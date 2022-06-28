Правительство РФ придумало, как еще помочь небогатым россиянам

Власти назвали новые меры поддержки семей с детьми

28 июня 2022 в 21:57 Размер текста - 17 +

В России упрощают госпомощь незащищенным категориям населения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российские власти откорректируют приоритеты социальной политики. Так объяснили эксперты URA.RU встречу премьер-министра РФ Михаила Мишустина 28 июня с членами Совета палаты Совета Федерации, на которой подвели итоги совместной законотворческой работы и искали варианты решения проблем, возникших из-за санкций Запада. Обращаясь к сенаторам, Мишустин подчеркнул, что встреча проходит, чтобы «сверить подходы в законотворчестве, в том числе и при подготовке новых инициатив по развитию субъектов РФ». Он назвал взаимодействие правительства и Совета Федерации эффективным и отметил значимые совместные законопроекты: продление дачной амнистии до 2031 года, упрощение процедуры оформления в собственность земли под жилыми домами. Правительство и Совет Федерации участвовали в разработке социально важных законопроектов, отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин Фото: официальный сайт Правительства России По словам главы правительства, сенаторы стали соавторами комплекса мер поддержки семей с детьми. Например, упрощено получение госпомощи россиянам, потерявших кормильца, увеличен возраст детей, которые могут ездить в электричках бесплатно — до семи лет. Сенаторы также участвовали в разработке законов о запрете списания социальных выплат в счет долгов и запрете перепрофилирования детских оздоровительных организаций. «Члены Совета Федерации предлагают качественные инициативы и проработанные решения. Подтверждением этого является перечень поручений, который был дан, в частности, мною, практически все они уже выполнены — их 26, или находятся на финальной стадии реализации. Мы их внимательно мониторим», — сказал Мишустин. Сенаторы отметили необходимость поддержки аграрного сектора экономики Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сенаторы предложили создать единый управленческий центр по внешней торговле, поддержать экспортный центр, агропромышленный комплекс, которому необходимо импортозамещение в семеноводстве и машиностроении. По словам председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, россиян необходимо обеспечить доступной рыбой и морепродуктами, а для этого нужно помочь рыбной отрасли. В России сократили 30 тысяч госслужащих, заявил Михаил Мишустин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На встрече глава правительства уточнил результаты административной реформы и работы по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности. Так, в рамках реформы сокращено около 30 тысяч госслужащих, добавил глава правительства. Сенаторы задали премьеру несколько вопросов на тему лекарственного обеспечения пациентов с редкими заболеваниями, развития транспортно-логистических коридоров, в том числе грузового водного сообщения на юго-западе России, улучшения водоснабжения городов, сельской местности и другие. «Необходимо стратегически принимать огромное количество решений, связанных с эффективностью всех мер экономического развития. Работа над бюджетом сегодня — это основа, потому что бюджет заложит все основные параметры развития в соответствии с национальными целями до 2030 года», — сказал в заключении встречи Мишустин. Российские власти корректируют социальную политику в стране, считают эксперты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Встреча Мишустина с сенаторами — сигнал регионам о коррекции приоритетов социальной политики, считает директор Института развития парламентаризма Алексей Чадаев. «На встрече главы правительства с представителями Совета Федерации подробно обсуждались социальные вопросы. Это способ донести до регионов откорректированные оперативно-тактические задачи», — добавил собеседник. На встрече премьер-министр обратил внимание на действия, которые важны не для политики России в целом, а для формирования условий эффективного функционирования регионов, отмечает директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. «Госдума выражает мнение политически активных слоев населения, а Совет Федерации — регионов. Именно поэтому затронуты темы здравоохранения, социального обеспечения, транспорта и наполнения региональных бюджетов. На встрече не было красивых политических заявлений, обсуждались конкретные вопросы. Это Мишустину, как хозяйственнику, ближе», — уточнил политолог. Статья по теме Власти РФ гарантировали повышение пенсий и зарплат бюджетников Представили органа исполнительной власти, которую представляет Мишустин, и законодательной (сенаторы) сверили свои действия на фоне ухудшившейся внешнеполитической конъюнктуры, полагает директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин. «Сегодня на первое место вышли вопросы социального характера и национальной безопасности. Мишустин отвечает за работу по улучшению жизни простого населения. И эти вопросы важны для миллионов наших сограждан», — резюмировал эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Российские власти откорректируют приоритеты социальной политики. Так объяснили эксперты URA.RU встречу премьер-министра РФ Михаила Мишустина 28 июня с членами Совета палаты Совета Федерации, на которой подвели итоги совместной законотворческой работы и искали варианты решения проблем, возникших из-за санкций Запада. Обращаясь к сенаторам, Мишустин подчеркнул, что встреча проходит, чтобы «сверить подходы в законотворчестве, в том числе и при подготовке новых инициатив по развитию субъектов РФ». Он назвал взаимодействие правительства и Совета Федерации эффективным и отметил значимые совместные законопроекты: продление дачной амнистии до 2031 года, упрощение процедуры оформления в собственность земли под жилыми домами. По словам главы правительства, сенаторы стали соавторами комплекса мер поддержки семей с детьми. Например, упрощено получение госпомощи россиянам, потерявших кормильца, увеличен возраст детей, которые могут ездить в электричках бесплатно — до семи лет. Сенаторы также участвовали в разработке законов о запрете списания социальных выплат в счет долгов и запрете перепрофилирования детских оздоровительных организаций. «Члены Совета Федерации предлагают качественные инициативы и проработанные решения. Подтверждением этого является перечень поручений, который был дан, в частности, мною, практически все они уже выполнены — их 26, или находятся на финальной стадии реализации. Мы их внимательно мониторим», — сказал Мишустин. Сенаторы предложили создать единый управленческий центр по внешней торговле, поддержать экспортный центр, агропромышленный комплекс, которому необходимо импортозамещение в семеноводстве и машиностроении. По словам председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, россиян необходимо обеспечить доступной рыбой и морепродуктами, а для этого нужно помочь рыбной отрасли. На встрече глава правительства уточнил результаты административной реформы и работы по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности. Так, в рамках реформы сокращено около 30 тысяч госслужащих, добавил глава правительства. Сенаторы задали премьеру несколько вопросов на тему лекарственного обеспечения пациентов с редкими заболеваниями, развития транспортно-логистических коридоров, в том числе грузового водного сообщения на юго-западе России, улучшения водоснабжения городов, сельской местности и другие. «Необходимо стратегически принимать огромное количество решений, связанных с эффективностью всех мер экономического развития. Работа над бюджетом сегодня — это основа, потому что бюджет заложит все основные параметры развития в соответствии с национальными целями до 2030 года», — сказал в заключении встречи Мишустин. Встреча Мишустина с сенаторами — сигнал регионам о коррекции приоритетов социальной политики, считает директор Института развития парламентаризма Алексей Чадаев. «На встрече главы правительства с представителями Совета Федерации подробно обсуждались социальные вопросы. Это способ донести до регионов откорректированные оперативно-тактические задачи», — добавил собеседник. На встрече премьер-министр обратил внимание на действия, которые важны не для политики России в целом, а для формирования условий эффективного функционирования регионов, отмечает директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. «Госдума выражает мнение политически активных слоев населения, а Совет Федерации — регионов. Именно поэтому затронуты темы здравоохранения, социального обеспечения, транспорта и наполнения региональных бюджетов. На встрече не было красивых политических заявлений, обсуждались конкретные вопросы. Это Мишустину, как хозяйственнику, ближе», — уточнил политолог. Представили органа исполнительной власти, которую представляет Мишустин, и законодательной (сенаторы) сверили свои действия на фоне ухудшившейся внешнеполитической конъюнктуры, полагает директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин. «Сегодня на первое место вышли вопросы социального характера и национальной безопасности. Мишустин отвечает за работу по улучшению жизни простого населения. И эти вопросы важны для миллионов наших сограждан», — резюмировал эксперт.