Власти РФ гарантировали повышение пенсий и зарплат бюджетников

Мишустин назвал источник финансирования

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообещал, что государство выполнит социальные обязательства благодаря высоким доходам бюджета Фото:
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Российские власти гарантировали повышение доходов пенсионерам и работникам бюджетной сферы. На заседании правительства 22 июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в первом квартале доходы бюджета на четверть превысили прогнозный показатель. Эксперты объяснили URA.RU, что финансовая подушка поможет властям и дальше работать в санкционном режиме, в частности, выполнять социальные обязательства и реализовывать меры поддержки экономики.

Во вступительном слове Мишустин акцентировал внимание на результатах исполнения федерального бюджета по итогам первого квартала. «В феврале наша страна столкнулась с беспрецедентными внешними санкциями. В этих условиях было крайне важно удержать финансовую и ценовую стабильность. По поручениям президента приняты системные решения для адаптации экономики к новым реалиям и вызовам. Использован опыт работы в период пандемии — совместно с Федеральным Собранием, экспертным и бизнес-сообществом, региональными властями», — отметил глава правительства РФ.

Мишустин в Кургане. Курган
Доходы бюджета в первом квартале превысили прогнозные показатели, сообщил Михаил Мишустин
Фото:

По его словам, сделано все необходимое, чтобы сохранить рабочие места и доходы людей. «Сформировали комплекс мер для дополнительной поддержки отраслей и регионов наиболее уязвимых категорий наших граждан, пенсионеров, семей с детьми. Итоги первых трех месяцев показывают, что доходы практически на четверть превысили прогнозные цифры и больше чем на треть — показатели за аналогичный период прошлого года, составив более 7 трлн рублей», — рассказал премьер-министр.

Бюджет был сведен с профицитом, подчеркнул Мишустин, добавив, что объем госдолга остался на комфортном уровне. «Правительство продолжит выполнение всех социальных обязательств, проведение сбалансированной бюджетной политики и формирование финансовой основы для возобновления устойчивого развития нашей экономики после завершения адаптации», — сказал в заключение глава правительства РФ.

Наркологический диспансер. Курган
Власти РФ подтвердили индексацию зарплат бюджетникам и пенсий, считают эксперты
Фото:

В своем выступлении Мишустин подтвердил, что власти выполнят обещания по повышению доходов бюджетникам и пенсионерам, считает профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. «Стабилизация бюджетных доходов дает возможность правительству расходовать больше бюджетных средств, а стабильность экономического развития — продолжать политику индексации доходов россиян, о которой было заявлено ранее, и таким образом стимулировать объем потребления товаров, а через него сохранение рабочих мест», — комментирует эксперт.

Финансовая подушка безопасности позволит легче справляться с последствиями санкций Запада, отмечает вице-президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов. «Объем поступлений в бюджет вырос, но количество экспортируемых товаров не увеличилось. Рост доходов бюджета мы получили за счет повышения мировых цен на энергоносители, по остальным позициям говорить о каком-то увеличении нельзя.

Правительство готово к санкционному режиму работы. Финансовая подушка в перспективе поможет выполнить социальные обязательства, организовать параллельный импорт и другие меры поддержки», — уточнил политолог.

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Показательными с точки зрения влияния санкций и работы правительства будут третий-четвертый кварталы, прогнозирует директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. «По первому кварталу доходы превышают расходы и за первые три месяца есть реальный рост экономики. Но в апреле начались проблемы. Реальная ситуация будет видна по итогам второго квартала. Тогда и появится понимание, как развивается экономика. Третий-четвертый кварталы будут самыми сложными из-за отложенного эффекта», — резюмировал собеседник.

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Российские власти гарантировали повышение доходов пенсионерам и работникам бюджетной сферы. На заседании правительства 22 июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в первом квартале доходы бюджета на четверть превысили прогнозный показатель. Эксперты объяснили URA.RU, что финансовая подушка поможет властям и дальше работать в санкционном режиме, в частности, выполнять социальные обязательства и реализовывать меры поддержки экономики. Во вступительном слове Мишустин акцентировал внимание на результатах исполнения федерального бюджета по итогам первого квартала. «В феврале наша страна столкнулась с беспрецедентными внешними санкциями. В этих условиях было крайне важно удержать финансовую и ценовую стабильность. По поручениям президента приняты системные решения для адаптации экономики к новым реалиям и вызовам. Использован опыт работы в период пандемии — совместно с Федеральным Собранием, экспертным и бизнес-сообществом, региональными властями», — отметил глава правительства РФ. По его словам, сделано все необходимое, чтобы сохранить рабочие места и доходы людей. «Сформировали комплекс мер для дополнительной поддержки отраслей и регионов наиболее уязвимых категорий наших граждан, пенсионеров, семей с детьми. Итоги первых трех месяцев показывают, что доходы практически на четверть превысили прогнозные цифры и больше чем на треть — показатели за аналогичный период прошлого года, составив более 7 трлн рублей», — рассказал премьер-министр. Бюджет был сведен с профицитом, подчеркнул Мишустин, добавив, что объем госдолга остался на комфортном уровне. «Правительство продолжит выполнение всех социальных обязательств, проведение сбалансированной бюджетной политики и формирование финансовой основы для возобновления устойчивого развития нашей экономики после завершения адаптации», — сказал в заключение глава правительства РФ. В своем выступлении Мишустин подтвердил, что власти выполнят обещания по повышению доходов бюджетникам и пенсионерам, считает профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. «Стабилизация бюджетных доходов дает возможность правительству расходовать больше бюджетных средств, а стабильность экономического развития — продолжать политику индексации доходов россиян, о которой было заявлено ранее, и таким образом стимулировать объем потребления товаров, а через него сохранение рабочих мест», — комментирует эксперт. Финансовая подушка безопасности позволит легче справляться с последствиями санкций Запада, отмечает вице-президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов. «Объем поступлений в бюджет вырос, но количество экспортируемых товаров не увеличилось. Рост доходов бюджета мы получили за счет повышения мировых цен на энергоносители, по остальным позициям говорить о каком-то увеличении нельзя. Правительство готово к санкционному режиму работы. Финансовая подушка в перспективе поможет выполнить социальные обязательства, организовать параллельный импорт и другие меры поддержки», — уточнил политолог. Показательными с точки зрения влияния санкций и работы правительства будут третий-четвертый кварталы, прогнозирует директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. «По первому кварталу доходы превышают расходы и за первые три месяца есть реальный рост экономики. Но в апреле начались проблемы. Реальная ситуация будет видна по итогам второго квартала. Тогда и появится понимание, как развивается экономика. Третий-четвертый кварталы будут самыми сложными из-за отложенного эффекта», — резюмировал собеседник.
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