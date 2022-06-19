В небе над Донбассом погиб российский ас Боташев

«Его авторитет как летчика был недостижим»

19 июня 2022 в 17:05 Размер текста - 17 +

Канамат Боташев скончался при выполнении боевой задачи 22 мая (архивное фото) Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Гибель летчика-аса, генерал-майора Канамата Боташева в небе над Донбассом стала настоящим потрясением. Одним из первых об этом трагическом известии узнал автор авторитетного в кругах авиаторов telegram-канала Fighterbomber. Автор канала Fighterbomber, сам являющийся летчиком в отставке, был лично знаком с погибшим в Луганской Народной Республике (ЛНР) героем. В эксклюзивном интервью он рассказал о своих взаимоотношениях с Канаматом Боташевым, о его характере и подвиге в рамках спецоперации ВС РФ в Донбассе. — Расскажите о ваших отношениях с Канаматом Боташевым. Каким он был человеком в общении и работе? Сколько лет вы были знакомы? Вы работали вместе? — Знакомы мы были несколько лет. Он был уже в ту пору генералом и моим командиром. Поэтому отношения у нас были начальник — подчиненный. В общении он был прост. Никакого высокомерия, чванства и зазнайства. К нему любой лейтенант мог просто подойти и задать какие-то вопросы. Его всегда интересовала только летная работа, и все его усилия всегда были нацелены на то, чтобы летный состав умел выполнять любые задачи в любых условиях. И всегда это делал по принципу «делай как я!» а не по принципу «делай как я сказал». Его авторитет как летчика был недостижим. — В публикациях о Боташеве говорят, что он был профессионалом, но при этом не лишенным авантюризма. По вашему мнению, снова сесть за штурвал и отправиться на СВО его заставил этот авантюризм или какие-то другие причины? — А он не мог без неба. Он при жизни был национальным героем у себя на родине, ему уже особо не к чему стремиться, он уже достиг всего, но он был рожден военным летчиком для того, чтобы летать. И как только ему предоставили «второй шанс» он, я уверен, согласился сразу. Канамат Боташев был посмертно награжден званием Героя России Фото: Владимир Неволайнен, РИА «Новости» — Утверждают, что Канамат Боташев отправился в Донбасс добровольцем. Именно это объясняет непосредственное участие в боях человека в звании генерал-майора. Как вы относитесь к этому решению? Кажется, многие по какой-то причине не одобряют «частного» участия в боевых действиях. — Как можно относиться к человеку, который, не раздумывая, сел в кабину штурмовика в таком звании и в таком возрасте? Конечно, с бесконечным уважением. Не знаю, кто там что не одобряет, я говорю лично за себя. Среди моего круга общения каких-то неодобрений решения Канамата я не слышал. — Вопрос, не относящийся лично к Канамату Боташеву, а скорее для общего понимания читателей, не слишком близких к авиации. Возраст 63 и 67 лет (по слухам, возраст ведомого Боташева Николая Маркова) — насколько рискованный для пилота? По свидетельствам сослуживцев, которые работали с Боташевым в Попасной, он сохранял высочайшую эффективность. — Тут все индивидуально. Есть люди, которые и в 30 лет уже разбитые старцы, а есть те, кто в 78 лет пересекают в одиночку океаны. Вот Канамат и его ведомый — из последних. Они уникальны, но такие люди иногда рождаются на свет. Статья по теме За что донбассцы воюют с Украиной — Такого же плана вопрос. Оба летчика погибли в схожих обстоятельствах. На сверхмалой высоте зашли на повторный круг над позициями противника, в результате чего самолеты были поражены из ПЗРК. На такой высоте катапультироваться невозможно. Для чего используется столь рискованный стиль? — Катапультироваться можно на любой высоте, но есть нюансы, связанные с тактико-техническими данными катапультного кресла, крены, скорости и т. д. Стиль у нас зовется тактикой. Они условно и грубо делятся на два типа. Первый — безопасно, но неэффективно, второй — небезопасно, но эффективно. Канамат ожидаемо выбрал второй вариант. Работал он по классической штурмовой схеме: бомбы — нары — пушка. Это значит долгое нахождение над целью и выполнение нескольких заходов на нее. При таком насыщении средствами ПВО у противника это очень опасно. — Канамату Боташеву было посмертно присвоено звание Героя России, также позавчера стало известно, что его именем назовут площадь в Карачаевске и воздвигнут памятник. Это один из первых памятников российским героям спецоперации. Как вы относитесь к этой инициативе? Нужно ли больше говорить о таких людях? — Ну, конечно, нужно. Это настоящие герои своей страны. И его гибель — это огромная потеря для нашей авиации. Небо забирает лучших. Канамат Хусеевич Боташев родился 20 мая 1959 года в селе Нижняя Теберда Карачаево-Черкесской АО. Профессию военного летчика он выбрал в еще детстве. После окончания средней школы добился поступления в Ейское высшее военное авиационное училище. После окончания учебного заведения в 1981 году офицер прошел все основные командные летные должности, включая командира 722 бомбардировочного авиационного полка, командира 21 смешанной авиационной дивизии. После увольнения с военной службы в запас Канамат Боташев продолжил трудиться на руководящих должностях в системе ДОСААФ России и лично обучал подрастающее поколение летному мастерству в аэроклубе Санкт-Петербурга. Авиатор не смог остаться в стороне и принял решение использовать накопленный боевой опыт и мастерство во время российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. По слухам, он был командиром авиакрыла «ЧВК Вагнера». Известно, что в период с 18 апреля по 22 мая летчик-ас совершил 35 боевых вылетов, поразив при этом более 160 наземных целей и уничтожив 20 объектов бронетехники и до 400 человек живой силы противника. Его последний полет состоялся 22 мая в Донбассе. Канамат Боташев успешно нанес огневое поражение по группе украинских неонацистов и обеспечил возможность выхода своих сослуживцев из окружения. Однако после выполнения поставленной задачи его самолет Су-25 был сбит зенитной ракетой противника. У генерал-майора не осталось времени даже на катапультирование. Летчик погиб, но спас боевых товарищей ценой своей жизни. О его гибели стало широко известно только в начале июня. Указом президента РФ Владимира Путина генерал-майору было посмертно присвоено звание Героя России. Похороны Канамата Боташева прошли в его родном крае — на траурной церемонии присутствовали десятки местных жителей, включая главу КЧР Рашида Темрезова. На днях стало известно, что центральную площадь Карачаевска переименовали в честь Канамата Боташева. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Гибель летчика-аса, генерал-майора Канамата Боташева в небе над Донбассом стала настоящим потрясением. Одним из первых об этом трагическом известии узнал автор авторитетного в кругах авиаторов telegram-канала Fighterbomber. Автор канала Fighterbomber, сам являющийся летчиком в отставке, был лично знаком с погибшим в Луганской Народной Республике (ЛНР) героем. В эксклюзивном интервью он рассказал о своих взаимоотношениях с Канаматом Боташевым, о его характере и подвиге в рамках спецоперации ВС РФ в Донбассе. — Расскажите о ваших отношениях с Канаматом Боташевым. Каким он был человеком в общении и работе? Сколько лет вы были знакомы? Вы работали вместе? — Знакомы мы были несколько лет. Он был уже в ту пору генералом и моим командиром. Поэтому отношения у нас были начальник — подчиненный. В общении он был прост. Никакого высокомерия, чванства и зазнайства. К нему любой лейтенант мог просто подойти и задать какие-то вопросы. Его всегда интересовала только летная работа, и все его усилия всегда были нацелены на то, чтобы летный состав умел выполнять любые задачи в любых условиях. И всегда это делал по принципу «делай как я!» а не по принципу «делай как я сказал». Его авторитет как летчика был недостижим. — В публикациях о Боташеве говорят, что он был профессионалом, но при этом не лишенным авантюризма. По вашему мнению, снова сесть за штурвал и отправиться на СВО его заставил этот авантюризм или какие-то другие причины? — А он не мог без неба. Он при жизни был национальным героем у себя на родине, ему уже особо не к чему стремиться, он уже достиг всего, но он был рожден военным летчиком для того, чтобы летать. И как только ему предоставили «второй шанс» он, я уверен, согласился сразу. — Утверждают, что Канамат Боташев отправился в Донбасс добровольцем. Именно это объясняет непосредственное участие в боях человека в звании генерал-майора. Как вы относитесь к этому решению? Кажется, многие по какой-то причине не одобряют «частного» участия в боевых действиях. — Как можно относиться к человеку, который, не раздумывая, сел в кабину штурмовика в таком звании и в таком возрасте? Конечно, с бесконечным уважением. Не знаю, кто там что не одобряет, я говорю лично за себя. Среди моего круга общения каких-то неодобрений решения Канамата я не слышал. — Вопрос, не относящийся лично к Канамату Боташеву, а скорее для общего понимания читателей, не слишком близких к авиации. Возраст 63 и 67 лет (по слухам, возраст ведомого Боташева Николая Маркова) — насколько рискованный для пилота? По свидетельствам сослуживцев, которые работали с Боташевым в Попасной, он сохранял высочайшую эффективность. — Тут все индивидуально. Есть люди, которые и в 30 лет уже разбитые старцы, а есть те, кто в 78 лет пересекают в одиночку океаны. Вот Канамат и его ведомый — из последних. Они уникальны, но такие люди иногда рождаются на свет. — Такого же плана вопрос. Оба летчика погибли в схожих обстоятельствах. На сверхмалой высоте зашли на повторный круг над позициями противника, в результате чего самолеты были поражены из ПЗРК. На такой высоте катапультироваться невозможно. Для чего используется столь рискованный стиль? — Катапультироваться можно на любой высоте, но есть нюансы, связанные с тактико-техническими данными катапультного кресла, крены, скорости и т. д. Стиль у нас зовется тактикой. Они условно и грубо делятся на два типа. Первый — безопасно, но неэффективно, второй — небезопасно, но эффективно. Канамат ожидаемо выбрал второй вариант. Работал он по классической штурмовой схеме: бомбы — нары — пушка. Это значит долгое нахождение над целью и выполнение нескольких заходов на нее. При таком насыщении средствами ПВО у противника это очень опасно. — Канамату Боташеву было посмертно присвоено звание Героя России, также позавчера стало известно, что его именем назовут площадь в Карачаевске и воздвигнут памятник. Это один из первых памятников российским героям спецоперации. Как вы относитесь к этой инициативе? Нужно ли больше говорить о таких людях? — Ну, конечно, нужно. Это настоящие герои своей страны. И его гибель — это огромная потеря для нашей авиации. Небо забирает лучших. Канамат Хусеевич Боташев родился 20 мая 1959 года в селе Нижняя Теберда Карачаево-Черкесской АО. Профессию военного летчика он выбрал в еще детстве. После окончания средней школы добился поступления в Ейское высшее военное авиационное училище. После окончания учебного заведения в 1981 году офицер прошел все основные командные летные должности, включая командира 722 бомбардировочного авиационного полка, командира 21 смешанной авиационной дивизии. После увольнения с военной службы в запас Канамат Боташев продолжил трудиться на руководящих должностях в системе ДОСААФ России и лично обучал подрастающее поколение летному мастерству в аэроклубе Санкт-Петербурга. Авиатор не смог остаться в стороне и принял решение использовать накопленный боевой опыт и мастерство во время российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. По слухам, он был командиром авиакрыла «ЧВК Вагнера». Известно, что в период с 18 апреля по 22 мая летчик-ас совершил 35 боевых вылетов, поразив при этом более 160 наземных целей и уничтожив 20 объектов бронетехники и до 400 человек живой силы противника. Его последний полет состоялся 22 мая в Донбассе. Канамат Боташев успешно нанес огневое поражение по группе украинских неонацистов и обеспечил возможность выхода своих сослуживцев из окружения. Однако после выполнения поставленной задачи его самолет Су-25 был сбит зенитной ракетой противника. У генерал-майора не осталось времени даже на катапультирование. Летчик погиб, но спас боевых товарищей ценой своей жизни. О его гибели стало широко известно только в начале июня. Указом президента РФ Владимира Путина генерал-майору было посмертно присвоено звание Героя России. Похороны Канамата Боташева прошли в его родном крае — на траурной церемонии присутствовали десятки местных жителей, включая главу КЧР Рашида Темрезова. На днях стало известно, что центральную площадь Карачаевска переименовали в честь Канамата Боташева.