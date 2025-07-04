В зоне СВО погиб житель Тобольска

В Тобольске простятся с погибшим на СВО земляком
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прощание с погибшим тюменцем состоится 8 июля
Прощание с погибшим тюменцем состоится 8 июля Фото:

В Тобольске простятся с земляком, который погиб в ходе выполнения задач СВО. Об этом сообщает telegram-канал «Типичный Тобольск».

«С глубоким прискорбием сообщаем, что в ходе специальной военной операции 09 сентября 2024 года, героически погиб Зайцев Павел Павлович. Любимый сын, отец, брат, верный друг и товарищ», — говорится в сообщении. 

Отмечается, что прощание с Зайцевым пройдет в траурном зале в микрорайоне 3Б 8 июля в 11:00. Павший боец будет торжественно захоронен на Алемасовском кладбище «Аллея Славы».

Павшего бойца захоронят на Алемасовском кладбище в Тобольске
Павшего бойца захоронят на Алемасовском кладбище в Тобольске
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тобольске простятся с земляком, который погиб в ходе выполнения задач СВО. Об этом сообщает telegram-канал «Типичный Тобольск». «С глубоким прискорбием сообщаем, что в ходе специальной военной операции 09 сентября 2024 года, героически погиб Зайцев Павел Павлович. Любимый сын, отец, брат, верный друг и товарищ», — говорится в сообщении.  Отмечается, что прощание с Зайцевым пройдет в траурном зале в микрорайоне 3Б 8 июля в 11:00. Павший боец будет торжественно захоронен на Алемасовском кладбище «Аллея Славы».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...