Чемпионы КВН высмеют Екатеринбург в «ЭКСПО»

Уральцы смогут попасть в кадр Первого канала за 20 тысяч рублей

01 июля 2022 в 17:40 Размер текста - 17 +

«Встреча выпускников КВН» пройдет в Екатеринбурге в третий раз Фото: Анна Майорова © URA.RU Бывшие участники лиги КВН соберутся в Екатеринбурге на «Встречу выпускников». Мероприятие, которое состоится 15 июля в «ЭКСПО», соберет под одной крышей сразу четыре команды из разных уголков России. Ожидается, что приедут и VIP-гости — представители региональной власти и крупного бизнеса. Главная интрига вечера — как КВНщики будут шутить про «центр мерзостной либероты» на глазах у элиты. Ажиотаж вокруг выступления «Встреча выпускников КВН» уже вызвала немалый ажиотаж среди фанатов. По словам представителей «Екатеринбург-ЭКСПО», на данный момент уже раскуплено порядка 50% билетов. Цены на них начинаются от 1490 рублей за места на балконе. А вот самые большой ценник составляет 263 тысячи рублей за VIP-ложу на 23 человека. Также впервые выставлены в продажу билеты прямо за жюри, ранее на эти ряды можно было попасть только по пригласительным от АМИК. Мероприятие будет транслироваться в эфире Первого Канала Фото: Анна Майорова © URA.RU При этом есть отдельная категория билетов, которая гарантирует показ купившего на Первом канале. Попасть в кадр можно будет за 19 900 рублей, купив места в гранд-партер, которые находятся прямо за жюри. Организаторы отмечают, что в эту сторону постоянно направлены телевизионные камеры. «Впервые игра в Екатеринбурге проходит без COVID-ограничений. Зрители смогут находиться в зале без масок, а также им не придется сдавать ПЦР-тесты перед выступлением. Само „ЭКСПО“ является лучшим вариантом, так как это самый современный концертный зал в Екатеринбурге. У организаторов есть все, чтобы сделать отличную телевизионную картинку», — рассказали в пресс-службе «Екатеринбург-ЭКСПО». Про что будут шутки В составе участников игры этого года финалисты и чемпионы КВН разных лет — «Русская дорога» из Армавира, «Вятка» из Кировской области, «Раисы» (Иркутск) и «Сборная Снежногорска» (Мурманская область). В предыдущие годы команды активно шутили про Екатеринбург и Свердловскую область. Особенно актуальной были сцены про вторую метро и митинги у Театра Драмы. В этом году столица Урала попала в федеральную повестку из-за долгоиграющего публичного конфликта между губернатором Евгением Куйвашевым и телеведущим Владимиром Соловьевым, который назвал столицу Урала «центром мерзостной либероты». На сцене «Екатеринбург-ЭКСПО» выступят четыре команды Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Будут ли на эту тему шутить КВНщики — они в разговоре URA.RU не рассказали. Но отметили, что шутки про Екатеринбург обязательно будут. «Мы прилетим в Екатеринбург уже 8 июля. Будем писать и репетировать. У нас есть пока только мысли на конкурсы, но нужно это все перевести в текст. Я думаю, что шутки про Екатеринбург, конечно, будут. Жителям всегда интересно слушать что-то про свой город», — заявил капитан команды «Сборная Снежногорска» Сергей Жариков. В команде «Раисы» тоже пообещали удивить горожан. «Мы достаточно давно не выступали в КВН все вместе и очень соскучились. За эти годы мы все выросли как личности. Да и в творческом плане многое изменилось. Поэтому для нас все будет по-новому, но с использованием старого опыта и навыков. Мы очень постараемся удивить зрителей из Екатеринбурга. Рассчитываем, что будет очень хорошая аудитория и зал», — заявила представительница команды «Раисы» Анна Беклемишева. Место встречи VIP-ов «Встреча выпускников КВН» каждый раз притягивает внимание известных персон. В прошлом году на мероприятии присутствовали замгубернатора Алексей Шмыков, депутаты законодательного собрания, экс-мэр Екатеринбурга, а ныне сенатор Александр Высокинский, представители городской администрации и другие. В этом году под вопросом остается приезд губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. В 2019 году он уже присутствовал на «Встрече выпускников». Как рассказала URA.RU пресс-секретарь главы региона Анна Шкерина, пока неизвестно, войдет ли посещение мероприятия в личный график губернатора. Состав судейского корпуса на данный момент также остается секретом. Как рассказали URA.RU в пресс-службе выставочного центра, ожидается, что члены жюри будут представлены уже на следующей неделе. Но судя по прошлым выступлениям, состав будет звездным. Например, в 2021 году команды оценивали телеведущие Валдис Пельш и Алла Михеева, певица Пелагея, Сергей Светлаков и лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин.

Бывшие участники лиги КВН соберутся в Екатеринбурге на «Встречу выпускников». Мероприятие, которое состоится 15 июля в «ЭКСПО», соберет под одной крышей сразу четыре команды из разных уголков России. Ожидается, что приедут и VIP-гости — представители региональной власти и крупного бизнеса. Главная интрига вечера — как КВНщики будут шутить про «центр мерзостной либероты» на глазах у элиты. Ажиотаж вокруг выступления «Встреча выпускников КВН» уже вызвала немалый ажиотаж среди фанатов. По словам представителей «Екатеринбург-ЭКСПО», на данный момент уже раскуплено порядка 50% билетов. Цены на них начинаются от 1490 рублей за места на балконе. А вот самые большой ценник составляет 263 тысячи рублей за VIP-ложу на 23 человека. Также впервые выставлены в продажу билеты прямо за жюри, ранее на эти ряды можно было попасть только по пригласительным от АМИК. При этом есть отдельная категория билетов, которая гарантирует показ купившего на Первом канале. Попасть в кадр можно будет за 19 900 рублей, купив места в гранд-партер, которые находятся прямо за жюри. Организаторы отмечают, что в эту сторону постоянно направлены телевизионные камеры. «Впервые игра в Екатеринбурге проходит без COVID-ограничений. Зрители смогут находиться в зале без масок, а также им не придется сдавать ПЦР-тесты перед выступлением. Само „ЭКСПО“ является лучшим вариантом, так как это самый современный концертный зал в Екатеринбурге. У организаторов есть все, чтобы сделать отличную телевизионную картинку», — рассказали в пресс-службе «Екатеринбург-ЭКСПО». Про что будут шутки В составе участников игры этого года финалисты и чемпионы КВН разных лет — «Русская дорога» из Армавира, «Вятка» из Кировской области, «Раисы» (Иркутск) и «Сборная Снежногорска» (Мурманская область). В предыдущие годы команды активно шутили про Екатеринбург и Свердловскую область. Особенно актуальной были сцены про вторую метро и митинги у Театра Драмы. В этом году столица Урала попала в федеральную повестку из-за долгоиграющего публичного конфликта между губернатором Евгением Куйвашевым и телеведущим Владимиром Соловьевым, который назвал столицу Урала «центром мерзостной либероты». Будут ли на эту тему шутить КВНщики — они в разговоре URA.RU не рассказали. Но отметили, что шутки про Екатеринбург обязательно будут. «Мы прилетим в Екатеринбург уже 8 июля. Будем писать и репетировать. У нас есть пока только мысли на конкурсы, но нужно это все перевести в текст. Я думаю, что шутки про Екатеринбург, конечно, будут. Жителям всегда интересно слушать что-то про свой город», — заявил капитан команды «Сборная Снежногорска» Сергей Жариков. В команде «Раисы» тоже пообещали удивить горожан. «Мы достаточно давно не выступали в КВН все вместе и очень соскучились. За эти годы мы все выросли как личности. Да и в творческом плане многое изменилось. Поэтому для нас все будет по-новому, но с использованием старого опыта и навыков. Мы очень постараемся удивить зрителей из Екатеринбурга. Рассчитываем, что будет очень хорошая аудитория и зал», — заявила представительница команды «Раисы» Анна Беклемишева. Место встречи VIP-ов «Встреча выпускников КВН» каждый раз притягивает внимание известных персон. В прошлом году на мероприятии присутствовали замгубернатора Алексей Шмыков, депутаты законодательного собрания, экс-мэр Екатеринбурга, а ныне сенатор Александр Высокинский, представители городской администрации и другие. В этом году под вопросом остается приезд губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. В 2019 году он уже присутствовал на «Встрече выпускников». Как рассказала URA.RU пресс-секретарь главы региона Анна Шкерина, пока неизвестно, войдет ли посещение мероприятия в личный график губернатора. Состав судейского корпуса на данный момент также остается секретом. Как рассказали URA.RU в пресс-службе выставочного центра, ожидается, что члены жюри будут представлены уже на следующей неделе. Но судя по прошлым выступлениям, состав будет звездным. Например, в 2021 году команды оценивали телеведущие Валдис Пельш и Алла Михеева, певица Пелагея, Сергей Светлаков и лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин.