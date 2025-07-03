В Тюмени зафиксировано опасное загрязнение воздуха

При выходе на улицу астматикам рекомендуется использовать медицинскую маску
В Тюмени отмечен опасный уровень загрязнения воздуха мелкими частицами. Об этом сообщает сервис мониторинга IQAir.
«Содержание мелких частиц в воздухе — 12,9 микрограммов на кубический метр. Показатель превышает рекомендуемое ВОЗ среднегодовое значение в 2,6 раза», — отмечает сервис.
Мелкие частицы могут повлиять на самочувствие аллергиков и астматиков, поясняют врачи. Людям с болезнями органов дыхания рекомендуется ограничить пребывание на улице, а квартиру проветривать короткими периодами, увлажняя воздух в комнате.
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