03 июля 2025

В Тюмени зафиксировано опасное загрязнение воздуха

В Тюмени воздух загрязнен мелкими частицами, которые могут навредить здоровью
© Служба новостей «URA.RU»
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При выходе на улицу астматикам рекомендуется использовать медицинскую маску
При выходе на улицу астматикам рекомендуется использовать медицинскую маску Фото:

В Тюмени отмечен опасный уровень загрязнения воздуха мелкими частицами. Об этом сообщает сервис мониторинга IQAir.

«Содержание мелких частиц в воздухе — 12,9 микрограммов на кубический метр. Показатель превышает рекомендуемое ВОЗ среднегодовое значение в 2,6 раза», — отмечает сервис.

Мелкие частицы могут повлиять на самочувствие аллергиков и астматиков, поясняют врачи. Людям с болезнями органов дыхания рекомендуется ограничить пребывание на улице, а квартиру проветривать короткими периодами, увлажняя воздух в комнате.

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В Тюмени отмечен опасный уровень загрязнения воздуха мелкими частицами. Об этом сообщает сервис мониторинга IQAir. «Содержание мелких частиц в воздухе — 12,9 микрограммов на кубический метр. Показатель превышает рекомендуемое ВОЗ среднегодовое значение в 2,6 раза», — отмечает сервис. Мелкие частицы могут повлиять на самочувствие аллергиков и астматиков, поясняют врачи. Людям с болезнями органов дыхания рекомендуется ограничить пребывание на улице, а квартиру проветривать короткими периодами, увлажняя воздух в комнате.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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