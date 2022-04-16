16 апреля 2022

Сдавшийся в плен британский наемник рассказал о предательстве ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Работа чеченского добровольческого батальона Ахмат в Мариуполе. Украина, чеченцы, бой, боец, боевые действия, воин, война, патруль, армия россии, часовой, военный, патрулирование, зачистка, ахмат, солдат, СВО, кадыровцы
Командиры бросили бойцов в самый ответственный момент, признался наемник Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Командование Вооруженных сил Украины бросило своих солдат прямо во время боя с российскими военными в промышленной зоне Мариуполя. О предательстве рассказал британский наемник ВСУ Шон Пиннер.

«Все начали разбегаться в разных направлениях. Мой командир будто испарился, я до сих пор не знаю, что стало с теми, кто был там со мной. Понятия не имею об этом. Мы были брошены. Не знаю, кто принял такое решение», — признался пленный наемник в интервью «Пятому каналу».

По словам Пиннера, командование ВСУ намеренно направило его группу из промышленной зоны Мариуполя на территории, где располагались Вооруженные силы РФ. Боец уверен: командиры знали, что отправляют «своих людей» на верную гибель.

На территории Украины с 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина проводится спецоперация по демилитаризации и денацификации страны. В боевых действиях на стороне Украины активно участвуют наемники из разных стран, заявляли в Минобороны РФ. По информации ведомства, российская армия успешно выполняет задачи по ликвидации объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Так, ракетным войскам РФ удалось ликвидировать отряд из 30 наемников польской частной военной компании в Харьковской области, сообщали в министерстве.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Командование Вооруженных сил Украины бросило своих солдат прямо во время боя с российскими военными в промышленной зоне Мариуполя. О предательстве рассказал британский наемник ВСУ Шон Пиннер. «Все начали разбегаться в разных направлениях. Мой командир будто испарился, я до сих пор не знаю, что стало с теми, кто был там со мной. Понятия не имею об этом. Мы были брошены. Не знаю, кто принял такое решение», — признался пленный наемник в интервью «Пятому каналу». По словам Пиннера, командование ВСУ намеренно направило его группу из промышленной зоны Мариуполя на территории, где располагались Вооруженные силы РФ. Боец уверен: командиры знали, что отправляют «своих людей» на верную гибель. На территории Украины с 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина проводится спецоперация по демилитаризации и денацификации страны. В боевых действиях на стороне Украины активно участвуют наемники из разных стран, заявляли в Минобороны РФ. По информации ведомства, российская армия успешно выполняет задачи по ликвидации объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Так, ракетным войскам РФ удалось ликвидировать отряд из 30 наемников польской частной военной компании в Харьковской области, сообщали в министерстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...