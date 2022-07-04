Россия предложила Казахстану новую модель отношений

Она укрепит экономику обеих стран

04 июля 2022 в 17:59 Размер текста - 17 +

Михаил Мишустин отметил, что Россию невозможно изолировать Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU статья из сюжета ИННОПРОМ Российские власти построят новую модель экономических отношений с Казахстаном. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с коллегой из Казахстана Алиханом Смаиловым 4 июля на «Иннопроме» в Екатеринбурге озвучил совместные проекты, которые помогут вывести отношения стран на новый уровень сотрудничества и избежать санкций Запада. Эксперты объяснили URA.RU, что власти двух государств намерены сохранить экономические связи, несмотря на кажущуюся турбулентность в политической сфере. Обход выставки Мишустин начал со стенда Казахстана, который является страной-партнером «Иннопрома» в этом году. Затем осмотрел стенд Свердловской области, павильоны Минпромторга РФ, Ростеха и Росатома. После экскурсии он выступил на главной стратегической сессии «Иннопрома». Премьер-министр РФ Михаил Мишустин первым посетил стенд Казахстана, где представлен бэтмобиль Фото: Размик Закарян © URA.RU Вступительное слово Мишустин начал с того, что напомнил — Россию невозможно изолировать. «Мы неразрывно связаны со всем миром. Между нашими государствами [Россией и Казахстаном]? особые отношения стратегического партнерства и союзничества. Представительное участие в работе „Иннопрома“ — еще один шаг к углублению промышленной кооперации. Открытию новых совместных производств», — сказал премьер РФ. По словам Мишустина, России, Казахстану, Узбекистану, Армении и Белоруссии важно вместе укреплять макроэкономическую стабильность в Евразии, реализовывать совместные проекты, снижать зависимость от зарубежных поставок. Основная тема «Иннопрома» — «промышленный переход», подчеркнул Михаил Мишустин Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU «В целом по-хорошему удивило количество перспективных проектов в самых различных сферах, в том числе в транспортном машиностроении, металлургии, энергетике, фармацевтике. Отдельно отмечу инновационные решения для развития цифровых производств. Это та база, которая необходима для повышения конкурентоспособности российских предприятий и их продукции, — отметил Мишустин. Основная тема „Иннопрома“ — „промышленный переход“, подчеркнул премьер. „Рассчитываю, что общими усилиями будут выработаны предложения — как российской промышленности эффективнее преодолеть сегодняшние вызовы, так как, например, больше нельзя гарантировать поставки важной продукции из-за рубежа. Значит нам нужно в сжатые сроки построить технологический суверенитет», — уточнил глава правительства. РФ надо перейти от догоняющей модели развития в опережающей, уточнил Михаил Мишустин Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU России удалось избежать драматических сценариев, которые прогнозировали и ожидали наши оппоненты, обратил внимание Мишустин. «Да, есть определенный спад в отдельных отраслях. Но мы нигде не приблизились к критической отметке», — добавил премьер. Санкции подтолкнули РФ к перестройке ключевых отраслей, считает Мишустин. «Это лишь часть той большой работы, которую предстоит осуществить в рамках промышленного перехода. Сложные вызовы стоят перед станкостроением, энергетическим машиностроением. Цель одна — перейти от догоняющей модели развития к опережающей. Только так мы вернем себе внутренний рынок. И сможем интенсивно наращивать высокотехнологичный экспорт», — сказал глава правительства РФ. Россия старается максимально сохранить экономические связи с Казахстаном, считают эксперты Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU После выступления на главной стратегической сессии на «Иннопроме» премьер-министры РФ и Казахстана, провели двухсторонние переговоры. На них затрагивались вопросы торгово-экономического сотрудничества и углубление интеграции в Евразийском экономическом союзе. Российские власти стараются максимально сохранить экономические связи с Казахстаном, учитывая позицию соседей по минимизации вероятности вторичных санкции, считает заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. «Премьер-министры двух стран обсудили чисто экономические вопросы взаимоотношений в условиях санкций. Ситуация непростая. Значительная часть экономики Казахстана находится под управлением американских транснациональных компаний. Казахам надо максимально сохранить экономические отношения с РФ и не попасть под санкции Запада», — уточнил эксперт. Для дальнейшей кооперации РФ и Казахстана необходимо выстраивать новые производственные цепочки, добавляют эксперты Фото: Размик Закарян © URA.RU Экономики РФ и Казахстана настолько связаны, что требуется постоянная координация процессов и встречи на высшем уровне, отмечает старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин. «На обсуждении стоит широкий пакет инвестиционных проектов на сумму около 13 млрд долларов, который предполагает перенос части сборки и производств на территорию Казахстана, в том числе совместные проекты с другими странами. Для дальнейшей глубинной кооперации требуется создавать совместные цепочки производства и качественно увеличивать наше взаимодействие. РФ для Казахстана важнейший торговый партнер. Казахстан для России — мост в Среднюю Азию, естественный транзитный хаб», — резюмировал собеседник. Статья по теме На Урале начинается судьбоносная для РФ и Казахстана встреча Направления работы с Казахстаном, которые провозгласил Мишустин на стратегической сессии «Иннопрома», укладываются в перспективы интеграции Евразийского экономического пространства, уверен ведущий экономист Центра политических технологий Никита Масленников. «Переход от догоняющего к опережающему развитию экономики, о котором говорит Мишустин, важен не только для нас, но и для всего Евразийского интеграционного проекта. Это его смысл. Евразийское экономическое пространство — это исходная точка, чтобы двигаться дальше. Ведь Казахстан ключевой партнер России не только в развитии промышленности, но и других сфер, — резюмировал собеседник. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Российские власти построят новую модель экономических отношений с Казахстаном. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с коллегой из Казахстана Алиханом Смаиловым 4 июля на «Иннопроме» в Екатеринбурге озвучил совместные проекты, которые помогут вывести отношения стран на новый уровень сотрудничества и избежать санкций Запада. Эксперты объяснили URA.RU, что власти двух государств намерены сохранить экономические связи, несмотря на кажущуюся турбулентность в политической сфере. Обход выставки Мишустин начал со стенда Казахстана, который является страной-партнером «Иннопрома» в этом году. Затем осмотрел стенд Свердловской области, павильоны Минпромторга РФ, Ростеха и Росатома. После экскурсии он выступил на главной стратегической сессии «Иннопрома». Вступительное слово Мишустин начал с того, что напомнил — Россию невозможно изолировать. «Мы неразрывно связаны со всем миром. Между нашими государствами [Россией и Казахстаном]? особые отношения стратегического партнерства и союзничества. Представительное участие в работе „Иннопрома“ — еще один шаг к углублению промышленной кооперации. Открытию новых совместных производств», — сказал премьер РФ. По словам Мишустина, России, Казахстану, Узбекистану, Армении и Белоруссии важно вместе укреплять макроэкономическую стабильность в Евразии, реализовывать совместные проекты, снижать зависимость от зарубежных поставок. «В целом по-хорошему удивило количество перспективных проектов в самых различных сферах, в том числе в транспортном машиностроении, металлургии, энергетике, фармацевтике. Отдельно отмечу инновационные решения для развития цифровых производств. Это та база, которая необходима для повышения конкурентоспособности российских предприятий и их продукции, — отметил Мишустин. Основная тема „Иннопрома“ — „промышленный переход“, подчеркнул премьер. „Рассчитываю, что общими усилиями будут выработаны предложения — как российской промышленности эффективнее преодолеть сегодняшние вызовы, так как, например, больше нельзя гарантировать поставки важной продукции из-за рубежа. Значит нам нужно в сжатые сроки построить технологический суверенитет», — уточнил глава правительства. России удалось избежать драматических сценариев, которые прогнозировали и ожидали наши оппоненты, обратил внимание Мишустин. «Да, есть определенный спад в отдельных отраслях. Но мы нигде не приблизились к критической отметке», — добавил премьер. Санкции подтолкнули РФ к перестройке ключевых отраслей, считает Мишустин. «Это лишь часть той большой работы, которую предстоит осуществить в рамках промышленного перехода. Сложные вызовы стоят перед станкостроением, энергетическим машиностроением. Цель одна — перейти от догоняющей модели развития к опережающей. Только так мы вернем себе внутренний рынок. И сможем интенсивно наращивать высокотехнологичный экспорт», — сказал глава правительства РФ. После выступления на главной стратегической сессии на «Иннопроме» премьер-министры РФ и Казахстана, провели двухсторонние переговоры. На них затрагивались вопросы торгово-экономического сотрудничества и углубление интеграции в Евразийском экономическом союзе. Российские власти стараются максимально сохранить экономические связи с Казахстаном, учитывая позицию соседей по минимизации вероятности вторичных санкции, считает заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. «Премьер-министры двух стран обсудили чисто экономические вопросы взаимоотношений в условиях санкций. Ситуация непростая. Значительная часть экономики Казахстана находится под управлением американских транснациональных компаний. Казахам надо максимально сохранить экономические отношения с РФ и не попасть под санкции Запада», — уточнил эксперт. Экономики РФ и Казахстана настолько связаны, что требуется постоянная координация процессов и встречи на высшем уровне, отмечает старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин. «На обсуждении стоит широкий пакет инвестиционных проектов на сумму около 13 млрд долларов, который предполагает перенос части сборки и производств на территорию Казахстана, в том числе совместные проекты с другими странами. Для дальнейшей глубинной кооперации требуется создавать совместные цепочки производства и качественно увеличивать наше взаимодействие. РФ для Казахстана важнейший торговый партнер. Казахстан для России — мост в Среднюю Азию, естественный транзитный хаб», — резюмировал собеседник. Направления работы с Казахстаном, которые провозгласил Мишустин на стратегической сессии «Иннопрома», укладываются в перспективы интеграции Евразийского экономического пространства, уверен ведущий экономист Центра политических технологий Никита Масленников. «Переход от догоняющего к опережающему развитию экономики, о котором говорит Мишустин, важен не только для нас, но и для всего Евразийского интеграционного проекта. Это его смысл. Евразийское экономическое пространство — это исходная точка, чтобы двигаться дальше. Ведь Казахстан ключевой партнер России не только в развитии промышленности, но и других сфер, — резюмировал собеседник.