Сдавшийся в плен британский наемник рассказал о предательстве ВСУ

17 апреля 2022 в 08:01 Размер текста - 17 +

Командиры бросили бойцов в самый ответственный момент, признался наемник Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Командование Вооруженных сил Украины бросило своих солдат прямо во время боя с российскими военными в промышленной зоне Мариуполя. О предательстве рассказал британский наемник ВСУ Шон Пиннер. «Все начали разбегаться в разных направлениях. Мой командир будто испарился, я до сих пор не знаю, что стало с теми, кто был там со мной. Понятия не имею об этом. Мы были брошены. Не знаю, кто принял такое решение», — признался пленный наемник в интервью «Пятому каналу». По словам Пиннера, командование ВСУ намеренно направило его группу из промышленной зоны Мариуполя на территории, где располагались Вооруженные силы РФ. Боец уверен: командиры знали, что отправляют «своих людей» на верную гибель. На территории Украины с 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина проводится спецоперация по демилитаризации и денацификации страны. В боевых действиях на стороне Украины активно участвуют наемники из разных стран, заявляли в Минобороны РФ. По информации ведомства, российская армия успешно выполняет задачи по ликвидации объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Так, ракетным войскам РФ удалось ликвидировать отряд из 30 наемников польской частной военной компании в Харьковской области, сообщали в министерстве. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Командование Вооруженных сил Украины бросило своих солдат прямо во время боя с российскими военными в промышленной зоне Мариуполя. О предательстве рассказал британский наемник ВСУ Шон Пиннер. «Все начали разбегаться в разных направлениях. Мой командир будто испарился, я до сих пор не знаю, что стало с теми, кто был там со мной. Понятия не имею об этом. Мы были брошены. Не знаю, кто принял такое решение», — признался пленный наемник в интервью «Пятому каналу». По словам Пиннера, командование ВСУ намеренно направило его группу из промышленной зоны Мариуполя на территории, где располагались Вооруженные силы РФ. Боец уверен: командиры знали, что отправляют «своих людей» на верную гибель. На территории Украины с 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина проводится спецоперация по демилитаризации и денацификации страны. В боевых действиях на стороне Украины активно участвуют наемники из разных стран, заявляли в Минобороны РФ. По информации ведомства, российская армия успешно выполняет задачи по ликвидации объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Так, ракетным войскам РФ удалось ликвидировать отряд из 30 наемников польской частной военной компании в Харьковской области, сообщали в министерстве.