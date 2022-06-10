День города в Перми: царь-сковородка, фестиваль шашлыка и Валерия

Праздник ожидается масштабный — развлечения будут в каждом районе города Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Пермь 12 июня отметит свой 299-й день рождения. После долгого перерыва праздник вновь пройдет в очном формате. Для пермяков и гостей города подготовлены более 100 мероприятий на любой вкус. Что обязательно нужно посетить — расскажем в нашем обзоре.

Встречаемся у Татищева

На ночное мероприятие собираются сотни пермяков Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Вот уже несколько лет подряд, праздник начинается поздним вечером 11 июня в сквере им. Василия Татищева. По традиции, там состоится вручение памятных наград лучшим творческим коллективам Перми. А после — с развлекательная программа. Старт — в 23:00.

Валерия откроет концерт

Хедлайнером Дня города стала певица Валерия. Именно с ее концерта на площади перед Театром-Театром начнется основная часть масштабной программы под названием «Мы— Россия!» После часового концерта звезды, на сцену выйдут творческие коллективы и музыкальные группы из Перми и Екатеринбурга. Начало — в 13:00.

Можно подкрепиться!

Все блюда можно будет попробовать Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В рамках праздничных мероприятий на территории 68-го квартала эспланады пройдет фестиваль барбекю. Лучшие кулинары Пермского края будут сражаться в приготовлении вкуснейшего и нежнейшего шашлыка из свиной шеи. А после повара проведут мастер-классы по приготовлению еды на открытом огне. Кульминаций фестиваля станет приготовление каши с курицей на самой большой сковородке в крае. Более 2500 тысяч порций бесплатно раздадут гостям праздника. Фестиваль стартует в 12:00

Праздник у воды

Мероприятия на пермской набережной будут идти целый день. Так, в амфитеатре пройдет фестиваль боевых искусств, в котором примут участие около 600 спортсменов. Жителей города ждут яркие поединки по кикбоксингу, тайскому боксу, карате, рукопашному бою, боевое самбо, ножевому бою и даже показательный бой ММА. Бои начнутся в 12:00. В течение дня на набережной будут проходить различные представления и игры для детей разного возраста. А молодежь порадует фестиваль ди-джеев, который стартует в амфитеатре в 21:00.

Вспомнить свою историю

Место, где похоронен Великий князь так и не найдено Фото: Илья Репин

В День города в Перми пройдет крестный ход, посвященный памяти Великого князя Михаила Романова. Считается, что именно в этот день в 1918 году он был расстрелян большевиками. Историки считают, что он захоронен в Мотовилихинском районе Перми. Поэтому крестный ход пройдет именно в этом районе, при этом движение будет перекрыто по улицам Соликамской, Мостовой, Огородникова, Кузнецкой, Целинной, Лянгасова. Старт в 8:00 у Пермского Свято-Троице Стефанова мужского монастыря (улица Висимская, 4а), после окончания литургии. А в 13:00 в сквере им. Решетникова торжественно откроют памятник «последнему царю».

Праздник — в каждом районе.

Развлекательные и праздничные мероприятия также пройдут в каждом районе города. У местных дворцов культуры будут выступать творческие коллективы, в библиотеках ждут ребят на различные мастер-классы. Гуляния пройдут в скверах и парках, у Мотовилихинского пруда, в зоопарке, планетарии и многих других местах. Вся программа доступна здесь

Традиционный фейерверк

Закончится праздник традиционным красочным фейерверком. Залпы запустят с территории спортивной базы «Летающий лыжник». Это позволит увидеть салют с разных точек города. Салют запустят в 23:30, он продлится 7 минут.