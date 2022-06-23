Власть обсуждает новое применение цифрового рубля

ЦБ хочет использовать его для обхода санкций

23 июня 2022 в 22:08 Размер текста - 17 +

Помимо наличного и безналичного рубля в России появится третья форма нацвалюты Фото: Анна Майорова © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Центробанк ускоряет разработку цифрового рубля, поскольку нашел для него новое применение. Регулятор рассчитывает, что это поможет России избавиться от проблем с международными транзакциями. Однако этим потенциал третьей формы национальной валюты далеко не исчерпывается, рассказали URA.RU эксперты. Цифровой рубль изменит банковскую систему и выведет управление экономикой страны на принципиально новый уровень, но для этого власти нужно закончить обсуждение желаемого результата. Разработка и интеграция крупными странами цифровой формы своих валют на горизонте трех лет «решает вопрос отключения от SWIFT, потому что при такой интеграции SWIFT уже не будет нужен», заявила Скоробогатова в интервью ТАСС 23 июня. Она сообщила, что пилотный проект по разработке цифрового рубля ускорен и тесты на реальных операциях и клиентах начнутся в апреле 2023 года, а не в 2024 году, как планировалось ранее. Участие в тестирование примут как минимум 12 банков. Также из интервью следует, что ЦБ стремится к «интероперабельности платформ национальных валют» с Китаем, который уже три года успешно тестирует цифровой юань. В ЦБ настроены на быстрый прогресс с цифровым рублем Фото: Владимир Андреев © URA.RU По словам Скоробогатовой, в ЦБ настроены на быстрый прогресс с цифровым рублем. «Мы поняли, что нам нужно очень быстро двигаться с точки зрения цифровых технологий и развития инноваций. На мой взгляд, национальная цифровая валюта появится у всех уважающих себя государств на горизонте трех лет. И нам нужно будет выстраивать трансграничное взаимодействие и в этом направлении. Поэтому мы точно должны быть готовы как можно раньше», — сказала она. В ответ на запрос URA.RU в Минфине сообщили, что участвуют в консультациях и помогают готовить для цифрового рубля изменения в законодательство, так как Центробанк в соответствии с Конституцией РФ не обладает законодательной инициативой. «ЦБ разрабатывает, но не вносит свои законопроекты, это делается через Минфин или депутатов Госдумы. Консультации идут по техническим моментам, например, по тому, что касается налогов. В остальном цифровой рубль — это проект Центробанка», — сказал представитель пресс-службы ведомства. Между цифровым рублем и криптовалютами большая разница, подчеркивают в ЦБ Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Работу над проектом цифрового рубля осложнил рост популярности криптовалют, к которым у центральных банков многих стран мира, включая Банк России, сформировалось негативное отношение, рассказал URA.RU специалист в области искусственного интеллекта и разработки программного обеспечения, член Совета по правам человека Игорь Ашманов. «Цифровой рубль основан на блокчейне, но все возможности этой технологии государству оказались не нужны, хотя его успели вписать во всякие государственные программы. В полной мере эти возможности реализованы в криптовалютах, биткоине и ему подобных, которые выступили в роли трансграничного черного нала и способа отъема денег у доверчивых людей. Я сам слышал на совещаниях, как чиновники перешептывались, как бы теперь от всего этого избавиться», — сказал Ашманов. Банк России официально дистанцировался от криптовалют и подчеркивает отличия цифрового рубля. «Криптовалюты кардинально отличаются от денег центрального банка. У криптовалют отсутствует единый эмитент, а также гарантии защиты прав потребителей, их стоимость подвержена серьезным колебаниям. В большинстве стран их нельзя использовать для оплаты товаров и услуг, и, как правило, они не имеют единого института, который обеспечивал бы сохранность таких средств», — сообщается на сайте регулятора. Цифровой рубль можно будет поменять на цифровой юань Фото: Владимир Андреев © URA.RU Хотя связанные с криптовалютой биржевые спекуляции и финансирование криминальной деятельности создали вокруг проекта цифрового рубля негативный фон, введение санкций против России подтвердили его востребованность, отметил Ашманов. «Вы наверное помните тех полковников, которых арестовывали с полными квартирами наличных денег, в их числе Захарченко и Михайлов, это все люди, которые по долгу службы контролировали блокчейн, и он их морально разложил полностью. Там такие потоки денег шли, что удержаться было сложно. Цифровой рубль Центробанка и цифровой юань — это другое, но не все наверху это понимают. Он нам нужен, если мы не хотим, чтобы наши деньги просто брали и вычеркивали со счетов в иностранных банках», — добавил он. Невысокие темпы работы над проектом цифрового рубля объясняются отсутствием во власти четкого представления о конечном результате, заявил URA.RU эксперт по налогам и правовому сопровождению блокчейн-проектов Михаил Успенский. «Проект избыточен, если речь идет только о решении проблемы с отключением российских банков от SWIFT, потому что есть альтернативные межбанковские системы и у нас, и за рубежом. Блокчейн позволяет вообще отказаться от банков как посредников в проведении платежа и тем самым вывести за скобки вопрос санкций. В 2020 году, когда ЦБ публиковал свой доклад „Цифровой рубль“, таких проблем с санкциями вообще не было. Так что проект проходит переосмысление, но публично пока ничего не поменялось», — пояснил Успенский. Биржевые спекуляции криптовалютой и криминал создали вокруг проекта цифрового рубля негативный фон Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Перспективы проекта демонстрируют успехи Китая, который уже несколько лет активно тестирует цифровой юань, отметил Успенский. «Они стали выдавать цифровыми юанями зарплаты чиновникам, тем самым стимулируя их активнее работать над внедрением всей необходимой инфраструктуры. В России повседневное применение цифрового рубля гражданами тоже является важнейшим элементом тестирования, но это наталкивается на проблему недоверия людей к цифровым деньгам. Ее Центробанку придется решать, убеждая граждан, как и проблему внедрения инфраструктуры в торговлю, чтобы продавцы принимали цифровые рубли к оплате. Вот это будет непросто, а все нужные законопроекты им Минфин напишет без проблем», — добавил он. Ускорить работу над цифровым рублем будет непросто из-за оттока из России IT-специалистов, считает руководитель проекта «Киберномика» Михаил Худокормов. «Есть проблемы по части кадров, даже если люди продолжают работать в российских компаниях, они часто делают это из-за рубежа. Специалисты есть и в России, но Центробанк к криптосообществу за помощью не обращается», — заметил он. Новость по теме Аналитики раскрыли, как цифровой рубль улучшит экономику РФ Отставание от Китая в разработке государственной цифровой валюты объясняется вовсе не технической отсталостью РФ, а противоречием между ее огромными возможностями и тем, на какие шаги реально готова пойти власть на пути цифровой трансформации экономики, убежден интернет- омбудсмен Дмитрий Мариничев. «Изначально смысл появления цифровых валют заключался в отказе от услуг банков как посредников в проведении платежа. Но Центробанк учитывает интересы банковской системы и не готов низводить банки до роли финансовых агентов, которые обслуживают цифровые кошельки, пока деньги перемещаются по технологической сети без их участия», — объяснил он. По словам Мариничева, цифровые рубли способны вывести Банк России на принципиально более высокий уровень управления экономикой. «Роль ЦБ как эмитента резко вырастет, поскольку цифровые рубли — это программный код и в него можно прописать разные сценарии обращения. Исключение из финансовой системы посредников сильно меняет уклад жизни в стране и принятие решений о таких фундаментальных изменениях в экономике должны исходить с самого высокого уровня. Как я понимаю, такого решения пока нет, это и тормозит работу. Использовать цифровой рубль только как средство обхода санкций — это как автоматом Калашникова забивать гвозди», — заключил омбудсмен. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! 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Центробанк ускоряет разработку цифрового рубля, поскольку нашел для него новое применение. Регулятор рассчитывает, что это поможет России избавиться от проблем с международными транзакциями. Однако этим потенциал третьей формы национальной валюты далеко не исчерпывается, рассказали URA.RU эксперты. Цифровой рубль изменит банковскую систему и выведет управление экономикой страны на принципиально новый уровень, но для этого власти нужно закончить обсуждение желаемого результата. Разработка и интеграция крупными странами цифровой формы своих валют на горизонте трех лет «решает вопрос отключения от SWIFT, потому что при такой интеграции SWIFT уже не будет нужен», заявила Скоробогатова в интервью ТАСС 23 июня. Она сообщила, что пилотный проект по разработке цифрового рубля ускорен и тесты на реальных операциях и клиентах начнутся в апреле 2023 года, а не в 2024 году, как планировалось ранее. Участие в тестирование примут как минимум 12 банков. Также из интервью следует, что ЦБ стремится к «интероперабельности платформ национальных валют» с Китаем, который уже три года успешно тестирует цифровой юань. По словам Скоробогатовой, в ЦБ настроены на быстрый прогресс с цифровым рублем. «Мы поняли, что нам нужно очень быстро двигаться с точки зрения цифровых технологий и развития инноваций. На мой взгляд, национальная цифровая валюта появится у всех уважающих себя государств на горизонте трех лет. И нам нужно будет выстраивать трансграничное взаимодействие и в этом направлении. Поэтому мы точно должны быть готовы как можно раньше», — сказала она. В ответ на запрос URA.RU в Минфине сообщили, что участвуют в консультациях и помогают готовить для цифрового рубля изменения в законодательство, так как Центробанк в соответствии с Конституцией РФ не обладает законодательной инициативой. «ЦБ разрабатывает, но не вносит свои законопроекты, это делается через Минфин или депутатов Госдумы. Консультации идут по техническим моментам, например, по тому, что касается налогов. В остальном цифровой рубль — это проект Центробанка», — сказал представитель пресс-службы ведомства. Работу над проектом цифрового рубля осложнил рост популярности криптовалют, к которым у центральных банков многих стран мира, включая Банк России, сформировалось негативное отношение, рассказал URA.RU специалист в области искусственного интеллекта и разработки программного обеспечения, член Совета по правам человека Игорь Ашманов. «Цифровой рубль основан на блокчейне, но все возможности этой технологии государству оказались не нужны, хотя его успели вписать во всякие государственные программы. В полной мере эти возможности реализованы в криптовалютах, биткоине и ему подобных, которые выступили в роли трансграничного черного нала и способа отъема денег у доверчивых людей. Я сам слышал на совещаниях, как чиновники перешептывались, как бы теперь от всего этого избавиться», — сказал Ашманов. Банк России официально дистанцировался от криптовалют и подчеркивает отличия цифрового рубля. «Криптовалюты кардинально отличаются от денег центрального банка. У криптовалют отсутствует единый эмитент, а также гарантии защиты прав потребителей, их стоимость подвержена серьезным колебаниям. В большинстве стран их нельзя использовать для оплаты товаров и услуг, и, как правило, они не имеют единого института, который обеспечивал бы сохранность таких средств», — сообщается на сайте регулятора. Хотя связанные с криптовалютой биржевые спекуляции и финансирование криминальной деятельности создали вокруг проекта цифрового рубля негативный фон, введение санкций против России подтвердили его востребованность, отметил Ашманов. «Вы наверное помните тех полковников, которых арестовывали с полными квартирами наличных денег, в их числе Захарченко и Михайлов, это все люди, которые по долгу службы контролировали блокчейн, и он их морально разложил полностью. Там такие потоки денег шли, что удержаться было сложно. Цифровой рубль Центробанка и цифровой юань — это другое, но не все наверху это понимают. Он нам нужен, если мы не хотим, чтобы наши деньги просто брали и вычеркивали со счетов в иностранных банках», — добавил он. Невысокие темпы работы над проектом цифрового рубля объясняются отсутствием во власти четкого представления о конечном результате, заявил URA.RU эксперт по налогам и правовому сопровождению блокчейн-проектов Михаил Успенский. «Проект избыточен, если речь идет только о решении проблемы с отключением российских банков от SWIFT, потому что есть альтернативные межбанковские системы и у нас, и за рубежом. Блокчейн позволяет вообще отказаться от банков как посредников в проведении платежа и тем самым вывести за скобки вопрос санкций. В 2020 году, когда ЦБ публиковал свой доклад „Цифровой рубль“, таких проблем с санкциями вообще не было. Так что проект проходит переосмысление, но публично пока ничего не поменялось», — пояснил Успенский. Перспективы проекта демонстрируют успехи Китая, который уже несколько лет активно тестирует цифровой юань, отметил Успенский. «Они стали выдавать цифровыми юанями зарплаты чиновникам, тем самым стимулируя их активнее работать над внедрением всей необходимой инфраструктуры. В России повседневное применение цифрового рубля гражданами тоже является важнейшим элементом тестирования, но это наталкивается на проблему недоверия людей к цифровым деньгам. Ее Центробанку придется решать, убеждая граждан, как и проблему внедрения инфраструктуры в торговлю, чтобы продавцы принимали цифровые рубли к оплате. Вот это будет непросто, а все нужные законопроекты им Минфин напишет без проблем», — добавил он. Ускорить работу над цифровым рублем будет непросто из-за оттока из России IT-специалистов, считает руководитель проекта «Киберномика» Михаил Худокормов. «Есть проблемы по части кадров, даже если люди продолжают работать в российских компаниях, они часто делают это из-за рубежа. Специалисты есть и в России, но Центробанк к криптосообществу за помощью не обращается», — заметил он. Отставание от Китая в разработке государственной цифровой валюты объясняется вовсе не технической отсталостью РФ, а противоречием между ее огромными возможностями и тем, на какие шаги реально готова пойти власть на пути цифровой трансформации экономики, убежден интернет- омбудсмен Дмитрий Мариничев. «Изначально смысл появления цифровых валют заключался в отказе от услуг банков как посредников в проведении платежа. Но Центробанк учитывает интересы банковской системы и не готов низводить банки до роли финансовых агентов, которые обслуживают цифровые кошельки, пока деньги перемещаются по технологической сети без их участия», — объяснил он. По словам Мариничева, цифровые рубли способны вывести Банк России на принципиально более высокий уровень управления экономикой. «Роль ЦБ как эмитента резко вырастет, поскольку цифровые рубли — это программный код и в него можно прописать разные сценарии обращения. Исключение из финансовой системы посредников сильно меняет уклад жизни в стране и принятие решений о таких фундаментальных изменениях в экономике должны исходить с самого высокого уровня. Как я понимаю, такого решения пока нет, это и тормозит работу. Использовать цифровой рубль только как средство обхода санкций — это как автоматом Калашникова забивать гвозди», — заключил омбудсмен.