«Россия» перевела самолеты в российских реестр Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Авиакомпания «Россия» перевела все 125 самолетов в российский реестр. Об этом сообщил официальный представитель авиакомпании.

«Авиакомпания „Россия“ перевела все эксплуатируемые самолеты в российскую юрисдикцию. Все процедуры выполняются в соответствии с российским авиационным законодательством. Получение российских сертификатов летной годности позволит авиакомпании продолжить использование парка самолетов иностранного производства под национальным флагом страны для организации бесперебойного авиационного сообщения с отдаленными регионами», — передает ТАСС сообщение представителя авиакомпании.

Уточняется, что на данный момент в парке «России» 125 самолетов. Помимо российского SSJ 100, авиакомпания использует Airbus A319/320, Boeing 737, 777 и 747. Для снижения рисков срыва полетной программы при выполнении рейсов за рубеж будут использоваться российские SSJ 100, которые принадлежат российским лизингодателям, сообщил представитель авиакомпания.

Ранее сообщалось, что Минтранс разработал проект, по которому возврат самолетов производителю и условия возврата должны согласовываться по решению правительственной комиссии по импортозамещению. Позже президент РФ Владимир Путин подписал закон о регистрации прав на иностранные самолеты.

Ограничения с полетами у российских авиаперевозчиков начались после того, как президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации на Украине. В ответ на это страны Евросоюза ввели запрет на пересечение воздушного пространства российскими самолетами, а также на поставки и лизинг самолетов, вертолетов и другой авиатехники в РФ, их страхования и техобслуживания.

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