Прием жителей ведется в фойе. Пожилая мариупольчанка рассказала, что довольна отношением врачей. «Мы такого не видели давно. Потому что раньше, когда мы были в Украине, с нами грубо говорили. А сейчас приятно приходить. Если есть лекарства, дают, если нет, просят прийти через день-два. Мы лечимся, спасибо», — сказала она. На Донбасс приезжают российские хирурги-волонтеры со всей страны Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Врач-хирург из Надыма Кирилл Моря рассказал URA.RU, что узнал о программе ЕР из интернета, взял отпуск и поехал лечить людей. «В России сложно понять и осознать, насколько это важно. Но побывав здесь, понимаешь, что у нас все хорошо. А здесь у людей элементарных вещей нет. Возвращался домой на 10 дней, взял вновь отпуск за свой счет и опять приехал. Все, кто остались в Мариуполе, достойные, хорошие люди. К россиянам относятся очень хорошо. Они благодарны. Медицинскую помощь будем оказывать, пока есть такая возможность», — сказал врач. Медсестра этого центра Анна Зеленская раньше работала в частной клинике. «Нас прошли чеченцы [в составе российской армии] 4 апреля, сказали, что мы — зеленая зона [не будет обстрелов]. Мы начали понимать, что можем выходить на улицы, что-то делать. Просто проходила увидела, врача, спросила, медсестра случайно не нужна, сказали, что нужна. С апреля здесь все вместе работаем. Еще бои шли, было громко, но не страшно», — поделилась она. В Донецке уже спокойно Особо тяжелых больных перевозят в больницу Донецка. По словам Хубезова, там сейчас работают два хирурга-волонтера из Алтайского края и Тамбова, еще четыре хирурга из Томска уехали в Докучаевск, ближе к линии соприкосновения. Около 20 человек в Мариуполе, столько же в ЛНР. «База врачей-волонтеров сформирована на месяц вперед. Башкортостан, взявший кураторство над Красным Лучом, организовали „Поезд здоровья“ — приезжают узкие врачи, принимают пациентов. Сейчас идем к тому, чтобы адаптировать системы здравоохранения России и Донбасса, интегрировать информационные системы, чтобы они не просили помощь, а мы сразу видели, чего нужно и сколько. Сейчас из лекарств есть все, но запас точно лишним не будет», — добавил депутат. Сейчас в детской больнице Донецка очень много пациентов из Мариуполя Фото: Сергей Леонов © URA.RU Визуально в Донецке детская и взрослая больницы работают практически в обычном режиме. Турчак во время визита в них вручил подарки по случаю Дня защиты детей, мальчику с ДЦП обещал инвалидную коляску. Во взрослой больнице поручил организовать встречу раненого военного фельдшера 20-летнего Алексея Чижикова с мамой, которая живет в Ростове и не может приехать. «С нас воссоединение матери и сына, с тебя — слушать врачей, выполнять все рекомендации и поправляться», — сказал он. Главврачу больницы Турчак предложил забирать пострадавших долечиваться или на реабилитацию в российские клиники. Причем, вновь по линии «Единой России» — проектом будет заниматься комиссия ЕР по здравоохранению, которой руководит главврач московской Коммунарки Денис Проценко. Более того, Турчак заявил, что привезет в Донецк министра здравоохранения. «Нашего?» — уточнил у него главврач донецкой больницы. «Нашего, общего», — ответил Турчак. И анонсировал разработку программы строительства республиканского реабилитационного центра. Надо ли депутатам ехать на Донбасс Андрей Турчак (в центре) считает героями таких людей, как Дмитрий Хубезов (слева), оперирующий донбассцев, и Евгений Миронов (справа), прилетевший со спектаклем своего Театра наций Фото: Сергей Леонов © URA.RU Визит проходил на фоне дискуссии о том, должны ли депутаты Госдумы ездить на Донбасс. Словно отвечая на этот вопрос, Турчак напомнил, что куратор программы по оказанию медпомощи Донбассу Дмитрий Хубезов и 250 врачей в ЛНР и ДНР помогают людям. «Я считаю, что это важная миссия, когда, будучи наделен властью, являясь депутатом Госдумы или регионального парламента, но имея медобразование, ты берешь отпуск за свой счет и приходишь на помощь людям не на словах, а на деле», — заявил Турчак. Хубезов дал понять, что хотел бы положить конец дискуссии. «Основная моя работа — в Госдуме. Я председатель комитета по охране здоровья. Наиболее важный сейчас комитет. Поэтому, как только появляется свободное время — выходные или региональная неделя, — я сразу еду сюда. Но эта деятельность не идет в ущерб основному делу», — заверил депутат. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

«Единая Россия» застолбила за собой статус куратора восстановления Донбасса, а глава ее генсовета, первый вице-спикер Совета Федерации РФ Андрей Турчак воспринимается в республике как один из главных попечителей от РФ. Как передает корреспондент URA.RU, посетивший Донецк, Мариуполь и Мангуш, закрепить за собой такой статус партии помог опыт, который она приобрела во время борьбы с коронавирусом. Андрей Турчак с начала спецоперации приезжает на Донбасс в среднем два-три раза месяц. Его последний визит начался 31 мая, на следующий день после того, как под обстрел вооруженных сил Украины попали две школы в центре Донецка, где погибла 14-летняя девочка. В Мариуполе пили воду даже из батарей Как отмечают жители Донбасса, главная заслуга ЕР — открытие гуманитарных центров, без которых регион оказался бы на грани катастрофы — в Мариуполе нет ни электричества, ни газа, люди готовили еду на кострах у подъездов. Доходило до того, что в некоторых многоэтажках люди выпили воду даже из батарей. Поэтому гуманитарную помощь для Донбасса ЕР организовала в первые же дни после начала спецоперации и по той же схеме, как во время пандемии коронавируса. Продукты приобретаются и свозятся в волонтерские центры. Там их фасуют по коробкам и отвозят на Донбасс. Один из крупнейших гуманитарных центров создан в Ростове на базе Донского государственного технического университета. Перед последней поездкой в ДНР Турчак заезжал в него и проверил, как идет работа. Если в России во время пандемии волонтеры развозили продукты пенсионерам и другим нуждающимся по домам, то в ДНР и ЛНР жители приходят за ними в гуманитарные центры. Один из самых больших из них расположен в Мариуполе в бывшем помещении гипермаркета Metro Cash & Carry (всего в ЛДНР работает уже 17 таких центров, в том числе по одному в Херсоне и Попасной). Он организован по принципу МФЦ и разбит на несколько зон: кроме выдачи продуктов, там оказывают юридические услуги, рассказывают о вакансиях, принимают заявления на фиксацию разрушений жилья, есть детская комната, порядка 30 военных следователей принимают людей и заводят дела о преступлениях украинских националистов. Жители выстраиваются в очередь, чтобы рассказать о том, что происходило в городе, пока его освобождали. На город, сильнее всего пострадавший в боевых действиях, делается особый упор. 1 июня, в День защиты детей, единороссы организовали футбольный турнир среди школьников. На проекторе у школы по расписанию показывают мультфильмы для детей. В соседний пгт Мангуш привезли детский спектакль Государственного театра наций. А недавно начали печатать бесплатный спецвыпуск «Донбасс» от «Комсомольской правды» и газету «Приазовский рабочий» — без электричества, радио и интернета это единственные источники информации в Мариуполе. Волонтеры «Единой России», как и во время пандемии в России, закреплены за ветеранами и на Донбассе, они помогают восстанавливать жилье, вести учет пострадавших (украинские войска при отступлении сожгли даже реестры пенсионеров). Например, 104-летнему Степану Васильевичу в Мариуполе организовали замену окон. Однако строители не убрали за собой мусор. И во время визита к нему Турчака ветеран как бы вскользь обратил на это внимание. «Я и сам могу. Если сложно, то не надо. Мне стыдно, что пожаловался», — сказал он. Но Турчак заверил, что сегодня же волонтеры приберут за строителями. В тот же день мусор увезли. Жительница этого же многоэтажного дома Инна Саджая остановила Турчака на лестничной клетке и пригласила посмотреть повреждения ее квартиры — дыру в стене, сквозь которую видна улица, диаметром в 40 сантиметров от танкового снаряда она заткнула подушкой. Турчак обещал через волонтеров ЕР прислать специалистов и посоветовал ей обратиться в гуманитарный центр, поскольку в организованном там центре занятости появились вакансии по ее специальности — бухгалтера. «До зимы в домах с такими повреждениями тепловой контур будет восстановлен. Это касается и остекления», — добавил он. В разговоре с журналистами Турчак отметил, что более 60% всей гуманитарной помощи Донбассу идет по линии ЕР. «Сначала была задача накормить и напоить людей. Сейчас готовимся везти стройматериалы. В повестке экономическая интеграция, синхронизация таможенного законодательства, работы пунктов пропуска. Чтобы восстановить экономическую активность максимально быстро», — сказал он. Зачем врачи приезжают волонтерами на Донбасс На базе бывшей частной стоматологической клиники «Аполлония» ЕР открыла медицинский пункт, там работают единственные на весь город хирурги и другие узкие специалисты. Поначалу лечили только волонтеры, постепенно о медцентре узнали жители, работать в них пришли местные санитары. По словам председателя комитета Госдумы по охране здоровья, куратора проекта по привлечению медиков-волонтеров Дмитрия Хубезова, первые врачи здесь были только из России, сейчас 50 на 50. Прием жителей ведется в фойе. Пожилая мариупольчанка рассказала, что довольна отношением врачей. «Мы такого не видели давно. Потому что раньше, когда мы были в Украине, с нами грубо говорили. А сейчас приятно приходить. Если есть лекарства, дают, если нет, просят прийти через день-два. Мы лечимся, спасибо», — сказала она. Врач-хирург из Надыма Кирилл Моря рассказал URA.RU, что узнал о программе ЕР из интернета, взял отпуск и поехал лечить людей. «В России сложно понять и осознать, насколько это важно. Но побывав здесь, понимаешь, что у нас все хорошо. А здесь у людей элементарных вещей нет. Возвращался домой на 10 дней, взял вновь отпуск за свой счет и опять приехал. Все, кто остались в Мариуполе, достойные, хорошие люди. К россиянам относятся очень хорошо. Они благодарны. Медицинскую помощь будем оказывать, пока есть такая возможность», — сказал врач. Медсестра этого центра Анна Зеленская раньше работала в частной клинике. «Нас прошли чеченцы [в составе российской армии] 4 апреля, сказали, что мы — зеленая зона [не будет обстрелов]. Мы начали понимать, что можем выходить на улицы, что-то делать. Просто проходила увидела, врача, спросила, медсестра случайно не нужна, сказали, что нужна. С апреля здесь все вместе работаем. Еще бои шли, было громко, но не страшно», — поделилась она. В Донецке уже спокойно Особо тяжелых больных перевозят в больницу Донецка. По словам Хубезова, там сейчас работают два хирурга-волонтера из Алтайского края и Тамбова, еще четыре хирурга из Томска уехали в Докучаевск, ближе к линии соприкосновения. Около 20 человек в Мариуполе, столько же в ЛНР. «База врачей-волонтеров сформирована на месяц вперед. Башкортостан, взявший кураторство над Красным Лучом, организовали „Поезд здоровья“ — приезжают узкие врачи, принимают пациентов. Сейчас идем к тому, чтобы адаптировать системы здравоохранения России и Донбасса, интегрировать информационные системы, чтобы они не просили помощь, а мы сразу видели, чего нужно и сколько. Сейчас из лекарств есть все, но запас точно лишним не будет», — добавил депутат. Визуально в Донецке детская и взрослая больницы работают практически в обычном режиме. Турчак во время визита в них вручил подарки по случаю Дня защиты детей, мальчику с ДЦП обещал инвалидную коляску. Во взрослой больнице поручил организовать встречу раненого военного фельдшера 20-летнего Алексея Чижикова с мамой, которая живет в Ростове и не может приехать. «С нас воссоединение матери и сына, с тебя — слушать врачей, выполнять все рекомендации и поправляться», — сказал он. Главврачу больницы Турчак предложил забирать пострадавших долечиваться или на реабилитацию в российские клиники. Причем, вновь по линии «Единой России» — проектом будет заниматься комиссия ЕР по здравоохранению, которой руководит главврач московской Коммунарки Денис Проценко. Более того, Турчак заявил, что привезет в Донецк министра здравоохранения. «Нашего?» — уточнил у него главврач донецкой больницы. «Нашего, общего», — ответил Турчак. И анонсировал разработку программы строительства республиканского реабилитационного центра. Надо ли депутатам ехать на Донбасс Визит проходил на фоне дискуссии о том, должны ли депутаты Госдумы ездить на Донбасс. Словно отвечая на этот вопрос, Турчак напомнил, что куратор программы по оказанию медпомощи Донбассу Дмитрий Хубезов и 250 врачей в ЛНР и ДНР помогают людям. «Я считаю, что это важная миссия, когда, будучи наделен властью, являясь депутатом Госдумы или регионального парламента, но имея медобразование, ты берешь отпуск за свой счет и приходишь на помощь людям не на словах, а на деле», — заявил Турчак. Хубезов дал понять, что хотел бы положить конец дискуссии. «Основная моя работа — в Госдуме. Я председатель комитета по охране здоровья. Наиболее важный сейчас комитет. Поэтому, как только появляется свободное время — выходные или региональная неделя, — я сразу еду сюда. Но эта деятельность не идет в ущерб основному делу», — заверил депутат.