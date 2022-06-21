Лидер Espanola: футбольные фанаты РФ едут в ДНР мстить за пленных

Как устроена группировка болельщиков «Спартака», «Локомотива» и других на Донбассе

21 июня 2022 в 15:00 Размер текста - 17 +

В состав объединения Espanola входит несколько десятков фанатских фирм со всей России Фото: Станислав Орлов статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Фанаты российских футбольных клубов, несмотря на противоборство на стадионах, объединились в Донбассе против украинских военных. Болельщикам не нравится, как с российскими пленными обращаются на Украине, и они решили принять участие в спецоперации. Одно из ведущих подразделений, состоящих только из футбольных фанатов, — Espanola. URA.RU пообщалось с лидером группировки Станиславом Орловым, более известным под позывным «Испанец». — Стас, подскажите, что из себя представляет Espanola («Эспаньола»)? Фото: Владимир Жабриков © URA.RU — Из-за моего позывного «Испанец» нашу банду (в хорошем смысле этого слова) назвали Espanola. Сейчас это большое сообщество людей, которое похоже на лодку с несколькими отсеками. Ее никто не может раскачивать, потому что все внутри. Все устроено так, что если мы идем вместе, то я несу ответственность перед каждым, а каждый несет ответственность передо мной. Основной принцип Espanola — один за всех и все за одного. Особое внимание на приобретении соответствующего опыта. Вы один из первых, кто будет знать о структуре нашей «лодки» не изнутри околофутбольной тусовки, а снаружи. Первый отсек — ветераны с опытом военных действий. Это те люди, которые сейчас входят в боевое подразделение. Второй отсек — матерые ребята, но без опыта. Это резерв, который я подготавливаю. Следующий отсек — гуманитарка. Очень много людей и организаций, которые дружественны нам и хотят оказывать помощь. Они отвечают за сбор и организацию необходимых вещей. Особое внимание я уделяю тому, чтобы командный состав был с высоким уровнем IQ и возможностью аналитического мышления. Это очень важно, потому что самое стремное — попасть под командование идиотов. — Почему сейчас много фанатов едет на фронт, чтобы участвовать в спецоперации? — У нас в тусовке есть недовольство тем, как украинские ультрас (группы поддержки спортивных команд, состоящие из активной части болельщиков — прим. URA.RU) повели себя с российскими пленными. Очень многих это задело. Сейчас фанаты обращаются с просьбой принять их в состав Espanola. Я хочу, чтобы вся фанатура стянулась к нам из других подразделений. Они сейчас воюют где-то по одному, где-то по трое ребят в других подразделениях. В последние дни вышло на связь очень много людей. — Как у вас устроена подготовка? Большая часть околофутбольной субкультуры не имеет военного опыта… Футбольные болельщики сейчас являются членами различных подразделений, действующих в Донбассе Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU — Я не просто собираю людей в воинское подразделение. Я знаю, что у футбольных фанатов есть мощный стержень. Это конкретные ребята, которые могут буксануть, дать по лицу или устроить кипиш. Моя задача в том, чтобы люди, которые, насмотрелись на то, как украинские ультрас поступали с нашими пленными, не стали рваться на фронт без опыта. Знаю, что были такие люди. Среди них были и погибшие, и трехсотые. Человеку со стержнем из околофутбольной среды мы помогаем получить необходимый опыт. Обязательно научить обращаться с оружием и заложить в голову тактические знания ведения боевых действий. Уже дальше — командировка в пионерлагерь «Звездочка» на территории Украины. Сейчас там занимаемся организацией стрельбища, проживания и быта. Это делается для того, чтобы те, кто умеет обращаться с оружием, побыл в «желтой» зоне — еще не там, где «лупят», но и не в тылу. Там есть возможность пообщаться непосредственно с боевым подразделением отряда Espanola. — Как много разных группировок у вас в подразделении? — У нас есть представители из многих фирм, есть ребята из Санкт-Петербурга, Ярославля, из «Торпедо» или «Локомотива». Были заезды парней из Волгограда, Твери и еще нескольких городов. Они собираются в Москве и с гуманитаркой приехали в подразделение. Любой конфликт внутри подразделения оценивается как профнепригодность Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Орловские ребята («Orel Butchers», фирма фанатов ФК «Орел») уже воюют в Донбассе. Они находятся в другом месте. Моя цель — стянуть всех околофутбольных ребят в одну структуру. Мы с детства друг друга знаем, мы понимаем, кто на что способен. — Как удается сдерживать конфликты между противоборствующими фирмами? Вы, например, фанат ЦСКА… — У нас такой клич — на время спецоперации любые внутренние конфликты запрещены. Это как в пустыне во время засухи, когда кто-то пьет. Любой конфликт внутри оценивается как профнепригодность. С такими людьми я прощаюсь. Если они на тупом обезьяньем уровне позволяют себе распри, то нет смысла дальше взаимодействовать, потому что в серьезном моменте они подведут. Нам нужны только люди, которые ответственно приняли решение, контролируют свое тело и могут думать. У нас все очень быстро учатся. Если мы направим фанатский стержень в правильное русло — «Za наших» — будет огонь. — Как к вам попадают люди в подразделение? В фанатской среде Станислава «Испанца» Орлова знают, как члена старейшей группировки фанатов ЦСКА Red-Blue Warriors Фото: Владимир Жабриков © URA.RU — Бывали такие случаи, что одна группировка захотела «прокачаться» чисто своей бандой. Я предоставил такую возможность, потому что они потенциально — профессиональный рейдовый отряд, который сможет действовать в тылу врага. Там ребята знают друг друга с детства и чувствуют плечо товарища. А вообще, к нам люди приходят после того, как обращаются через Telegram-канал . Там есть возможность стать членом подразделения. — Где ваши бойцы отметились успешными действиями? — Есть часть людей, которая была собрана еще в 2014—2015 годах. Это так называемый Old School. Больше всего из них — ребят из донецкой фанатуры. Они составляют костяк, так как прошли серьезные места. Они принимали участие во взятии «Азовстали», первыми проходили промзону, которая вела к заводу. Мои ребята восемь лет там сражаются и для них эти территории были более знакомы. Потери были минимальные. Красавцы. — Где сейчас находится подразделение? Фанатские группировки первыми проходили промзону, которая вела к «Азовстали» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU — Долгое время все внимание Espanola было уделено «Азовстали». Там еще остается часть состава. Наш основной отряд сейчас переместился в сторону Запорожья. Многое было завязано на том, что у нас были конфронтации с украинскими ультрас. А вообще представители Espanola присутствуют во многих подразделениях по всему фронту. — Кто вас обеспечивает финансово? — Espanola — большое сообщество, которое само себя обеспечивает. В околофутбольной среде очень много людей, которые с нами связаны и помогают нам. Фанаты ведь не выдернуты из социума. У нас есть люди из фанатуры, у которых все дома налажено: бизнес, семья, работа. Они хотели бы помочь, но не могут физически разорваться на два места. Было бы глупо все бросить и самим ломиться на Украину. При этом мне еще нужно будет тратить время на их обучение. Плюс они уедут от семьи, будут на нервах. Ну зачем это делать? Такие парни могут больше гордости испытывать, если предоставят, например, прибор ночного видения или квадрокоптер. Не надо всем ломиться в строй. Если делать все правильно, то в Espanola каждый сможет найти свое место. Кто-то, например, имеет связи с благотворительными фондами, а кто-то будет приобретать боевой опыт. 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Фанаты российских футбольных клубов, несмотря на противоборство на стадионах, объединились в Донбассе против украинских военных. Болельщикам не нравится, как с российскими пленными обращаются на Украине, и они решили принять участие в спецоперации. Одно из ведущих подразделений, состоящих только из футбольных фанатов, — Espanola. URA.RU пообщалось с лидером группировки Станиславом Орловым, более известным под позывным «Испанец». — Стас, подскажите, что из себя представляет Espanola («Эспаньола»)? — Из-за моего позывного «Испанец» нашу банду (в хорошем смысле этого слова) назвали Espanola. Сейчас это большое сообщество людей, которое похоже на лодку с несколькими отсеками. Ее никто не может раскачивать, потому что все внутри. Все устроено так, что если мы идем вместе, то я несу ответственность перед каждым, а каждый несет ответственность передо мной. Основной принцип Espanola — один за всех и все за одного. Особое внимание на приобретении соответствующего опыта. Вы один из первых, кто будет знать о структуре нашей «лодки» не изнутри околофутбольной тусовки, а снаружи. Первый отсек — ветераны с опытом военных действий. Это те люди, которые сейчас входят в боевое подразделение. Второй отсек — матерые ребята, но без опыта. Это резерв, который я подготавливаю. Следующий отсек — гуманитарка. Очень много людей и организаций, которые дружественны нам и хотят оказывать помощь. Они отвечают за сбор и организацию необходимых вещей. Особое внимание я уделяю тому, чтобы командный состав был с высоким уровнем IQ и возможностью аналитического мышления. Это очень важно, потому что самое стремное — попасть под командование идиотов. — Почему сейчас много фанатов едет на фронт, чтобы участвовать в спецоперации? — У нас в тусовке есть недовольство тем, как украинские ультрас (группы поддержки спортивных команд, состоящие из активной части болельщиков — прим. URA.RU) повели себя с российскими пленными. Очень многих это задело. Сейчас фанаты обращаются с просьбой принять их в состав Espanola. Я хочу, чтобы вся фанатура стянулась к нам из других подразделений. Они сейчас воюют где-то по одному, где-то по трое ребят в других подразделениях. В последние дни вышло на связь очень много людей. — Как у вас устроена подготовка? Большая часть околофутбольной субкультуры не имеет военного опыта… — Я не просто собираю людей в воинское подразделение. Я знаю, что у футбольных фанатов есть мощный стержень. Это конкретные ребята, которые могут буксануть, дать по лицу или устроить кипиш. Моя задача в том, чтобы люди, которые, насмотрелись на то, как украинские ультрас поступали с нашими пленными, не стали рваться на фронт без опыта. Знаю, что были такие люди. Среди них были и погибшие, и трехсотые. Человеку со стержнем из околофутбольной среды мы помогаем получить необходимый опыт. Обязательно научить обращаться с оружием и заложить в голову тактические знания ведения боевых действий. Уже дальше — командировка в пионерлагерь «Звездочка» на территории Украины. Сейчас там занимаемся организацией стрельбища, проживания и быта. Это делается для того, чтобы те, кто умеет обращаться с оружием, побыл в «желтой» зоне — еще не там, где «лупят», но и не в тылу. Там есть возможность пообщаться непосредственно с боевым подразделением отряда Espanola. — Как много разных группировок у вас в подразделении? — У нас есть представители из многих фирм, есть ребята из Санкт-Петербурга, Ярославля, из «Торпедо» или «Локомотива». Были заезды парней из Волгограда, Твери и еще нескольких городов. Они собираются в Москве и с гуманитаркой приехали в подразделение. Орловские ребята («Orel Butchers», фирма фанатов ФК «Орел») уже воюют в Донбассе. Они находятся в другом месте. Моя цель — стянуть всех околофутбольных ребят в одну структуру. Мы с детства друг друга знаем, мы понимаем, кто на что способен. — Как удается сдерживать конфликты между противоборствующими фирмами? Вы, например, фанат ЦСКА… — У нас такой клич — на время спецоперации любые внутренние конфликты запрещены. Это как в пустыне во время засухи, когда кто-то пьет. Любой конфликт внутри оценивается как профнепригодность. С такими людьми я прощаюсь. Если они на тупом обезьяньем уровне позволяют себе распри, то нет смысла дальше взаимодействовать, потому что в серьезном моменте они подведут. Нам нужны только люди, которые ответственно приняли решение, контролируют свое тело и могут думать. У нас все очень быстро учатся. Если мы направим фанатский стержень в правильное русло — «Za наших» — будет огонь. — Как к вам попадают люди в подразделение? — Бывали такие случаи, что одна группировка захотела «прокачаться» чисто своей бандой. Я предоставил такую возможность, потому что они потенциально — профессиональный рейдовый отряд, который сможет действовать в тылу врага. Там ребята знают друг друга с детства и чувствуют плечо товарища. А вообще, к нам люди приходят после того, как обращаются через Telegram-канал. Там есть возможность стать членом подразделения. — Где ваши бойцы отметились успешными действиями? — Есть часть людей, которая была собрана еще в 2014—2015 годах. Это так называемый Old School. Больше всего из них — ребят из донецкой фанатуры. Они составляют костяк, так как прошли серьезные места. Они принимали участие во взятии «Азовстали», первыми проходили промзону, которая вела к заводу. Мои ребята восемь лет там сражаются и для них эти территории были более знакомы. Потери были минимальные. Красавцы. — Где сейчас находится подразделение? — Долгое время все внимание Espanola было уделено «Азовстали». Там еще остается часть состава. Наш основной отряд сейчас переместился в сторону Запорожья. Многое было завязано на том, что у нас были конфронтации с украинскими ультрас. А вообще представители Espanola присутствуют во многих подразделениях по всему фронту. — Кто вас обеспечивает финансово? — Espanola — большое сообщество, которое само себя обеспечивает. В околофутбольной среде очень много людей, которые с нами связаны и помогают нам. Фанаты ведь не выдернуты из социума. У нас есть люди из фанатуры, у которых все дома налажено: бизнес, семья, работа. Они хотели бы помочь, но не могут физически разорваться на два места. Было бы глупо все бросить и самим ломиться на Украину. При этом мне еще нужно будет тратить время на их обучение. Плюс они уедут от семьи, будут на нервах. Ну зачем это делать? Такие парни могут больше гордости испытывать, если предоставят, например, прибор ночного видения или квадрокоптер. Не надо всем ломиться в строй. Если делать все правильно, то в Espanola каждый сможет найти свое место. Кто-то, например, имеет связи с благотворительными фондами, а кто-то будет приобретать боевой опыт.