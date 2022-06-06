Как «Единая Россия» получила особый статус в Донбассе

«Единая Россия» застолбила за собой статус куратора восстановления Донбасса, а глава ее генсовета, первый вице-спикер Совета Федерации РФ Андрей Турчак воспринимается в республике как один из главных попечителей от РФ. Как передает корреспондент URA.RU, посетивший Донецк, Мариуполь и Мангуш, закрепить за собой такой статус партии помог опыт, который она приобрела во время борьбы с коронавирусом.
Андрей Турчак с начала спецоперации приезжает на Донбасс в среднем два-три раза месяц. Его последний визит начался 31 мая, на следующий день после того, как под обстрел вооруженных сил Украины попали две школы в центре Донецка, где погибла 14-летняя девочка.
В Мариуполе пили воду даже из батарей
Как отмечают жители Донбасса, главная заслуга ЕР — открытие гуманитарных центров, без которых регион оказался бы на грани катастрофы — в Мариуполе нет ни электричества, ни газа, люди готовили еду на кострах у подъездов. Доходило до того, что в некоторых многоэтажках люди выпили воду даже из батарей.
Каждый день жители Мариуполя идут за питьевой водой к машинам МЧС и Минобороны
Поэтому гуманитарную помощь для Донбасса ЕР организовала в первые же дни после начала спецоперации и по той же схеме, как во время пандемии коронавируса. Продукты приобретаются и свозятся в волонтерские центры. Там их фасуют по коробкам и отвозят на Донбасс. Один из крупнейших гуманитарных центров создан в Ростове на базе Донского государственного технического университета. Перед последней поездкой в ДНР Турчак заезжал в него и проверил, как идет работа.
Если в России во время пандемии волонтеры развозили продукты пенсионерам и другим нуждающимся по домам, то в ДНР и ЛНР жители приходят за ними в гуманитарные центры. Один из самых больших из них расположен в Мариуполе в бывшем помещении гипермаркета Metro Cash & Carry (всего в ЛДНР работает уже 17 таких центров, в том числе по одному в Херсоне и Попасной). Он организован по принципу МФЦ и разбит на несколько зон: кроме выдачи продуктов, там оказывают юридические услуги, рассказывают о вакансиях, принимают заявления на фиксацию разрушений жилья, есть детская комната, порядка 30 военных следователей принимают людей и заводят дела о преступлениях украинских националистов. Жители выстраиваются в очередь, чтобы рассказать о том, что происходило в городе, пока его освобождали.
Мариуполе нет ни электричества, ни интернета, поэтому все новости люди узнают из двух газет
На город, сильнее всего пострадавший в боевых действиях, делается особый упор. 1 июня, в День защиты детей, единороссы организовали футбольный турнир среди школьников. На проекторе у школы по расписанию показывают мультфильмы для детей. В соседний пгт Мангуш привезли детский спектакль Государственного театра наций. А недавно начали печатать бесплатный спецвыпуск «Донбасс» от «Комсомольской правды» и газету «Приазовский рабочий» — без электричества, радио и интернета это единственные источники информации в Мариуполе.
Волонтеры «Единой России», как и во время пандемии в России, закреплены за ветеранами и на Донбассе, они помогают восстанавливать жилье, вести учет пострадавших (украинские войска при отступлении сожгли даже реестры пенсионеров). Например, 104-летнему Степану Васильевичу в Мариуполе организовали замену окон. Однако строители не убрали за собой мусор. И во время визита к нему Турчака ветеран как бы вскользь обратил на это внимание. «Я и сам могу. Если сложно, то не надо. Мне стыдно, что пожаловался», — сказал он. Но Турчак заверил, что сегодня же волонтеры приберут за строителями. В тот же день мусор увезли.
В гуманитарном центре есть отдел, который помогает с трудоустройством, но пока мариупольцы заняты выживанием
Жительница этого же многоэтажного дома Инна Саджая остановила Турчака на лестничной клетке и пригласила посмотреть повреждения ее квартиры — дыру в стене, сквозь которую видна улица, диаметром в 40 сантиметров от танкового снаряда она заткнула подушкой. Турчак обещал через волонтеров ЕР прислать специалистов и посоветовал ей обратиться в гуманитарный центр, поскольку в организованном там центре занятости появились вакансии по ее специальности — бухгалтера. «До зимы в домах с такими повреждениями тепловой контур будет восстановлен. Это касается и остекления», — добавил он.
В разговоре с журналистами Турчак отметил, что более 60% всей гуманитарной помощи Донбассу идет по линии ЕР. «Сначала была задача накормить и напоить людей. Сейчас готовимся везти стройматериалы. В повестке экономическая интеграция, синхронизация таможенного законодательства, работы пунктов пропуска. Чтобы восстановить экономическую активность максимально быстро», — сказал он.
Зачем врачи приезжают волонтерами на Донбасс
Поначалу врачи выдавали таблетки пациентам поштучно, сейчас такой проблемы практически нет
На базе бывшей частной стоматологической клиники «Аполлония» ЕР открыла медицинский пункт, там работают единственные на весь город хирурги и другие узкие специалисты. Поначалу лечили только волонтеры, постепенно о медцентре узнали жители, работать в них пришли местные санитары. По словам председателя комитета Госдумы по охране здоровья, куратора проекта по привлечению медиков-волонтеров Дмитрия Хубезова, первые врачи здесь были только из России, сейчас 50 на 50.
Прием жителей ведется в фойе. Пожилая мариупольчанка рассказала, что довольна отношением врачей. «Мы такого не видели давно. Потому что раньше, когда мы были в Украине, с нами грубо говорили. А сейчас приятно приходить. Если есть лекарства, дают, если нет, просят прийти через день-два. Мы лечимся, спасибо», — сказала она.
На Донбасс приезжают российские хирурги-волонтеры со всей страны
Врач-хирург из Надыма Кирилл Моря рассказал URA.RU, что узнал о программе ЕР из интернета, взял отпуск и поехал лечить людей. «В России сложно понять и осознать, насколько это важно. Но побывав здесь, понимаешь, что у нас все хорошо. А здесь у людей элементарных вещей нет. Возвращался домой на 10 дней, взял вновь отпуск за свой счет и опять приехал. Все, кто остались в Мариуполе, достойные, хорошие люди. К россиянам относятся очень хорошо. Они благодарны. Медицинскую помощь будем оказывать, пока есть такая возможность», — сказал врач.
Медсестра этого центра Анна Зеленская раньше работала в частной клинике. «Нас прошли чеченцы [в составе российской армии] 4 апреля, сказали, что мы — зеленая зона [не будет обстрелов]. Мы начали понимать, что можем выходить на улицы, что-то делать. Просто проходила увидела, врача, спросила, медсестра случайно не нужна, сказали, что нужна. С апреля здесь все вместе работаем. Еще бои шли, было громко, но не страшно», — поделилась она.
В Донецке уже спокойно
Особо тяжелых больных перевозят в больницу Донецка. По словам Хубезова, там сейчас работают два хирурга-волонтера из Алтайского края и Тамбова, еще четыре хирурга из Томска уехали в Докучаевск, ближе к линии соприкосновения. Около 20 человек в Мариуполе, столько же в ЛНР. «База врачей-волонтеров сформирована на месяц вперед. Башкортостан, взявший кураторство над Красным Лучом, организовали „Поезд здоровья“ — приезжают узкие врачи, принимают пациентов. Сейчас идем к тому, чтобы адаптировать системы здравоохранения России и Донбасса, интегрировать информационные системы, чтобы они не просили помощь, а мы сразу видели, чего нужно и сколько. Сейчас из лекарств есть все, но запас точно лишним не будет», — добавил депутат.
Сейчас в детской больнице Донецка очень много пациентов из Мариуполя
Визуально в Донецке детская и взрослая больницы работают практически в обычном режиме. Турчак во время визита в них вручил подарки по случаю Дня защиты детей, мальчику с ДЦП обещал инвалидную коляску. Во взрослой больнице поручил организовать встречу раненого военного фельдшера 20-летнего Алексея Чижикова с мамой, которая живет в Ростове и не может приехать. «С нас воссоединение матери и сына, с тебя — слушать врачей, выполнять все рекомендации и поправляться», — сказал он.
Главврачу больницы Турчак предложил забирать пострадавших долечиваться или на реабилитацию в российские клиники. Причем, вновь по линии «Единой России» — проектом будет заниматься комиссия ЕР по здравоохранению, которой руководит главврач московской Коммунарки Денис Проценко. Более того, Турчак заявил, что привезет в Донецк министра здравоохранения. «Нашего?» — уточнил у него главврач донецкой больницы. «Нашего, общего», — ответил Турчак. И анонсировал разработку программы строительства республиканского реабилитационного центра.
Надо ли депутатам ехать на Донбасс
Андрей Турчак (в центре) считает героями таких людей, как Дмитрий Хубезов (слева), оперирующий донбассцев, и Евгений Миронов (справа), прилетевший со спектаклем своего Театра наций
Визит проходил на фоне дискуссии о том, должны ли депутаты Госдумы ездить на Донбасс. Словно отвечая на этот вопрос, Турчак напомнил, что куратор программы по оказанию медпомощи Донбассу Дмитрий Хубезов и 250 врачей в ЛНР и ДНР помогают людям. «Я считаю, что это важная миссия, когда, будучи наделен властью, являясь депутатом Госдумы или регионального парламента, но имея медобразование, ты берешь отпуск за свой счет и приходишь на помощь людям не на словах, а на деле», — заявил Турчак.
Хубезов дал понять, что хотел бы положить конец дискуссии. «Основная моя работа — в Госдуме. Я председатель комитета по охране здоровья. Наиболее важный сейчас комитет. Поэтому, как только появляется свободное время — выходные или региональная неделя, — я сразу еду сюда. Но эта деятельность не идет в ущерб основному делу», — заверил депутат.
«Единая Россия» застолбила за собой статус куратора восстановления Донбасса, а глава ее генсовета, первый вице-спикер Совета Федерации РФ Андрей Турчак воспринимается в республике как один из главных попечителей от РФ. Как передает корреспондент URA.RU, посетивший Донецк, Мариуполь и Мангуш, закрепить за собой такой статус партии помог опыт, который она приобрела во время борьбы с коронавирусом. Андрей Турчак с начала спецоперации приезжает на Донбасс в среднем два-три раза месяц. Его последний визит начался 31 мая, на следующий день после того, как под обстрел вооруженных сил Украины попали две школы в центре Донецка, где погибла 14-летняя девочка. В Мариуполе пили воду даже из батарей Как отмечают жители Донбасса, главная заслуга ЕР — открытие гуманитарных центров, без которых регион оказался бы на грани катастрофы — в Мариуполе нет ни электричества, ни газа, люди готовили еду на кострах у подъездов. Доходило до того, что в некоторых многоэтажках люди выпили воду даже из батарей. Поэтому гуманитарную помощь для Донбасса ЕР организовала в первые же дни после начала спецоперации и по той же схеме, как во время пандемии коронавируса. Продукты приобретаются и свозятся в волонтерские центры. Там их фасуют по коробкам и отвозят на Донбасс. Один из крупнейших гуманитарных центров создан в Ростове на базе Донского государственного технического университета. Перед последней поездкой в ДНР Турчак заезжал в него и проверил, как идет работа. Если в России во время пандемии волонтеры развозили продукты пенсионерам и другим нуждающимся по домам, то в ДНР и ЛНР жители приходят за ними в гуманитарные центры. Один из самых больших из них расположен в Мариуполе в бывшем помещении гипермаркета Metro Cash & Carry (всего в ЛДНР работает уже 17 таких центров, в том числе по одному в Херсоне и Попасной). Он организован по принципу МФЦ и разбит на несколько зон: кроме выдачи продуктов, там оказывают юридические услуги, рассказывают о вакансиях, принимают заявления на фиксацию разрушений жилья, есть детская комната, порядка 30 военных следователей принимают людей и заводят дела о преступлениях украинских националистов. Жители выстраиваются в очередь, чтобы рассказать о том, что происходило в городе, пока его освобождали. На город, сильнее всего пострадавший в боевых действиях, делается особый упор. 1 июня, в День защиты детей, единороссы организовали футбольный турнир среди школьников. На проекторе у школы по расписанию показывают мультфильмы для детей. В соседний пгт Мангуш привезли детский спектакль Государственного театра наций. А недавно начали печатать бесплатный спецвыпуск «Донбасс» от «Комсомольской правды» и газету «Приазовский рабочий» — без электричества, радио и интернета это единственные источники информации в Мариуполе. Волонтеры «Единой России», как и во время пандемии в России, закреплены за ветеранами и на Донбассе, они помогают восстанавливать жилье, вести учет пострадавших (украинские войска при отступлении сожгли даже реестры пенсионеров). Например, 104-летнему Степану Васильевичу в Мариуполе организовали замену окон. Однако строители не убрали за собой мусор. И во время визита к нему Турчака ветеран как бы вскользь обратил на это внимание. «Я и сам могу. Если сложно, то не надо. Мне стыдно, что пожаловался», — сказал он. Но Турчак заверил, что сегодня же волонтеры приберут за строителями. В тот же день мусор увезли. Жительница этого же многоэтажного дома Инна Саджая остановила Турчака на лестничной клетке и пригласила посмотреть повреждения ее квартиры — дыру в стене, сквозь которую видна улица, диаметром в 40 сантиметров от танкового снаряда она заткнула подушкой. Турчак обещал через волонтеров ЕР прислать специалистов и посоветовал ей обратиться в гуманитарный центр, поскольку в организованном там центре занятости появились вакансии по ее специальности — бухгалтера. «До зимы в домах с такими повреждениями тепловой контур будет восстановлен. Это касается и остекления», — добавил он. В разговоре с журналистами Турчак отметил, что более 60% всей гуманитарной помощи Донбассу идет по линии ЕР. «Сначала была задача накормить и напоить людей. Сейчас готовимся везти стройматериалы. В повестке экономическая интеграция, синхронизация таможенного законодательства, работы пунктов пропуска. Чтобы восстановить экономическую активность максимально быстро», — сказал он. Зачем врачи приезжают волонтерами на Донбасс На базе бывшей частной стоматологической клиники «Аполлония» ЕР открыла медицинский пункт, там работают единственные на весь город хирурги и другие узкие специалисты. Поначалу лечили только волонтеры, постепенно о медцентре узнали жители, работать в них пришли местные санитары. По словам председателя комитета Госдумы по охране здоровья, куратора проекта по привлечению медиков-волонтеров Дмитрия Хубезова, первые врачи здесь были только из России, сейчас 50 на 50. Прием жителей ведется в фойе. Пожилая мариупольчанка рассказала, что довольна отношением врачей. «Мы такого не видели давно. Потому что раньше, когда мы были в Украине, с нами грубо говорили. А сейчас приятно приходить. Если есть лекарства, дают, если нет, просят прийти через день-два. Мы лечимся, спасибо», — сказала она. Врач-хирург из Надыма Кирилл Моря рассказал URA.RU, что узнал о программе ЕР из интернета, взял отпуск и поехал лечить людей. «В России сложно понять и осознать, насколько это важно. Но побывав здесь, понимаешь, что у нас все хорошо. А здесь у людей элементарных вещей нет. Возвращался домой на 10 дней, взял вновь отпуск за свой счет и опять приехал. Все, кто остались в Мариуполе, достойные, хорошие люди. К россиянам относятся очень хорошо. Они благодарны. Медицинскую помощь будем оказывать, пока есть такая возможность», — сказал врач. Медсестра этого центра Анна Зеленская раньше работала в частной клинике. «Нас прошли чеченцы [в составе российской армии] 4 апреля, сказали, что мы — зеленая зона [не будет обстрелов]. Мы начали понимать, что можем выходить на улицы, что-то делать. Просто проходила увидела, врача, спросила, медсестра случайно не нужна, сказали, что нужна. С апреля здесь все вместе работаем. Еще бои шли, было громко, но не страшно», — поделилась она. В Донецке уже спокойно Особо тяжелых больных перевозят в больницу Донецка. По словам Хубезова, там сейчас работают два хирурга-волонтера из Алтайского края и Тамбова, еще четыре хирурга из Томска уехали в Докучаевск, ближе к линии соприкосновения. Около 20 человек в Мариуполе, столько же в ЛНР. «База врачей-волонтеров сформирована на месяц вперед. Башкортостан, взявший кураторство над Красным Лучом, организовали „Поезд здоровья“ — приезжают узкие врачи, принимают пациентов. Сейчас идем к тому, чтобы адаптировать системы здравоохранения России и Донбасса, интегрировать информационные системы, чтобы они не просили помощь, а мы сразу видели, чего нужно и сколько. Сейчас из лекарств есть все, но запас точно лишним не будет», — добавил депутат. Визуально в Донецке детская и взрослая больницы работают практически в обычном режиме. Турчак во время визита в них вручил подарки по случаю Дня защиты детей, мальчику с ДЦП обещал инвалидную коляску. Во взрослой больнице поручил организовать встречу раненого военного фельдшера 20-летнего Алексея Чижикова с мамой, которая живет в Ростове и не может приехать. «С нас воссоединение матери и сына, с тебя — слушать врачей, выполнять все рекомендации и поправляться», — сказал он. Главврачу больницы Турчак предложил забирать пострадавших долечиваться или на реабилитацию в российские клиники. Причем, вновь по линии «Единой России» — проектом будет заниматься комиссия ЕР по здравоохранению, которой руководит главврач московской Коммунарки Денис Проценко. Более того, Турчак заявил, что привезет в Донецк министра здравоохранения. «Нашего?» — уточнил у него главврач донецкой больницы. «Нашего, общего», — ответил Турчак. И анонсировал разработку программы строительства республиканского реабилитационного центра. Надо ли депутатам ехать на Донбасс Визит проходил на фоне дискуссии о том, должны ли депутаты Госдумы ездить на Донбасс. Словно отвечая на этот вопрос, Турчак напомнил, что куратор программы по оказанию медпомощи Донбассу Дмитрий Хубезов и 250 врачей в ЛНР и ДНР помогают людям. «Я считаю, что это важная миссия, когда, будучи наделен властью, являясь депутатом Госдумы или регионального парламента, но имея медобразование, ты берешь отпуск за свой счет и приходишь на помощь людям не на словах, а на деле», — заявил Турчак. Хубезов дал понять, что хотел бы положить конец дискуссии. «Основная моя работа — в Госдуме. Я председатель комитета по охране здоровья. Наиболее важный сейчас комитет. Поэтому, как только появляется свободное время — выходные или региональная неделя, — я сразу еду сюда. Но эта деятельность не идет в ущерб основному делу», — заверил депутат.