Из-за проекта тюменских властей дети дышат пылью и не спят ночами

Из-за строительства путепровода через Транссиб в Ялуторовске (Тюменская область) жители близлежащих домов не спят по ночам от шума, а их дети заходятся кашлем от летящей в окно пыли и цемента. Об этом URA.RU рассказали жительница города Анастасия Косилова.
«Стройка путепровода через Транссиб происходит прямо возле наших домов, мы в „красной“ зоне. Работы идут и по ночам. Дома начали разрушаться, в стенах и фундаментах трещины. Невозможно открыть окна, облака бетонной пыли залетают, дети кашляют. Мы обращались и в приемную президента, и к местным властям — результата ноль», — рассказала URA.RU жительница Ялуторовска Анастасия Косилова.
Облака цементной пыли от стройки накрывают дома (архивное фото)
В январе, когда работы начались, собственники жилья надеялись, что их переселят, хотя бы временно. По словам Косиловой, жители не отрицают важность нового моста, однако не понимают, почему их интересы в данном случае не учли.
«Мы разговаривали со строителями. Они говорят, что готовы выкупить наши дома, деньги есть. Но без разрешения администрации этого сделать нельзя, а власти отказывают. Вызываем полицию постоянно, нарушения фиксируют, но дальше дело не двигается. Накануне мы отправили заявление в областную прокуратуру», — говорит собеседница URA.RU.
О том, что в Ялуторовске появится путепровод, в сентябре 2021 года заявил губернатор Тюменской области Александр Моор. О важности проекта он писал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
«В Ялуторовске в центре города появится путепровод через Транссибирскую магистраль. Железная дорога „Москва — Владивосток“ делит город на две части. В одной все объекты соцкультбыта, в другой проживает треть населения. Чтобы попасть в центр людям приходится подолгу ждать, когда откроется ж/д переезд», — писал глава региона.
Подрядчиком проекта выступает компания депутата Тюменской областной думы Николая Руссу — «Мостострой-11». Стоимость контракта — 2,2 млрд рублей, срок — до конца октября 2023 года. Деньги платит бюджет Ялуторовска, в который из региональной казны средства передали в рамках программы «Развитие транспортной инфраструктуры».
Подрядчику направлен письменный запрос. Аналогичный запрос отправлен в оперативный штаб правительства Тюменской области. Ответы ожидаются.
«Когда мост достроят, легче нам вряд ли станет. У крайней соседки он будет проходить прямо над крышей. Как жить в таких условиях — непонятно», — отмечает Анастасия Косилова.
На таком расстоянии от домов находится стройка
Фото: Анастасия Косилова
Ситуацию URA.RU прокомментировали в пресс-службе администрации Ялуторовска. Там отметили, что о недовольстве горожан им известно.
«Граждане к нам обращались. Ответ был дан. Строительство выполняется в пределах отведенного земельного участка, документация прошла госэкспертизу. Необходимость в сносе и проведении других мероприятий по защите каких-либо жилых или нежилых строений отсутствует. Вопрос о переселение (временном) не рассматривается, так как данные мероприятия не предусмотрены проектной документацией. В будущем будут установлены „шумовые экраны“, что значительно снизит шумовой эффект и негативное влияние выхлопных газов от проезжающих по путепроводу автомобилей», — рассказали в мэрии.
Там добавили, что просьбу о предоставлении временного жилья граждане властям не озвучивали. Что до шума по ночам, то в отношении должностного лица «Мостострой-11» в феврале полицией был составлен протокол. Строитель получил штраф в 10 тысяч рублей, а мэрия рекомендовала подрядчику «при выполнении работ по строительству путепровода учитывать права граждан на тишину и покой».
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Из-за строительства путепровода через Транссиб в Ялуторовске (Тюменская область) жители близлежащих домов не спят по ночам от шума, а их дети заходятся кашлем от летящей в окно пыли и цемента. Об этом URA.RU рассказали жительница города Анастасия Косилова. «Стройка путепровода через Транссиб происходит прямо возле наших домов, мы в „красной“ зоне. Работы идут и по ночам. Дома начали разрушаться, в стенах и фундаментах трещины. Невозможно открыть окна, облака бетонной пыли залетают, дети кашляют. Мы обращались и в приемную президента, и к местным властям — результата ноль», — рассказала URA.RU жительница Ялуторовска Анастасия Косилова. В январе, когда работы начались, собственники жилья надеялись, что их переселят, хотя бы временно. По словам Косиловой, жители не отрицают важность нового моста, однако не понимают, почему их интересы в данном случае не учли. «Мы разговаривали со строителями. Они говорят, что готовы выкупить наши дома, деньги есть. Но без разрешения администрации этого сделать нельзя, а власти отказывают. Вызываем полицию постоянно, нарушения фиксируют, но дальше дело не двигается. Накануне мы отправили заявление в областную прокуратуру», — говорит собеседница URA.RU. О том, что в Ялуторовске появится путепровод, в сентябре 2021 года заявил губернатор Тюменской области Александр Моор. О важности проекта он писал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». «В Ялуторовске в центре города появится путепровод через Транссибирскую магистраль. Железная дорога „Москва — Владивосток“ делит город на две части. В одной все объекты соцкультбыта, в другой проживает треть населения. Чтобы попасть в центр людям приходится подолгу ждать, когда откроется ж/д переезд», — писал глава региона. Подрядчиком проекта выступает компания депутата Тюменской областной думы Николая Руссу — «Мостострой-11». Стоимость контракта — 2,2 млрд рублей, срок — до конца октября 2023 года. Деньги платит бюджет Ялуторовска, в который из региональной казны средства передали в рамках программы «Развитие транспортной инфраструктуры». Подрядчику направлен письменный запрос. Аналогичный запрос отправлен в оперативный штаб правительства Тюменской области. Ответы ожидаются. «Когда мост достроят, легче нам вряд ли станет. У крайней соседки он будет проходить прямо над крышей. Как жить в таких условиях — непонятно», — отмечает Анастасия Косилова. Ситуацию URA.RU прокомментировали в пресс-службе администрации Ялуторовска. Там отметили, что о недовольстве горожан им известно. «Граждане к нам обращались. Ответ был дан. Строительство выполняется в пределах отведенного земельного участка, документация прошла госэкспертизу. Необходимость в сносе и проведении других мероприятий по защите каких-либо жилых или нежилых строений отсутствует. Вопрос о переселение (временном) не рассматривается, так как данные мероприятия не предусмотрены проектной документацией. В будущем будут установлены „шумовые экраны“, что значительно снизит шумовой эффект и негативное влияние выхлопных газов от проезжающих по путепроводу автомобилей», — рассказали в мэрии. Там добавили, что просьбу о предоставлении временного жилья граждане властям не озвучивали. Что до шума по ночам, то в отношении должностного лица «Мостострой-11» в феврале полицией был составлен протокол. Строитель получил штраф в 10 тысяч рублей, а мэрия рекомендовала подрядчику «при выполнении работ по строительству путепровода учитывать права граждан на тишину и покой».