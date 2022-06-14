Главврач больницы в ЯНАО вынуждает специалистов увольняться

За полтора года из медучреждения ушло порядка 10 специалистов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Новоуренгойский психоневрологический диспансер за полтора последних года лишился десятка квалифицированных специалистов. Как рассказали URA.RU источники в медицине города, сотрудники вынуждены искать новые места работы из-за сверхнормативных переработок и притеснений со стороны главврача.

«Руководитель больницы Василий Кривогузов делает все, чтобы избавиться от работников. За полтора года с отделения психиатрии уволилось порядка 10 сотрудников. Из-за его действий работники вынуждены нарушать трудовой кодекс. Врачи практически живут на работе. Если подчиненные не согласны, им угрожают сокращением», — рассказывает собеседник агентства.

После прихода главврача число анестезиологов-реаниматологов сократилось до двух Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

По информации инсайдера, в детском психиатрическом отделении, которое было открыто два года назад, некому работать. Лечением занимается детский участковый психиатр, а также медсестры и санитары психиатрического отделения. Подобная ситуация произошла и со штатом анестезиологов-реаниматологов, число которых после прихода главврача сократили до двух человек.

«Главврач посчитал, что держать всех — невыгодно, поэтому сократил отделение и убрал палаты интенсивной терапии. Потом он решил, что у реаниматологов мало работы и заставил их проводить экспертизы на состояние алкогольного и наркотического опьянения. Когда же они отказались выполнять работу, не связанную с их должностными инструкциями, получили письменные уведомления о сокращении», — делится источник.

Кривогузов отказывается принимать на работу людей старше 40 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

При этом Кривогузов не спешит решать проблемы с отсутствием кадров. Несмотря на свободные ставки, он отказывается трудоустраивать работников старше 40 лет. «Наблюдается дискриминация, руководитель открыто называет возрастных работников «отработанным материалом», — жалуется собеседник.

Большой проблемой стало и то, что врачей и медицинских сестер заставляют работать в отделении платных услуг в ущерб основным обязанностям. Врач функциональной диагностики, работающий на 0,25 ставки в указанном отделении, вынужден в течение дня выполнять колоссальные объемы исследований. «Цель здесь — увеличение доходов учреждения, а не диагностика заболеваний. Специалисты сидят там для формальности и выдают документы, не имея на это полномочий. Людям, по сути, дают „пустое“ заключение независимо, есть у них диагноз или нет», — резюмировал инсайдер.

В окружном департаменте здравоохранения агентству сообщили, что пациентов, которым требуется помощь врачей анестезиологов-реаниматологов, направляют в Новоуренгойскую центральную городскую больницу, где для этого есть все необходимое. Когда им становится лучше, лечением занимаются врачи психиатры-наркологи. Действующим врачам-анестезиологам предложили пройти профессиональную переподготовку по психиатрии-наркологии, но они отказались, ссылаясь на длительность курса обучения.

«От перевода на работу по специальности в городскую больницу или на станцию скорой медицинской помощи, с сохранением всех предусмотренных льгот по профессии и аналогичной заработной платы, врачи также отказались. Благодаря окружным мерам поддержки молодых специалистов и региональному проекту „Врачи нужные Ямалу“, в диспансер было принято пять высококвалифицированных специалистов. Летом этого года ожидается приезд еще трех профильных специалистов. Это позволит разгрузить врачей от дежурств сверх месячной нормы рабочего времени», — подчеркнули там.

Ранее сообщалось, что медики Новоуренгойской ЦГБ обратились к президенту РФ Владимиру Путину с жалобой на руководство медучреждения. Тогда работники рассказали, что начальство трудоустроило своих родственников в ковидный госпиталь.