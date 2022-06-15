«ЮТэйр» попыталась «обмануть» тюменские власти ради экономии

В правительстве Тюменской области посчитали, что компания завысила свои издержки

15 июня 2022 в 17:25 Размер текста - 17 +

В компании хотят изменить методику, по которой формируют тарифы на перевозки по субсидируемым маршрутам Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В «ЮТэйр — Вертолетные услуги» в 10 раз завысили расходы на формирование отчетности, которую предоставляют властям для расчета тарифов на перевозку тюменцев по субсидируемым маршрутам. Об этом свидетельствует экспертиза, проведенная аппаратом губернатора Тюменской области. Документ есть в распоряжении URA.RU. По данным «ЮТэйр», распечатка отчетности влечет необоснованные затраты Фото: Анна Майорова © URA.RU «Исключить необходимость предоставления инвентарных карточек. Документы содержат большой объем информации, что влечет необоснованные издержки. Расходы на формирование одного пакета могут составить около 93 922 рублей», — говорится в заявлении «ЮТэйр — Вертолетные услуги», представленном в отчете об экспертизе. Компания просила отменить часть бумагооборота. По данным «ЮТэйр», из-за него на канцелярию уходит 5 800 рублей, а на плату сотруднику, который печатает карточки — 88 122 рубля. Это предложение стало частью тех, которые компания направила для пересмотра методики формирования тарифов. Речь об услугах, которые оказывают жителям отдаленных районов — Заболотья, откуда в период отсутствия зимников можно выбраться только на вертолетах. По заявлению «ЮТэйр», часть положений документа затрудняет ее деятельность. В правительстве не увидели необходимости изменять методику формирования тарифов на перевозки Фото: Николай Бастриков © URA.RU Однако, по данным департамента тарифной и ценовой политики региона, предоставление инвентарных карточек отменять нельзя. Они показывают, какие амортизационные расходы несет перевозчик, а это влияет на размер тарифов. По расчетам чиновников, сделанных на основе средних значений и минимальных цен, «ЮТэйр» также в 10 раз завысила свои расходы. В департаменте отметили, что распечатка карточек стоит порядка 9 143 рублей в год. В частности, сотрудник потратит на это десять часов (в среднем, за это ему заплатят 4 430 рублей), пять пачек бумаги (1 800 рублей) и один картридж для принтера (2 913 рублей). Власти посчитали, что расходы компании в 10 раз ниже, чем озвученные ею Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Не представлено сведений, указывающих на то, что предоставление документов потребует привлечения новых сотрудников или связано с увеличением платы действующим. Исходя из условия, что подготовка будет осуществляться в рамках выполнения трудовых обязательств, указанные действия не повлекут дополнительных затрат по зарплате», — говорится в экспертизе. Помимо отмены карточек, в «ЮТэйр» предложили считать расходы на топливо не по результатам закупок у поставщиков. В компании пояснили, что поставляют нефтепродукты собственным силами, так как для них это выгоднее. Экономия за одну тонну топлива составляет 8 544 рубля. В департаменте отказали: метод является стандартным, и ради одной авиакомпании менять его не будут, чтобы не ущемить права других. Также перевозчик просил пересмотреть способ формирования расходов на техобслуживание судов. Сейчас они считаются усреднено, по итогам трех последних лет. В «ЮТЭйр» отметили, что если так можно говорить о, к примеру, количестве ремонтов, то об их стоимости — уже нет, так как запчасти очень быстро дорожают. Власти отказали и в этом. «Обоснованность отдельных затрат можно установить только при сравнительном анализе за несколько периодов. Анализ необходим для исключения необоснованных расходов, вызванных нерациональным использованием ресурсов», — говорится в отчете. Летом труднодоступные районы связаны с «большой землей» только по воздуху Фото: Анна Майорова © URA.RU В целом, по заявлению «ЮТэйр», ее замечания призваны позволить компании в полном объеме компенсировать понесенные расходы на субсидируемые рейсы, чего сейчас не происходит. Власти не приняли ни одного из предложений. В экспертизе также участвовало региональное отделение общественной организации «ОПОРА РОССИИ». Там также вынесли вердикт, что действующее законодательство менять ни к чему. URA.RU направило запрос в «ЮТэйр — Вертолетные услуги». Агентство попросило прокомментировать, может ли отказ в приеме замечаний компании спровоцировать ее решение об уходе с рынка услуг по перевозке жителей Заболотья. Ответ ожидается. Новость по теме Тюменские власти изменили цену полетов из труднодоступных районов Ранее URA.RU писало, что для жителей труднодоступных районов Тюменской области в 2022 году повысили стоимость части перелетов на «большую землю». В частности, из Тобольска в Вагай — на 8 рублей (207 против 215), из Тобольска в Осиновские — на 25 рублей (611 против 636), из Тобольска в Лайтамак — на 12 рублей (290 против 302). На другие рейсы цены снизили. Так, из Ачир в Тобольск летать стало дешевле на 91 рубль, из Тобольска в Ишменево — на 70, а в Иземеть — на 65 рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

В «ЮТэйр — Вертолетные услуги» в 10 раз завысили расходы на формирование отчетности, которую предоставляют властям для расчета тарифов на перевозку тюменцев по субсидируемым маршрутам. Об этом свидетельствует экспертиза, проведенная аппаратом губернатора Тюменской области. Документ есть в распоряжении URA.RU. «Исключить необходимость предоставления инвентарных карточек. Документы содержат большой объем информации, что влечет необоснованные издержки. Расходы на формирование одного пакета могут составить около 93 922 рублей», — говорится в заявлении «ЮТэйр — Вертолетные услуги», представленном в отчете об экспертизе. Компания просила отменить часть бумагооборота. По данным «ЮТэйр», из-за него на канцелярию уходит 5 800 рублей, а на плату сотруднику, который печатает карточки — 88 122 рубля. Это предложение стало частью тех, которые компания направила для пересмотра методики формирования тарифов. Речь об услугах, которые оказывают жителям отдаленных районов — Заболотья, откуда в период отсутствия зимников можно выбраться только на вертолетах. По заявлению «ЮТэйр», часть положений документа затрудняет ее деятельность. Однако, по данным департамента тарифной и ценовой политики региона, предоставление инвентарных карточек отменять нельзя. Они показывают, какие амортизационные расходы несет перевозчик, а это влияет на размер тарифов. По расчетам чиновников, сделанных на основе средних значений и минимальных цен, «ЮТэйр» также в 10 раз завысила свои расходы. В департаменте отметили, что распечатка карточек стоит порядка 9 143 рублей в год. В частности, сотрудник потратит на это десять часов (в среднем, за это ему заплатят 4 430 рублей), пять пачек бумаги (1 800 рублей) и один картридж для принтера (2 913 рублей). «Не представлено сведений, указывающих на то, что предоставление документов потребует привлечения новых сотрудников или связано с увеличением платы действующим. Исходя из условия, что подготовка будет осуществляться в рамках выполнения трудовых обязательств, указанные действия не повлекут дополнительных затрат по зарплате», — говорится в экспертизе. Помимо отмены карточек, в «ЮТэйр» предложили считать расходы на топливо не по результатам закупок у поставщиков. В компании пояснили, что поставляют нефтепродукты собственным силами, так как для них это выгоднее. Экономия за одну тонну топлива составляет 8 544 рубля. В департаменте отказали: метод является стандартным, и ради одной авиакомпании менять его не будут, чтобы не ущемить права других. Также перевозчик просил пересмотреть способ формирования расходов на техобслуживание судов. Сейчас они считаются усреднено, по итогам трех последних лет. В «ЮТЭйр» отметили, что если так можно говорить о, к примеру, количестве ремонтов, то об их стоимости — уже нет, так как запчасти очень быстро дорожают. Власти отказали и в этом. «Обоснованность отдельных затрат можно установить только при сравнительном анализе за несколько периодов. Анализ необходим для исключения необоснованных расходов, вызванных нерациональным использованием ресурсов», — говорится в отчете. В целом, по заявлению «ЮТэйр», ее замечания призваны позволить компании в полном объеме компенсировать понесенные расходы на субсидируемые рейсы, чего сейчас не происходит. Власти не приняли ни одного из предложений. В экспертизе также участвовало региональное отделение общественной организации «ОПОРА РОССИИ». Там также вынесли вердикт, что действующее законодательство менять ни к чему. URA.RU направило запрос в «ЮТэйр — Вертолетные услуги». Агентство попросило прокомментировать, может ли отказ в приеме замечаний компании спровоцировать ее решение об уходе с рынка услуг по перевозке жителей Заболотья. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что для жителей труднодоступных районов Тюменской области в 2022 году повысили стоимость части перелетов на «большую землю». В частности, из Тобольска в Вагай — на 8 рублей (207 против 215), из Тобольска в Осиновские — на 25 рублей (611 против 636), из Тобольска в Лайтамак — на 12 рублей (290 против 302). На другие рейсы цены снизили. Так, из Ачир в Тобольск летать стало дешевле на 91 рубль, из Тобольска в Ишменево — на 70, а в Иземеть — на 65 рублей.