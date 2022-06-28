Губернаторам «матрешки» придется сесть за стол переговоров

Смерть спикера Тюменской облдумы нарушила баланс интересов трех регионов

28 июня 2022 в 17:55 Размер текста - 17 +

Сергей Корепанов возглавлял Тюменскую облдуму с 1998 года Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В Тюменской областной думе готова разгореться борьба за пост спикера после смерти 28 июня многолетнего председателя парламента Сергея Корепанова. Об этом URA.RU сообщают источники в политическом истеблишменте регионов «тюменской матрешки». По мнению экспертов, губернаторам Тюменской области, ХМАО и ЯНАО предстоит сесть за стол переговоров, чтобы найти кандидатуру, компромиссную для всех регионов. Почему Корепанов был важен для всех? Сергей Корепанов скончался 28 июня на 75-м году жизни Фото: Николай Бастриков © URA.RU Корепанов возглавлял облдуму с 1998 года, представляя при этом политические круги ЯНАО. При его участии, в частности, в 2005 году была создана программа «Сотрудничество», по которой северные округа делились с Тюменской областью частью прибыли взамен на фактическую независимость — так были прекращены многолетние конфликты между тремя регионами. По мнению инсайдера агентства в политической элите ХМАО, Корепанов был своеобразным гарантом этого баланса интересов. «Корепанов был идеальным спикером такого сложносоставного законодательного собрания, как Тюменская областная дума. Он умел находить баланс интересов всех регионов, входящих в состав „большой“ Тюменской области. Любому депутату, кто сменит его на посту председателя, будет крайне непросто удержать марку» — считает инсайдер. Статья по теме Тюменская облдума станет ареной для борьбы между ЯНАО и Тюменью С источником согласен тюменский политолог Александр Безделов. «Корепанов олицетворял компромисс [по разделению власти], достигнутый губернаторами трех регионов. Кроме того, он еще и сохранял компромисс между партиями в тюменском парламенте. Ни у оппозиции, ни у партии власти, естественно, не было „аллергии“ на Корепанова. Он устраивал всех», — отметил эксперт. Эту же точку зрения поддерживает политолог Аркадий Либерман. «Смерть Корепанова — большая неожиданность и удар по тюменскому парламентаризму. Он десятки лет удерживал баланс», — говорит он. По мнению Безделова, губернаторам Тюменской области, ХМАО и ЯНАО предстоит искать новый компромиссный вариант. «Но это будет непросто, учитывая опыт и авторитет Корепанова», — уверен политолог. Кто заменит Корепанова на посту спикера? Андрей Артюхов (на фото — справа) заменит Корепанова до выборов нового спикера Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Источник URA.RU в тюменском политическом истеблишменте отмечает, что между действующими депутатами в ближайшее время развернется борьба за пост спикера. Главными претендентами на должность он называет первого вице-спикера облдумы Андрея Артюхова и вице-спикера Натальи Шевчик. «Артюхов по регламенту заменяет Корепанова в случае его смерти. Но до новых выборов спикера, которые пройдут на следующем заседании облдумы. В пользу его говорит авторитет на федеральном уровне, а также близость к ямальским политикам — он с 1998 по 2000 годы был главой заксобрания ЯНАО (кстати, после Сарычева), у него сын ямальский губернатор. А, как известно, существовала договоренность, что именно ямальский представитель возглавляет думу», — передает он. В то же время, по словам инсайдера, позиции Шевчик также сильны как никогда. «Она изначально рассматривалась как преемница Корепанова в будущем созыве. Более того, Шевчик уже начала работу по „перекраиванию“ облдумы под себя — она продвинула несколько документов, которые изменяют работу думских комитетов и аппарата думы», — добавляет собеседник агентства. Ранее агентство писало, что Шевчик была выдвинута в облдуму, чтобы не допустить усиления ямальского лобби в парламенте по итогам выборов 2021 года — тогда в облдуму от ЯМАО прошла бывший вице-губернатор округа Ирина Соколова, а ямальский губернатор Дмитрий Артюхов якобы хотел видеть спикером зампредседателя ямальского парламента Алексея Ситникова. В итоге, при участии уральского полпреда Владимира Якушева, пост спикера сохранил Корепанов. Шевчик стала вице-спикером, Соколова получила пост председателя думского комитета по государственному строительству, Ситников же остался на Ямале. Кроме того, URA.RU писало о конфликте между «старой гвардией» Тюменской облдумы, которую олицетворял Артюхов-старший и командой Шевчик. Последняя, по словам источников, после избрания вмешивалась в дела не только думы, но и фракции «Единой России», которую Артюхов возглавляет. «После смерти Корепанова, а он был над этим конфликтом, противоречия могут только усилиться. Если вовремя не вмешаются губернаторы «матрешки», — добавляет инсайдер. Наталья Шевчик считается главным претендентом на пост спикера Тюменской облдумы Фото: Николай Бастриков © URA.RU Политолог Либерман считает, что на место спикера могут претендовать три кандидата. «Во-первых, Артюхов как первый зам. Во-вторых, если будет существовать „ямальская квота“ — депутат Фуат Сайфитдинов, опытный, думающий и тоже компромиссный. В-третьих, учитывая последнюю активность и весомость — Шевчик, если тюменское лобби возьмет верх», — говорит эксперт. По мнению политолога Безделова, Шевчик пока видится главным претендентом. «Кандидатов будет несколько, и Артюхов в их числе. Но сын-губернатор скорее будет минусом для него. По совокупности качеств и опыта управления — Шевчик. Что касается рассказа о том, что 20 лет назад кресло спикера было навсегда обещано ямальскому представителю, то это миф», — уверяет он. В любом случае, считает Безделов, новый спикер должен удовлетворять трем условиям. «Первое — устраивать губернаторов трех регионов. Второе — иметь авторитет среди депутатов. Третье — иметь опыт, чтоб организовать работы думы», — подытожил специалист. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

В Тюменской областной думе готова разгореться борьба за пост спикера после смерти 28 июня многолетнего председателя парламента Сергея Корепанова. Об этом URA.RU сообщают источники в политическом истеблишменте регионов «тюменской матрешки». По мнению экспертов, губернаторам Тюменской области, ХМАО и ЯНАО предстоит сесть за стол переговоров, чтобы найти кандидатуру, компромиссную для всех регионов. Почему Корепанов был важен для всех? Корепанов возглавлял облдуму с 1998 года, представляя при этом политические круги ЯНАО. При его участии, в частности, в 2005 году была создана программа «Сотрудничество», по которой северные округа делились с Тюменской областью частью прибыли взамен на фактическую независимость — так были прекращены многолетние конфликты между тремя регионами. По мнению инсайдера агентства в политической элите ХМАО, Корепанов был своеобразным гарантом этого баланса интересов. «Корепанов был идеальным спикером такого сложносоставного законодательного собрания, как Тюменская областная дума. Он умел находить баланс интересов всех регионов, входящих в состав „большой“ Тюменской области. Любому депутату, кто сменит его на посту председателя, будет крайне непросто удержать марку» — считает инсайдер. С источником согласен тюменский политолог Александр Безделов. «Корепанов олицетворял компромисс [по разделению власти], достигнутый губернаторами трех регионов. Кроме того, он еще и сохранял компромисс между партиями в тюменском парламенте. Ни у оппозиции, ни у партии власти, естественно, не было „аллергии“ на Корепанова. Он устраивал всех», — отметил эксперт. Эту же точку зрения поддерживает политолог Аркадий Либерман. «Смерть Корепанова — большая неожиданность и удар по тюменскому парламентаризму. Он десятки лет удерживал баланс», — говорит он. По мнению Безделова, губернаторам Тюменской области, ХМАО и ЯНАО предстоит искать новый компромиссный вариант. «Но это будет непросто, учитывая опыт и авторитет Корепанова», — уверен политолог. Кто заменит Корепанова на посту спикера? Источник URA.RU в тюменском политическом истеблишменте отмечает, что между действующими депутатами в ближайшее время развернется борьба за пост спикера. Главными претендентами на должность он называет первого вице-спикера облдумы Андрея Артюхова и вице-спикера Натальи Шевчик. «Артюхов по регламенту заменяет Корепанова в случае его смерти. Но до новых выборов спикера, которые пройдут на следующем заседании облдумы. В пользу его говорит авторитет на федеральном уровне, а также близость к ямальским политикам — он с 1998 по 2000 годы был главой заксобрания ЯНАО (кстати, после Сарычева), у него сын ямальский губернатор. А, как известно, существовала договоренность, что именно ямальский представитель возглавляет думу», — передает он. В то же время, по словам инсайдера, позиции Шевчик также сильны как никогда. «Она изначально рассматривалась как преемница Корепанова в будущем созыве. Более того, Шевчик уже начала работу по „перекраиванию“ облдумы под себя — она продвинула несколько документов, которые изменяют работу думских комитетов и аппарата думы», — добавляет собеседник агентства. Ранее агентство писало, что Шевчик была выдвинута в облдуму, чтобы не допустить усиления ямальского лобби в парламенте по итогам выборов 2021 года — тогда в облдуму от ЯМАО прошла бывший вице-губернатор округа Ирина Соколова, а ямальский губернатор Дмитрий Артюхов якобы хотел видеть спикером зампредседателя ямальского парламента Алексея Ситникова. В итоге, при участии уральского полпреда Владимира Якушева, пост спикера сохранил Корепанов. Шевчик стала вице-спикером, Соколова получила пост председателя думского комитета по государственному строительству, Ситников же остался на Ямале. Кроме того, URA.RU писало о конфликте между «старой гвардией» Тюменской облдумы, которую олицетворял Артюхов-старший и командой Шевчик. Последняя, по словам источников, после избрания вмешивалась в дела не только думы, но и фракции «Единой России», которую Артюхов возглавляет. «После смерти Корепанова, а он был над этим конфликтом, противоречия могут только усилиться. Если вовремя не вмешаются губернаторы «матрешки», — добавляет инсайдер. Политолог Либерман считает, что на место спикера могут претендовать три кандидата. «Во-первых, Артюхов как первый зам. Во-вторых, если будет существовать „ямальская квота“ — депутат Фуат Сайфитдинов, опытный, думающий и тоже компромиссный. В-третьих, учитывая последнюю активность и весомость — Шевчик, если тюменское лобби возьмет верх», — говорит эксперт. По мнению политолога Безделова, Шевчик пока видится главным претендентом. «Кандидатов будет несколько, и Артюхов в их числе. Но сын-губернатор скорее будет минусом для него. По совокупности качеств и опыта управления — Шевчик. Что касается рассказа о том, что 20 лет назад кресло спикера было навсегда обещано ямальскому представителю, то это миф», — уверяет он. В любом случае, считает Безделов, новый спикер должен удовлетворять трем условиям. «Первое — устраивать губернаторов трех регионов. Второе — иметь авторитет среди депутатов. Третье — иметь опыт, чтоб организовать работы думы», — подытожил специалист.