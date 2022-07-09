Киев провалил создание в Херсоне партизанского движения

Завербованные теробороновцы сдаются, боевики арестованы

09 июля 2022 в 19:53 Размер текста - 17 +

Российские военные продолжают выявлять «спящие террористические ячейки» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU статья из сюжета «URA.RU в Херсоне» Киевской власти не удалось создать партизанское движение в Херсонской области, которую заняли российские войска практически без сопротивления. Жители региона сдают оружие, которое им выдавали украинские военные при отступлении, а отдельных боевиков задерживают спецслужбы, передают корреспонденты URA.RU с места событий. Одну из диверсионных групп, которая готовила в городе теракты по приказу Владимира Зеленского, армия РФ ликвидировала 6 июля. Ее участник Виталий Ростецкий после задержания, в котором участвовали корреспонденты агентства, рассказал, что с начала военной операции с другими боевиками жил в Херсоне под видом горожан. «В состав группы входило два сотрудника сил специальных операций. Также мы завербовали еще трех гражданских из числа местных жителей. С 2015 года мы проходили подготовку с советниками НАТО в Днепропетровске, где нас учили обращаться с оружием и взрывными устройствами — нас учили убивать. С 2016 по 2020 годы мы участвовали в АТО. Мой куратор говорил мне, что нашу работу курирует лично Владимир Зеленский. То есть, именно он отдавал нам приказы убивать мирных граждан», — отметил участник диверсионной группы. Новость по теме Украинские террористы готовили покушение на главу Херсона По словам других диверсантов, в их задачу входило установить заминированный автомобиль в центре Херсона неподалеку от одного из административных зданий, чтобы ликвидировать главу Военно-гражданской администрации Владимира Сальдо и его заместителя Кирилла Стремоусова. «Мины, которыми должна была быть начинена машина, имеют радиус поражающего действия в 250 метров. То есть при взрыве могли погибнуть ни в чем неповинные мирные жители. Но тех, кто отдавал приказы, это не смущало», — пояснил другой участник группы с позывным «Бандера» Корреспонденты URA.RU уже пять дней работают в Херсоне. Обстановка в городе относительно спокойная, в чем заслуга и российских военных, которые продолжают выявлять «спящие террористические ячейки». Однако большинство инцидентов в городе — это банальное хулиганство, как, например, подрыв забора, произошедший здесь на минувшей неделе. Сами жители Херсона поясняют, что ждут скорейшего проведения референдума о вхождении РФ, что позволит поскорее вернуть в Херсонскую область стабильность и мирную жизнь. О том, что херсонцы не хотят воевать говорят и участившиеся факты сдачи оружия, которое раздавалось сотрудниками СБУ в самом начале специальной военной операции. Немаловажным фактором того, что Киеву так и не удалось создать партизанское движение в Херсоне, является общая история региона и России. В городе за 30 лет остались нетронутыми памятники павшим советским воинам и другие свидетельства общего прошлого. По словам протоиерея Екатерининского собора Херсона, где находится гробница фаворита императрицы Екатерины II Григория Потемкина, отца Виталия, за 30 лет с распада СССР гробница Потемкина ни разу не становилась объектом нападений. И украинцы, и русские с одинаковым уважением относятся к реликвии и храму. В рамках спецпроекта «URA.RU в Херсоне» мы рассказываем о жизни города и региона, который готовится войти в состав России. Для этого на месте работают три специальных корреспондента агентства. Еще больше интересных новостей можно найти в наших социальных сетях. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Киевской власти не удалось создать партизанское движение в Херсонской области, которую заняли российские войска практически без сопротивления. Жители региона сдают оружие, которое им выдавали украинские военные при отступлении, а отдельных боевиков задерживают спецслужбы, передают корреспонденты URA.RU с места событий. Одну из диверсионных групп, которая готовила в городе теракты по приказу Владимира Зеленского, армия РФ ликвидировала 6 июля. Ее участник Виталий Ростецкий после задержания, в котором участвовали корреспонденты агентства, рассказал, что с начала военной операции с другими боевиками жил в Херсоне под видом горожан. «В состав группы входило два сотрудника сил специальных операций. Также мы завербовали еще трех гражданских из числа местных жителей. С 2015 года мы проходили подготовку с советниками НАТО в Днепропетровске, где нас учили обращаться с оружием и взрывными устройствами — нас учили убивать. С 2016 по 2020 годы мы участвовали в АТО. Мой куратор говорил мне, что нашу работу курирует лично Владимир Зеленский. То есть, именно он отдавал нам приказы убивать мирных граждан», — отметил участник диверсионной группы. По словам других диверсантов, в их задачу входило установить заминированный автомобиль в центре Херсона неподалеку от одного из административных зданий, чтобы ликвидировать главу Военно-гражданской администрации Владимира Сальдо и его заместителя Кирилла Стремоусова. «Мины, которыми должна была быть начинена машина, имеют радиус поражающего действия в 250 метров. То есть при взрыве могли погибнуть ни в чем неповинные мирные жители. Но тех, кто отдавал приказы, это не смущало», — пояснил другой участник группы с позывным «Бандера» Корреспонденты URA.RU уже пять дней работают в Херсоне. Обстановка в городе относительно спокойная, в чем заслуга и российских военных, которые продолжают выявлять «спящие террористические ячейки». Однако большинство инцидентов в городе — это банальное хулиганство, как, например, подрыв забора, произошедший здесь на минувшей неделе. Сами жители Херсона поясняют, что ждут скорейшего проведения референдума о вхождении РФ, что позволит поскорее вернуть в Херсонскую область стабильность и мирную жизнь. О том, что херсонцы не хотят воевать говорят и участившиеся факты сдачи оружия, которое раздавалось сотрудниками СБУ в самом начале специальной военной операции. Немаловажным фактором того, что Киеву так и не удалось создать партизанское движение в Херсоне, является общая история региона и России. В городе за 30 лет остались нетронутыми памятники павшим советским воинам и другие свидетельства общего прошлого. По словам протоиерея Екатерининского собора Херсона, где находится гробница фаворита императрицы Екатерины II Григория Потемкина, отца Виталия, за 30 лет с распада СССР гробница Потемкина ни разу не становилась объектом нападений. И украинцы, и русские с одинаковым уважением относятся к реликвии и храму. В рамках спецпроекта «URA.RU в Херсоне» мы рассказываем о жизни города и региона, который готовится войти в состав России. Для этого на месте работают три специальных корреспондента агентства. Еще больше интересных новостей можно найти в наших социальных сетях.