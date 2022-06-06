Пушилин: британским наемникам грозит смертная казнь. Суд в ДНР начался

06 июня 2022 в 23:49 Размер текста - 17 +

Пушилин заявил, что британским наемникам в ДНР грозит высшая мера наказания Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Суд над британскими наемниками начался в Донецкой народной республике (ДНР). Сторона обвинения не исключает высшую меру наказания для них. Об этом заявил глава республики Денис Пушилин. «Это не совсем еще трибунал, это судебный процесс в отношении иностранных наемников, в данном случае это британцы, которые совершили достаточно серьезный перечень преступлений. И сегодня уже в рамках первого заседания все было озвучено и предъявлено <…> Здесь не исключена высшая мера наказания», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия-24». Ранее следствие установило, что британские наемники воевали против мирного населения Донбасса за денежное вознаграждение. Официальные представитель Генпрокуратуры ДНР Виталия Чернявская уточняла, что им предъявили обвинение по трем статьям. 6 июня в Минюсте республики также заявили, что за преступления в Донбассе бойцов «Азова» (батальон «Азов» признан экстремистским и запрещен в РФ) будут приговаривать к смертной казни. Смертная казнь будет установлена только за особо тяжкие преступления. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, она стала вынужденной и ее главная цель — защитить мирное население Донбасса от преступлений националистов. Все самое важное о спецоперации на Украине за сутки — в одном письме. Подпишитесь на наш дайджест!

Суд над британскими наемниками начался в Донецкой народной республике (ДНР). Сторона обвинения не исключает высшую меру наказания для них. Об этом заявил глава республики Денис Пушилин. «Это не совсем еще трибунал, это судебный процесс в отношении иностранных наемников, в данном случае это британцы, которые совершили достаточно серьезный перечень преступлений. И сегодня уже в рамках первого заседания все было озвучено и предъявлено <…> Здесь не исключена высшая мера наказания», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия-24». Ранее следствие установило, что британские наемники воевали против мирного населения Донбасса за денежное вознаграждение. Официальные представитель Генпрокуратуры ДНР Виталия Чернявская уточняла, что им предъявили обвинение по трем статьям. 6 июня в Минюсте республики также заявили, что за преступления в Донбассе бойцов «Азова» (батальон «Азов» признан экстремистским и запрещен в РФ) будут приговаривать к смертной казни. Смертная казнь будет установлена только за особо тяжкие преступления. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, она стала вынужденной и ее главная цель — защитить мирное население Донбасса от преступлений националистов.