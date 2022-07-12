Правительство снизит внешние риски для экономики России

Мишустин представил план замещения западных технологий

12 июля 2022 в 20:45 Размер текста - 17 +

Власти РФ придумали, как защитить заводы от санкций Фото: Владимир Жабриков © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российские власти снизят зависимость российской экономии от западных технологий. На стратегической сессии по направлению «Промышленность» 12 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин представил план развития стратегических отраслей, цель которого — локализовать и развивать собственное производство. Эксперты объяснили URA.RU, что технологический суверенитет РФ минимизирует внешние экономические риски. В начале вступительного слова Мишустин подчеркнул, что главный приоритет в России сегодня — развитие собственных производств. «Введенные против нашей страны международные санкции нарушили существовавшую многие годы промышленную кооперацию, разорвали производственные, логистические цепочки, что, конечно, в последние месяцы отразилось на отраслях. При этом ситуация по отраслям крайне неравномерна», — сказал глава правительства РФ. Правительство работает в режиме точечной помощи российским предприятиям, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU По словам премьера, власти продолжат помогать бизнесу, но теперь меры поддержки носят точечный характер. Он напомним, что скоро заработает еще один механизм — промышленная ипотека. «Мы также расширяем поддержку промышленных кластеров и технопарков. Сейчас готовим их обновленную модель. У компаний-резидентов должен быть доступ к длинному финансированию и гарантированный долгосрочный спрос. В том числе с помощью внедрения так называемых офсетных контрактов. Проработаем и специальный налоговый режим», — уточнил Мишустин. В России локализуют важные производства Фото: Анна Майорова © URA.RU Российские власти делают все, чтобы компании быстрее локализовали свои производства, обеспечивая потребности внутреннего рынка в высокотехнологичных и качественных товарах, акцентировал внимание премьер. «Перед нами стоит задача укрепить индустриальный потенциал страны, сделать отрасли мощными, независимыми. От успешности наших шагов напрямую будет зависеть технологическое развитие России и ее экономический суверенитет», — добавил глава правительства. Михаил Мишустин назвал фармацевтику в числе отраслей, в которых требуется импортозамещение Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В России теперь обращают особое внимание на доступность критических технологий, материалов и комплектующих. Это — основа экономического и технологического суверенитета РФ, сказал в заключении Мишустин. Стратегическая сессия стала продолжением курса «промышленного перехода», о котором Мишустин заявил на международной выставке «Инномпром» в Екатеринбурге. Там он обозначил отрасли, в которых требуется импортозамещение — авиа-, авто- и судостроение, фармацевтика, радиоэлектроника, станкостроение и энергетическое машиностроение. Премьер сообщил, что цель — перейти от догоняющей модели развития к опережающей. Замещение импорта в стратегических отраслях — защита от внешних шоков, считают эксперты Фото: Размик Закарян © URA.RU В РФ установят госконтроль над импортозамещением в стратегических отраслях, чтобы защитить экономику от внешних рисков, считает главный экономист Института фондового рынка и управления (ИФРУ) Михаил Беляев. По его словам, на стратегической сессии Мишустин наметил основной курс развития промышленности и основные точки, на которые стоит обратить внимание. «Импортозамещение будет реализовано с точки зрения экономического суверенитета — в стратегически важных отраслях. Это лучшая защита от внешних шоков», — уверен эксперт. Статья по теме Россия предложила Казахстану новую модель отношений Власти РФ поставили задачу производить технику и товары внутри страны, которые будут нужны через четыре года, то есть работать на опережение, отмечает директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. «Мишустин поднял тему создания российской технологической базы. Мир вступил в четвертую промышленную революцию и цифровую эпоху. Главное сейчас не столько деньги, сколько знания и компетенции людей, которые будут создавать продукцию», — пояснил собеседник. Несмотря на курс на экономический суверенитет страны, обмен технологиями с другими странами в отдельных сферах будет продолжать, полагает кандидат экономических наук Николай Кульбака. «Невозможно создать производства, полностью закрытые от зарубежных технологий и кооперации», — добавил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские власти снизят зависимость российской экономии от западных технологий. На стратегической сессии по направлению «Промышленность» 12 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин представил план развития стратегических отраслей, цель которого — локализовать и развивать собственное производство. Эксперты объяснили URA.RU, что технологический суверенитет РФ минимизирует внешние экономические риски. В начале вступительного слова Мишустин подчеркнул, что главный приоритет в России сегодня — развитие собственных производств. «Введенные против нашей страны международные санкции нарушили существовавшую многие годы промышленную кооперацию, разорвали производственные, логистические цепочки, что, конечно, в последние месяцы отразилось на отраслях. При этом ситуация по отраслям крайне неравномерна», — сказал глава правительства РФ. По словам премьера, власти продолжат помогать бизнесу, но теперь меры поддержки носят точечный характер. Он напомним, что скоро заработает еще один механизм — промышленная ипотека. «Мы также расширяем поддержку промышленных кластеров и технопарков. Сейчас готовим их обновленную модель. У компаний-резидентов должен быть доступ к длинному финансированию и гарантированный долгосрочный спрос. В том числе с помощью внедрения так называемых офсетных контрактов. Проработаем и специальный налоговый режим», — уточнил Мишустин. Российские власти делают все, чтобы компании быстрее локализовали свои производства, обеспечивая потребности внутреннего рынка в высокотехнологичных и качественных товарах, акцентировал внимание премьер. «Перед нами стоит задача укрепить индустриальный потенциал страны, сделать отрасли мощными, независимыми. От успешности наших шагов напрямую будет зависеть технологическое развитие России и ее экономический суверенитет», — добавил глава правительства. В России теперь обращают особое внимание на доступность критических технологий, материалов и комплектующих. Это — основа экономического и технологического суверенитета РФ, сказал в заключении Мишустин. Стратегическая сессия стала продолжением курса «промышленного перехода», о котором Мишустин заявил на международной выставке «Инномпром» в Екатеринбурге. Там он обозначил отрасли, в которых требуется импортозамещение — авиа-, авто- и судостроение, фармацевтика, радиоэлектроника, станкостроение и энергетическое машиностроение. Премьер сообщил, что цель — перейти от догоняющей модели развития к опережающей. В РФ установят госконтроль над импортозамещением в стратегических отраслях, чтобы защитить экономику от внешних рисков, считает главный экономист Института фондового рынка и управления (ИФРУ) Михаил Беляев. По его словам, на стратегической сессии Мишустин наметил основной курс развития промышленности и основные точки, на которые стоит обратить внимание. «Импортозамещение будет реализовано с точки зрения экономического суверенитета — в стратегически важных отраслях. Это лучшая защита от внешних шоков», — уверен эксперт. Власти РФ поставили задачу производить технику и товары внутри страны, которые будут нужны через четыре года, то есть работать на опережение, отмечает директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. «Мишустин поднял тему создания российской технологической базы. Мир вступил в четвертую промышленную революцию и цифровую эпоху. Главное сейчас не столько деньги, сколько знания и компетенции людей, которые будут создавать продукцию», — пояснил собеседник. Несмотря на курс на экономический суверенитет страны, обмен технологиями с другими странами в отдельных сферах будет продолжать, полагает кандидат экономических наук Николай Кульбака. «Невозможно создать производства, полностью закрытые от зарубежных технологий и кооперации», — добавил эксперт.