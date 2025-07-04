В зоне СВО погиб житель Тобольска

Прощание с погибшим тюменцем состоится 8 июля
В Тобольске простятся с земляком, который погиб в ходе выполнения задач СВО. Об этом сообщает telegram-канал «Типичный Тобольск».
«С глубоким прискорбием сообщаем, что в ходе специальной военной операции 09 сентября 2024 года, героически погиб Зайцев Павел Павлович. Любимый сын, отец, брат, верный друг и товарищ», — говорится в сообщении.
Отмечается, что прощание с Зайцевым пройдет в траурном зале в микрорайоне 3Б 8 июля в 11:00. Павший боец будет торжественно захоронен на Алемасовском кладбище «Аллея Славы».
Павшего бойца захоронят на Алемасовском кладбище в Тобольске
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