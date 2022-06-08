Что известно о наемниках ВСУ, которым грозит смертная казнь

Украина сломала жизнь звезде телешоу, снайперу и мотострелку

08 июня 2022 в 21:25 Размер текста - 17 +

Украинские наемники, которые участвуют в вооруженном конфликте на Донбассе, имеют богатый боевой опыт Фото: Официальный сайт президента Украины статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Три украинских наемника, которые участвовали в вооруженном конфликте на Донбассе, сломали свои жизни, связавшись с Украиной. Сейчас в отношении них проходит суд по уголовным делам, в том числе по статье «Наемничество». По заявлениям представителей генеральной прокуратуры Донецкой народной республики их могут приговорить к исключительной мере наказания — смертной казни. О том, что известно об иностранных военных в рядах ВСУ, которые первыми оказались на скамье подсудимых — в материале. Шон Пиннер (48 лет), Великобритания Бывший военный Королевского английского полка Шон Пиннер в 90-е годы участвовал в операциях на территории Боснии и Хорватии Фото: Shaun Pinner, Facebook (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России) Бывший военный Королевского английского полка Шон Пиннер официально присоединился к ВСУ в 2018 году, когда начал служить в 36-й бригаде морской пехоты. До этого британец еще в 90-е годы участвовал в операциях на территории Боснии и Хорватии. Полученный опыт он передавал боевикам полка «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории РФ). Это же подтверждают геометки в его социальных сетях, где он публиковал снимки с боевиками. В целом, в социальных сетях Пиннера можно заметить множество снимков с украинскими военными. Осенью 2020 года, в День защитника Украины, он отчитался о том, что получил «свой морской берет». «Сегодня я со всеми многими защитниками во всех проявлениях, и теперь я горжусь тем, что называю себя морпехом и защитником. Слава Украине», — написал он. В соцсетях британского украинца последний пост (его портрет с флагом Украины) был опубликован 16 февраля. Следующие новости о Пиннере появились уже после того, как 36-я бригада морпехов ВСУ сдалась в плен, выйдя с территории Мариупольского металлургического комбината имени Ильича. Во время интервью российским СМИ Пиннер пожаловался на то, что командование Вооруженных сил Украины бросило своих солдат прямо во время боя с российскими военными в промышленной зоне Мариуполя. При этом плененные украинские военные во время допросов заверяют, что Пиннер во время спецоперации был не только инструктором и теоретиком, но еще и снайпером. Это значит, что наемник имел непосредственное отношение к ведению боевых действий против жителей Донбасса и российской армии. Эйден Эслин (28 лет), Великобритания Эйден Эслин ездил добровольцем в Сирию, где присоединился к курдским отрядам народной самообороны Фото: Aiden Aslin, Facebook (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России) Из открытых данных известно, что Эслин родился в Ньюарке (Англия) и долгое время работал в службе опеки. В 2015 году, узнав о зверствах ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация), он поехал добровольцем в Сирию, где присоединился к курдским отрядам народной самообороны. После возвращения на родину его приглашали в местные телешоу, чтобы рассказывать об операции вооруженных сил в Сирии. Спустя время его заподозрили в связях с террористами. После разбирательств обвинения в адрес Эслина были сняты и он покинул родину ради путешествий по миру. В 2018 году он приехал на Украину, где дал присягу и начал службу в составе 36-й бригады морской пехоты ВСУ. В сети есть несколько его снимков вместе с Пиннером, которого считают близким другом Эслина. На странице Эслина также упоминается, что он планировал создать документальный фильм о войне на Донбассе. Важно понимать, что о конфликте он узнал только после того, как приехал на Украину. О достоверности и непредвзятости его видения конфликта говорить сложно. В 2021 году он даже опубликовал короткий тизер своего фильма, где были собраны кадры из разных мест Украины. Военные рассказывали ему о своем быте во время конфликта на Донбассе. Этот пост в его аккаунте стал одним из последних. Во время спецоперации РФ он не разместил ни одной публикации на своей странице. Также как и Пиннер, он оказался в плену после того, как 36-я бригада покинула территорию завода имени Ильича. Оба получали вознаграждение за службу под видом контрактников ВСУ. При этом Киев пока не предлагал варианты обмена Эслина. Саадун Брагим (21 год), Марокко Новость по теме Пушилин: британским наемникам грозит смертная казнь. Суд в ДНР начался Уроженец африканского королевства является наиболее непубличным лицом из этой троицы. Ничего не известно о его действиях в социальных сетях или боевом опыте. По данным российского адвоката Игоря Вагина, Брагим оказался на Украине в 2019 году после того, как на родине не смог поступить в университет и найти работу. Транзитом через Полтаву он оказался в Киеве, где долгое время пытался выучить русский язык и поступить в Киевский политехнический институт. Ему удалось оказаться среди зачисленных в вуз, но рвения надолго не хватило: он бросил учебу и в 2021 году заключил трехлетний контракт с ВСУ. Там Брагим получил звание матроса. Сначала его определили водителем машины реактивной артиллерии, но британец Аслин помог ему стать номером минометного расчета первого батальона. За три месяца он прошел курс молодого бойца, а после его перебросили в Донецкую область. В конце февраля подразделение, в котором служил марокканец, было переведено на завод имени Ильича в Мариуполь, где он охранял территорию и следил за перемещением противника. В разговоре со своим адвокатом Брагим отметил, что понимал значение заключения контракта с армией Украины, так как «хотел получить боевой опыт». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Все самое важное о спецоперации на Украине за сутки — в одном письме. Подпишитесь на наш дайджест!

Три украинских наемника, которые участвовали в вооруженном конфликте на Донбассе, сломали свои жизни, связавшись с Украиной. Сейчас в отношении них проходит суд по уголовным делам, в том числе по статье «Наемничество». По заявлениям представителей генеральной прокуратуры Донецкой народной республики их могут приговорить к исключительной мере наказания — смертной казни. О том, что известно об иностранных военных в рядах ВСУ, которые первыми оказались на скамье подсудимых — в материале. Шон Пиннер (48 лет), Великобритания Бывший военный Королевского английского полка Шон Пиннер официально присоединился к ВСУ в 2018 году, когда начал служить в 36-й бригаде морской пехоты. До этого британец еще в 90-е годы участвовал в операциях на территории Боснии и Хорватии. Полученный опыт он передавал боевикам полка «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории РФ). Это же подтверждают геометки в его социальных сетях, где он публиковал снимки с боевиками. В целом, в социальных сетях Пиннера можно заметить множество снимков с украинскими военными. Осенью 2020 года, в День защитника Украины, он отчитался о том, что получил «свой морской берет». «Сегодня я со всеми многими защитниками во всех проявлениях, и теперь я горжусь тем, что называю себя морпехом и защитником. Слава Украине», — написал он. В соцсетях британского украинца последний пост (его портрет с флагом Украины) был опубликован 16 февраля. Следующие новости о Пиннере появились уже после того, как 36-я бригада морпехов ВСУ сдалась в плен, выйдя с территории Мариупольского металлургического комбината имени Ильича. Во время интервью российским СМИ Пиннер пожаловался на то, что командование Вооруженных сил Украины бросило своих солдат прямо во время боя с российскими военными в промышленной зоне Мариуполя. При этом плененные украинские военные во время допросов заверяют, что Пиннер во время спецоперации был не только инструктором и теоретиком, но еще и снайпером. Это значит, что наемник имел непосредственное отношение к ведению боевых действий против жителей Донбасса и российской армии. Эйден Эслин (28 лет), Великобритания Из открытых данных известно, что Эслин родился в Ньюарке (Англия) и долгое время работал в службе опеки. В 2015 году, узнав о зверствах ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация), он поехал добровольцем в Сирию, где присоединился к курдским отрядам народной самообороны. После возвращения на родину его приглашали в местные телешоу, чтобы рассказывать об операции вооруженных сил в Сирии. Спустя время его заподозрили в связях с террористами. После разбирательств обвинения в адрес Эслина были сняты и он покинул родину ради путешествий по миру. В 2018 году он приехал на Украину, где дал присягу и начал службу в составе 36-й бригады морской пехоты ВСУ. В сети есть несколько его снимков вместе с Пиннером, которого считают близким другом Эслина. На странице Эслина также упоминается, что он планировал создать документальный фильм о войне на Донбассе. Важно понимать, что о конфликте он узнал только после того, как приехал на Украину. О достоверности и непредвзятости его видения конфликта говорить сложно. В 2021 году он даже опубликовал короткий тизер своего фильма, где были собраны кадры из разных мест Украины. Военные рассказывали ему о своем быте во время конфликта на Донбассе. Этот пост в его аккаунте стал одним из последних. Во время спецоперации РФ он не разместил ни одной публикации на своей странице. Также как и Пиннер, он оказался в плену после того, как 36-я бригада покинула территорию завода имени Ильича. Оба получали вознаграждение за службу под видом контрактников ВСУ. При этом Киев пока не предлагал варианты обмена Эслина. Саадун Брагим (21 год), Марокко Уроженец африканского королевства является наиболее непубличным лицом из этой троицы. Ничего не известно о его действиях в социальных сетях или боевом опыте. По данным российского адвоката Игоря Вагина, Брагим оказался на Украине в 2019 году после того, как на родине не смог поступить в университет и найти работу. Транзитом через Полтаву он оказался в Киеве, где долгое время пытался выучить русский язык и поступить в Киевский политехнический институт. Ему удалось оказаться среди зачисленных в вуз, но рвения надолго не хватило: он бросил учебу и в 2021 году заключил трехлетний контракт с ВСУ. Там Брагим получил звание матроса. Сначала его определили водителем машины реактивной артиллерии, но британец Аслин помог ему стать номером минометного расчета первого батальона. За три месяца он прошел курс молодого бойца, а после его перебросили в Донецкую область. В конце февраля подразделение, в котором служил марокканец, было переведено на завод имени Ильича в Мариуполь, где он охранял территорию и следил за перемещением противника. В разговоре со своим адвокатом Брагим отметил, что понимал значение заключения контракта с армией Украины, так как «хотел получить боевой опыт».