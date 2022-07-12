Из-за проекта тюменских властей дети дышат пылью и не спят ночами

Мост через Транссиб возводят в нескольких метрах от жилых домов (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Из-за строительства путепровода через Транссиб в Ялуторовске (Тюменская область) жители близлежащих домов не спят по ночам от шума, а их дети заходятся кашлем от летящей в окно пыли и цемента. Об этом URA.RU рассказали жительница города Анастасия Косилова.

«Стройка путепровода через Транссиб происходит прямо возле наших домов, мы в „красной“ зоне. Работы идут и по ночам. Дома начали разрушаться, в стенах и фундаментах трещины. Невозможно открыть окна, облака бетонной пыли залетают, дети кашляют. Мы обращались и в приемную президента, и к местным властям — результата ноль», — рассказала URA.RU жительница Ялуторовска Анастасия Косилова.

Облака цементной пыли от стройки накрывают дома (архивное фото) Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

В январе, когда работы начались, собственники жилья надеялись, что их переселят, хотя бы временно. По словам Косиловой, жители не отрицают важность нового моста, однако не понимают, почему их интересы в данном случае не учли.

«Мы разговаривали со строителями. Они говорят, что готовы выкупить наши дома, деньги есть. Но без разрешения администрации этого сделать нельзя, а власти отказывают. Вызываем полицию постоянно, нарушения фиксируют, но дальше дело не двигается. Накануне мы отправили заявление в областную прокуратуру», — говорит собеседница URA.RU.

Транссибирская магистраль делит Ялуторовск пополам, провоцируя пробки Фото: Читатель URA.Ru © URA.RU

О том, что в Ялуторовске появится путепровод, в сентябре 2021 года заявил губернатор Тюменской области Александр Моор. О важности проекта он писал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«В Ялуторовске в центре города появится путепровод через Транссибирскую магистраль. Железная дорога „Москва — Владивосток“ делит город на две части. В одной все объекты соцкультбыта, в другой проживает треть населения. Чтобы попасть в центр людям приходится подолгу ждать, когда откроется ж/д переезд», — писал глава региона.

Подрядчиком проекта выступает компания депутата Тюменской областной думы Николая Руссу — «Мостострой-11». Стоимость контракта — 2,2 млрд рублей, срок — до конца октября 2023 года. Деньги платит бюджет Ялуторовска, в который из региональной казны средства передали в рамках программы «Развитие транспортной инфраструктуры».

Подрядчику направлен письменный запрос. Аналогичный запрос отправлен в оперативный штаб правительства Тюменской области. Ответы ожидаются.

«Когда мост достроят, легче нам вряд ли станет. У крайней соседки он будет проходить прямо над крышей. Как жить в таких условиях — непонятно», — отмечает Анастасия Косилова.

На таком расстоянии от домов находится стройка Фото: Анастасия Косилова

Ситуацию URA.RU прокомментировали в пресс-службе администрации Ялуторовска. Там отметили, что о недовольстве горожан им известно.

«Граждане к нам обращались. Ответ был дан. Строительство выполняется в пределах отведенного земельного участка, документация прошла госэкспертизу. Необходимость в сносе и проведении других мероприятий по защите каких-либо жилых или нежилых строений отсутствует. Вопрос о переселение (временном) не рассматривается, так как данные мероприятия не предусмотрены проектной документацией. В будущем будут установлены „шумовые экраны“, что значительно снизит шумовой эффект и негативное влияние выхлопных газов от проезжающих по путепроводу автомобилей», — рассказали в мэрии.

Там добавили, что просьбу о предоставлении временного жилья граждане властям не озвучивали. Что до шума по ночам, то в отношении должностного лица «Мостострой-11» в феврале полицией был составлен протокол. Строитель получил штраф в 10 тысяч рублей, а мэрия рекомендовала подрядчику «при выполнении работ по строительству путепровода учитывать права граждан на тишину и покой».