Овца Ромашка, громадная сова и огненная свадьба в ХМАО

Чем удивляли и кормили трех сенаторов Совфеда, которых мэр позвал лично

01 июля 2022 в 21:34 Размер текста - 17 +

Местные жители показали гостям все традиции коренных народов Югры Фото: Антон Артемьев Сенаторы Нина Куликовских от Смоленской области, Александр Новьюхов от Югры и Николай Семисотов от Волгоградской области приняли участие в свадебном марафоне, который прошел в Белоярском районе ХМАО. Пригласил их в Югру глава района Сергей Маненков лично, а потому к визиту подготовились всерьез. Гостей удивляли местными деликатесами, огромной совой и традициями, которе они видели впервые, передает с места событий корреспондент URA.RU. «Мне хочется слать фотографии своим домашним, меня переполняют эмоции. Оказывается, ничего я не знала про крайний север. Когда видишь людей, видишь национальные особенности — это другое», — поделилась эмоциями с корреспондентом URA.RU сенатор Куликовских. Серебряные юбиляры Пугачевы приехали на карете Фото: Антон Артемьев Свадебный марафон в Белоярском начался с чествования пары Пугачевых из Санкт-Петербурга, которые отметили 25 лет совместной жизни. Их привезли на набережную «Сэй Пан» на карете с позолотой. Возле огромной скульптуры тотемной совы организаторы свадьбы вручили Пугачевым общественную медаль «За любовь и верность». Торжество продолжилось в этнографической деревне, где организовали выездную регистрацию национальной свадьбы. Коренной житель ХМАО Сергей Канев сочетался браком с русской Ксенией Новиковой. Им предложили пройти традиционные северные ритуалы окуривания чагой и очищения огнем. После чего пожелали родить семерых детей и подарили овцу Ромашку. За всеми церемониями наблюдали и гости праздника из Совета Федерации, о существовании которых многие местные и не подозревали. Шанс быть узнанным был только у сенатора от ХМАО Александра Новьюхова (в центре). А Нина Куликовская и Николай Семисотов так и остались бы инкогнито, если бы их не представили специально Фото: Антон Артемьев Так, жених Канев рассказал корреспонденту URA.RU, что во время церемонии думал лишь о своей невесте, а о том, сколько сенаторов сегодня находятся среди гостей — три или тридцать — даже не думал. А его невесте Ксении хотелось поскорее присесть, поскольку поздравительные речи многочисленных гостей сильно затянулись. Ведь кроме сенаторов по очереди высказались глава Белоярского района Сергей Маненков, представители местных диаспор, обычные жители и руководители почти всех ЗАГСов ХМАО, прилетевшие в Белоярский специально для этого. За два дня пребывания сенаторов Совфеда в Белоярском только одно событие с их участием можно назвать политическим. Официально оно называлось так: круглый стол на тему совершенствования правового регулирования в сфере муниципального контроля в РФ: практика регионов. Журналист URA.RU был на том совещании и зафиксировал лишь один итог: сенаторы договорились осенью встретиться еще раз, чтобы провести в Белоярском выездную сессию комитета Совета федерации с тем, чтобы на экспериментальном примере ХМАО понять как сделать исполнение закона о муниципальном контроле эффективным. Чтобы прийти к этому итогу политикам и чиновникам потребовалось около часа. За это время местные чиновники успели рассказать о том, как они воздействуют на местных жителей, которые мусорят и бьют стекла в окнах. Все совещание и по содержанию и по сути выглядело как формальность, потому и быстро свернулось. А потом все пошли на обед, где гостей кормили деликатесами. Например, на столы с безупречно белыми скатертями подавались блюда с карпаччо из оленины, суп с олениной и жареная оленина с клюквенным соусом. Чтобы политиков федерального уровня никто не беспокоил, местный ресторан, в котором ели гости, закрыли от посторонних глаз. Одно из самых популярных блюд в сенаторском меню — карпаччо из оленины Фото: Антон Артемьев Церемония чествования серебряных юбиляров прошла под крыльями тотемной совы на набережной «Сэй Пан» Фото: Антон Артемьев Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Сенаторы Нина Куликовских от Смоленской области, Александр Новьюхов от Югры и Николай Семисотов от Волгоградской области приняли участие в свадебном марафоне, который прошел в Белоярском районе ХМАО. Пригласил их в Югру глава района Сергей Маненков лично, а потому к визиту подготовились всерьез. Гостей удивляли местными деликатесами, огромной совой и традициями, которе они видели впервые, передает с места событий корреспондент URA.RU. «Мне хочется слать фотографии своим домашним, меня переполняют эмоции. Оказывается, ничего я не знала про крайний север. Когда видишь людей, видишь национальные особенности — это другое», — поделилась эмоциями с корреспондентом URA.RU сенатор Куликовских. Свадебный марафон в Белоярском начался с чествования пары Пугачевых из Санкт-Петербурга, которые отметили 25 лет совместной жизни. Их привезли на набережную «Сэй Пан» на карете с позолотой. Возле огромной скульптуры тотемной совы организаторы свадьбы вручили Пугачевым общественную медаль «За любовь и верность». Торжество продолжилось в этнографической деревне, где организовали выездную регистрацию национальной свадьбы. Коренной житель ХМАО Сергей Канев сочетался браком с русской Ксенией Новиковой. Им предложили пройти традиционные северные ритуалы окуривания чагой и очищения огнем. После чего пожелали родить семерых детей и подарили овцу Ромашку. За всеми церемониями наблюдали и гости праздника из Совета Федерации, о существовании которых многие местные и не подозревали. Так, жених Канев рассказал корреспонденту URA.RU, что во время церемонии думал лишь о своей невесте, а о том, сколько сенаторов сегодня находятся среди гостей — три или тридцать — даже не думал. А его невесте Ксении хотелось поскорее присесть, поскольку поздравительные речи многочисленных гостей сильно затянулись. Ведь кроме сенаторов по очереди высказались глава Белоярского района Сергей Маненков, представители местных диаспор, обычные жители и руководители почти всех ЗАГСов ХМАО, прилетевшие в Белоярский специально для этого. За два дня пребывания сенаторов Совфеда в Белоярском только одно событие с их участием можно назвать политическим. Официально оно называлось так: круглый стол на тему совершенствования правового регулирования в сфере муниципального контроля в РФ: практика регионов. Журналист URA.RU был на том совещании и зафиксировал лишь один итог: сенаторы договорились осенью встретиться еще раз, чтобы провести в Белоярском выездную сессию комитета Совета федерации с тем, чтобы на экспериментальном примере ХМАО понять как сделать исполнение закона о муниципальном контроле эффективным. Чтобы прийти к этому итогу политикам и чиновникам потребовалось около часа. За это время местные чиновники успели рассказать о том, как они воздействуют на местных жителей, которые мусорят и бьют стекла в окнах. Все совещание и по содержанию и по сути выглядело как формальность, потому и быстро свернулось. А потом все пошли на обед, где гостей кормили деликатесами. Например, на столы с безупречно белыми скатертями подавались блюда с карпаччо из оленины, суп с олениной и жареная оленина с клюквенным соусом. Чтобы политиков федерального уровня никто не беспокоил, местный ресторан, в котором ели гости, закрыли от посторонних глаз.