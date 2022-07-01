В ДНР спасают брошенных под бомбежками котов

Трогательные истории воссоединения питомцев с их хозяевами

02 июля 2022 в 09:08 Размер текста - 17 +

За несколько месяцев волонтеры спасли 727 кошек Фото: Дмитрий Григорьев © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Мариуполе после боевых действий брошенными оказались сотни домашних животных. Их спасение на себя взяли российские и донецкие волонтеры, работавшие здесь даже в разгар боевых действий. За несколько месяцев Евгения Михайлова и ее коллеги спасли 727 кошек, 126 из них вернулись к своим хозяевам. Корреспондент URА.RU провел день с волонтерами в Мариуполе и увидел, как помогают пострадавшим животным. В левобережном районе Мариуполя разрушены под основание жилые дома, людей здесь не осталось, зато скитается много брошенных хозяевами кошек и собак. Волонтер с 2-летним стажем Евгения Михайлова с марта 2022 года практически живет в Мариуполе и спасает жизни брошенных питомцев. Кошки, пережившие бомбежки, со временем адаптируются, но громкие звуки остаются для них стрессом на всю жизнь Фото: Дмитрий Григорьев © URA.RU «Я сама родом из Донецка, затем переехала в частный дом в селе Еленовка недалеко от Донецка. Там еще два года назад открыла кошачий приют. Сейчас из Еленовки мы были вынуждены перенести нашу временную базу в Мариуполь. Благо нашлись люди, которые выделили на время свою квартиру. Там мы размещаем клетки с кошками. Работаем лишь по Левобережному району города, поскольку он самый пострадавший. В некоторых кварталах вообще никто не живет, а вот большое количество животных осталось», — рассказывает Евгения Михайлова. За несколько месяцев работы в Мариуполе у Евгении и ее коллег из России Светланы и Ларисы выработана целая система. Они приезжают на определенные точки и оставляют корм для кошек и собак. Животные привыкают, что именно в данной конкретной точке можно поесть и с большим доверием приходят на место. Если питомец дается в руки, его забирают волонтеры. За время боев многие домашние животные одичали и поймать их непросто. Постепенно такие кошки адаптируются, но громкие звуки становятся для них стрессом до конца жизни. Волонтеры весь день ездят по Левобережному району города и подкармливают животных Фото: Дмитрий Григорьев © URA.RU «С раннего утра и до позднего вечера колесим по Левобережному району, подкармливаем домашних животных, которые вынужденно оказались на улице. Кого-то из них удается отловить, вылечить, если это необходимо, и даже найти их хозяев. Суммарно отсюда мы вывезли более 350 кошек, а за все время с марта увезли в Россию и пристроили 727 питомцев. За 126 кошками вернулись их хозяева. Их мы нашли по социальным сетям», — рассказывает Евгения. Волонтеры говорят, что наибольшее удовлетворение от работы они испытывают, когда удается вернуть питомца хозяину. «Многие хозяева, уехавшие в период боев из Мариуполя, готовы преодолеть большие расстояния, чтобы вернуть своего питомца. Так одну кошку мы вывезли в липецкий Елец на передержку, а ее хозяйка обнаружилась в Ставрополе. И она с супругом приехали за своей кошкой на машине. Недавно своего кота забрал еще один житель Мариуполя. Во время боев он уехал из города и попросил следить за питомцем друга, но тот погиб. Мужчина думал, что кот пропал, но увидел его в наших социальных сетях. Это была очень трогательная встреча», — говорит Евгения. Работу по спасению животных в Мариуполе Евгения начала еще в марте в период самых активных боев за город. На свой страх и риск женщина возила еду и воду людям, сидящим в подвалах, а вместе с этим вывозила животных. «Страшно не было, скажу честно. Я верю в судьбу и уж если тебе суждено погибнуть, то в конкретный час и день ты погибнешь. Хотя работать в период боев сложно. Сначала нас отказывались пускать в город военные, затем они нас пугали и говорили, что здесь опасно, но после смирились. Причем у нас с собой не было никакой защиты. Я просто не могла себе позволить приходить в бронежилете к людям, которые сидят в подвалах и ждут помощи. Мне это казалось издевательством над ними. Когда каждый день работаешь на передовой, то начинаешь понимать, чем стреляют и как обойти опасные участки», — рассказывает Евгения. Статья по теме Армия Украины 8 лет обстреливает собачий приют в Донецке В планах у волонтеров открытие большого кошачьего приюта в Донецке. Сейчас идет сбор на покупку здания, где можно будет разместить большое количество животных и сделать специальные помещения для лечения больных. «Здание мы уже нашли. Теперь осталось дождаться, когда к нам придет мир. Собрать необходимые средства и открываться. Пока же работы полно здесь, в Мариуполе. Будем работать и на других освобожденных территориях», — резюмирует собеседница агентства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

В Мариуполе после боевых действий брошенными оказались сотни домашних животных. Их спасение на себя взяли российские и донецкие волонтеры, работавшие здесь даже в разгар боевых действий. За несколько месяцев Евгения Михайлова и ее коллеги спасли 727 кошек, 126 из них вернулись к своим хозяевам. Корреспондент URА.RU провел день с волонтерами в Мариуполе и увидел, как помогают пострадавшим животным. В левобережном районе Мариуполя разрушены под основание жилые дома, людей здесь не осталось, зато скитается много брошенных хозяевами кошек и собак. Волонтер с 2-летним стажем Евгения Михайлова с марта 2022 года практически живет в Мариуполе и спасает жизни брошенных питомцев. «Я сама родом из Донецка, затем переехала в частный дом в селе Еленовка недалеко от Донецка. Там еще два года назад открыла кошачий приют. Сейчас из Еленовки мы были вынуждены перенести нашу временную базу в Мариуполь. Благо нашлись люди, которые выделили на время свою квартиру. Там мы размещаем клетки с кошками. Работаем лишь по Левобережному району города, поскольку он самый пострадавший. В некоторых кварталах вообще никто не живет, а вот большое количество животных осталось», — рассказывает Евгения Михайлова. За несколько месяцев работы в Мариуполе у Евгении и ее коллег из России Светланы и Ларисы выработана целая система. Они приезжают на определенные точки и оставляют корм для кошек и собак. Животные привыкают, что именно в данной конкретной точке можно поесть и с большим доверием приходят на место. Если питомец дается в руки, его забирают волонтеры. За время боев многие домашние животные одичали и поймать их непросто. Постепенно такие кошки адаптируются, но громкие звуки становятся для них стрессом до конца жизни. «С раннего утра и до позднего вечера колесим по Левобережному району, подкармливаем домашних животных, которые вынужденно оказались на улице. Кого-то из них удается отловить, вылечить, если это необходимо, и даже найти их хозяев. Суммарно отсюда мы вывезли более 350 кошек, а за все время с марта увезли в Россию и пристроили 727 питомцев. За 126 кошками вернулись их хозяева. Их мы нашли по социальным сетям», — рассказывает Евгения. Волонтеры говорят, что наибольшее удовлетворение от работы они испытывают, когда удается вернуть питомца хозяину. «Многие хозяева, уехавшие в период боев из Мариуполя, готовы преодолеть большие расстояния, чтобы вернуть своего питомца. Так одну кошку мы вывезли в липецкий Елец на передержку, а ее хозяйка обнаружилась в Ставрополе. И она с супругом приехали за своей кошкой на машине. Недавно своего кота забрал еще один житель Мариуполя. Во время боев он уехал из города и попросил следить за питомцем друга, но тот погиб. Мужчина думал, что кот пропал, но увидел его в наших социальных сетях. Это была очень трогательная встреча», — говорит Евгения. Работу по спасению животных в Мариуполе Евгения начала еще в марте в период самых активных боев за город. На свой страх и риск женщина возила еду и воду людям, сидящим в подвалах, а вместе с этим вывозила животных. «Страшно не было, скажу честно. Я верю в судьбу и уж если тебе суждено погибнуть, то в конкретный час и день ты погибнешь. Хотя работать в период боев сложно. Сначала нас отказывались пускать в город военные, затем они нас пугали и говорили, что здесь опасно, но после смирились. Причем у нас с собой не было никакой защиты. Я просто не могла себе позволить приходить в бронежилете к людям, которые сидят в подвалах и ждут помощи. Мне это казалось издевательством над ними. Когда каждый день работаешь на передовой, то начинаешь понимать, чем стреляют и как обойти опасные участки», — рассказывает Евгения. В планах у волонтеров открытие большого кошачьего приюта в Донецке. Сейчас идет сбор на покупку здания, где можно будет разместить большое количество животных и сделать специальные помещения для лечения больных. «Здание мы уже нашли. Теперь осталось дождаться, когда к нам придет мир. Собрать необходимые средства и открываться. Пока же работы полно здесь, в Мариуполе. Будем работать и на других освобожденных территориях», — резюмирует собеседница агентства.