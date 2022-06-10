Чем заняться в День России в Екатеринбурге. Афиша

URA.RU рассказывает, куда пойти в главный государственный праздник

11 июня 2022 в 12:05 Размер текста - 17 +

В День России в Екатеринбурге можно будет пообщаться с блогерами, посмотреть кино в оригинале и послушать классику Фото: Анна Майорова © URA.RU С 11 по 13 июня в честь празднования Дня России вся страна устраивает себе законные мини-каникулы. Торжества не обойдут стороной и Екатеринбург — в уральской столице запланированы концерты, выставки и фестивали. URA.RU подготовило афишу, которая поможет составить культурный маршрут в день самого патриотичного праздника — 12 июня. Концерты Культурная музыкальная программа под названием «Хором славим Россию и город» стартует в Историческом сквере в 12.00. Здесь сводный тысячный хор и духовой оркестр исполнят популярные песни советских и современных авторов. Присоединиться к профессиональным музыкантам сможет каждый: специально для этого установят экраны, где будет транслироваться тексты песен, а все желающие будут подпевать. Двумя часами позже — в 14.00, на площади 1905 года пройдет гала-концерт юных дарований «АртПоколение Екатеринбург — 2022», затем в 16.00 ансамбль танца «Улыбка» Свердловской государственной детской филармонии представит свою культурную программу в честь Дня России. Концерт «Хором славим Россию и город» ежегодно собирает горожан в Историческом сквере Фото: Анна Майорова © URA.RU В 16.50 Уральский государственный русский оркестр под управлением заслуженного деятеля искусств России Леонида Шкарупы выступит с программой «Играй и пой, Россия!» Музыкальную эстафету в 17.40 примет вокальный ансамбль NON SOLO Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии. Следом в 18.30 Уральский академический филармонический оркестр и симфонический хор Свердловской филармонии исполнят популярные советские песни. Завершением музыкального вечера на площади 1905 года в 20.00 станет концерт Уральского молодежного симфонического оркестра. В ЦПКиО им. В. В. Маяковского в 17.00 на главной сцене парка выступит камерный оркестр «В-А-С-Н» с программой «От Барокко до Рока». Музыканты исполнят как классические музыкальные произведения Баха, Люлли, Пахельбеля, так и композиции рок-групп Radiohead, Queen и синтипоп-группы Alphaville. Также в атриуме Ельцин Центра прозвучат пьесы двух российских композиторов — Чайковского и Арзуманова. Любители классической музыки смогут насладится «Воспоминания о дорогом месте» Чайковского и 27 легкими пьесами для фортепиано Валерия Арзуманова. Начало концерта в 20.00, вход свободный, но по предварительной регистрации . Фестивали В парке Маяковского с 12.00 до 17.00 екатеринбуржцы пообщаются с блогерами Егором Шипом и Эльманом Зейналовым (ELMAN) в рамках фестиваля «Блогеры России». Встреча пройдет в фан-зоне на территории парка. Организаторы обещают обширную развлекательную программу и множество конкурсов. Вход для всех свободный. В День России в Екатеринбурге пройдет четыре фестиваля Фото: Анна Майорова © URA.RU На Октябрьская площадь в этот же день в 13.00 состоится фестиваль традиций и обычаев Урала, где горожане смогут побывать на ярмарке ремесел и народных художественных промыслов, а также посетить различные тематические мастер-классы. Гостей познакомят с блюдами разных национальных кухонь, бытом и культурой народов, проживающих в Екатеринбурге. Также в День России в Екатеринбурге в 12.00 пройдет первый фестиваль «Исетьфест», который приглашает жителей города сделать добрые дела ­— убрать мусор на берегу Исети, посадить цветы и прополоть грядки в Саду Нурова. После гостей приглашают поучаствовать в экскурсии Анны Балтиной, в которой она расскажет о главной реке города. Также участников мероприятия ждет авторский суп от коллектива Межнационального информационного центра и эко-игры для детей и взрослых. А еще в 13.00 на площадке ТЦ VEER MALL пройдет конкурс «Уральская краса — длинная коса 2022». Из 82 длинноволосых девушек Уральского федерального округа жюри должно будет выбрать одну победительницу. В конкурсе будут участвовать красавицы разного возраста: самой младшей участнице конкурса четыре года, самой старшей — 40 лет. Активный отдых На Уралмаше пройдет забег «Zа Россию!» Мероприятие состоится в 12.00 на улице Фестивальная, 10. Регистрация участников начнется в 9.00. Всего в забеге примет участие около трех тысяч человек: для всех спортсменов подготовят стартовые пакеты с футболками и номерами. Финишируют любители бега у Свердловского государственного областного дворца народного творчества. Совместить познавательную экскурсию и велопрогулку поможет музей «Литературная жизнь Урала XX века». На первой велоэкскурсии екатеринбуржцев проведут по местам, которые связаны с известными писателями-гостями города. Старт будет проходить от музея «Литературная жизнь Урала XX века» 11 июня в 14:00. Необходима предварительная регистрация или запись по телефону музея: +7 (343) 371-05-91. В театрах репертуар найдется как для детей, так и для взрослых Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Спектакли «Коляда-театр» в 11.00 приглашает в гости маленьких зрителей на сказку «Кот в сапогах» в современном прочтении от драматурга Николая Коляды. Театр обещает яркую игру актеров, выразительные костюмы и знакомство с живым кроликом. А в 18.30 зрителей постарше приглашают в Екатеринбургский театр оперы и балета на оперу «Риголетто». В новой постановке посетители театра увидят двукратного обладателя премии «Золотая маска» Алексея Франдетти и смогут разобраться в сложных хитросплетениях человеческих отношений. Литературные встречи На трех площадках Екатеринбурга с 12.00 будут звучат стихи о России. Поклонники поэзии выступят у библиотеки им. Белинского, в Литературном квартале и парке «Эльмашевский». Также в культурно-выставочном комплексе «Синара Центр» в 14.00 пройдет гала-концерт Международного инклюзивного конкурса чтецов. Для любителей образовательных программ Ельцин Центр подготовил лекцию Александра Архангельского «Короче, Пушкин». Он и мы: отменят ли Пушкина?» Писатель заставит гостей мероприятия взглянуть на Пушкина с современной точки зрения и сопоставить классика с политикой, деньгами, верой и литературой. Лекция пройдет в кино-конференц-зале центра в 17.00. Стоимость билета — 200 рублей. Экскурсии Поклонников вселенной Гарри Поттера ждут в «Магическом экспрессе», который отправится с железнодорожного вокзала Екатеринбурга в путешествие по миру волшебства. Каждому участнику вручат долгожданное письмо, волшебную палочку и угощение, а на протяжении всей поездки волшебники вместе с детьми и их родителями будут раскрывать секреты магии, варить зелье, ставить научные эксперименты, делать необычные пузыри и предсказания и многое другое. Продолжительность экскурсии составляет два часа, поезд отходит от платформы в 11.17, билет стоит 2500 рублей. 12 июня найдут места и патриотичным экскурсиям Фото: Анна Майорова © URA.RU Для более взрослого поколения проведут экскурсию по музею первого президента России Бориса Ельцина, где расскажут какие изменения предлагал Ельцин и почему именно он победил на выборах, как появился пост вице-президента в нашей стране и кто был оппонентами Ельцина на выборах 12 июня 1991 года. Экскурсия начнется в 14.00 с фойе музея Ельцина. Вход по билету в музей. Кино Искушенным киноманам придется по душе просмотр фильма на языке оригинала. 12 июня в кино-конференц-зале Ельцин Центра покажут фильм режиссера Томаса Яна «Достучаться до небес». Фильм расскажет историю тихони Руди и разгильдяя Мартина, которые узнали о тяжелой болезни и решили прожить последние дни на полную катушку. Стоимость билета — 300 рублей Анимадок — это жанр на стыке документального кино и художественной анимации. Если вы еще не знакомы с творчеством этого направления, то Ельцин Центр приглашает познакомится с картиной «Пушкин. Битов. Габриадзе. Побег», в которой авторы представят свой взгляд на творчество Александра Пушкина и его последнюю дуэль. Показы пройдут в 13.40 и 19.20 в кино-конференц-зале, вход по билетам за 300 рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

С 11 по 13 июня в честь празднования Дня России вся страна устраивает себе законные мини-каникулы. Торжества не обойдут стороной и Екатеринбург — в уральской столице запланированы концерты, выставки и фестивали. URA.RU подготовило афишу, которая поможет составить культурный маршрут в день самого патриотичного праздника — 12 июня. Концерты Культурная музыкальная программа под названием «Хором славим Россию и город» стартует в Историческом сквере в 12.00. Здесь сводный тысячный хор и духовой оркестр исполнят популярные песни советских и современных авторов. Присоединиться к профессиональным музыкантам сможет каждый: специально для этого установят экраны, где будет транслироваться тексты песен, а все желающие будут подпевать. Двумя часами позже — в 14.00, на площади 1905 года пройдет гала-концерт юных дарований «АртПоколение Екатеринбург — 2022», затем в 16.00 ансамбль танца «Улыбка» Свердловской государственной детской филармонии представит свою культурную программу в честь Дня России. В 16.50 Уральский государственный русский оркестр под управлением заслуженного деятеля искусств России Леонида Шкарупы выступит с программой «Играй и пой, Россия!» Музыкальную эстафету в 17.40 примет вокальный ансамбль NON SOLO Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии. Следом в 18.30 Уральский академический филармонический оркестр и симфонический хор Свердловской филармонии исполнят популярные советские песни. Завершением музыкального вечера на площади 1905 года в 20.00 станет концерт Уральского молодежного симфонического оркестра. В ЦПКиО им. В. В. Маяковского в 17.00 на главной сцене парка выступит камерный оркестр «В-А-С-Н» с программой «От Барокко до Рока». Музыканты исполнят как классические музыкальные произведения Баха, Люлли, Пахельбеля, так и композиции рок-групп Radiohead, Queen и синтипоп-группы Alphaville. Также в атриуме Ельцин Центра прозвучат пьесы двух российских композиторов — Чайковского и Арзуманова. Любители классической музыки смогут насладится «Воспоминания о дорогом месте» Чайковского и 27 легкими пьесами для фортепиано Валерия Арзуманова. Начало концерта в 20.00, вход свободный, но по предварительной регистрации. Фестивали В парке Маяковского с 12.00 до 17.00 екатеринбуржцы пообщаются с блогерами Егором Шипом и Эльманом Зейналовым (ELMAN) в рамках фестиваля «Блогеры России». Встреча пройдет в фан-зоне на территории парка. Организаторы обещают обширную развлекательную программу и множество конкурсов. Вход для всех свободный. На Октябрьская площадь в этот же день в 13.00 состоится фестиваль традиций и обычаев Урала, где горожане смогут побывать на ярмарке ремесел и народных художественных промыслов, а также посетить различные тематические мастер-классы. Гостей познакомят с блюдами разных национальных кухонь, бытом и культурой народов, проживающих в Екатеринбурге. Также в День России в Екатеринбурге в 12.00 пройдет первый фестиваль «Исетьфест», который приглашает жителей города сделать добрые дела ­— убрать мусор на берегу Исети, посадить цветы и прополоть грядки в Саду Нурова. После гостей приглашают поучаствовать в экскурсии Анны Балтиной, в которой она расскажет о главной реке города. Также участников мероприятия ждет авторский суп от коллектива Межнационального информационного центра и эко-игры для детей и взрослых. А еще в 13.00 на площадке ТЦ VEER MALL пройдет конкурс «Уральская краса — длинная коса 2022». Из 82 длинноволосых девушек Уральского федерального округа жюри должно будет выбрать одну победительницу. В конкурсе будут участвовать красавицы разного возраста: самой младшей участнице конкурса четыре года, самой старшей — 40 лет. Активный отдых На Уралмаше пройдет забег «Zа Россию!» Мероприятие состоится в 12.00 на улице Фестивальная, 10. Регистрация участников начнется в 9.00. Всего в забеге примет участие около трех тысяч человек: для всех спортсменов подготовят стартовые пакеты с футболками и номерами. Финишируют любители бега у Свердловского государственного областного дворца народного творчества. Совместить познавательную экскурсию и велопрогулку поможет музей «Литературная жизнь Урала XX века». На первой велоэкскурсии екатеринбуржцев проведут по местам, которые связаны с известными писателями-гостями города. Старт будет проходить от музея «Литературная жизнь Урала XX века» 11 июня в 14:00. Необходима предварительная регистрация или запись по телефону музея: +7 (343) 371-05-91. Спектакли «Коляда-театр» в 11.00 приглашает в гости маленьких зрителей на сказку «Кот в сапогах» в современном прочтении от драматурга Николая Коляды. Театр обещает яркую игру актеров, выразительные костюмы и знакомство с живым кроликом. А в 18.30 зрителей постарше приглашают в Екатеринбургский театр оперы и балета на оперу «Риголетто». В новой постановке посетители театра увидят двукратного обладателя премии «Золотая маска» Алексея Франдетти и смогут разобраться в сложных хитросплетениях человеческих отношений. Литературные встречи На трех площадках Екатеринбурга с 12.00 будут звучат стихи о России. Поклонники поэзии выступят у библиотеки им. Белинского, в Литературном квартале и парке «Эльмашевский». Также в культурно-выставочном комплексе «Синара Центр» в 14.00 пройдет гала-концерт Международного инклюзивного конкурса чтецов. Для любителей образовательных программ Ельцин Центр подготовил лекцию Александра Архангельского «Короче, Пушкин». Он и мы: отменят ли Пушкина?» Писатель заставит гостей мероприятия взглянуть на Пушкина с современной точки зрения и сопоставить классика с политикой, деньгами, верой и литературой. Лекция пройдет в кино-конференц-зале центра в 17.00. Стоимость билета — 200 рублей. Экскурсии Поклонников вселенной Гарри Поттера ждут в «Магическом экспрессе», который отправится с железнодорожного вокзала Екатеринбурга в путешествие по миру волшебства. Каждому участнику вручат долгожданное письмо, волшебную палочку и угощение, а на протяжении всей поездки волшебники вместе с детьми и их родителями будут раскрывать секреты магии, варить зелье, ставить научные эксперименты, делать необычные пузыри и предсказания и многое другое. Продолжительность экскурсии составляет два часа, поезд отходит от платформы в 11.17, билет стоит 2500 рублей. Для более взрослого поколения проведут экскурсию по музею первого президента России Бориса Ельцина, где расскажут какие изменения предлагал Ельцин и почему именно он победил на выборах, как появился пост вице-президента в нашей стране и кто был оппонентами Ельцина на выборах 12 июня 1991 года. Экскурсия начнется в 14.00 с фойе музея Ельцина. Вход по билету в музей. Кино Искушенным киноманам придется по душе просмотр фильма на языке оригинала. 12 июня в кино-конференц-зале Ельцин Центра покажут фильм режиссера Томаса Яна «Достучаться до небес». Фильм расскажет историю тихони Руди и разгильдяя Мартина, которые узнали о тяжелой болезни и решили прожить последние дни на полную катушку. Стоимость билета — 300 рублей Анимадок — это жанр на стыке документального кино и художественной анимации. Если вы еще не знакомы с творчеством этого направления, то Ельцин Центр приглашает познакомится с картиной «Пушкин. Битов. Габриадзе. Побег», в которой авторы представят свой взгляд на творчество Александра Пушкина и его последнюю дуэль. Показы пройдут в 13.40 и 19.20 в кино-конференц-зале, вход по билетам за 300 рублей.