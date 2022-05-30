Адвокат: экс-следователь челябинского СК спасал человека

Дмитрий Зыков с адвокатом просили оставить в зале СМИ, но суд закрыл процесс Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Адвокат экс-следователя СУ СКР по Челябинской области Дмитрия Зыкова Иван Верченко заявил о неверной, завышенной квалификации вменяемого его клиенту преступления. Как сообщил защитник корреспонденту URA.RU, Зыков спасал пострадавшего в драке человека, а затем оборонялся от напавших на него участников конфликта.

«Мой подзащитный вместе с другом проезжали в такси утром 28 мая, они были трезвыми и заметили, что на улице один мужчина сидит на втором и душит его, а несколько молодых людей наблюдают за этим и не предпринимают никаких действий. Зыков остановил машину и вышел из такси, подошел к участникам конфликта и попросил прекратить противоправные действия, но реакции не последовало. Тогда он, за его друга я говорить не могу, стал оттаскивать мужчину от пострадавшего, который на тот момент был без сознания и уже не подавал признаков жизни. Когда Зыков оттаскивал мужчину от пострадавшего, остальные участники конфликта окружили его, стали выражаться нецензурной бранью и пытаться наносить моему подзащитному удары, после чего он, опасаясь за свою жизнь, вынужден был обороняться», — рассказал Иван Верченко.

Второй адвокат обвиняемого Анастасия Магдеева, сообщила URA.RU, что в данном случае действия Зыкова должны быть квалифицированы не по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»), а, возможно, по 114 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны»). «Он спасал человека, квалификация должна быть другой», — сообщила Магдеева.

По ходатайству следствия, Зыков взят под стражу на два месяца. По версии следствия, он вместе с коллегой Кириллом Зубковым рано утром 28 мая ехал из развлекательного заведения в такси и увидел драку нескольких мужчин около ночного клуба Opera на улице Цвиллинга в Челябинске. Зыков и Зубков решили разнять драку и причинили травмы одному из мужчин, который скончался. Обоих задержали и уволили из СК. Решение по Зубкову примут до конца дня.

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