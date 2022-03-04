Источник: команда Куйвашева отложила деньги на его переизбрание

Евгений Куйвашев еще официально не объявил о выдвижении на новый срок Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022

Часть денег, которые команда свердловского губернатора Евгения Куйвашева собрала с крупного бизнеса перед выборами в Госдуму и заксобрание в 2021 году, отложили на выборы главы регионы 2022 года. Об этом URA.RU сообщил источник в областной власти, знакомый с судьбой большого электорального фонда.

«Решение принималось с расчетом на то, что Куйвашев будет переизбираться на новый срок. Чтобы во время кампании-2022 зависимость от финансово-промышленных групп не была высокой. Не исключаю, что краудфандинга в этом году не будет вообще», — объяснил собеседник. Вице-губернатор Олег Чемезов, курирующий внутреннюю политику с октября 2021-го, заявил корреспонденту, что не обладает информацией по теме.

Политтехнолог, неформальный советник Куйвашева Ринат Хазеев отказывается от комментариев СМИ. На выборах-2021 он руководил областным политтехнологическим штабом. И именно Хазеева называли одним из главных участников большой краудфандинговой операции. По разным оценкам, в неофициальный предвыборный фонд «Единой России» было привлечено до миллиарда рублей (в политтусовке даже говорили, что чиновники наконец научились собирать деньги на выборы).

Несмотря на размер бюджета (самый большой на Урале), «Единая Россия» (лидером ее списков был Куйвашев) в Свердловской области показала самый низкий среди регионов УрФО результат: за госдумский список ЕР проголосовали 34,73% (65 место среди субъектов РФ), а по итогам выборов в заксобрание ЕР утратила квалифицированное большинство. Кроме того, позднее стало известно, что власти не до конца рассчитались с политтехнологами, работавшими на некоторых провластных кандидатов.

На вопрос от инвесторов, куда потрачены деньги, Хазеев, по данным URA.RU впоследствии отвечал примерно так: «Я обо всем отчитался перед губернатором». И потому о судьбе средств было известно немного.

Ожидается, что плановые губернаторские выборы пройдут в Свердловской области в сентябре. Куйвашев считается основным претендентом на выдвижение от ЕР (к тому же он теперь секретарь реготделения партии), но окончательное решение еще не принято, потому возможны разные варианты.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам